Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ważny komunikat RCB dla wszystkich właścicieli domów i zarządców nieruchomości w związku z intensywnymi opadami śniegu – niedopełnienie tego obowiązku grozi poważnym niebezpieczeństwem i odpowiedzialnością karną

Ważny komunikat RCB dla wszystkich właścicieli domów i zarządców nieruchomości w związku z intensywnymi opadami śniegu – niedopełnienie tego obowiązku grozi poważnym niebezpieczeństwem i odpowiedzialnością karną

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 stycznia 2026, 08:10
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
W związku występującymi w ostatnich dniach intensywnymi opadami śniegu w wielu częściach kraju – RCB wydało komunikat, w którym przypomina o ważnym obowiązku wszystkich właścicieli domów (jak również budynków niemieszkalnych) oraz zarządców nieruchomości. Nie wszyscy o tym pamiętają, a niezastosowanie się do zaleceń stwarza poważne zagrożenie dla osób znajdujących się wewnątrz budynku, jak i jego otoczeniu oraz może skutkować odpowiedzialnością karną.

Komunikat RCB dotyczący ważnego obowiązku właścicieli domów (jak również budynków niemieszkalnych) oraz zarządców nieruchomości w związku z opadami śniegu

W związku z występującymi w ostatnich dniach intensywnymi opadami śniegu w wielu częściach kraju – w dniu 2 stycznia 2026 r. RCB wydało komunikat, w którym przypomina o obowiązku zarządców i właścicieli budynków dotyczącym odśnieżania dachów oraz usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych.

Ważne

Zgodnie z informacją podaną przez Państwową Straż Pożarną – nadmierne zaleganie śniegu stanowi zagrożenie dla konstrukcji obiektu oraz bezpieczeństwa osób przebywających w jego otoczeniu oraz wewnątrz.”

Obowiązek właścicieli domów (jak również budynków niemieszkalnych) oraz zarządców nieruchomości) odśnieżania dachów i usuwania sopli lodowych oraz nawisów śnieżnych – z jakiego przepisu wynika?

Obowiązek właścicieli domów (jak również budynków niemieszkalnych) oraz zarządców nieruchomości odśnieżania dachów i usuwania sopli lodowych oraz nawisów śnieżnych wynika z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, który – nakłada na właścicieli lub zarządców wszystkich obiektów budowlanych, obowiązek utrzymania tych obiektów.

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, a więc m.in.:

  • każdy właściciel domu jednorodzinnego oraz właściciel lub zarządca domu wielorodzinnego (np. wspólnota czy spółdzielnia mieszkaniowa), jak również
  • każdy właściciel lub zarządca jakiegokolwiek innego budynku (również niemieszkalnego – np. przedsiębiorca posiadający obiekty użytkowe, takie jak hale, magazyny czy sklepy),

obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne (którymi są m.in. intensywne opady śniegu), osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Obowiązek właścicieli domów (jak również budynków niemieszkalnych) oraz zarządców nieruchomości) odśnieżania dachów i usuwania sopli lodowych oraz nawisów śnieżnych – kiedy dokładnie należy odśnieżać dach?

Państwowa Straż Pożarna informuje, że dach należy odśnieżać niezwłocznie, gdy:

  • grubość lub ciężar śniegu może zagrozić konstrukcji budynku,
  • istnieje ryzyko zsuwania się śniegu lub lodu,
  • warunki pogodowe sprzyjają dalszemu gromadzeniu się śniegu.

Nie ma jednej, ustawowo określonej grubości pokrywy śnieżnej – każdorazowo należy ocenić realne zagrożenie.

Obowiązek właścicieli domów (jak również budynków niemieszkalnych) oraz zarządców nieruchomości) odśnieżania dachów i usuwania sopli lodowych oraz nawisów śnieżnych – co grozi za jego niedopełnienie?

Niedopełnienie przez właściciela domu (jak również budynku niemieszkalnego) lub zarządcę nieruchomości obowiązku odśnieżania dachu i usuwania sopli lodowych oraz nawisów śnieżnych, może skutkować:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • mandatem lub grzywną – zgodnie z art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – w wysokości nie mniejszej niż 100 stawek dziennych (których ostateczną liczbę i wysokość ustala sąd, biorąc pod uwagę m.in. dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być jednak niższa niż 10 zł, ani też wyższa niż 2000 zł) a nawet – karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku, jak również
  • odpowiedzialnością cywilną za szkody (np. uszkodzenie mienia czy wypadek osoby trzeciej),
  • a w przypadku stworzenia zagrożenia życia lub zdrowiaodpowiedzialnością karną.

Obowiązek właścicieli domów (jak również budynków niemieszkalnych) oraz zarządców nieruchomości) odśnieżania dachów i usuwania sopli lodowych oraz nawisów śnieżnych – bezpieczeństwo przede wszystkim

Ważne

Państwowa Straż Pożarna ostrzega, że odśnieżanie dachów powinno być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i sprzęt, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Samodzielne próby usuwania śniegu z dachów stromych lub wysokich są niebezpieczne i niewskazane.

Obowiązek odśnieżania dachów - ważna informacja (źródło: gov.pl)

gov.pl

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 383 z późn. zm.)

