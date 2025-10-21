REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 350 plus, co miesiąc, do emerytury dla każdego seniora – nawet przy wysokich dochodach. Sprawdź, kto musi złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie

350 plus, co miesiąc, do emerytury dla każdego seniora – nawet przy wysokich dochodach. Sprawdź, kto musi złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 października 2025, 18:31
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
dodatek pielęgnacyjny, ZUS, świadczenie, senior, emerytury
350 plus, co miesiąc, do emerytury dla każdego seniora – nawet przy wysokich dochodach. Sprawdź, kto musi złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Seniorom, którzy ukończyli 75 lat (bez względu na wysokość osiąganych dochodów) – przysługuje od ZUS dodatkowe, comiesięczne świadczenie (dodatek do emerytury) w wysokości 348,22 zł. Według danych GUS na koniec 2023 r. – łączna liczba osób starszych w tej grupie wiekowej (a tym samym – uprawnionych do ww. dodatku) opiewała na przeszło 2,9 mln.[1] Niezależnie od kryterium wiekowego – dodatek ten, należy się również osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Sprawdź, kto musi złożyć do ZUS wniosek, aby go otrzymać, a komu – ww. dodatek, zostanie przez ZUS przyznany z urzędu.

rozwiń >

Dodatek pielęgnacyjny – komu przysługuje świadczenie?

Dodatek pielęgnacyjny, to świadczenie, które przysługuje na podstawie art. 75 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która:

REKLAMA

REKLAMA

  1. ukończyła 75 rok życia lub
  2. posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

ZUS nie przyzna jednak dodatku pielęgnacyjnego osobie, która spełnia powyższe kryteria, jeżeli przebywa ona w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Jedynym wyjątkiem od powyższego wyłączenia, w którym – pomimo przebywania w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym – przysługuje dodatek pielęgnacyjny, jest sytuacja, w której osoba uprawniona do dodatku, przebywa poza ww. placówka przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny – w jakiej wysokości przysługuje świadczenie?

Aktualnie, tj. od 1 marca 2025 r. – dodatek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 348,22 zł miesięcznie2. Kwota dodatku pielęgnacyjnego – rokroczniepodlega podwyższeniu, przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Podwyżka następuje od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – coroczna waloryzacja emerytur i rent, przeprowadzana jest od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji stanowi natomiast średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Następnej podwyżki kwoty dodatku pielęgnacyjnego, należy zatem spodziewać się 1 marca 2026 r.

REKLAMA

Dodatek pielęgnacyjny – na jaką podwyżkę świadczenia można liczyć od 1 marca 2026 r.?

W dniu 12 czerwca 2025 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r.3 Jeżeli zaproponowana przez Radę Ministrów wysokość zwiększenia – zostanie przyjęta jako ostateczna (w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, ponieważ podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 11 lipca br. – rządowi nie udało się wypracować wspólnego porozumienia w powyższej kwestii z Radą Dialogu Społecznego) – znamy już minimalną kwotę podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2026 r., a zatem – również podwyżki dodatku pielęgnacyjnego. Według zapowiedzi rządu z 12 czerwca 2025 r. od 1 marca 2026 r., emerytury, renty i inne świadczenia, które podlegają waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych (jak m.in. dodatek pielęgnacyjny) wzrosną o co najmniej 4,9%. Jeżeli te prognozy się potwierdzą – oznacza to podwyżkę dodatku pielęgnacyjnego do kwoty 365,28 zł, od 1 marca 2026 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Należy jednak mieć na względzie, że do wyliczenia rzeczywistego wskaźnika rocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych – jak zostało już wspomniane powyżej – poza kwotą zwiększenia, która będzie obecnie przedmiotem uzgodnień Rady Ministrów z Radą Dialogu Społecznego – potrzebne są jeszcze dane z dwóch komunikatów Prezesa GUS:

  1. dotyczące faktycznego wykonania w zakresie inflacji oraz
  2. dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Pierwszy z powyższych komunikatów (w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2025 r.) – Prezes GUS zobowiązany jest ogłosić w terminie do końca stycznia 2026 r. (zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy FUS). Drugi natomiast (w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r.) – do 7 roboczego dnia lutego w 2026 r., czyli do 10 lutego 2026 r.

Ostateczną wysokość wskaźnika waloryzacji – poznamy zatem dopiero w lutym 2026 r.

Dodatek pielęgnacyjny – kto musi złożyć wniosek do ZUS, aby otrzymać świadczenie?

Sposób uzyskania dodatku pielęgnacyjnego uzależniony jest od tego czy uprawnienie do niego wynika z:

  • ukończenia 75 roku życia czy
  • całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

W pierwszym z ww. przypadków – tj. w przypadku, gdy podstawą przysługiwania dodatku jest ukończenie 75 roku życia – świadczenie przyznawane jest przez ZUS z urzędu i – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadają 75 urodziny uprawnionego (lub uprawnionej) – wypłacany jest przez ZUS wraz z emeryturą.

W drugim przypadku natomiast – tj. w przypadku ubiegania się o dodatek przez osobę posiadającą orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji – konieczne jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem o dodatek pielęgnacyjny, do którego należy załączyć wystawione przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9). Zaświadczenie to – musi przy tym zostać wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku o dodatek pielęgnacyjny.

Ww. dokumenty można złożyć w ZUS:

  • osobiście lub przez pełnomocnika, w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu), jak również
  • za pośrednictwem operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny – czym różnią się oba świadczenia?

Zasiłek pielęgnacyjny – w odróżnieniu od dodatku pielęgnacyjnego – to świadczenie, które nie jest wypłacane przez ZUS, a przez urząd gminy lub miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającej się o niego osoby. Przysługuje on na podstawie art. 16 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia oraz
  • osobie, która ukończyła 75 lat

i przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi obecnie (tj. od 1 listopada 2024 r.) 215,84 zł miesięcznie4.

Co istotne – zasiłek pielęgnacyjny, nie może być pobierany jednocześnie z dodatkiem pielęgnacyjnym. Senior – musi zatem zdecydować się wyłącznie na jedno z ww. świadczeń. Z uwagi na fakt, iż osobom, które ukończyły 75 rok życia – dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany przez ZUS z urzędu – jeżeli w następstwie powyższego, okaże się, że za okres, w którym ww. osobie przyznano dodatek pielęgnacyjny, jednocześnie był jej wypłacany zasiłek pielęgnacyjny – wówczas, ZUS dokona pomniejszenia emerytury ww. osoby o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekaże tę kwotę na rachunek bankowy właściwego organu (tj. urzędu gminy lub miasta, który dokonał wypłaty zasiłku).

Przypadek zbiegu dodatku pielęgnacyjnego z zasiłkiem pielęgnacyjnym (tj. jednoczesnego pobierania obu ww. świadczeń przez emeryta) był przedmiotem orzeczenia NSA z dnia 28 czerwca 2024 r., sygn. akt. I OSK 1559/23, w którym Sąd potwierdził, że w takiej sytuacji – zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego, następuje w trybie określonym w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. poprzez potrącenie kwoty odpowiadającej wysokości wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego za cały okres zbiegu świadczeń, z emerytury lub renty osoby, której dotyczył zbieg. Nie znajduje przy tym zastosowania regulacja zawarta w art. 30 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Warto jednak zwrócić uwagę, że w przypadku trudnej sytuacji życiowej lub rodzinnej osoby u której nastąpił zbieg ww. świadczeń – może ona ubiegać się w urzędzie gminny lub miasta (tj. organie, który wypłacał zasiłek pielęgnacyjny) o zastosowanie wobec niej instytucji określonych w art. 30 ust. 9 ww. ustawy, tj. umorzenia kwot nienależnie pobranych świadczeń, odroczenia terminu płatności albo rozłożenia kwoty podlegającej zwrotowi na raty. Na wspomniane uprawnienia – Sąd zwrócił uwagę w uzasadnieniu ww. wyroku, ze względu na zasygnalizowaną przez skarżącego emeryta – jego trudną sytuacją zdrowotną i finansową oraz podeszły wiek.

Dodatek pielęgnacyjny a renta rodzinna – czy świadczenie można pobierać razem z rentą rodzinna, po zmarłym?

Renta rodzinna, to świadczenie, które – na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – przysługuje uprawnionym członkom rodziny m.in. po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Osoba ta – jeżeli miała ukończony 75 rok życia lub posiadała orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji – mogła jednocześnie pobierać dodatek pielęgnacyjny.

Renta rodzinna po zmarłym, przysługuje wszystkim uprawnionym członkom rodziny, w wysokości:

  • 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu (tj. emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest tylko jedna osoba,
  • 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu (tj. emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby i odpowiednio
  • 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu (tj. emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy lub więcej osób.

Łączna kwota renty rodzinnej nie może być przy tym niższa od kwoty 1878,91 zł, która stanowi aktualną (tj. obowiązującą od 1 marca 2025 r.) kwotę najniższej renty rodzinnej. Kwota ta, podlega corocznej waloryzacji, a zatem – ulegnie zmianie od 1 marca 2026 r.

W ramach renty rodzinnej – na uprawnioną do niej osobę – w żadnym wypadku, nie przechodzi natomiast uprawnienie do dodatku pielęgnacyjnego po zmarłym. Dla przykładu: w ramach renty rodzinnej po zmarłym mężu, który w związku z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, miał prawo do dodatku pielęgnacyjnego – prawo do pobierania tegoż dodatku pielęgnacyjnego (w odpowiednim stosunku procentowym) nie przejdzie na wdowę. Wynika to z tego, że dodatek pielęgnacyjny może zostać przyznany danej osobie wyłącznie z powodu utraty zdrowia przez nią samą lub też – osiągnięcia odpowiedniego wieku, uprawniającego do pobierania dodatku (tj. w tym przypadku – 75 lat).

Dodatek pielęgnacyjny a podatek dochodowy – czy świadczenie wykazuje się w rozliczeniu rocznym PIT?

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Przepis ten, nie jest co prawda precyzyjny, gdyż – w zakresie dodatku pielęgnacyjnego – nie odsyła wprost do art. 75 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – jednak, na jego podstawie, przyjmuje się, że – dodatek pielęgnacyjny jest wolny od podatku dochodowego i nie trzeba wykazywać go w rocznym rozliczeniu PIT.

Dodatek pielęgnacyjny a egzekucja sądowa i administracyjna – czy świadczenie może zostać zajęte przez komornika lub inny organ uprawniony do prowadzenia egzekucji administracyjnej?

Dodatek pielęgnacyjny nie podlega również egzekucji sądowej oraz administracyjnej. Wynika to wprost z art. 833 par. 6 kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto – zawieszenie prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (w związku z osiąganiem przez emeryta lub odpowiednio rencistę – przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (na podstawie art. 104 ust. 7 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) – nie powoduje zawieszenia prawa do dodatku pielęgnacyjnego (zob. wyrok SO w Sieradzu z dnia 19.08.2021 r., sygn. akt IV U 383/21).

1 GUS, Sytuacja osób starszych w Polsce w 2023 r., 19.12.2024 r.

2 Zgodnie z pkt 2 lit. a komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18.02.2025 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2025 r., poz. 152)

3 Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2026 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2026, 12 czerwca 2026 r.

4 Zgodnie z § 1 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.08.2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2024 r., poz. 1238)

Polecamy: Kalendarz książkowy na 2026 rok – dla podatnika, księgowego i kadrowego

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1631 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1208)
Powiązane
Komornik zajmie nawet minimalne wynagrodzenie – dłużnicy mają się czego obawiać. Koniec z „patologią egzekucyjną”, „pro dłużniczymi” przepisami i nierównym traktowaniem wierzycieli
Komornik zajmie nawet minimalne wynagrodzenie – dłużnicy mają się czego obawiać. Koniec z „patologią egzekucyjną”, „pro dłużniczymi” przepisami i nierównym traktowaniem wierzycieli
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Ustawa ponownie na biurku Prezydenta
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Ustawa ponownie na biurku Prezydenta
Przewrót w dziedziczeniu nieruchomości: nie odziedziczysz już mieszkania po zmarłym z mocy prawa i niezależnie od wysokości dochodów, tylko dlatego, że „twoi rodzice w tym lokalu mieszkali i miałeś takie szczęście”
Przewrót w dziedziczeniu nieruchomości: nie odziedziczysz już mieszkania po zmarłym z mocy prawa i niezależnie od wysokości dochodów, tylko dlatego, że „twoi rodzice w tym lokalu mieszkali i miałeś takie szczęście”
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Faktury korygujące w KSeF w 2026 r. Jak powinny być wystawiane?
21 paź 2025

Pytanie dotyczy zawartości pliku xml, za pomocą którego będzie wczytywana do KS﻿eF faktura korygująca. Czy w związku ze zmianą struktury logicznej FA(3) w przypadku faktur korygujących podstawę opodatkowania i podatek będzie niezbędne zawarcie w pliku xml wartości „przed korektą” i „po korekcie”? Jeżeli będzie możliwy import na podstawie samej różnicy faktury korygującej (co wynikałoby z zamieszczonego na stronie MF pliku FA_3_Przykład_3 (Przykładowe pliki dla struktury logicznej e-Faktury FA(3)), to czy ta możliwość obejmuje fakturę korygującą do faktury pierwotnej już wcześniej skorygowanej (ponowną korektę)?
Rezygnacja członka zarządu w spółce z o.o. – jak to zrobić prawidłowo (zasady, dokumentacja, odpowiedzialność)
21 paź 2025

W realiach obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się na złożenie rezygnacji z pełnionej funkcji. Powody mogą być różne – osobiste, zdrowotne, biznesowe czy organizacyjne – ale decyzja ta zawsze powinna być świadoma i przemyślana, zwłaszcza z perspektywy konsekwencji prawnych i finansowych.
Nieujawnione operacje gospodarcze – jak uniknąć sankcyjnego opodatkowania CIT
21 paź 2025

Od kilku lat coraz więcej spółek korzysta z możliwości opodatkowania tzw. ryczałtem od dochodów spółek. To sposób opodatkowania dochodów spółki, który może przynieść realne korzyści podatkowe. Jednak korzystanie z estońskiego CIT-u wiąże się również z określonymi obowiązkami – szczególnie w zakresie prawidłowego ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych. W tym artykule wyjaśnimy, czym są nieujawnione operacje gospodarcze i kiedy mogą prowadzić do powstania dodatkowego zobowiązania podatkowego.
Czy moja żona ma prawo do spadku po moich rodzicach?
21 paź 2025

„Kilka lat temu, kiedy byłem jeszcze kawalerem, zmarła moja mama. Teraz jestem już żonaty i niedawno zmarł mój ojciec. Jakie prawa do spadku ma moja żona? Czy dziedziczy ona razem ze mną?” – pyta Czytelnik.

REKLAMA

Każdy pracownik ma prawo do tej dodatkowej pensji. Pracodawca ma obowiązek ją wypłacić
21 paź 2025

Dodatkowa pensja kojarzy się z pracownikami zatrudnionymi w sferze budżetowej. Jednak prawo do takiego świadczenia ma w określonych okolicznościach każdy pracownik, a pracodawca jest zobowiązany wypłacić mu należne pieniądze.
Prawo jazdy ważne przez 15 lat i 2-letni okres próbny dla początkujących kierowców. Nowe przepisy
21 paź 2025

Prawo jazdy będzie ważne przez 15 lat. Wprowadza się 2-letni okres próbny dla początkujących kierowców. Nowe cyfrowe prawo jazdy zastąpi fizyczny dokument. Zakaz prowadzenia pojazdów będzie egzekwowany transgranicznie. Sprawdź kiedy wejdą w życie nowe przepisy o prawie jazdy.
Nowe przepisy drogowe 2025: odbiorą prawo jazdy i zablokują kasowanie punktów karnych
21 paź 2025

Jeszcze w tym roku, w listopadzie lub grudniu wejdą w życie przepisy, które całkowicie zmienią zasady dla kierowców. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadza rozwiązania, o których mówi się od miesięcy. Nowe regulacje zaskoczą wielu kierowców, bo prawo jazdy będzie można stracić znacznie szybciej niż dotąd.
Program GO4funds wspiera firmy zainteresowane funduszami UE
21 paź 2025

Jak znaleźć optymalne unijne finansowanie dla własnej firmy? Jak nie przeoczyć ważnego i atrakcyjnego konkursu? Warto skorzystać z programu GO4funds prowadzonego przez Bank BNP Paribas.

REKLAMA

Dodatek dopełniający - co to za świadczenie, dla kogo, ile można dostać?
21 paź 2025

Od 1 stycznia 2025 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o rencie socjalnej. Zmiana ta była dość istotna, bowiem nowelizacja wprowadziła nowy dodatek – tak zwany dodatek dopełniający. Komu przysługuje, na jakich zasadach i ile wynosi?
Czy w zadaniowym czasie pracy istnieją nadgodziny?
21 paź 2025

Zadaniowy system czasu pracy to rozwiązanie, które coraz częściej pojawia się w firmach stawiających na elastyczność i efektywność. Pozwala on dopasować sposób pracy do specyfiki zadań i charakteru stanowiska.

REKLAMA