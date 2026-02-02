REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy? W ten sposób zapewnisz sobie ciągłość wypłat w 2026 roku

Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy? W ten sposób zapewnisz sobie ciągłość wypłat w 2026 roku

02 lutego 2026, 09:28
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
800 plus
Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy? W ten sposób zapewnisz sobie ciągłość wypłat w 2026 roku
ShutterStock

Wraz z nadejściem nowego roku kalendarzowego należy pamiętać o obowiązku złożenia wniosków o świadczenia wypłacane przez ZUS. Wśród nich jest świadczenie wychowawcze, które od 2024 roku wzrosło z 500 zł do 800 zł na każde dziecko do 18. roku życia. Ważne jest, aby znać termin składania wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy? Oto szczegóły.

Dla kogo świadczenie 800 plus?

Świadczenie wychowawcze "Rodzina 800 plus" to comiesięczna kwota w wysokości 800 złotych przysługująca na każde dziecko do osiągnięcia 18. roku życia. Świadczenie to jest niezależne od dochodów rodziny. Krąg uprawnionych jest szeroki - obejmuje nie tylko rodziców biologicznych i opiekunów faktycznych, ale także osoby zarządzające placówkami opiekuńczymi i domami pomocy społecznej (np. dyrektorzy). W przypadku opieki naprzemiennej ustalonej przez sąd, świadczenie jest dzielone po równo: każdy z rodziców otrzymuje 400 złotych miesięcznie.

Zobacz również:

Wniosek o 800 plus

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ZUS, jeśli złożymy wniosek o 800 plus od 1 lutego do 30 czerwca roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymamy prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego (np. jeśli złożymy wniosek od 1 lutego do 30 czerwca 2025 roku, otrzymamy świadczenie od 1 czerwca 2025 roku do 31 maja 2026 roku). Wnioski o świadczenie 800 plus należy składać wyłącznie drogą elektroniczną (przez platformy PUE ZUS, mZUS, Empatia lub bankowość elektroniczną). Złożenie dokumentów później (do końca czerwca) gwarantuje wypłatę z wyrównaniem, ale może nastąpić to z opóźnieniem. Aby zachować ciągłość wypłat, należy co roku złożyć nowy wniosek. Jeżeli wniosek o świadczenie zostanie złożony po upływie terminu 30 czerwca, to wypłata świadczenia rozpocznie się dopiero od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Innymi słowy, za okres poprzedzający złożenie wniosku świadczenie nie będzie przysługiwało.

W przypadku narodzin dziecka obowiązują odrębne przepisy dotyczące wnioskowania o świadczenie. Mianowicie, rodzice mają trzy miesiące od daty urodzenia dziecka na złożenie stosownego wniosku. Skuteczne złożenie wniosku w tym terminie umożliwia przyznanie świadczenia wychowawczego z datą początkową zgodną z datą urodzenia dziecka. Ponadto, jeśli dziecko ukończy 18. rok życia w trakcie okresu świadczeniowego, ZUS przyzna świadczenie wychowawcze do dnia ukończenia przez dziecko 18 lat.

Podsumowując, okres świadczeniowy 2025/2026 rozpoczął się 1 czerwca 2025 roku i potrwa do 31 maja 2026 roku. Na nowy okres świadczeniowy (2026/2027), który rozpocznie się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027 roku, będzie można złożyć wniosek o 800 plus już od 1 lutego 2026 roku.

Zobacz również:

Kto nie otrzyma 800 plus?

Świadczenie 800 plus nie przysługuje w kilku kluczowych sytuacjach. Nie otrzymają go rodzice dzieci pełnoletnich (powyżej 18 lat) lub tych, które zawarły związek małżeński. Wykluczenie dotyczy także dzieci umieszczonych w placówkach z pełnym utrzymaniem (np. domy dziecka, areszty, szkoły wojskowe). Wypłaty zostaną wstrzymane, jeśli podobne świadczenie jest pobierane za granicą (z wyjątkami dotyczącymi UE/EFTA/UK) lub gdy wniosek zostanie złożony po wyznaczonym terminie. Dodatkowe ograniczenia dotyczą obywateli Ukrainy, których dzieci nie realizują obowiązku szkolnego w Polsce (z pewnymi wyjątkami), a także sytuacji, gdy pełnoletnie dziecko samo pobiera świadczenie na własne potomstwo.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
