D. Tusk o rozsądnym rozważeniu opuszczenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rzecznik rządu prostuje

W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika „Sunday Times”, opublikowanym 26 października 2025 r., premier polskiego rządu Donald Tusk zauważył, że istotną częścią problemu migracji jest sztywna i rozszerzająca się interpretacja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jak cytował Tuska brytyjski dziennik: jeśli 46 sygnatariuszy konwencji nie może dojść do porozumienia w sprawie jej modyfikacji, to jego zdaniem całkiem rozsądne będzie rozważenie po prostu opuszczenia konwencji”. W dniu 27 października 2025 r. rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że Polska nie miała i nie ma planu wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Donald Tusk dla „Sunday Times”: problematyczna jest sztywna i rozszerzająca się interpretacja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Zapytany o masowe migracje do Europy, stwierdził, że są poważnym zagrożeniem dla Europy, a szczególnie „coraz trudniejsze relacje etniczne i kulturowe wewnątrz społeczeństw”. W opinii Tuska istotną częścią problemu jest sztywna i rozszerzająca się interpretacja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Brytyjska gazeta podkreśliła, że Polska oraz Dania i Włochy otwarcie naciskają w tej sprawie na Trybunał w Strasburgu.



„Tusk przychylnie odnosi się do bardziej radykalnego rozwiązania zaproponowanego przez partię Reform UK i Partię Konserwatywną w Wielkiej Brytanii: jeśli 46 sygnatariuszy konwencji nie może dojść do porozumienia w sprawie jej modyfikacji, to jego zdaniem całkiem rozsądne będzie rozważenie po prostu opuszczenia konwencji” – napisał „Sunday Times”.



– Moja rola w Europie polega raczej na zachęcaniu premierów i prezydentów do zrobienia czegoś więcej, niż pozwalają nam na to konwencje. (…) Wiem, że brzmi to trochę dziwnie z mojej strony, jako weterana walki o prawa człowieka. Ale musimy szanować rzeczywistość. Polityka musi dotyczyć rzeczywistości, a nie tylko marzeń – powiedział Tusk.

Rzecznik rządu: Polska nie miała i nie ma planu wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Wyżej cytowane słowa premiera Tuska z wywiadu dla „Sunday Times” wywołały liczne komentarze; skrytykowała je też część organizacji pozarządowych.



Pytany przez PAP o tę wypowiedź, rzecznik Adam Szłapka podkreślił w poniedziałek, że Polska „nie miała” i „nie ma” planu wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.



- Słowa premiera dla brytyjskiego dziennika były komentarzem do dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii, a nie zapowiedzią działań polskiego rządu - zaznaczył.

