Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Tym osobom 800 plus nie zostanie wypłacone w 2026 roku. Kogo dotkną nowe wykluczenia i z jakiej przyczyny?

Tym osobom 800 plus nie zostanie wypłacone w 2026 roku. Kogo dotkną nowe wykluczenia i z jakiej przyczyny?

24 stycznia 2026, 23:03
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Te osoby stracą 800 plus w 2026 roku. Kogo dotkną nowe wykluczenia i z jakiej przyczyny?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych publikuje istotne wytyczne dotyczące warunków, w jakich świadczenie 800 plus może zostać cofnięte w 2026 roku. Obywatele powinni dokładnie przeanalizować obowiązujące regulacje, aby uniknąć potencjalnej utraty wypłat 800 plus. Oto szczegóły.

rozwiń >

Zasady ogólne i charakterystyka świadczenia 800 plus

Świadczenie wychowawcze, popularnie określane jako "800 plus", to finansowe wsparcie dla rodzin, które ma na celu pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dzieci lub innymi celami społecznymi. Jest to dodatek w stałej wysokości 800 złotych miesięcznie na dziecko, a prawo do jego otrzymywania jest całkowicie niezależne od kryterium dochodowego rodziny. Świadczenie to jest również wolne od egzekucji i nie podlega opodatkowaniu. Zwiększenie kwoty świadczenia z 500 zł do 800 zł nastąpiło z urzędu 1 stycznia 2024 roku, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Kto może skorzystać z programu "Rodzina 800 plus"

Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia. Uprawnionymi do pobierania świadczenia są rodzice, zarówno matka, jak i ojciec, a także opiekun faktyczny, który wystąpił do sądu o przysposobienie dziecka, pod warunkiem, że dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu. Świadczenie przysługuje również opiekunom prawnym, dyrektorom domów pomocy społecznej oraz osobom sprawującym pieczę zastępczą, takim jak rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka czy dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wysokość i szczególne przypadki wypłaty świadczenia wychowawczego 800 plus

Wysokość świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną, zgodnie z orzeczeniem sądu, w porównywalnych i powtarzających się okresach; w takim przypadku każdy z rodziców otrzymuje połowę przysługującej kwoty, czyli 400 złotych miesięcznie. Ponadto, w miesiącu narodzin dziecka lub ukończenia przez nie 18 lat, świadczenie jest wypłacane proporcjonalnie za część miesiąca, odpowiednio od dnia urodzenia się dziecka albo do dnia ukończenia przez nie 18 lat.

800 plus. Okresy świadczeniowe i terminy składania wniosków

Świadczenie wychowawcze jest przyznawane na roczne okresy świadczeniowe, trwające od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowy okres należy składać w terminie od 1 lutego do 30 czerwca. Przesunięcia w terminie złożenia wniosku wpływają na datę wypłaty środków. Złożenie wniosku do 30 kwietnia gwarantuje wypłatę za czerwiec najpóźniej do 30 czerwca. Wnioski złożone w maju skutkują wypłatą za czerwiec i lipiec nie później niż do 31 lipca, natomiast złożone w czerwcu - wypłatą za czerwiec, lipiec i sierpień nie później niż do 31 sierpnia. Wnioski składane w lipcu lub sierpniu uprawniają do świadczenia z wyrównaniem odpowiednio od lipca, lub od sierpnia.

Świadczenie 800 plus - forma składania wniosków, wypłaty i obsługa przez ZUS

Przyjmowaniem, rozpatrywaniem wniosków oraz przyznawaniem świadczenia wychowawczego zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez internet, za pomocą platformy PUE/eZUS, portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej mZUS. Wypłata środków odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na konto bankowe wskazane we wniosku. Postępowanie ZUS jest prowadzone elektronicznie, a informacja o przyznaniu świadczenia, które nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, zostaje umieszczona w skrzynce odbiorczej na profilu PUE/eZUS wnioskodawcy.

Przypadki utraty prawa do świadczenia 800 plus. Te osoby muszą się mieć na baczności!

Prawo do świadczenia ustaje w ściśle określonych przypadkach. Świadczenia nie otrzymają rodzice dzieci, które ukończyły 18 lat. Utrata prawa do 800 plus nastąpi także, gdy wniosek nie zostanie złożony w terminie, gdy dziecko trafi do placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodziny zastępczej lub aresztu, a także, gdy rodzice lub opiekunowie zaczną pobierać podobne świadczenie na dziecko za granicą Polski. Ponadto, świadczenie nie przysługuje, jeśli niepełnoletnie dziecko zacznie pobierać własne świadczenie na swoje dziecko, zawrze związek małżeński lub rozpocznie kształcenie w szkole wojskowej, lub placówce zapewniającej pełne utrzymanie.

Zasada działania ZUS i wcześniejsze wypłaty świadczenia 800 plus

Zgodnie z niezmienną regułą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli ustalony termin wypłaty świadczenia 800 plus przypada na dzień wolny od pracy lub weekend, środki muszą zostać przekazane beneficjentom wcześniej, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę, co zawsze działa na korzyść świadczeniobiorców, przyspieszając przelew.

Ewolucja programu "Rodzina 800 plus" i kluczowe zasady

Świadczenie 800 plus, które weszło w życie w 2024 roku po waloryzacji programu "Rodzina 500 plus" z 2016 roku, jest obecnie w pełni automatycznym i scentralizowanym systemem obsługiwanym przez ZUS, co pozwala na sprawne zarządzanie wypłatami i szybką reakcję na zmiany prawne. W 2025 roku wartość świadczenia wychowawczego utrzymuje się na poziomie 800 złotych miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia, bez kryterium dochodowego.

800 plus a obowiązek szkolny jako nowy warunek dla cudzoziemców

Kluczową modyfikacją, wprowadzoną od 1 czerwca 2025 roku, jest zaostrzenie warunków dla obywateli spoza Polski: warunkiem przyznania i wypłaty 800 plus jest obowiązek realizacji edukacji przez dziecko w polskim systemie oświaty, co oznacza konieczność uczęszczania do polskiej szkoły lub przedszkola, i ZUS jest uprawniony do weryfikacji spełnienia tego wymogu.

800 plus - od kiedy wniosek 2026?

O 800 plus na lata 2025/2026 można ubiegać się od 1 lutego 2025 roku, składając wniosek wyłącznie elektronicznie (PUE ZUS, mZUS, Empatia, bankowość). Ważna informacja: złożenie go do końca czerwca 2025 roku gwarantuje ciągłość świadczeń i wypłatę wyrównania za czerwiec.

800 plus - do jakiego wieku?

Świadczenie 800 plus jest przyznawane na każde dziecko maksymalnie do jego osiemnastych urodzin. Po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko, prawo do tego wsparcia wygasa. Należy pamiętać, że kwota wypłaty za miesiąc, w którym dziecko kończy 18 lat, jest naliczana proporcjonalnie i może być niższa.

800 plus - czy trzeba składać nowy wniosek o świadczenie?

Aby zachować prawo do 800 plus, konieczne jest coroczne składanie nowego wniosku. Na kolejny okres świadczeniowy (zaczynający się 1 czerwca) wniosek można składać elektronicznie w ZUS już od 1 lutego. Kluczowy jest termin: złożenie go do końca kwietnia zapewnia zachowanie ciągłości wypłaty świadczenia, która rozpocznie się w czerwcu.

Najczęściej zadawane pytania FAQ - 800 plus w 2026 roku

W jakich przypadkach w 2026 roku można stracić świadczenie wychowawcze 800 plus?

Prawo do świadczenia wychowawczego 800 plus ustaje, gdy dziecko ukończy 18 lat, wniosek nie zostanie złożony w terminie, dziecko trafi do placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodziny zastępczej lub aresztu, albo gdy zacznie się pobierać podobne świadczenie za granicą Polski. Nie przysługuje też, gdy niepełnoletnie dziecko pobiera własne świadczenie na swoje dziecko, zawrze związek małżeński lub rozpocznie kształcenie w szkole wojskowej/placówce zapewniającej pełne utrzymanie.

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze 800 plus i do jakiego wieku dziecka?

Świadczenie wychowawcze 800 plus przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia. Uprawnieni to rodzice, opiekun faktyczny, który wystąpił do sądu o przysposobienie (gdy dziecko z nimi zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu), opiekunowie prawni, dyrektorzy domów pomocy społecznej oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych).

Jak złożyć wniosek o świadczenie 800 plus i jak ZUS wypłaca środki?

Wniosek o świadczenie wychowawcze 800 plus składa się wyłącznie elektronicznie: PUE/eZUS, Emp@tia, bankowość elektroniczna lub aplikacja mZUS. Wypłata odbywa się wyłącznie bezgotówkowo, na konto bankowe wskazane we wniosku. Informacja o przyznaniu trafia na skrzynkę PUE/eZUS wnioskodawcy.

Jakie są terminy wniosków o 800 plus i wypłaty za czerwiec przy różnych datach złożenia?

Wniosek o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres składa się od 1 lutego do 30 czerwca. Do 30 kwietnia: wypłata za czerwiec najpóźniej do 30 czerwca. W maju: wypłata za czerwiec i lipiec do 31 lipca. W czerwcu: za czerwiec, lipiec i sierpień do 31 sierpnia. Lipiec/sierpień: wyrównanie od tych miesięcy.

Od kiedy złożyć wniosek o 800 plus na lata 2025/2026 i co daje termin do końca czerwca 2025?

O świadczenie wychowawcze 800 plus na lata 2025/2026 można ubiegać się od 1 lutego 2025 roku, wyłącznie elektronicznie. Złożenie wniosku do końca czerwca 2025 roku gwarantuje ciągłość świadczeń i wypłatę wyrównania za czerwiec.

Źródło: INFOR
