REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowa ulga dla posiadaczy studni, która wzbudza kontrowersje – „jak tylko ludzie dowiedzą się o tym, że procedujemy taką ustawę, to od jutra u nas będą kopali następne studnie”. Kto ostatecznie zostanie zwolniony z opłaty i będzie mógł uniknąć nawet 60 tys. zł kary?

Nowa ulga dla posiadaczy studni, która wzbudza kontrowersje – „jak tylko ludzie dowiedzą się o tym, że procedujemy taką ustawę, to od jutra u nas będą kopali następne studnie”. Kto ostatecznie zostanie zwolniony z opłaty i będzie mógł uniknąć nawet 60 tys. zł kary?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 stycznia 2026, 07:39
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
ulga, studnia, opłata, kara, prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne, rolnicy
Nowa ulga dla posiadaczy studni, która wzbudza kontrowersje – „jak tylko ludzie dowiedzą się o tym, że procedujemy taką ustawę, to od jutra u nas będą kopali następne studnie”. Kto ostatecznie zostanie zwolniony z opłaty i będzie mógł uniknąć kary?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 17 października 2025 r., do Sejmu został wniesiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – prawo wodne, który zakłada czasowe zwolnienie z opłaty legalizacyjnej za urządzenie wodne wykonane bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego oraz warunkowe zwolnienie z przewidzianych w ustawie kar pieniężnych. Oszacowano, że na rozwiązaniu przewidzianym w projekcie, może skorzystać nawet 40 tys. gospodarstw rolnych, jednak – nie tylko rolnicy będą mogli bezkosztowo zalegalizować swoje studnie. Ten aspekt wzbudził niemałe kontrowersje podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W obecnym stanie prawnym nielegalną studnię można zalegalizować, ale – nie za darmo

Zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – studnię, która została wykonana bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego (a takiego pozwolenia – zgodnie z art. 395 pkt 5 ww. ustawy – wymaga wykonanie studni o głębokości powyżej 30 m) można zalegalizować. W tym celu, właściciel urządzenia musi wystąpić z wnioskiem o legalizację urządzenia wodnego do właściwej miejscowo jednostki Wód Polskich, załączając do niego wymagane dokumenty, o których mowa w art. 407 ust. 2 ww. ustawy.

REKLAMA

REKLAMA

Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych (tj. organ Wód Polskich) może wydać decyzję o legalizacji urządzenia wodnego, jeżeli lokalizacja tego urządzenia nie narusza:

  • ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
  • ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym,
  • ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy,
  • ustaleń programu ochrony wód morskich,
  • ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
  • ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • wymagań dotyczących ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków wynikających z przepisów odrębnych.

Ponadto, urządzenie musi być tak zaprojektowane, wykonane i użytkowane, aby:

  • sprzyjało osiągnięciu dobrego stanu wód,
  • umożliwiało osiągnięcie celów środowiskowych określonych w ustawie Prawo wodne jak również
  • nie zmieniało istniejącej rzeźby terenu oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i ekosystemach lądowych zależnych od wód.
Ważne

Jeśli nie zostaną spełnione powyższe warunki legalizacji urządzenia wodnego, jednostka Wód Polskich wyda decyzję o likwidacji urządzenia wodnego. Poda w niej termin likwidacji oraz ustali warunki jej wykonania. W sytuacji, gdy likwidacja urządzenia jest niemożliwa ze względów technicznych lub ekonomicznych – jednostka Wód Polskich może natomiast wydać decyzję, którą nakaże wnioskodawcy wykonać odpowiednie urządzenia zapobiegające szkodom.

Jeżeli legalizacja urządzenia wodnego jest jednak możliwa, w związku ze spełnieniem ww. warunków – do jej przeprowadzenia, konieczne będzie ponadto uiszczenie opłaty legalizacyjnej, która od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. opiewa na 6 372,27 zł1, a od 1 stycznia 2026 r. wzrośnie do kwoty 6 601,67 zł2.

REKLAMA

Niezalegalizowanie studni wykonanej bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego wiąże się z poważnymi konsekwencjami

Jeśli nie dokona się zalegalizowania samowoli, jaką jest wykonanie studni o głębokości powyżej 30 m bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego – jednostka Wód Polskich może zdecydować o obowiązku likwidacji takiego urządzenia wodnego. Ponadto samowola taka jest wykroczeniem, za które grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Do Sejmu został wniesiony projekt ustawy zakładający nową ulgę dla posiadaczy studni – zwolnienie z opłaty legalizacyjnej oraz warunkowe zwolnienie z kar pieniężnych za nielegalne wykonanie urządzenia wodnego

W dniu 17 października 2025 r., przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej, do Sejmu został złożony projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne, który zakłada wprowadzenie czasowego mechanizmu zachęcającego do legalizacji istniejących urządzeń wodnych poprzez zwolnienie z opłaty legalizacyjnej oraz warunkowe zwolnienie z przewidzianych kar pieniężnych, pod warunkiem złożenia wniosku o legalizację do dnia 30 września 2027 r.

Zgodnie z projektem – z opłaty legalizacyjnej (o której mowa w art. 190 prawa wodnego, która do 31 grudnia 2025 r. opiewa na 6 372,27 zł, a od 1 stycznia 2026 r. wzrośnie do 6 601,67 zł) mają zostać zwolnieni właściciele urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych lub powierzchniowych, którzy w okresie do dnia 30 września 2027 r. złożą wniosek o legalizację tego urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego.

Jednocześnie właściciel, który – zgodnie z powyższym – dokona legalizacji urządzenia wodnego, nie będzie podlegał administracyjnej karze pieniężnej, o której mowa w art. 472aa ust. 1 pkt 2 prawa wodnego, za wykonanie urządzenia wodnego wymagającego odpowiedniej zgody wodnoprawnej, bez odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego, zgłoszenia wodnoprawnego lub oceny wodnoprawnej.

Jedynym warunkiem, od którego ma być uzależniona możliwość dokonania legalizacji urządzenia wodnego na podstawie przepisów zawartych w projekcie, ma być – spełnienie przez dane urządzenie wodne określonych w przepisach wymogów dla tego urządzenia.

Jak wynika z uzasadnienia projektu – „Przepis epizodyczny w projektowanym brzmieniu ma na celu zachęcenie właścicieli do przeprowadzenia procesu legalizacji urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych lub powierzchniowych.”

W dniu 3 grudnia br., podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, do której został skierowany projekt – posłanka Małgorzata Gromadzka poinformowała, że projektowana nowelizacja podyktowana jest przede wszystkim przez grupę społeczną, jaką są rolnicy i przytoczyła przykład rolnika z województwa podlaskiego, który – „w związku z tym, że używał własnej studni do pojenia zwierząt, został ukarany karą 60 tys. zł, ponieważ nie było legalizacji urządzenia wodnego”. „Chcielibyśmy uporządkować tę kwestię. Mówiąc wprost, chcielibyśmy dać szansę nie tylko rolnikom, ponieważ zwrócono uwagę, że ze względu na Konstytucję każdy powinien mieć równy dostęp. (…) Rolnik został ukarany kwotą 60 tys. zł. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynku rolnym, to, co się dzieje teraz w rolnictwie – nie chcielibyśmy, żeby kolejne takie przypadki były do nas zgłaszane, żeby dochodziło do takich absurdów. Dlatego wyszliśmy z inicjatywą poselską, żeby móc to zmienić, żeby wprowadzić nowelę do Prawa wodnego, która będzie dawała szansę na legalizację urządzeń wodnych.” – wyjaśniła posłanka.

„Jak tylko ludzie dowiedzą się o tym, że procedujemy taką ustawę, to od jutra u nas będą kopali następne studnie” – projektowane regulacje do poprawy?

W burzliwej dyskusji na temat projektu nowelizacji prawa wodnego, która miała miejsce podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w dniu 3 grudnia br., głos zabrał m.in. poseł Artur Łącki, w opinii którego – możliwość legalizacji studni w ramach projektu powinna zostać ograniczona do studni wykonanych na cele rolnicze lub spożywcze. Ponadto, zwrócił on uwagę, że określenie terminu na zgłoszenie wniosku o legalizację na 30 września 2027 r. może mieć taki skutek, że w gminie, w której zamieszkuje (tj. gminie Rewal) jak tylko ludzie dowiedzą się o tym, że procedujemy taką ustawę, to od jutra będą kopali następne studnie.” Jak bowiem wyjaśnił – w gminie Rewal, w ostatnich latach, powstawało wiele nielegalnych studni wyłącznie dla potrzeb prywatnych, których bezkosztowa legalizacja – w związku z projektem – może stać się możliwa: „W ostatnich dwudziestu czy trzydziestu latach [red.: w gminie Rewal] wszyscy rolnicy zamiast produkować zboże i inne rzeczy, posprzedawali swoją ziemię, podzielili ją na działki bez pozwolenia urzędu gminy. Oczywiście urząd gminy nie zgadzał się na to. Nie mogli podzielić na działki, więc posprzedawali tzw. udziały w hektarowych działkach. Każdy, który wybudował tam swój domek, wybił studnię. Jak jedzie się u nas nad morzem, to co drugi billboard to reklama bicia studni. Teraz chcecie zalegalizować tego typu patologię. Mało tego, proszę wziąć pod uwagę, że wszystkie studnie, które zostały tam wybite, doprowadziły do tego, że gmina Rewal musiała bić swoje studnie za kilka czy kilkadziesiąt milionów złotych, dlatego że zaczęło brakować wody, ponieważ woda poszła do tamtych. Ludzie, którzy normalnie płacą podatki, normalnie płacą za wodę i normalnie płacą za ścieki, finansują tych, którzy nielegalnie sobie to wszystko zrobili.”

Z ww. argumentami zgodził się obecny na posiedzeniu wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, który poinformował, że – resort infrastruktury, co do zasady, pozytywnie ocenia projekt„W naszej opinii może on mieć pozytywny wpływ na gospodarkę wodną, gdyż proponowane rozwiązania mogą zachęcić do legalizacji urządzeń”, jednak powinien zostać wskazany początkowy termin rozpoczęcia biegu zwolnienia z opłaty legalizacyjnej i kary administracyjnej„to minimum stanowi dzień wejścia w życie przepisów. „Proponujemy rozważyć linię demarkacyjną, ale można też tę datę ustawić wcześniej, nawet na dzień dzisiejszy czy dzień wczorajszy (…) Drugie to doprecyzowanie, że zwolnienia z opłat legalizacyjnych i kary administracyjnej dotyczą urządzeń wodnych wykonanych do dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, tak żeby usunąć potencjalne możliwości nadużycia. Są to dwa elementy, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę.” – wyjaśnił wiceminister.

Nowa ulga dla posiadaczy studni w postaci zwolnienia z opłaty legalizacyjnej i kary administracyjnej – kiedy można spodziewać się wejścia w życie nowelizacji prawa wodnego?

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druk sejmowy nr 1941), który zakłada czasowe zwolnienie z opłaty legalizacyjnej za urządzenie wodne wykonane bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego oraz warunkowe zwolnienie z przewidzianych w ustawie kar pieniężnych – w dniu 3 grudnia 2025 r. został poddany obradom sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, która po burzliwej dyskusji i uwagach zgłoszonych do projektu – zdecydowała o jego skierowaniu do opinii rządu. Dopiero po przedstawieniu przez Radę Ministrów stanowiska w sprawie projektu – zostanie on poddany rozpatrzeniu komisji sejmowej.

W art. 2 projektu założono, że ustawa miałaby wejść w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Na dzień dzisiejszy, dalszy los regulacji nie jest jednak jeszcze przesądzony. Jeżeli projekt zostałby ostatecznie uchwalony przez Sejm – trafiłby jeszcze uprzednio do Senatu, zanim zostałby złożony na biurku Prezydenta. Regulację czeka zatem jeszcze długa droga przez niemalże cały proces legislacyjny.

1 Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2024 r. w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2025 r. (M.P. z 2024 r., poz. 906)

2 Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2026 r. (M.P. z 2025 r., poz. 716)

Polecamy: Kalendarz książkowy na 2026 rok – dla podatnika, księgowego i kadrowego

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r., poz. 960 z późn. zm.)
  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druk sejmowy nr 1941)
Powiązane
Pułapka w prawie budowlanym, na którą „łapie” się wiele osób: Szopa ogrodowa w odległości mniejszej niż 1,5 m od granicy nieruchomości, to samowola budowlana, za którą trzeba zapłacić nawet 10 tys. zł. Urzędnicy nie mają litości
Pułapka w prawie budowlanym, na którą „łapie” się wiele osób: Szopa ogrodowa w odległości mniejszej niż 1,5 m od granicy nieruchomości, to samowola budowlana, za którą trzeba zapłacić nawet 10 tys. zł. Urzędnicy nie mają litości
Setki tysięcy emerytów pozbawionych prawa do 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń, a kobiety urodzone w latach 1949-1952 – również podwyżki emerytury o niemal 1200 zł. „Nowe prawo wejdzie w życie 1 czerwca 2026 r.”
Setki tysięcy emerytów pozbawionych prawa do 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń, a kobiety urodzone w latach 1949-1952 – również podwyżki emerytury o niemal 1200 zł. „Nowe prawo wejdzie w życie 1 czerwca 2026 r.”
Świadczenie dla seniorów za wychowanie co najmniej trojga dzieci (i to nie tylko własnych), o którym wie niewiele osób, a – przysługuje niezależnie od dochodów. Wystarczy złożyć wniosek
Świadczenie dla seniorów za wychowanie co najmniej trojga dzieci (i to nie tylko własnych), o którym wie niewiele osób, a – przysługuje niezależnie od dochodów. Wystarczy złożyć wniosek
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Grube zyski z PPK: 138% do 198%% przez 6 lat w zależności od FZD. Jak sprawdzić stan rachunku? Wypłacić zawsze można ale przed 60 urodzinami są potrącenia
09 sty 2026

Zysk statystycznego uczestnika PPK przez 6 lat funkcjonowania tej formy dodatkowego oszczędzania na emeryturę (tj. od grudnia 2019 roku do końca listopada 2025 r.) wyniósł od 138% do 198% proc. kwot, które uczestnik sam wpłacił . Różnica w procencie zysku zależy od rodzaju Funduszu Zdefiniowanej Daty, który wybrał uczestnik. Taka informacja została podana w opublikowanym 16 grudnia 2025 r. nr 12 (50) biuletynu miesięcznego Pracowniczych Planów Kapitałowych.

PPK 2026: podwyżka limitu wynagrodzenia (5767,20 zł). Jak obniżyć wpłatę podstawową? Nie każdy dostanie dopłatę roczną
09 sty 2026

Jak informuje PFR Portal PPK (mojeppk.pl), od 2026 roku uczestnik PPK może korzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK tylko wtedy, gdy jego miesięczne wynagrodzenie nie przekroczy 5767,20 zł. Jeżeli uczestnik PPK otrzymuje wynagrodzenia od różnych podmiotów, musi sam sprawdzić, czy nie przekracza tego limitu. Warto też wiedzieć, że dopłata roczna z Funduszu Pracy za 2026 rok (nadal 240 zł) będzie przysługiwać uczestnikom PPK, którzy w całym 2026 roku zgromadzą na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 1009,26 zł. Jeżeli w 2026 roku uczestnik PPK skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, to do otrzymania dopłaty rocznej wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 252,32 zł.
Ponad 1000 zł miesięcznie zamiast 800 plus. Świadczenie do 25. roku życia
09 sty 2026

Zasiłek rodzinny na dziecko to niemiecki odpowiednik naszego 800 plus. Kindergeld to comiesięczne świadczenie przysługujące nie tylko Niemcom, ale również Polakom, którzy pracują lub mieszkają na terytorium Niemiec.
Niższy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Nie dla wszystkich grup zawodowych. Senat już przegłosował. Co dalej?
09 sty 2026

W 2025 r. powstał projekt przepisów, które miały obniżyć wie emerytalny dla kobiet i mężczyzn z określonej grupy zawodowej. Propozycja wywołała wiele emocji. Co stało się z tym pomysłem i jaki jest etap prac nad przepisami?

REKLAMA

Kirgistan: zmiana zasad pobytu bezwizowego od stycznia 2026 r. także dla Polaków
09 sty 2026

Z początkiem stycznia 2026 r. zmieniły się zasady bezwizowego pobytu w Kirgistanie, także dla obywateli Polski. To coraz bardziej popularna destynacja wśród polskich turystów. Jakie są aktualne zasady?
Największa od lat rewolucja w L4 „przyklepana” przez Prezydenta: w czasie zwolnienia, pracownik (od czasu do czasu) będzie musiał odebrać telefon od szefa i odpisać na e-maila, ale będzie też mógł pobierać jednocześnie zasiłek chorobowy i 100 proc. wynagrodzenia
10 sty 2026

W dniu 7 stycznia 2026 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne zmiany w zakresie tego co wolno, a czego nie wolno pracownikowi w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim (L4) – począwszy od podejmowania sporadycznych, incydentalnych czynności, będących przejawami aktywności zawodowej, a na wykonywaniu pracy u innego pracodawcy (tym samym – pobierając jednocześnie zasiłek chorobowy i 100 proc. wynagrodzenia) skończywszy.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026. Lista świadczeń, ulg i pieniędzy
08 sty 2026

Co w praktyce oznacza orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym? Kto w 2026 roku może korzystać z dostępnych ulg i przywilejów? Rozwiewamy wątpliwości i prezentujemy kilka przykładowych form wsparcia.
Pracownicy są zdziwieni, że płacą za korzystanie ze zwolnienia z powodu siły wyższej. Tracą więcej niż połowa wynagrodzenia
09 sty 2026

Zwolnienie z powodu siły wyższej stało się zmorą pracodawców. Jednak nie tylko oni ponoszą konsekwencje korzystania z tego uprawnienia. I nie chodzi tu o obniżone wynagrodzenie za dzień, w którym pracownik był nieobecny w pracy. Niektóre skutki są odczuwalne dopiero po zakończeniu roku.

REKLAMA

Koniec 800 plus i innych zasiłków? Czy zastąpi je jedno nowe świadczenie
09 sty 2026

Czy wprowadzenie w Polsce bezwarunkowego dochodu podstawowego spowoduje likwidację popularnych programów socjalnych takich jak 800 plus i 300 plus? Koncepcja BDP jest coraz bardziej popularna, a w jednym ze stanów USA mieszkańcy już otrzymują świadczenie.
Co dostanie z MOPS osoba z niepełnosprawnością w 2026 r. Przykład
09 sty 2026

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej takie jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy czy zasiłek pielęgnacyjny. Opiekunom osób niepełnosprawnych przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Sprawdźmy, jakie warunki należy spełnić, żeby MOPS wypłacił te świadczenia i jaka jest ich wysokość w 2026 roku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA