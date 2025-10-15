REKLAMA

Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy i na jakich zasadach?

Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy i na jakich zasadach?

15 października 2025, 18:32
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
1200 zł dopłaty do prądu i ogrzewania dla seniorów po 60. i 65. roku życia
1200 zł dopłaty do prądu i ogrzewania dla seniorów po 60. i 65. roku życia
Nowy bon energetyczny dla seniorów może odmienić sytuację osób najbardziej narażonych na wysokie rachunki za prąd i ogrzewanie. Rząd zapowiada, że wsparcie wyniesie nawet 1200 zł rocznie. Kiedy pierwsze wypłaty? Co warto wiedzieć o zasadach programu.

Na czym ma polegać nowy bon do prądu i ogrzewania?

To forma wsparcia dla najuboższych seniorów w Polsce. Dopłata, nazywana bonem energetycznym, ma pomóc osobom, które najdotkliwiej odczuwają rosnące koszty życia. Dzięki niej seniorzy nie będą musieli wybierać między ogrzewaniem mieszkania a wykupieniem leków. W poprzednich edycjach podobne wsparcie trafiło już do ponad 2 mln gospodarstw domowych.

Dlaczego rząd planuje nowe wsparcie?

Nowy system ma być odpowiedzią na unijne przepisy dotyczące emisji CO₂. Chodzi o ETS2 – tzw. podatek od ogrzewania, który wprowadzi dodatkowe koszty dla gospodarstw domowych. Polska próbuje opóźnić wejście regulacji w życie, ale równocześnie przygotowuje system osłonowy, aby ochronić obywateli przed gwałtownymi podwyżkami.

Dla kogo dopłata do prądu i ogrzewania?

Program skierowany będzie do seniorów spełniających konkretne kryteria:

  • kobiety po 60. roku życia i mężczyźni od 65. roku życia,
  • dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 2525 zł brutto miesięcznie,
  • wymagane jest mieszkanie w budynku z indywidualnym źródłem ciepła opartym na paliwach kopalnych (np. węgiel, olej opałowy).

Ile wyniesie nowy bon energetyczny?

Średnia wysokość wsparcia ma sięgnąć 1200 zł rocznie. Pieniądze będą wypłacane w ratach kwartalnych, czyli ok. 300 zł co trzy miesiące. Dopłaty mają realnie odciążyć rachunki gospodarstw najbardziej narażonych na wzrosty cen energii.

Kto zajmie się wypłatami?

Obsługą dopłat zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To tam seniorzy będą składać wnioski o świadczenie, a urzędnicy będą je rozpatrywać i weryfikować dochody.

Kiedy będzie można złożyć wniosek?

Obecny nabór wniosków jest zamknięty. Nowe formularze pojawią się dopiero po oficjalnym ogłoszeniu startu programu, czyli najwcześniej za dwa lata.

Kiedy ruszy nowy program?

Choć początkowo mówiło się o 2025 roku, rząd potwierdził, że realny start przewidziany jest na 2027 rok. Wtedy dopiero pojawią się pierwsze wypłaty, a cały system ma działać przez minimum 5 lat.

Co zamiast dopłaty w 2025 roku?

Ponieważ program nie ruszy w 2025 roku, rząd zdecydował o przedłużeniu mrożenia cen energii elektrycznej. Do końca roku obowiązuje maksymalna cena energii dla gospodarstw domowych – 500 zł/MWh. To rozwiązanie przejściowe, które ma chronić przed skokami cen do czasu pełnego uruchomienia systemu dopłat.

Równolegle zapowiedziano wprowadzenie nowego świadczenia – bonu ciepłowniczego. Ma on objąć gospodarstwa domowe korzystające z ciepła systemowego, czyli sieci ciepłowniczej w blokach i budynkach wielorodzinnych. Będzie to wsparcie kierowane głównie do osób o niższych dochodach, które najbardziej odczuwają rosnące koszty ogrzewania. Szczegółowe zasady przyznawania bonu w poniższym artykule.

 
Źródło: INFOR
