REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Urlopy pracownicze » Czasami pracodawca musi się zgodzić na udzielenie urlopu bezpłatnego, a innym razem nie. Dlaczego tak jest? Warto znać zasady

Czasami pracodawca musi się zgodzić na udzielenie urlopu bezpłatnego, a innym razem nie. Dlaczego tak jest? Warto znać zasady

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 listopada 2025, 19:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Czasami pracodawca musi się zgodzić na udzielenie urlopu bezpłatnego, a innym razem nie. Dlaczego tak jest? Warto znać zasady
Czasami pracodawca musi się zgodzić na udzielenie urlopu bezpłatnego, a innym razem nie. Dlaczego tak jest? Warto znać zasady
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Na jakich zasadach pracownicy mogą korzystać z urlopu bezpłatnego? Warto znać te przepisy, bo wynika z nich, że czasami pracodawca musi się zgodzić na udzielenie, a innym razem nie. Znajomość zasad pozwoli uniknąć zaskoczenia.

Czy pracodawca musi się zgodzić na udzielenie urlopu bezpłatnego?

Jednym z uprawnień urlopowych pracowników jest możliwość skorzystania z urlopu bezpłatnego. Jest to rozwiązanie, z którego pracownik może skorzystać w sytuacji, gdy nie ma prawa skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub wymiar tego urlopu, który mu przysługuje jest zbyt niski na jego potrzeby. Oczywiście brak urlopu wypoczynkowego do wykorzystania nie jest warunkiem, który musi zostać bezwzględnie spełniony. Pracownik może wnioskować o urlop bezpłatny również w innych okolicznościach. Jak bowiem wynika z art. 174 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, pracodawca może udzielić go na pisemny wniosek pracownika. Co do zasady więc pracownik może wnioskować o ten urlop również wtedy, gdy nadal dysponuje urlopem wypoczynkowym, jednak takie postępowanie jest rzadko spotykane w praktyce. Składając wniosek o udzielenie mu urlopu pracownik nie musi go uzasadniać. Oznacza to, że powody, dla których pracownik chce zrobić sobie przerwę w pracy, powinny pozostać poza sferą zainteresowania pracodawcy, a przede wszystkim nie powinny wpływać na decyzję, którą podejmie w kwestii wyrażenia zgody na ten urlop lub nie. W praktyce jednak często spotykaną praktyką jest informowanie pracodawcy o powodach, dla których pracownik chce zrobić sobie przerwę w pracy, szczególnie jeśli u podstaw takiego wniosku leżą ważne sprawy osobiste, które mogłyby pozwolić pracodawcy przychylniej spojrzeć na plany pracownika. Jednak niezależnie od powodów, biorąc pod uwagę fakt, że w przytoczonym przepisie ustawodawca wskazał, że pracodawca może udzielić tego urlopu, należy pamiętać o tym, że nie jest to jego obowiązkiem – nie musi wyrażać zgody na wniosek pracownika. Tak samo jak pracownik, również pracodawca nie ma obowiązku uzasadniać swojej decyzji.

REKLAMA

Polecamy: Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami

Urlop na czas pracy u innego pracodawcy

Inne zasady dotyczą przypadku, w którym pracodawca udziela pracownikowi tego urlopu na czas pracy u innego pracodawcy. Chodzi tu jednak o taką sytuację, w której pracodawcy zawierają w tej sprawie między sobą porozumienie. Jak wskazał ustawodawca w art. 1741 kp, za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. W takiej sytuacji okres ten wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy. Jak widać, urlop bezpłatny, o którym mowa w tym przypadku ma inny charakter niż ten, o którym mowa w art. 174 kp. W pierwszym przypadku inicjatorem jest bowiem pracownik, który składa wniosek o udzielenie urlopu, natomiast w drugim pracodawca, który zawiera porozumienia z innym podmiotem.

Polecamy: Kalendarz 2026

Czasami pracodawca musi zgodzić się na urlop bezpłatny

Od zasady dobrowolności udzielenia urlopu bezpłatnego, o którym mowa w art. 174 kp istnieje szereg wyjątków określonych w przepisach szczególnych. Gdy zachodzą, pracodawca nie ma swobody podjęcia decyzji, a przepisy zobowiązują go do określonego zachowania (udzielenia urlopu bezpłatnego). Żaden z tych przypadków nie jest jednak typową sytuacją korzystania przez pracownika z okresu zawieszenia stosunku pracy na własne potrzeby. Chodzi tu raczej o przypadki, w których pracownik pełni szczególne funkcje, często o istotnym znaczeniu społecznym. Chodzi bowiem o takie sytuacje, jak udzielenie urlopu bezpłatnego osobie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • powołanej do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika;
  • skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii;
  • odbywającej szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
  • powołanej do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie;
  • będącej słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
  • sprawującej funkcję członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
  • biorącej udział w wyprawach polarnych prowadzonych i organizowanych przez Polską Akademię Nauk.
Podstawa prawna

art. 174, art. 1741 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Czy chory pracownik musi przywieźć laptop do firmy? Sprzęt stanowi własność pracodawcy, a z przepisów wynika, jak trzeba postępować
23 lis 2025

Czy na czas swojej nieobecności pracownik musi zwrócić do firmy laptop i telefon? Trzeba pamiętać o przestrzeganiu prostych zasad, w tym tej, że udostępnione pracownikowi narzędzia pracy stanowią własność pracodawcy.
Czasami pracodawca musi się zgodzić na udzielenie urlopu bezpłatnego, a innym razem nie. Dlaczego tak jest? Warto znać zasady
23 lis 2025

Na jakich zasadach pracownicy mogą korzystać z urlopu bezpłatnego? Warto znać te przepisy, bo wynika z nich, że czasami pracodawca musi się zgodzić na udzielenie, a innym razem nie. Znajomość zasad pozwoli uniknąć zaskoczenia.
Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu opiekuńczego. Ale zapłacić za niego nie musi.
23 lis 2025

Urlop opiekuńczy funkcjonuje już ponad 2 lata, jednak ze względu na to, że nie jest powszechnie wykorzystywany, nie każdy wie, na jakich zasadach można z niego skorzystać. Warto znać przepisy, by wiedzieć, na co można liczyć.
Żeby rozwiązać umowę o pracę, musi istnieć prawdziwa i istotna przyczyna. Trzeba też pamiętać, aby ją odpowiednio wskazać w oświadczeniu
23 lis 2025

Każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Jednak trzeba pamiętać o tym, że trwałość stosunku pracy podlega szczególnej ochronie. To sprawia, że pracodawca jako podmiot profesjonalny musi w takim wypadku pamiętać o dopełnieniu szczególnych formalności.

REKLAMA

Te kwoty pracodawca odliczy z pensji pracownika. Ochrona wynagrodzenia ich nie obejmuje. Dlaczego?
23 lis 2025

Jak powinien postąpić pracodawca, jeśli wypłaci pracownikowi wyższe wynagrodzenie niż należne? W przepisach przewidziano specjalną regulację, która pozwala na dokonanie odliczenia, ale tylko na ściśle określonych zasadach. Jak trzeba zrobić to poprawnie?
Pracownik rozwiąże umowę, a pracodawca będzie mógł starać się o odszkodowanie. Jakie warunki muszą być spełnione?
23 lis 2025

Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Jednak robiąc to, muszą przestrzegać określonych zasad, by nie narazić się na konieczność wypłacenia drugiej stronie odszkodowania. O co chodzi?
Rewolucja w kalendarzu! Wigilia 2025 dniem wolnym od pracy, ale nie dla wszystkich. Kto musi pracować? Te osoby nie będą zadowolone...
22 lis 2025

24 grudnia 2025 roku zapisze się w historii polskiego prawa pracy jako data przełomowa. Po latach dyskusji, Wigilia Bożego Narodzenia oficjalnie dołącza do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy. To ogromna ulga i prezent dla milionów Polaków. Jednak nie wszyscy będą mieli tego dnia wolne. Kto będzie musiał pracować?
Czy pracować zdalnie trzeba z domu? Czy pracodawca może się nie zgodzić na zmianę miejsca pracy zdalnej?
22 lis 2025

Czy pracę zdalną można wykonywać tylko z domu, czy pracodawca może zgodzić się na wykonywanie jej również w innym miejscu? Zasady tej formy współpracy wciąż budzą wątpliwości, a stosunki pracodawców i pracowników bywają na tej linii napięte.

REKLAMA

Nadchodzą wielkie zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Takiej rewolucji w Polsce jeszcze nie było
23 lis 2025

Ludzkich prochów nie trzeba będzie przechowywać w urnie? Można je będzie rozsypać na przykład w przydomowym ogrodzie, lesie lub parku? Czy w Polsce nadchodzi prawdziwa rewolucja w pochówku? Senatorowie już rozpatrzyli petycję w tej sprawie. Czy dojdzie do przełomowej zmiany w przepisach prawa? W proponowanych rozwiązanych resort zdrowia nie dopatrzyło się zagrożenia epidemiologicznego, jednak będą się musiały wypowiedzieć musiały jeszcze cztery inne ministerstwa. To niejedyna zmiana. Szykuje się jeszcze rewolucja na cmentarzach. Chodzi o miliony złotych do zwrotu.
Ustawa frankowa w Sejmie. Co się zmieni w sytuacji prawnej frankowiczów? Zyskają konsumenci, stracą kancelarie
21 lis 2025

Obserwuję z uwagą to co dzieje się w świecie finansów. Czasem w pewnej odległości od tego, co jest na co dzień moją pracą. Patrzę też na to, co dzieje się z kredytami hipotecznymi we frankach. Nie jest tajemnicą, że od początku byłem w sprawie tych „frankowych” kredytów daleki od przesądzania, że winne problemów kredytobiorców są jedynie banki. Nie wierzę (i wiem co piszę), że wszyscy kredytobiorcy nie wiedzieli, co podpisują. Był jednak wyrok TSUE i sądy (według mnie bezrefleksyjnie) doprowadzają do unieważniania umów. To nie powoduje, że zmieniam zdanie, ale walczyć z wiatrakami nie będę.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA