Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nie pozwól, by niezrealizowane świadczenie w postaci pieniędzy z ZUS po bliskim zmarłym przepadło

Nie pozwól, by niezrealizowane świadczenie w postaci pieniędzy z ZUS po bliskim zmarłym przepadło

27 października 2025, 20:20
[Data aktualizacji 27 października 2025, 20:20]
Ewa Kranz
Ewa Kranz
Autorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
Wypłata niezrealizowanego świadczenia po bliskim zmarłym
Wypłata niezrealizowanego świadczenia po bliskim zmarłym
Wielu Polaków nie wie, że po śmierci bliskiej osoby można otrzymać pieniądze, które zmarły miał jeszcze do odebrania z ZUS. To tzw. niezrealizowane świadczenie – czyli należność, której osoba uprawniona nie zdążyła pobrać przed śmiercią. Warto sprawdzić, komu i na jakich zasadach przysługuje ta wypłata.

Co właściwie oznacza „niezrealizowane świadczenie”?

Niezrealizowane świadczenie to pieniądze należne osobie zmarłej z tytułu emerytury lub renty, które nie zostały wypłacone z różnych przyczyn – najczęściej dlatego, że ZUS został poinformowany o śmierci świadczeniobiorcy jeszcze przed wypłatą. Zdarza się, że świadczenie w postaci emerytury lub renty za dany miesiąc zostało już naliczone, ale nie zdążono go przekazać. Wówczas mówimy o niezrealizowanym świadczeniu. Takie środki nie przepadają – mogą trafić do członków rodziny zmarłego. Kolejne niezrealizowane świadczenie może dotyczyć osoby, która złożyła wniosek o emeryturę i spełniała wszystkie warunki do jej przyznania, ale zmarła przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu emerytury. Środki należne osobie zmarłej od dnia spełnienia warunków do miesiąca śmierci są niezrealizowanym świadczeniem. Może je otrzymać jego rodzina – o ile złoży w tej sprawie wniosek. Tak samo dzieje się w przypadku osób, które wystąpiły o przeliczenie świadczenia, a postępowanie nie zakończyło się przed ich śmiercią.

Komu przysługuje wypłata świadczenia po zmarłym?

Nie każdy krewny może ubiegać się o te środki. ZUS wypłaca niezrealizowane świadczenia według ściśle określonej kolejności. W pierwszej kolejności – małżonek lub dzieci, które prowadziły ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe. Przykład: Pan Stefan, emeryt, mieszkał z synem. Zmarł w lipcu i nie pobrał emerytury za ten miesiąc. Syn ma prawo do wypłaty tej należności. W drugiej kolejności – małżonek i dzieci, którzy nie mieszkali razem ze zmarłym, pod warunkiem, że nie ma osób z pierwszej grupy. Przykład: Pani Helena była wdową i mieszkała sama. Jej dorosłe dzieci, mimo że prowadzą własne gospodarstwa, mogą otrzymać emeryturę matki za miesiąc, w którym zmarła. W trzeciej kolejności – inni członkowie rodziny, którzy byli uprawnieni do renty rodzinnej lub których zmarły utrzymywał. W przypadku, gdy o wypłatę świadczenia stara się więcej niż jedna osoba (np. dwoje dzieci), ZUS dzieli świadczenie po równo między uprawnionych.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać niezrealizowane świadczenie z ZUS?

Osoba ubiegająca się o niezrealizowane świadczenie powinna złożyć do ZUS komplet następujących dokumentów: - wniosek ENS o wypłatę niezrealizowanego świadczenia, - odpis aktu zgonu (jeśli nie został wcześniej złożony), - akt małżeństwa – w przypadku małżonka, - akt urodzenia – w przypadku dziecka, - oświadczenie lub inne dowody, które potwierdzają prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego lub fakt utrzymywania zmarłego. Ważne, aby dokumenty były kompletne. Wtedy postępowanie przebiega szybciej, a decyzja o wypłacie niezrealizowanego świadczenia może być wydana nawet w ciągu kilku tygodni.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po zmarłym?

Wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której przysługiwały świadczenia. Po tym terminie prawo do wypłaty wygasa. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w tym czasie wnioskodawca poprosi o dalsze prowadzenie postępowania – wtedy ZUS może kontynuować sprawę. Wniosek można złożyć na kilka sposobów: - osobiście w dowolnym oddziale ZUS, - za pośrednictwem pełnomocnika, - wysyłając pocztą, - elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku o wypłatę niezrealizowanego świadczenia?

ZUS ma obowiązek wydać decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich niezbędnych okoliczności. Jeśli dokumenty są niekompletne, urząd poprosi o ich uzupełnienie. Po wydaniu decyzji środki są przelewane na konto lub przekazywane pocztą – zgodnie z wnioskiem zainteresowanego. Od wypłaty niezrealizowanego świadczenia potrącany jest podatek dochodowy, który ZUS odprowadza do właściwego urzędu skarbowego. Po zakończeniu roku osoba, która otrzymała pieniądze, dostaje z ZUS informację PIT-11, na podstawie której musi rozliczyć się z fiskusem.

Wypłata świadczenia nie przysługuje automatycznie – trzeba złożyć wniosek ENS. Jeżeli świadczenie nie zostanie odebrane w terminie, roszczenie wygasa.

Źródło: INFOR
REKLAMA

