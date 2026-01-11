REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Wolne piątki i dodatkowe 13 dni urlopu. Pracodawcy mogą wybrać dogodne rozwiązanie. Wchodzą w życie nowe przepisy

Wolne piątki i dodatkowe 13 dni urlopu. Pracodawcy mogą wybrać dogodne rozwiązanie. Wchodzą w życie nowe przepisy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 stycznia 2026, 08:23
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
urlop, czas pracy, pracodawca, samorząd, MRPiPS
Wolne piątki i dodatkowe 13 dni urlopu. Pracodawcy mogą wybrać dogodne rozwiązanie. Wchodzą w życie nowe przepisy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Skrócony czas pracy staje się właśnie rzeczywistością dla tysięcy pracowników. Od 1 stycznia 2026 roku rusza testowanie pilotażowego programu MRPiPS. To oznacza wolne piątki, krótszy czas pracy lub dodatkowy urlop – pracodawcy będą mieli kilka modeli do wyboru. Jeśli program się sprawdzi, może zostać zastosowany ogólnokrajowo.

rozwiń >

Od 1 stycznia 2026 roku: dłuższe urlopy – nawet 13 dodatkowych dni oraz mniej czasu w pracy, np. wolne piątki. Rusza nowy projekt MRPiPS – skrócony czas pracy

W programie realizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej bierze udział ponad 30 jednostek samorządu terytorialnego. Celem programu jest wypracowanie i przetestowanie modeli skróconego czasu pracy oraz ocena ich wpływu na:

REKLAMA

REKLAMA

  • zatrudnienie,
  • produktywność,
  • zdrowie pracowników,
  • organizację pracy, a także
  • możliwość godzenia życia zawodowego z prywatnym u pracowników zatrudnionych u pracodawców biorących udział w projekcie pilotażowym.

Nabór wniosków o udział w programie rozpoczął się 14 sierpnia 2025 r. i zakończył 15 września 2025 r.

Samorządy z optymizmem podchodzą do testowania nowego rozwiązania. „Udział w pilotażu skróconego czasu pracy traktujemy jako szansę na nowoczesne podejście do organizacji pracy w samorządzie. Zależy nam, by Urząd Miasta był miejscem, w którym efektywność idzie w parze z dobrym samopoczuciem pracowników. Wierzymy, że lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym przełoży się na większe zaangażowanie i jeszcze wyższą jakość obsługi mieszkańców” – wskazał prezydent Sieradza Paweł Osiewała.

Jak zapewniają samorządowcy, skrócony czas pracy nie wpłynie negatywnie na obsługę mieszkańców ani tempo załatwiania spraw. „Mieszkańcy nie muszą się martwić – godziny otwarcia urzędu pozostaną takie same. Sprawy urzędowe będzie można załatwiać tak jak dotychczas, od poniedziałku do piątku. Dla interesantów nic się nie zmieni. Liczymy wręcz, że dzięki nowej organizacji pracy i cyfrowym rozwiązaniom będziemy działać jeszcze szybciej i sprawniej” – podkreślił burmistrz Woźnik Michał Aloszko.

REKLAMA

Skrócony czas pracy: pracodawcy mogą wybrać dogodne rozwiązanie

Program oferuje dowolność wyboru zastosowanego rozwiązania. Może to być:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • obniżenie czasu pracy o 10 proc., a następnie o 20 proc., przy zachowaniu co najmniej takiego samego wynagrodzenia oraz bez pogorszenia warunków pracy lub
  • oddolny wybór modelu skrócenia czasu pracy – czy to będą wolne piątki, siedem godzin pracy dziennie, czy też dłuższe urlopy.

Wybór będzie należał do uczestników pilotażu, przy czym większość samorządów planuje wprowadzenie co najmniej dwóch wskazanych powyżej modeli skróconego czasu pracy.

Urząd Gminy Mstów planuje wdrożenie hybrydowego modelu skróconego czasu pracy, łączącego dwa podejścia: skrócenie dobowego wymiaru pracy w wybrane dni tygodnia oraz wprowadzenie niektórych dodatkowych wolnych piątków. Model ten pozwoli sprawdzić, jak różne warianty krótszego tygodnia pracy wpływają na efektywność i organizację urzędu” – poinformował wójt gminy Mstów Tomasz Gęsiarz.

Dłuższy urlop w ramach skróconego czasu pracy

Niektóre jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie planują, w ramach testowanego rozwiązania, wprowadzenie dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego.

W Starostwie Powiatowym w Oleśnie pracownicy otrzymają dodatkowo 13 dni wolnych od pracy, których wykorzystanie będzie obowiązkowe w pierwszej połowie roku.

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce planuje w drugim półroczu udzielić pracownikom dodatkowo 77 godzin urlopu, tak aby w sumie skrócić czas pracy o 20 proc. Natomiast w Urzędzie Miejskim w Miastku pracownicy, oprócz skrócenia czasu pracy do 35 godzin tygodniowo, otrzymają 11 dni urlopu.

Dofinansowanie do wynagrodzeń lub dodatkowe inwestycje. Program skróconego czasu pracy

Każdy pracodawca, który zakwalifikował się do udziału w programie, mógł otrzymać nawet 1 mln zl wsparcia na realizację projektu. Koszt projektu – co istotne – w przeliczeniu na jednego pracownika objętego pilotażem nie mógł przekroczyć 20 tys. zł.

Część samorządów planuje przeznaczyć te środki na wdrożenie nowych technologii usprawniających obsługę mieszkańców. Chodzi m.in. o instalację różnego rodzaju urzędomatów oraz zastosowanie nowoczesnego oprogramowania.

W ramach pilotażu urząd wdroży również rozwiązania wspierające cyfryzację i automatyzację pracy, w szczególności: autonomiczne narzędzia AI, infokioski, opłatomat, cyfrowy terminal informacyjny, robota humanoidalnego, pakiety szkoleń dla pracowników oraz nowy sprzęt informatyczny” – podkreśliła Dorota Matejko-Cichocka, główny specjalista w Referacie Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Michałowice.

Część dofinansowania trafi również bezpośrednio do pracowników, głównie w formie wynagrodzeń dla urzędników wdrażających i monitorujących projekt.

Nie tylko samorządy. Skrócony czas pracy testują również prywatne firmy

Wyniki naboru do programu ogłoszono 15 października 2025 r. Jak poinformował resort, w ramach naboru wnioski złożyly 1994 przedsiębiorstwa i instytucje. Spośród wszystkich aplikujących powołana przez MRPiPS Komisja do spraw oceny projektów pilotażowych wyłoniła 90 pracodawców, którzy będą testować w swoich miejscach pracy różne formy skrócenia czasu pracy.

Poza samorządami w programie biorą udział również prywatne firmy. Część z nich uzyskała najwyższe możliwe dofinansowanie w wysokości 1 mln zł. Są to:

  • Pol-Elektra Sp. z o.o.,
  • Livingston Poland Sp. z o.o.,
  • Luma Services Sp. z o.o.

Dużą część zakwalifikowanych podmiotów stanowią jednak gminy i urzędy, m.in.:

  • Gmina Woźniki,
  • Powiat parczewski,
  • Gmina Dobiegniew,
  • Powiat myśliborski,
  • Gmina Wleń,
  • Gmina Krośnice,
  • Gmina Mstów,
  • Gmina Suchedniów,
  • Gmina Miasta Radomia,
  • Gmina Miejska Nieszawa,
  • Gmina Nidzica,
  • Gmina Miejska Włodawa,
  • Powiat strzelinski,
  • Urząd Miasta Ustka, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce,
  • Gmina Miasto Sieradz,
  • Miasto Malbork,
  • Gmina Miejska Starogard Gdański,
  • Powiat piotrkowski,
  • Gmina Michałowice,
  • Powiat lęborski,
  • Gmina Trzcianka,
  • Gmina Miastko,
  • Gmina Świętochłowice,
  • Starostwo Powiatowe w Głubczycach,
  • Powiat oleski,
  • Powiat radomszczański,
  • Powiat tarnobrzeski,
  • Gmina Rawicz,
  • Miasto Leszno i
  • Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Z pełną listą podmiotów można zapoznać się poniżej:

Lista projektów (i podmiotów) zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach naboru do pilotażu Skrócony czas pracy – to się dzieje!

Lista projektów (i podmiotów) zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach naboru do pilotażu Skrócony czas pracy – to się dzieje!

Co z tymi którzy się nie zakwalifikowali. Czy prawo pozwala na stosowanie skróconego czasu pracy?

Kwestie czasu pracy reguluje art. 129 Kodeksu pracy, zgodnie z którym czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Istnieją jednak przepisy, które przewidują systemy czasu pracy, odbiegające od powyższych norm. Do takich rozwiązań należy m.in. system skróconego tygodnia pracy - przewidziany w art. 143 Kodeksu pracy. W ramach tego systemu – na wniosek pracownika, dopuszczalne jest wykonywanie pracy przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy jednoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy – nie więcej jednak niż do 12 godzin – w okresie rozliczeniowym nieprzekraczajacym 1 miesiąca.

W konsekwencji w takim systemie może się okazać, że bilans łącznej liczby przepracowanych godzin w danym okresie rozliczeniowym będzie identyczny jak w przypadku podstawowego systemu czasu pracy. Różnica polega jednak na tym, że praca jest wykonywana przez większą liczbę godzin w ciągu doby, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby dni roboczych w tygodniu.

W odróżnieniu od obowiązujących przepisów, w przypadku programu MRPiPS, tydzień pracy może zostać skrócony, lecz bez kompensowania tego rozwiązania poprzez wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy w pozostałe dni.

Czy skrócony czas pracy pozostanie na stałe? Na decyzje trzeba będzie poczekać

Testowanie skróconego czasu pracy w środowisku pracy potrwa od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. Po zakończeniu programu pracodawcy będą mogli wdrożyć takie rozwiązania na stałe, jednak na ten moment nie wiadomo, czy otrzymają w tym zakresie wsparcie ze strony rządu.

Podsumowanie realizacji projektu pilotażowego nastąpi najpóźniej do 15 maja 2027 r. Do tego terminu pracodawcy biorący udział w programie będą zobowiązani przekazać do MRPiPS sprawozdanie końcowe oraz kwartalne ankiety pracodawców i pracowników.

Prawdopodobnie wówczas poznamy dalsze plany resortu. Wprowadzenie skróconego czasu pracy dla wszystkich pracowników może stać się jednym z elementów kampanii wyborczej w 2027 roku.

PAP, gov.pl

Powiązane
Komornik nie ściągnie już długów z emerytury czy renty – „obecne przepisy są formą dyskryminacji osób starszych, schorowanych, czyli jednej z najsłabszych grup społecznych”? Sprawą zajmuje się MRPiPS
Komornik nie ściągnie już długów z emerytury czy renty – „obecne przepisy są formą dyskryminacji osób starszych, schorowanych, czyli jednej z najsłabszych grup społecznych”? Sprawą zajmuje się MRPiPS
Najpierw 65 lat i 11 miesięcy, a następnie 67 lat dla obu płci. Nowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest wprowadzany stopniowo
Najpierw 65 lat i 11 miesięcy, a następnie 67 lat dla obu płci. Nowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest wprowadzany stopniowo
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać świadczenie?
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać świadczenie?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
62 dni dodatkowego wolnego od pracy na zdrowe dziecko – bez utraty wynagrodzenia, którego udzielenia pracodawca nie może odmówić. Te przepisy już obowiązują i rodzice mogą z nich korzystać
11 sty 2026

Choć, być może, nie wszyscy mają tego świadomość – rodzice mają prawo do uzyskania zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub za czas którego przysługiwać im będzie prawo do zasiłku opiekuńczego, w celu sprawowania opieki nie tylko nad chorym, ale również nad zdrowym dzieckiem. I co więcej – pracodawca nie może im odmówić udzielenia tych dni wolnych od pracy. Ile dni zwolnienia od pracy, w jakich okolicznościach, w jaki sposób i na jakich warunkach, mogą uzyskać rodzice, w celu osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem?
Zyski z PPK: 138% do 198%% przez 6 lat w zależności od FZD. Jak sprawdzić stan rachunku? Wypłacić zawsze można ale przed 60 urodzinami są potrącenia
10 sty 2026

Zysk statystycznego uczestnika PPK przez 6 lat funkcjonowania tej formy dodatkowego oszczędzania na emeryturę (tj. od grudnia 2019 roku do końca listopada 2025 r.) wyniósł od 138% do 198% proc. kwot, które uczestnik sam wpłacił . Różnica w procencie zysku zależy od rodzaju Funduszu Zdefiniowanej Daty, który wybrał uczestnik. Taka informacja została podana w opublikowanym 16 grudnia 2025 r. nr 12 (50) biuletynu miesięcznego Pracowniczych Planów Kapitałowych.
PPK 2026: wyższy limit wynagrodzenia (5767,20 zł). Jak obniżyć wpłatę podstawową? Nie każdy dostanie dopłatę roczną
10 sty 2026

Jak informuje PFR Portal PPK (mojeppk.pl), od 2026 roku uczestnik PPK może korzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK tylko wtedy, gdy jego miesięczne wynagrodzenie nie przekroczy 5767,20 zł. Jeżeli uczestnik PPK otrzymuje wynagrodzenia od różnych podmiotów, musi sam sprawdzić, czy nie przekracza tego limitu. Warto też wiedzieć, że dopłata roczna z Funduszu Pracy za 2026 rok (nadal 240 zł) będzie przysługiwać uczestnikom PPK, którzy w całym 2026 roku zgromadzą na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 1009,26 zł. Jeżeli w 2026 roku uczestnik PPK skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, to do otrzymania dopłaty rocznej wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 252,32 zł.
Ponad 1000 zł miesięcznie do 25. roku życia dziecka - bez kryterium dochodu
10 sty 2026

Zasiłek rodzinny na dziecko to niemiecki odpowiednik naszego 800 plus. Kindergeld to comiesięczne świadczenie przysługujące nie tylko Niemcom, ale również Polakom, którzy pracują lub mieszkają na terytorium Niemiec.

REKLAMA

Niższy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Nie dla wszystkich grup zawodowych. Senat już przegłosował. Co dalej?
09 sty 2026

W 2025 r. powstał projekt przepisów, które miały obniżyć wie emerytalny dla kobiet i mężczyzn z określonej grupy zawodowej. Propozycja wywołała wiele emocji. Co stało się z tym pomysłem i jaki jest etap prac nad przepisami?
Kirgistan: zmiana zasad pobytu bezwizowego od stycznia 2026 r. także dla Polaków
09 sty 2026

Z początkiem stycznia 2026 r. zmieniły się zasady bezwizowego pobytu w Kirgistanie, także dla obywateli Polski. To coraz bardziej popularna destynacja wśród polskich turystów. Jakie są aktualne zasady?
Największa od lat rewolucja w L4 „przyklepana” przez Prezydenta: w czasie zwolnienia, pracownik (od czasu do czasu) będzie musiał odebrać telefon od szefa i odpisać na e-maila, ale będzie też mógł pobierać jednocześnie zasiłek chorobowy i 100 proc. wynagrodzenia
11 sty 2026

W dniu 7 stycznia 2026 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne zmiany w zakresie tego co wolno, a czego nie wolno pracownikowi w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim (L4) – począwszy od podejmowania sporadycznych, incydentalnych czynności, będących przejawami aktywności zawodowej, a na wykonywaniu pracy u innego pracodawcy (tym samym – pobierając jednocześnie zasiłek chorobowy i 100 proc. wynagrodzenia) skończywszy.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026. Lista świadczeń, ulg i pieniędzy
08 sty 2026

Co w praktyce oznacza orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym? Kto w 2026 roku może korzystać z dostępnych ulg i przywilejów? Rozwiewamy wątpliwości i prezentujemy kilka przykładowych form wsparcia.

REKLAMA

Pracownicy są zdziwieni, że płacą za korzystanie ze zwolnienia z powodu siły wyższej. Tracą więcej niż połowa wynagrodzenia
10 sty 2026

Zwolnienie z powodu siły wyższej stało się zmorą pracodawców. Jednak nie tylko oni ponoszą konsekwencje korzystania z tego uprawnienia. I nie chodzi tu o obniżone wynagrodzenie za dzień, w którym pracownik był nieobecny w pracy. Niektóre skutki są odczuwalne dopiero po zakończeniu roku i zaskakują uprawnionych. Warto wiedzieć, czego można się spodziewać.
Koniec 800 plus i innych zasiłków? Czy zastąpi je jedno nowe świadczenie
09 sty 2026

Czy wprowadzenie w Polsce bezwarunkowego dochodu podstawowego spowoduje likwidację popularnych programów socjalnych takich jak 800 plus i 300 plus? Koncepcja BDP jest coraz bardziej popularna, a w jednym ze stanów USA mieszkańcy już otrzymują świadczenie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA