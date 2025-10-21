REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nadchodzi weekend ze zmianą czasu: Kiedy dokładnie przestawiamy zegarki? Czy to ostatnia zmiana czasu?

Nadchodzi weekend ze zmianą czasu: Kiedy dokładnie przestawiamy zegarki? Czy to ostatnia zmiana czasu?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 października 2025, 18:45
Adam Kuchta
Adam Kuchta
zegar, zegarek, zmiana czasu
Nadchodzi weekend ze zmianą czasu. Kiedy dokładnie cofamy zegarki w październiku?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W nocy z soboty 25 października na niedzielę 26 października 2025 roku cofniemy zegarki z godziny 3:00 na 2:00 – zyskamy więc dodatkową godzinę snu. To właśnie wtedy oficjalnie wracamy do czasu zimowego (CET), bardziej zgodnego z naszym naturalnym rytmem dnia. Choć zmiana wydaje się drobiazgiem, wpływa na zdrowie, samopoczucie i codzienny rytm życia milionów Polaków. Sprawdź, co warto wiedzieć o tegorocznej zmianie czasu, skąd wzięła się ta tradycja i czy wkrótce naprawdę zniknie.

rozwiń >

Kiedy zmieniamy czas na zimowy w 2025 roku?

Zmiana czasu w 2025 roku przypada w nocy z soboty 25 października na niedzielę 26 października. O godzinie 3:00 w nocy zegarki cofniemy na 2:00, co oznacza, że zyskamy dodatkową godzinę snu. Ten ruch oficjalnie wprowadza nas w czas zimowy, zwany także czasem urzędowym środkowoeuropejskim (CET). Jest on zgodny z naszym naturalnym rytmem dnia, ponieważ lepiej dostosowuje godziny aktywności do wcześniejszego wschodu i zachodu słońca.

REKLAMA

REKLAMA

Dzięki tej zmianie w praktyce świt wypada nieco wcześniej, a popołudnia szybciej się kończą. Choć dla wielu osób oznacza to więcej ciemności po południu i szybsze zapadanie zmroku, to dla pracowników czy uczniów poruszających się rano po mieście z pewnością korzystny jest jaśniejszy początek dnia.

Skąd wzięła się zmiana czasu i dlaczego wciąż obowiązuje?

Historia zmiany czasu sięga końcówki XIX wieku. Pierwsze pomysły wprowadzania dwóch różnych czasów w roku pojawiły się w Niemczech, gdzie poszukiwano sposobu na lepsze gospodarowanie energią elektryczną. Z czasem praktykę tę przejęły inne państwa, w tym Polska. Podstawowym założeniem było lepsze wykorzystanie naturalnego światła słonecznego i ograniczenie zużycia prądu w godzinach wieczornych. Idea wydawała się logiczna: cofnięcie lub przesunięcie wskazówek zegara miało pozwalać ludziom dłużej korzystać ze światła dnia, a tym samym oszczędzać energię.

Z biegiem lat badania zaczęły jednak podważać sensowność tego rozwiązania. Współczesne społeczeństwa korzystają z energii elektrycznej nie tylko do oświetlania pomieszczeń, ale też do zasilania komputerów, klimatyzacji czy urządzeń elektronicznych, które pracują niezależnie od pory dnia. W wielu krajach eksperci wskazują, że oszczędności energetyczne wynikające ze zmiany czasu są w praktyce minimalne. Dlatego coraz częściej mówi się, że to rozwiązanie bardziej historyczne niż praktyczne.

REKLAMA

Czy zmiana czasu szkodzi zdrowiu?

To, co budzi największe kontrowersje, to wpływ zmiany czasu na zdrowie. Lekarze i naukowcy od lat podkreślają, że nagłe przestawianie zegarków zaburza naturalny rytm dobowy człowieka, tzw. rytm okołodobowy, inaczej - zegar biologiczny. Choć cofnięcie zegarka jesienią wydaje się mniej uciążliwe niż wiosenne przestawienie do przodu, wciąż może prowadzić do problemów ze snem, obniżenia koncentracji i gorszego samopoczucia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Funkcje naszego organizmu, takie jak sen, czuwanie, trawienie, temperatura ciała czy nawet nastrój, są regulowane przez nasz zegar biologiczny. Jego funkcjonowanie jest ściśle powiązane z dostępnością światła lub jego brakiem, czyli ciemnością. Zmiana czasu jest więc niczym innym jak zakłóceniem funkcjonowania naszego zegara biologicznego poprzez manipulację dostępnością światła” - uważa prof. Marta Jackowska z Uniwersytetu SWPS w Sopocie.

Okazuje się, że nawet drobne przesunięcia czasu mogą mieć zauważalne skutki. W pierwszych dniach po zmianie rośnie liczba wypadków drogowych, a także odnotowuje się większe ryzyko problemów zdrowotnych, takich jak zawały serca czy incydenty neurologiczne. Organizm potrzebuje czasu, by dostosować się do nowego rytmu dnia, a nie każdy reaguje na tę zmianę jednakowo. Szczególnie odczuwają ją osoby starsze, dzieci i ci, którzy na co dzień walczą z bezsennością.

„Badania naukowe pokazują większe ryzyko śmiertelnego wypadku samochodowego podczas nocy ze zmianą czasu zarówno jesienią, jak i wiosną oraz większe ryzyko wypadków w pracy i zawałów serca bezpośrednio po zmianie czasu z zimowego na letni” - wskazuje prof. Jackowska.

Zobacz również:

Jak przygotować się do zmiany czasu?

Choć zmiana czasu wydaje się błahostką, warto zadbać o kilka drobiazgów, które mogą sprawić, że przejście na czas zimowy będzie mniej odczuwalne. Najlepiej wprowadzać niewielkie zmiany w codziennym rytmie snu na kilka dni przed październikowym weekendem. Dzięki temu organizm łatwiej przystosuje się do przesunięcia. Co można zrobić?

  • Przede wszystkim warto zadbać o regularny sen i kłaść się spać o podobnych godzinach.
  • Pomocne może być ograniczenie korzystania z ekranów przed snem – światło niebieskie utrudnia zasypianie.
  • Dobrym pomysłem jest też spacery w ciągu dnia, aby złapać jak najwięcej naturalnego światła słonecznego.
  • Warto pamiętać o zdrowej diecie i unikaniu ciężkich posiłków wieczorem, które mogą dodatkowo zaburzyć sen.
  • A jeśli mamy zegarki tradycyjne, sprzęty kuchenne czy samochodowe, które nie zmieniają godziny automatycznie – dobrze ustawić je od razu wieczorem, żeby uniknąć pomyłek rano.

Dzięki takim prostym nawykom można sprawić, że jesienna zmiana czasu nie będzie aż tak uciążliwa.

Czy to ostatnia zmiana czasu? Dyskusje w Polsce i Europie

Od kilku lat w Unii Europejskiej toczy się dyskusja nad tym, czy zmiana czasu powinna być w ogóle utrzymywana. W 2018 roku Komisja Europejska przeprowadziła szerokie konsultacje społeczne, w których zdecydowana większość obywateli opowiedziała się za zniesieniem obowiązku przestawiania zegarków. Parlament Europejski poparł ten pomysł, ale ostateczna decyzja została odłożona na później, ponieważ państwa członkowskie nie mogły uzgodnić, czy powinien obowiązywać czas letni, czy zimowy.

Ważne

W ramach trwających od 4 lipca do 16 sierpnia 2018 r. konsultacji internetowych wpłynęło 4,6 mln odpowiedzi od respondentów ze wszystkich 28 państw członkowskich. Jest to największa liczba odpowiedzi uzyskanych w historii konsultacji publicznych Komisji. Wstępne wyniki wskazują, że 84 proc. respondentów opowiada się za zlikwidowaniem przeprowadzanej co pół roku zmiany czasu.

Komisarz ds. transportu Violeta Bulc przedstawiła te wstępne wyniki kolegium komisarzy, które odbyło pierwszą dyskusję na temat ewentualnych dalszych kroków. Komisarz Bulc stwierdziła: „Miliony Europejczyków skorzystało z naszych konsultacji publicznych, aby dobitnie wyrazić swoją opinię. Przesłanie jest jasne: 84 proc. nie chce już przestawiać zegarków. Przejdziemy zatem do działania i przygotujemy wniosek ustawodawczy do Parlamentu Europejskiego i Rady, które następnie wspólnie podejmą decyzję”.

W Polsce także temat budzi duże emocje. Część ekspertów uważa, że najlepiej byłoby pozostać przy czasie letnim, który daje dłuższe wieczory i więcej światła popołudniami. Inni argumentują, że to czas zimowy jest naturalny i lepiej odpowiada naszej strefie geograficznej. Ostatecznie, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, w Polsce obowiązuje harmonogram zmian czasu do końca 2026 roku. To oznacza, że nadal będziemy musieli przestawiać zegarki.

Zmiana czasu a codzienne życie – co zauważymy w praktyce?

W codziennym życiu zmiana czasu ma wiele drobnych, ale wyraźnych konsekwencji. Poranki stają się jaśniejsze, co dla wielu osób oznacza łatwiejsze wstawanie do pracy czy szkoły. Z drugiej strony, szybciej zapadający zmrok sprawia, że już po południu wiele osób czuje się bardziej zmęczonych i mniej zmotywowanych. Zmiana wpływa też na transport – rozkłady jazdy pociągów i autobusów muszą być dostosowane do cofniętej godziny. Podobnie jest w branży lotniczej, gdzie każda minuta ma znaczenie. W niektórych krajach operatorzy telekomunikacyjni czy banki aktualizują w tym czasie systemy, aby uniknąć błędów.

Zmiana czasu to także wyzwanie dla osób pracujących w systemie zmianowym. Pracownicy nocni w nocy z soboty na niedzielę będą musieli spędzić w pracy o godzinę więcej, a wiosną – odpowiednio krócej. Choć wydaje się to drobiazgiem, w praktyce oznacza konieczność dodatkowych ustaleń z pracodawcą.

Zmiana czasu 2025 – co warto zapamiętać?

Choć wciąż toczy się dyskusja nad sensem zmiany czasu, w 2025 roku będziemy ją przeżywać zgodnie z obowiązującymi zasadami. W nocy z 25 na 26 października zegarki cofniemy z 3:00 na 2:00, zyskując dodatkową godzinę snu. To oznacza powrót do czasu zimowego, który w Polsce jest czasem podstawowym. Zmiana przyniesie jaśniejsze poranki, ale także szybsze wieczorne ciemności.

Warto pamiętać, że choć wielu z nas nie musi już ręcznie przestawiać zegarków, wpływ zmiany na zdrowie i samopoczucie jest realny. Dlatego dobrze jest przygotować się wcześniej i zadbać o regularny tryb dnia. A czy będzie to jedna z ostatnich zmian czasu w historii Polski? Na razie nic na to nie wskazuje – przynajmniej w 2026 roku będziemy nadal dwa razy przestawiać zegarki.

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026 (Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 539)

Zobacz również:

zmiana czasu z letniego na zimowy

zmiana czasu z letniego na zimowy

INFOR

Powiązane
Takie wpłaty to nie jest darowizna. Skarbówka zmienia zdanie – przełomowa interpretacja, ważna dla tysięcy twórców internetowych i darczyńców!
Takie wpłaty to nie jest darowizna. Skarbówka zmienia zdanie – przełomowa interpretacja, ważna dla tysięcy twórców internetowych i darczyńców!
Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka na pewno się do Ciebie przyczepi?
Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka na pewno się do Ciebie przyczepi?
500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji pojęła decyzję
500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji pojęła decyzję
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy moja żona ma prawo do spadku po moich rodzicach?
21 paź 2025

„Kilka lat temu, kiedy byłem jeszcze kawalerem, zmarła moja mama. Teraz jestem już żonaty i niedawno zmarł mój ojciec. Jakie prawa do spadku ma moja żona? Czy dziedziczy ona razem ze mną?” – pyta Czytelnik.
Każdy pracownik ma prawo do tej dodatkowej pensji. Pracodawca ma obowiązek ją wypłacić
21 paź 2025

Dodatkowa pensja kojarzy się z pracownikami zatrudnionymi w sferze budżetowej. Jednak prawo do takiego świadczenia ma w określonych okolicznościach każdy pracownik, a pracodawca jest zobowiązany wypłacić mu należne pieniądze.
Nowe przepisy drogowe 2025: odbiorą prawo jazdy i zablokują kasowanie punktów karnych
21 paź 2025

Jeszcze w tym roku, w listopadzie lub grudniu wejdą w życie przepisy, które całkowicie zmienią zasady dla kierowców. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadza rozwiązania, o których mówi się od miesięcy. Nowe regulacje zaskoczą wielu kierowców, bo prawo jazdy będzie można stracić znacznie szybciej niż dotąd.
Dodatek dopełniający - co to za świadczenie, dla kogo, ile można dostać?
21 paź 2025

Od 1 stycznia 2025 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o rencie socjalnej. Zmiana ta była dość istotna, bowiem nowelizacja wprowadziła nowy dodatek – tak zwany dodatek dopełniający. Komu przysługuje, na jakich zasadach i ile wynosi?

REKLAMA

Co dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2026 r.? [LISTA]
21 paź 2025

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności często zastanawiają się nad tym, na jakiego rodzaju wsparcie mogą liczyć. Co daje orzeczenie? Jakie są przywileje w pracy? Czy w 2026 r. wzrosną dostępne świadczenia i zasiłki? Oto najważniejsze zasady w MOPS, PFRON i miejscu pracy.
Dodatkowy dzień wolny od pracy. I to już na przełomie października i listopada 2025. Nie trzeba brać urlopu. O jaki dzień chodzi?
21 paź 2025

Pracownicy mogą mieć długi weekend na przełomie października i listopada 2025 roku, ponieważ Dzień Wszystkich Świętych przypada w sobotę. Z tego powodu pula dni wolnych od pracy ulega zmianie. Wiele osób może otrzymać dodatkowy dzień wolny bez konieczności składania specjalnego wniosku. Oto szczegóły.
To trzeba sprawdzić właśnie teraz, przed końcem roku. Jeśli nie, w rocznym rozliczeniu możesz stracić ponad 7000,00 zł. Dlaczego?
21 paź 2025

Przełom roku to moment, w którym przedsiębiorców obciąża wiele specyficznych obowiązków. Dotyczą podatków, ubezpieczeń społecznych i wielu innych kwestii. Niektóre z nich mają jedynie charakter porządkowy, jednak od innych zależą kwestie finansowe.
Dodatkowy dzień wolny od pracy w 2026 r. za święto wypadające w sobotę lub niedzielę. Kto powinien dostać?
21 paź 2025

W praktyce najczęstszym wariantem pracowniczego czasu pracy jest pięciodniowy tydzień pracy z wolną sobotą i niedzielą. W takim wariancie pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny od pracy tylko za święta wypadające w soboty. Z tego powodu (co do zasady) pracodawca nie ma obowiązku dawać pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy za święta wypadające w niedziele. Ale ta zasada nie dotyczy tych wyjątkowych przypadków, w których praca jest świadczona w niedziele i święta zgodnie z art. 151(10) Kodeksu pracy. Bo w takich przypadkach pracodawca ma obowiązek zapewnić (wyznaczyć) pracownikom inny dzień wolny od pracy za święto wypadające w te dni. Warto wiedzieć, że w 2026 r. mamy następujące święta wypadające w sobotę: 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) oraz 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia). Natomiast w 2026 r. mamy następujące święta wypadające w niedziele: 5 kwietnia (Wielkanoc), 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja), 24 maja (Zielone Świątki), czy 1 listopada (Wszystkich Świętych) 2026 roku.

REKLAMA

Nowa opłata obejmie także te urządzenia - już niedługo uderzy wszystkich po kieszeni
20 paź 2025

Już niedługo trzeba będzie płacić więcej za urządzenia elektroniczne codziennego użytku, takie jak komputery (w tym laptopy), telewizory, tablety czy smartfony. Zostaną objęte nową opłatą, która ma w założeniu rekompensować ich używanie do pewnych celów. Jakich?
Komisje w całej Polsce w 2-10 minut uzdrawiają niepełnosprawne osoby. Tak uważają rodzice i opiekunowie
20 paź 2025

Do redakcji Infor.pl trafiają kolejne listy od rodziców albo opiekunów dzieci, którzy stracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Wszystkie listy opisują ten sam schemat pracy komisji lekarskich. Schemat dotyczy dzieci cierpiących na autyzm albo zespół Aspergera (nie zostały objęte kilka miesięcy temu korzystnymi dla niepełnosprawnych dzieci wytycznymi min. Ł. Krasonia). Dzieci te przez ostatnie lata dysponowały orzeczeniem z pkt 7 i 8 (= świadczenie pielęgnacyjne). I nagle w 2025 r. (przy okazji przedłużania ważności orzeczenia) seryjnie - tak opisują rodzice - mają miejsca "cudowne uzdrowienia". Dziecko jest pozbawione pkt 7 albo 8).

REKLAMA