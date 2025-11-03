REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 11 000 zł dla seniorów, którzy opiekują się wnukami! ZUS wypłaca im dodatkowe środki finansowe. W ten sposób dziadkowie zyskują dzięki nowemu programowi

11 000 zł dla seniorów, którzy opiekują się wnukami! ZUS wypłaca im dodatkowe środki finansowe. W ten sposób dziadkowie zyskują dzięki nowemu programowi

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 listopada 2025, 12:15
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
babcia wnuk babciowe
11 000 zł dla seniorów, którzy opiekują się wnukami! ZUS wypłaca im dodatkowe środki finansowe. W ten sposób dziadkowie zyskują dzięki nowemu programowi
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Program Aktywny Rodzic oferuje dziadkom i babciom możliwość podwyższenia kapitału emerytalnego. Okazuje się, że wykorzystanie umowy uaktywniającej pozwala Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na doliczenie seniorom nawet 11 tysięcy złotych do sumy, która wpłynie na ich przyszłą emeryturę. Oto szczegóły.

Zyski z programu Aktywny Rodzic dla dziadków i babć

Program Aktywny Rodzic, funkcjonujący od roku i wspierający rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, oferuje korzyści finansowe nie tylko rodzicom, ale także dziadkom i babciom sprawującym opiekę nad wnukami. Świadczenie, znane potocznie jako "babciowe", wynosi 1,5 tys. zł miesięcznie (a dla dzieci z niepełnosprawnością 1,9 tys. zł).

REKLAMA

REKLAMA

"Babciowe" jako sposób na wyższą emeryturę

Jeśli rodzice zdecydują się powierzyć opiekę nad dzieckiem dziadkowi lub babci i podpiszą z nimi umowę uaktywniającą, państwo zobowiązuje się do opłacania za te osoby składek emerytalno-rentowych. Jak potwierdza Krzysztof Cieszyński, rzecznik regionalny ZUS w Gdańsku, jest to szczególnie korzystne dla seniorów, ponieważ może zwiększyć ich przyszłą emeryturę. Podstawę do naliczenia tych składek stanowi kwota wynosząca maksymalnie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, co aktualnie przekłada się na 2 333 zł. Miesięczna składka emerytalna dla takiej osoby to około 450 zł.

Nawet 11 tysięcy złotych dodatkowego kapitału

Jak wyliczył dziennik "Fakt", dzięki opłacaniu składek przez okres dwóch lat opieki nad wnukiem, kapitał emerytalny babci lub dziadka może wzrosnąć o nawet 11 tysięcy złotych. Podpisanie umowy uaktywniającej jest dobrowolne, ale przynosi wymierne zyski. Aby dodatkowe składki zostały doliczone, należy raz w roku złożyć w ZUS wniosek o przeliczenie i uwzględnienie tych składek.

Liczby ubezpieczonych

Według danych Ministerstwa, podanych za ZUS, w grudniu ubiegłego roku z tytułu opieki nad dziećmi do ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszono 4,1 tysiąca osób.

REKLAMA

Powiązane
Umiarkowany stopień niepełnosprawności – ulgi, świadczenia i przywileje w 2025 i 2026 roku
Umiarkowany stopień niepełnosprawności – ulgi, świadczenia i przywileje w 2025 i 2026 roku
Seniorze, możesz dostać dodatkowe 1900 zł. Nowy sposób na wyższą emeryturę w 2025 roku
Seniorze, możesz dostać dodatkowe 1900 zł. Nowy sposób na wyższą emeryturę w 2025 roku
Wielka zmiana od 1 stycznia. ZUS przeliczy emerytury czerwcowe. Świadczenia około 103 tysięcy seniorów będą wyższe o nawet 220 zł miesięcznie!
Wielka zmiana od 1 stycznia. ZUS przeliczy emerytury czerwcowe. Świadczenia około 103 tysięcy seniorów będą wyższe o nawet 220 zł miesięcznie!
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Balkony we wspólnocie mieszkaniowej: Kto odpowiada za ich stan? Kluczowy wyrok NSA
03 lis 2025

Problem odpowiedzialności za stan techniczny balkonów w budynkach wielorodzinnych od lat generuje spory pomiędzy właścicielami poszczególnych lokali a wspólnotami mieszkaniowymi. Czy balkon jest wyłączną własnością użytkownika, czy elementem wspólnym, za którego utrzymanie odpowiada cała wspólnota? Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w niedawnym wyroku z 23 października 2025 roku (sygn. akt II OSK 959/23) rozstrzygnął tę wątpliwość, nadając kluczowe znaczenie funkcji, jaką dany element konstrukcyjny pełni w całym obiekcie. Orzeczenie to ma fundamentalne znaczenie dla zarządzania nieruchomościami i egzekwowania obowiązków wynikających z Prawa budowlanego.
KSeF budzi kolejne wątpliwości. Co naprawdę wynika z podręczników Ministerstwa Finansów?
03 lis 2025

Im bliżej obowiązkowego startu Krajowego Systemu e-Faktur, tym większe zamieszanie wśród przedsiębiorców. Choć Ministerstwo Finansów opublikowało cztery podręczniki mające ułatwić firmom przygotowania, w praktyce ich lektura rodzi kolejne wątpliwości i pytania.
Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Papier, plastik czy zmieszane - gdzie lądują kubki papierowe, jednorazowe, a gdzie kubek ceramiczny? Segregacja
03 lis 2025

Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Czy to papierowy kubek jednorazowy, który powinien wylądować w pojemniku na papier? Gdzie zgodnie z prawidłową segregacją odpadów powinien znaleźć się kubek ceramiczny?
Nie chcesz biegać z awizo na pocztę? Jest na to sposób. 1 stycznia 2026 r. początek nowej pocztowej ery w Polsce
03 lis 2025

Od początku 2026 roku ruszy nowy etap wdrożenia systemu e-Doręczeń, który oznacza koniec papierowych awiz w korespondencji z wieloma urzędami administracji publicznej. Od 1 stycznia 2026 r. znaczna część administracji publicznej będzie bowiem zobowiązana do doręczania pism przede wszystkim przez system e-Doręczeń. Oczywiście tylko tym osobom, które mają założone konto w systemie i adres do doręczeń elektronicznych (ADE).

REKLAMA

Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy "Godna emerytura". Nowy sposób waloryzacji emerytur – gwarantowane 150 zł podwyżki.
03 lis 2025

Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy Godna emerytura, który wprowadza nowy sposób waloryzacji świadczeń. Każdy emeryt i rencista ma zyskać co najmniej 150 zł podwyżki, nawet jeśli procentowy wzrost byłby niższy. To połączenie modelu kwotowego i procentowego ma sprawić, że osoby z najniższymi świadczeniami wreszcie odczują realny wzrost dochodów. Projekt trafi teraz do Sejmu.
Nawet ok. 400 zł wyższa emerytura netto. Ale trzeba złożyć wniosek o wypłatę emerytury lub renty bez potrącenia podatku
03 lis 2025

W mediach pojawiają się ostatnio informacje o specjalnym wniosku, który pozwala zwiększyć wysokość emerytury. Chodzi o wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. ZUS wysłał go w tym roku do ponad 460 tysięcy emerytów i rencistów razem z PIT za 2024 rok. Jednak nie dla każdego taki wniosek będzie korzystny.
PFRON dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł
03 lis 2025

PFRON dopłaca nawet 185 tys. zł do zakupu samochodu przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami. Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” pozwala osobom poruszającym się na wózku wjechać do auta bez przesiadania się. Nie ma progów dochodowych ani ograniczeń wiekowych. Liczy się stopień niepełnosprawności i szybkość złożenia wniosku. Zobacz, kto może dostać dopłatę i jakie warunki trzeba spełnić.
Palenie w pracy to przysłowiowy gorący ziemniak. Próby pogodzenia pracowników prowadzą do dyskryminacji. Na co tak naprawdę pozwalają przepisy?
03 lis 2025

Czy pracodawca może zabronić palaczowi wyjścia na papierosa w czasie przerwy w pracy? Pracodawcy wprowadzają w tym zakresie różne rozwiązania i nie ukrywają, że zatrudnianie palaczy bywa dla nich kłopotliwe. A co wynika z przepisów?

REKLAMA

Nowe wsparcie finansowe dla Polaków. Nawet 1750 zł do ogrzewania w 2025 roku! Już można składać wnioski. Sprawdź, czy dostaniesz bon ciepłowniczy
03 lis 2025

Bon ciepłowniczy to nowy, jednorazowy instrument wsparcia finansowego, wprowadzony w celu złagodzenia skutków podwyżek cen ciepła systemowego. Jest to świadczenie celowane, mające trafić do gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe i korzystających z ogrzewania z sieci ciepłowniczej, dla których cena ciepła przekracza określony ustawowo próg. Oto szczegóły.

Koperty weselne a skarbówka. Czy trzeba zgłosić darowiznę i odprowadzić podatek?
03 lis 2025

Koperty z gotówką to od dawna nieodłączny element polskich wesel. Choć zwyczaj ten wydaje się oczywisty, wielu nowożeńców wciąż zastanawia się, czy takie prezenty trzeba zgłaszać fiskusowi i płacić od nich podatek. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej rozwiewa te wątpliwości i precyzyjnie wyjaśnia, jak skarbówka patrzy na pieniądze otrzymane w dniu ślubu.

REKLAMA