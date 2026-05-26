Nowy dodatek do emerytury. 600 zł za dziecko i pensja dla matek. Dla kogo i od kiedy?

Nowy dodatek do emerytury w wysokości 600 zł za dziecko oraz specjalna pensja dla matek rozgrzały polski internet. W sieci krążą sprzeczne informacje o rewolucyjnych zmianach w przepisach, które miałyby wejść w życie w 2026 roku. Sprawdziliśmy, czy nowy program wsparcia dla rodziców i seniorów rzeczywiście zaczął obowiązywać, komu przysługują te pieniądze oraz co na ten temat mówi aktualny stan prawny.

rozwiń >

Temat świadczeń socjalnych i zabezpieczenia emerytalnego niezmiennie elektryzuje miliony Polaków. Nic dziwnego, że wizja ogromnego zastrzyku gotówki powiązanego z liczbą dzieci błyskawicznie podbiła internetowe fora i portale społecznościowe. Wielu seniorów i rodziców zadaje sobie dzisiaj jedno kluczowe pytanie: czy ZUS rzeczywiście zacznie wypłacać tak duże pieniądze? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna.

REKLAMA

REKLAMA

600 zł za dziecko i pensja dla matek. Co zakłada ten pomysł?

Szeroko komentowany w mediach program to wyłącznie petycja obywatelska, która jako postulat społeczny wpłynęła do Kancelarii Prezydenta oraz Sejmu. Nie jest to oficjalny projekt rządowy, ani tym bardziej obowiązujące prawo. Autorzy tego rewolucyjnego pomysłu chcieli całkowicie zmienić sposób, w jaki państwo docenia trud wychowania dzieci. Główne założenia tej propozycji to:

Dodatek 600 zł do emerytury za każde dziecko - sztywna kwota dopisywana co miesiąc do konta emerytalnego seniora (np. przy dwójce dzieci emerytura rosłaby o 1200 zł, a przy trójce aż o 1800 zł).

- sztywna kwota dopisywana co miesiąc do konta emerytalnego seniora (np. przy dwójce dzieci emerytura rosłaby o 1200 zł, a przy trójce aż o 1800 zł). Comiesięczna pensja dla matek - wypłata stałego świadczenia powiązanego z pensją minimalną dla kobiet, które zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz opieki nad dziećmi. Przy jednym dziecku miało to być 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, przy dwójce - 100 proc., a przy trójce - aż 150 proc. Biorąc pod uwagę obecne stawki płacy minimalnej, byłyby to kwoty rzędu od kilku tysięcy złotych miesięcznie.

Jaki jest stan prawny w 2026 roku? Czy nowy program działa?

Program nie wszedł w życie, nie obowiązuje i nie są nad nim prowadzone żadne prace legislacyjne. Dlaczego tak kuszący dla wielu projekt trafił do szuflady? Główną barierą są gigantyczne, szacowane na dziesiątki miliardów złotych rocznie koszty dla budżetu państwa. Podobne petycje obywatelskie (w tym głośne propozycje typu "800 plus dla seniora" czy "1600 plus dla małżeństw z długim stażem") regularnie trafiają przed Sejmową Komisję do Spraw Petycji. Choć eksperci analizują ich treść, ze względów finansowych nie są one przekształcane w realne ustawy.

Co zamiast 600 zł za dziecko? Aktualne programy ZUS dla rodziców

Choć ryczałtowy dodatek 600 zł na każde dziecko pozostaje jedynie w sferze pobożnych życzeń, polski system ubezpieczeń społecznych przewiduje realne formy wsparcia dla osób, które łączyły pracę z rodzicielstwem lub w pełni poświęciły się rodzinie.

REKLAMA

Program "Mama 4 plus" (Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające)

To w pełni legalny i działający program skierowany do osób, które wychowały liczną rodzinę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dla kogo: Przeznaczony dla matek (lub ojców w określonych przypadkach), które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci.

Zasada działania: Świadczenie przysługuje osobom, które przez wychowanie dzieci nie mogły podjąć pracy i nie wypracowały minimalnej emerytury.

Kwota: ZUS dopłaca do obecnej emerytury różnicę tak, aby osiągnęła ona poziom najniższej emerytury krajowej (wynoszącej obecnie 1978,49 zł brutto). Jeśli rodzic nie ma prawa do żadnej emerytury, otrzymuje tę kwotę w pełnej wysokości.

Doliczanie okresów nieskładkowych do emerytury

Dla rodziców z mniejszą liczbą dzieci ZUS stosuje mechanizm doliczania lat opieki. Czas spędzony na urlopie wychowawczym jest traktowany jako okres nieskładkowy (maksymalnie do 3 lat na jedno dziecko). Podwyższa to tzw. kapitał początkowy i ostateczną kwotę emerytury, jednak nie są to stałe bonusy rzędu kilkuset złotych wypłacane „na rękę” od razu za sam fakt posiadania dziecka.

Czy powstanie "800 plus dla seniora"?

Omawiana petycja o 600 zł za dziecko to niejedyny głośny pomysł, który elektryzuje opinię publiczną. Do Sejmu regularnie trafiają zbliżone postulaty, w tym niezwykle popularny projekt "800 plus dla seniorów" oraz jego rozszerzona wersja "1600 plus dla emerytów". Te propozycje zakładają wypłatę stałego dodatku dla osób po 50. roku życia, które wychowały co najmniej dwójkę dzieci, pod warunkiem, że ich dorosłe potomstwo legalnie pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Choć Sejmowa Komisja do Spraw Petycji skierowała w tej sprawie oficjalne zapytania do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na ten moment żadne z tych świadczeń nie zostało uchwalone i nie ma daty rozpoczęcia wypłat. Główną przeszkodą są koszty, szacowane na ponad 43 miliardy złotych rocznie.

Masz dzieci? Sprawdź formularz ZUS KP-3 i podnieś emeryturę

Wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy, że choć państwo nie wypłaca ryczałtowych dodatków za dzieci, istnieje w pełni legalny sposób na podwyższenie obecnego świadczenia w ZUS. Kluczem jest formularz ZUS KP-3 (Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego). Dzięki zmianom w przepisach i korzystniejszym interpretacjom sądowym, ZUS może przeliczyć okresy opieki nad dziećmi (np. dawne urlopy wychowawcze) przy zastosowaniu wyższego wskaźnika 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok. Dla wielu kobiet, które rodziły dzieci przed 1999 rokiem, ponowne złożenie tego wniosku wraz z aktami urodzenia dzieci oznacza zwiększenie kapitału początkowego, a co za tym idzie - stałą, comiesięczną podwyżkę wypłacanej emerytury.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy w 2026 roku obowiązuje dodatek 600 zł do emerytury za dziecko? Nie. Program ten był jedynie obywatelską petycją i nie wszedł w życie. Rząd nie prowadzi prac nad wprowadzeniem takiego świadczenia.

Jaki dodatek do emerytury można otrzymać za wychowanie dzieci? Obecnie ZUS wypłaca Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające (program "Mama 4 plus"). Gwarantuje ono kwotę najniższej emerytury krajowej (1978,49 zł brutto) osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie wypracowały minimalnego stażu pracy.

Ile wynosi dodatek do emerytury za jedno dziecko? ZUS nie wypłaca stałych, ryczałtowych kwot (np. kilkuset złotych) za sam fakt posiadania dziecka. Czas spędzony na opiece nad dzieckiem (urlop wychowawczy) jest jednak wliczany jako okres nieskładkowy, co nieznacznie podnosi ostateczną emeryturę.

Czy program "800 plus dla seniora" wszedł w życie? Nie, projekt "800 plus dla seniora" pozostał w sferze propozycji obywatelskich. Ze względu na ogromne koszty dla budżetu państwa, przepisy te nie zostały uchwalone.

Jak podnieść emeryturę za dzieci w ZUS? Osoby, które wychowywały dzieci (szczególnie przed 1999 rokiem), mogą złożyć w ZUS formularz KP-3. Pozwala on na ponowne przeliczenie kapitału początkowego i uwzględnienie okresów opieki nad dziećmi według korzystniejszego przelicznika.