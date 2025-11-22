REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Od kiedy istnieje renta alkoholowa? Jak załatwić świadczenie dla uzależnionych od alkoholu? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ją otrzymać? Ile wynosi? Jaka to kwota netto? Jaki wniosek złożyć?

Od kiedy istnieje renta alkoholowa? Jak załatwić świadczenie dla uzależnionych od alkoholu? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ją otrzymać? Ile wynosi? Jaka to kwota netto? Jaki wniosek złożyć?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 listopada 2025, 07:00
[Data aktualizacji 22 listopada 2025, 20:41]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Renta alkoholowa ZUS
Od kiedy istnieje renta alkoholowa? Jak ją załatwić? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ją otrzymać? Ile wynosi? Jaka to kwota netto? Jaki wniosek złożyć?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy za alkoholizm można dostać rentę z ZUS? W 2025 roku ZUS nie przyznaje świadczeń za sam nałóg. Warunkiem jest niezdolność do pracy, którą muszą wywołać poważne powikłania zdrowotne wynikające z choroby alkoholowej (np. marskość wątroby czy uszkodzenia mózgu). Jakie dokumenty są potrzebne i jak formalnie udowodnić, że choroba ta uniemożliwia zarobkowanie? Kiedy ZUS może przyznać rentę z tytułu niezdolności do pracy w kontekście problemu alkoholowego?

rozwiń >

Od kiedy istnieje renta alkoholowa w Polsce?

Pojęcie renta alkoholowa to potoczne określenie renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznawanej na ogólnych zasadach osobom, które straciły zdolność do pracy zarobkowej na skutek schorzeń wywołanych lub związanych z nadużywaniem alkoholu (np. uszkodzenie wątroby, trzustki, zespoły otępienne, itp.). W polskim prawie nie funkcjonuje odrębne świadczenie pod nazwą renta alkoholowa – jest to po prostu renta z ZUS przyznawana ze względu na stan zdrowia, gdzie przyczyną niezdolności do pracy jest choroba związana z alkoholizmem. W związku z tym, nie ma konkretnej daty wprowadzenia renty alkoholowej, ponieważ świadczenie to jest elementem szerszego systemu rent z tytułu niezdolności do pracy, który istnieje w Polsce od dawna i był regulowany różnymi ustawami na przestrzeni lat (obecnie Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

REKLAMA

REKLAMA

Jak załatwić rentę alkoholową w 2025 roku?

Aby ubiegać się o to świadczenie w 2025 roku, należy spełnić trzy kluczowe warunki. Po pierwsze, lekarz orzecznik ZUS musi stwierdzić niezdolność do pracy. Po drugie, konieczne jest udokumentowanie odpowiedniego, wymaganego ustawowo stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych), którego długość zależy od wieku, w którym niezdolność powstała (najczęściej wymagane jest 5 lat stażu, jeśli niezdolność powstała po ukończeniu 30. roku życia). Po trzecie, niezdolność ta musiała powstać w trakcie trwania okresów ubezpieczenia lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ich ustania. Warto pamiętać o wyjątku: jeśli ubezpieczony jest całkowicie niezdolny do pracy i legitymuje się stażem 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna), wymóg terminu 18 miesięcy nie obowiązuje.

Kluczowym etapem ubiegania się o to świadczenie jest gromadzenie dokumentacji medycznej. W przypadku schorzeń związanych z alkoholizmem, nie wystarczy samo stwierdzenie uzależnienia. Należy zebrać obszerną dokumentację potwierdzającą powikłania somatyczne i psychiczne, które uniemożliwiają pracę. Obejmuje to karty informacyjne ze szpitali, wyniki badań, opisy konsultacji oraz zaświadczenia od specjalistów takich jak hepatolog (w przypadku marskości wątroby), neurolog (polineuropatia) czy psychiatra (zespoły otępienne).

Po skompletowaniu dokumentacji należy złożyć wniosek w oddziale ZUS. Do wniosku (formularz ZUS ERN) dołącza się zaświadczenie o stanie zdrowia (ZUS OL-9), wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz dokumenty potwierdzające wymagany staż ubezpieczeniowy. Następnie, wnioskodawca zostaje skierowany na badanie przez lekarza orzecznika ZUS. Lekarz ten ocenia stan zdrowia, analizuje dokumentację i ostatecznie wydaje orzeczenie, które stwierdza całkowitą lub częściową niezdolność do pracy. To orzeczenie jest podstawą do wydania przez ZUS decyzji o przyznaniu renty na określony czas lub na stałe.

REKLAMA

Zaświadczenie OL-9 a renta alkoholowa

Zaświadczenie o stanie zdrowia ZUS OL-9 jest jednym z najważniejszych dokumentów załączanych do wniosku o rentę, stanowiąc podstawę oceny stanu zdrowia przez lekarza orzecznika ZUS. Musi być ono wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku. W przypadku tzw. renty alkoholowej, kluczowe jest to, aby formularz nie skupiał się wyłącznie na samym uzależnieniu, lecz na poważnych powikłaniach zdrowotnych, które bezpośrednio uniemożliwiają pracę. W punkcie dotyczącym rozpoznania choroby lekarz musi użyć klasyfikacji ICD-10, podając szczegółowe diagnozy schorzeń, takich jak marskość wątroby alkoholowa (K70.3), przewlekłe zapalenie trzustki alkoholowe (K86.0), encefalopatia alkoholowa (otępienie - G31.2/F02.8) czy polineuropatia alkoholowa (G62.1). Są to przykłady trwałych uszkodzeń organizmu, które najczęściej stanowią podstawę do orzekania o niezdolności. Oprócz rozpoznania, zaświadczenie musi zawierać szczegółowy opis stanu funkcjonalnego pacjenta, czyli stopnia, w jakim choroba ogranicza jego sprawność w codziennych i zawodowych czynnościach, obejmujący opis objawów (np. wodobrzusze, zaburzenia równowagi, przewlekłe bóle, zaburzenia koncentracji). Należy również wymienić i dołączyć wyniki kluczowych badań dodatkowych, które obiektywnie potwierdzają postawione diagnozy, w tym wyniki laboratoryjne (np. enzymy wątrobowe, parametry trzustkowe), badania obrazowe (np. USG, TK) oraz opinie specjalistów (neurologa, psychiatry, hepatologa). Na koniec, lekarz opisuje dotychczasowy przebieg leczenia, podkreślając, że mimo podjętej terapii (w tym leczenia odwykowego, jeśli miało miejsce), stan zdrowia jest utrwalony lub postępujący, co uniemożliwia podjęcie lub kontynuowanie pracy zarobkowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Renta alkoholowa a negatywne orzeczenie od lekarza

W przypadku otrzymania negatywnego orzeczenia od lekarza orzecznika ZUS, nie jest to decyzja ostateczna. Ubezpieczonemu przysługuje dwuetapowa ścieżka odwoławcza. Pierwszym krokiem jest złożenie sprzeciwu do Komisji Lekarskiej ZUS. Sprzeciw ten należy złożyć na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, bezpośrednio do jednostki ZUS, która wydała orzeczenie. W treści sprzeciwu należy jasno zażądać skierowania sprawy do Komisji Lekarskiej, która stanowi zespół lekarzy dokonujący ponownej oceny stanu zdrowia, nierzadko wzywając wnioskodawcę na kolejne badanie. Jeśli Komisja Lekarska podtrzyma negatywne stanowisko, ZUS wydaje formalną Decyzję o odmowie przyznania renty. Wówczas należy przejść do drugiego i ostatecznego etapu, czyli odwołania do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie to musi zostać złożone za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca (30 dni) od daty otrzymania decyzji. Adresatem jest Sąd Rejonowy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. W piśmie do sądu należy wnieść o zmianę decyzji ZUS i przyznanie prawa do renty, szczegółowo opisując stan zdrowia oraz dołączając nową dokumentację medyczną. Postępowanie sądowe jest w sprawach ubezpieczeń społecznych zwolnione z opłat sądowych dla wnioskodawcy. Kluczowe jest, że sąd nie jest związany opiniami lekarzy ZUS – zazwyczaj powołuje niezależnych biegłych sądowych lekarzy specjalistów (adekwatnych do schorzeń, np. neurolog, hepatolog), którzy wydają własną, często decydującą o wyniku sprawy, ekspertyzę medyczną.

Ile wynosi renta alkoholowa w 2025 roku?

Wysokość świadczenia potocznie zwanego rentą alkoholową jest tożsama z każdą inną rentą z tytułu niezdolności do pracy i podlega corocznej waloryzacji, która w 2025 roku miała miejsce 1 marca. Ostateczna kwota, którą otrzymuje rencista, zależy od jego indywidualnej historii ubezpieczeniowej (wysokości odprowadzanych składek i stażu pracy). Niemniej jednak, prawo gwarantuje minimalne świadczenia. Od 1 marca 2025 roku minimalna gwarantowana kwota brutto renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1878,91 zł, natomiast minimalna kwota brutto renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1409,18 zł. Należy pamiętać, że podane kwoty są kwotami brutto, od których odliczane są składki i zaliczki na podatek, co oznacza, że kwota "na rękę" (netto) jest odpowiednio niższa, ale nie może spaść poniżej minimalnej kwoty brutto ustalonej po waloryzacji. Renta może być wyższa niż minimalna, jeśli została wyliczona na podstawie wysokiej podstawy wymiaru składek i długiego stażu pracy ubezpieczonego.

Zasady zmniejszania lub zawieszania renty z ZUS w 2025 roku

Zasady ograniczania lub zawieszania renty z tytułu niezdolności do pracy dotyczą wyłącznie tych świadczeniobiorców, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn); po osiągnięciu tego wieku dorabianie jest nieograniczone. Dla pozostałych, ZUS ustala kwartalnie (od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia) dwa progi przychodów, których przekroczenie wpływa na wysokość wypłacanego świadczenia. Limity te są ustalane na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Jeśli w 2025 roku rencista osiągnie przychód przekraczający limit niższy (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia), ZUS ma obowiązek zmniejszyć wypłacane świadczenie. Przykładowo, w okresie marzec-maj 2025 roku limit ten wynosił 5934,10 zł brutto, a we wrześniu-listopadzie 6124,10 zł brutto. Kwota zmniejszenia odpowiada kwocie, o jaką przychód przekroczył limit niższy, lecz nie może przekroczyć ustalonej maksymalnej kwoty zmniejszenia, która od 1 marca 2025 roku wynosiła 939,61 zł brutto dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W sytuacji, gdy miesięczny przychód rencisty przekroczy limit wyższy (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), ZUS jest zobowiązany do całkowitego zawieszenia wypłaty renty za dany miesiąc. Przykładowo, w okresie czerwiec-sierpień 2025 roku ten wyższy limit wynosił 11 651,00 zł brutto. Rencista ma obowiązek powiadomić ZUS o podjęciu zatrudnienia i wysokości osiąganych przychodów poprzez złożenie odpowiedniego zaświadczenia lub oświadczenia do końca lutego każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy.

Powiązane
Ile wynosi emerytura z ZUS po zaledwie jednym dniu pracy? Oto kwota
Ile wynosi emerytura z ZUS po zaledwie jednym dniu pracy? Oto kwota
ZUS wypłaca rentę na leczenie. Kto i za jakie choroby dostanie świadczenie w wysokości 1900 zł miesięcznie?
ZUS wypłaca rentę na leczenie. Kto i za jakie choroby dostanie świadczenie w wysokości 1900 zł miesięcznie?
Seniorzy po 60. i 65. roku życia mogą otrzymać dopłatę na prąd i ogrzewanie w wysokości 1200 zł! Kiedy ruszą wypłaty i jakie kryteria trzeba spełniać, aby otrzymać to wsparcie finansowe?
Seniorzy po 60. i 65. roku życia mogą otrzymać dopłatę na prąd i ogrzewanie w wysokości 1200 zł! Kiedy ruszą wypłaty i jakie kryteria trzeba spełniać, aby otrzymać to wsparcie finansowe?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Rewolucja w kalendarzu! Wigilia 2025 dniem wolnym od pracy, ale nie dla wszystkich. Kto musi pracować? Te osoby nie będą zadowolone...
22 lis 2025

24 grudnia 2025 roku zapisze się w historii polskiego prawa pracy jako data przełomowa. Po latach dyskusji, Wigilia Bożego Narodzenia oficjalnie dołącza do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy. To ogromna ulga i prezent dla milionów Polaków. Jednak nie wszyscy będą mieli tego dnia wolne. Kto będzie musiał pracować?
Po 50. roku życia możesz mieć dożywotnie zniżki w sklepach i usługach, bez względu na dochód. Mało kto wie, że wystarczy spełnić jeden warunek
22 lis 2025

Wielu osobom wydaje się, że zniżki na zakupy są zarezerwowane dla rodzin z małymi dziećmi albo dla seniorów po 60. roku życia. Tymczasem istnieje uprawnienie, które pozwala korzystać z rabatów nawet po 40., 50. czy 70. roku życia i to do końca życia, niezależnie od dochodu. Skorzystać może każdy, kto spełnił jeden warunek, a wiele osób spełnia go zupełnie nieświadomie.
Czy nauczyciel może korzystać ze zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym? W tym zakresie obowiązują przepisy szczególne. Co przewidują?
22 lis 2025

Dni wolne na dziecko dla nauczycieli. Jak prawidłowo z nich korzystać? Prawa nauczycieli uregulowano w Karcie Nauczyciela, ale czy to oznacza, że nie można stosować Kodeksu pracy, który przewiduje korzystniejsze rozwiązania?
Czy pracować zdalnie trzeba z domu? Czy pracodawca może się nie zgodzić na zmianę miejsca pracy zdalnej?
22 lis 2025

Czy pracę zdalną można wykonywać tylko z domu, czy pracodawca może zgodzić się na wykonywanie jej również w innym miejscu? Zasady tej formy współpracy wciąż budzą wątpliwości, a stosunki pracodawców i pracowników bywają na tej linii napięte.

REKLAMA

Nowe spadki bez podatku? Sejm usuwa pułapkę, przez którą Polacy latami tracili majątek po bliskich
22 lis 2025

Przez lata tysiące Polaków płaciło podatek od spadku tylko dlatego, że nie wiedzieli, iż ich sprawa w sądzie już się zakończyła. Urząd skarbowy naliczał daninę nawet wtedy, gdy obywatel nie miał szans dowiedzieć się o biegu terminów. Sejm właśnie przyjął zmianę, która ma zamknąć jedną z najbardziej niesprawiedliwych pułapek w polskim prawie. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, spadkobiercy wreszcie przestaną odpowiadać za błędy systemu.
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od stycznia 2026 możesz dostać nawet 4327 zł miesięcznie – zobacz, jak otrzymać świadczenie wspierające
22 lis 2025

Od 1 stycznia 2026 r. dostęp do świadczenia wspierającego zmieni się radykalnie. Niższy próg punktowy, wyższe kwoty, nawet do 4327 zł miesięcznie, oraz szersze uwzględnienie chorób przewlekłych sprawią, że realną szansę na pomoc otrzymają osoby, które do tej pory były poza systemem. Jednocześnie rosnące kolejki w WZON i problemy z punktacją pokazują, że wniosek warto złożyć jak najszybciej, by nie stracić miesięcy wypłat.
Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka z pewnością się do Ciebie przyczepi?
22 lis 2025

Skarbówka i banki przez cały czas monitorują zarówno pojedyncze większe przelewy pieniężne, jak i regularne wpłaty na mniejsze kwoty. Nietypowe tytuły dokonywanych przelewów czy niezgłoszone darowizny mogą skutkować kontrolą transakcji i sankcjami podatkowymi. Jakie są limity, obowiązki podatników i jak unikać problemów z fiskusem? Sprawdź, na co zwraca uwagę skarbówka.
Nadchodzą wielkie zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Takiej rewolucji w Polsce jeszcze nie było
22 lis 2025

Ludzkich prochów nie trzeba będzie przechowywać w urnie? Można je będzie rozsypać na przykład w przydomowym ogrodzie, lesie lub parku? Czy w Polsce nadchodzi prawdziwa rewolucja w pochówku? Senatorowie już rozpatrzyli petycję w tej sprawie. Czy dojdzie do przełomowej zmiany w przepisach prawa? W proponowanych rozwiązanych resort zdrowia nie dopatrzyło się zagrożenia epidemiologicznego, jednak będą się musiały wypowiedzieć musiały jeszcze cztery inne ministerstwa. To niejedyna zmiana. Szykuje się jeszcze rewolucja na cmentarzach. Chodzi o miliony złotych do zwrotu.

REKLAMA

ZUS wypłaca wsparcie finansowe dla osób po 56 roku życia - 1893,41 zł miesięcznie! Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie?
22 lis 2025

Dla osób, które ukończyły 56 lat, istnieje możliwość otrzymania miesięcznego zastrzyku gotówki rzędu 1900 zł z ZUS, pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów. Kluczową informacją jest to, że pieniądze te są wypłacane systematycznie i nie mają związku z przejściem na wcześniejszą emeryturę – mogą ulepszyć sytuację finansową w okresie poprzedzającym standardowe przejście na emeryturę.
Dofinansowanie na ferie zimowe dla seniorów w 2025 roku. Mogą otrzymać ponad 3000 zł!
22 lis 2025

W 2025 roku polscy seniorzy, w tym emeryci i renciści, mają szansę na wsparcie finansowe na zorganizowanie ferii zimowych, które może osiągnąć pułap nawet około 3300 złotych. Jest to pomoc mająca na celu ułatwienie osobom starszym skorzystania z zimowego wypoczynku. Oto szczegóły.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA