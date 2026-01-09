REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Świadczenia dla samozatrudnionych - ile wyniosą w 2026 roku? Oto przegląd stawek

Świadczenia dla samozatrudnionych - ile wyniosą w 2026 roku? Oto przegląd stawek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 stycznia 2026, 15:50
[Data aktualizacji 10 stycznia 2026, 10:17]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, samozatrudnienie
Świadczenia dla samozatrudnionych - ile wyniosą w 2026 roku? Oto przegląd stawek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorcy, którzy z powodu stanu zdrowia nie mogą wykonywać pracy, mają prawo do określonych świadczeń. Na jaką pomoc z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą liczyć i z jakimi kwotami wiążą się te formy wsparcia? Oto szczegóły.

Wzrost płac i prognozowane zmiany w obciążeniach ZUS dla przedsiębiorców w 2026 roku

Rok 2026 przynosi istotne przetasowania w sferze finansów publicznych i prywatnych, co jest bezpośrednim efektem planowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia do poziomu 9420 zł oraz podniesienia płacy minimalnej do kwoty 4806 zł. Te wskaźniki makroekonomiczne mają kluczowe znaczenie dla sektora prywatnego, ponieważ determinują one nie tylko wysokość obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, ale również rzutują na wartość świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z informacjami zawartymi na portalu pit.pl, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz samozatrudnieni muszą przygotować się na to, że wraz z rosnącymi kosztami prowadzenia firmy, kwoty otrzymywane w ramach pomocy państwowej również ulegną zmianie, choć skala tych podwyżek może okazać się nieadekwatna do realnych potrzeb.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Deficyt oszczędności i niska efektywność państwowego systemu wsparcia finansowego

Sytuacja finansowa wielu pracujących Polaków w kontekście zabezpieczenia na wypadek utraty źródła utrzymania budzi uzasadniony niepokój. Statystyki pokazują wyraźną lukę w oszczędnościach, gdyż znaczna część społeczeństwa posiada rezerwy finansowe pozwalające na przeżycie zaledwie trzech miesięcy, a spora grupa nie dysponuje żadnymi odłożonymi środkami. W przypadku przedsiębiorców problem jest jeszcze bardziej dotkliwy, ponieważ system państwowy opiera wysokość zasiłków i rent na zadeklarowanej podstawie wymiaru składek, a nie na faktycznych przychodach firmy. W efekcie, podczas gdy pracownicy etatowi otrzymują świadczenia zbliżone do swoich realnych zarobków, właściciele firm muszą mierzyć się z drastycznym spadkiem wpływów podczas choroby. Eksperci rynkowi zwracają uwagę, że choć rok 2026 przyniesie pewne podwyżki świadczeń, mają one charakter czysto symboliczny i nie rozwiązują problemu pokrywania stałych kosztów życia, takich jak kredyty, rachunki czy wydatki na edukację dzieci, które pozostają niezmienne mimo braku zdolności do pracy.

Zobacz również:

Realna wysokość zasiłków chorobowych i rent dla samozatrudnionych w 2026 roku

Analiza konkretnych kwot pozwala na lepsze zrozumienie skali wyzwań stojących przed osobami niezdolnymi do pracy w przyszłym roku. Przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek, znanych jako mały ZUS, mogą liczyć na miesięczny zasiłek chorobowy w wysokości około 995 zł, co stanowi jedynie niewielki wzrost względem roku poprzedniego. W przypadku osób opłacających standardowe składki oparte na 60 proc. prognozowanego wynagrodzenia, świadczenie wyniesie około 3901 zł miesięcznie. Należy przy tym pamiętać, że zasiłek ten jest wypłacany maksymalnie przez 182 dni i nie uwzględnia on wysokich obrotów generowanych przez firmę przed chorobą. Po wyczerpaniu tego okresu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o rentę, której stawki od marca 2026 roku wzrosną do poziomu 1970,60 zł brutto za całkowitą niezdolność do pracy, co w wielu przypadkach okazuje się kwotą niewystarczającą do utrzymania dotychczasowego standardu życia.

Zobacz również:

Pułapka dorabiania do renty a korzyści płynące z prywatnych polis od utraty dochodu

Obowiązujący system prawny nakłada na rencistów surowe limity dorabiania, co często określane jest mianem pułapki dochodowej. Przekroczenie określonych progów, bazujących na przeciętnym wynagrodzeniu, skutkuje znacznym obniżeniem wypłacanego świadczenia lub jego całkowitym zawieszeniem, co skutecznie zniechęca do podejmowania jakiejkolwiek aktywności zawodowej. W tej sytuacji coraz większym zainteresowaniem cieszą się alternatywy rynkowe w postaci prywatnych ubezpieczeń od utraty dochodu. W przeciwieństwie do publicznego systemu, polisy te oferują wypłaty uzależnione od niezdolności do wykonywania konkretnego, wyuczonego zawodu, a dodatkowe zarobki z innych źródeł nie wpływają na wysokość odszkodowania. Prywatne rozwiązania pozwalają na uzyskanie wsparcia sięgającego nawet 80% wcześniejszych przychodów przez okres dwóch lat, a w sytuacjach krytycznych przewidują wypłatę wysokich kwot jednorazowych. Choć wiąże się to z dodatkowym kosztem stałym w postaci składki ubezpieczeniowej, dla wielu przedsiębiorców staje się to jedyną realną formą zabezpieczenia ciągłości finansowej.

REKLAMA

Powiązane
Harmonogram wypłat emerytur w 2026 roku. Są zmiany. ZUS apeluje do seniorów o rozwagę w budżetach
Harmonogram wypłat emerytur w 2026 roku. Są zmiany. ZUS apeluje do seniorów o rozwagę w budżetach
Nowe stawki
Nowe stawki "trzynastek" i "czternastek" w 2026 roku. Oto oficjalne kwoty
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – jak wpływają na świadczenia w 2026 roku?
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – jak wpływają na świadczenia w 2026 roku?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Praca na mrozie. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach
10 sty 2026

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że latem dyskutuje się o warunkach pracy gdy wysoka temperatura uniemożliwia standardowe funkcjonowanie, a od pracodawców wymaga się np. napojów chłodzących czy zapewnienia klimatyzacji. A jak jest zimą? Okazuje się, że praca na mrozie też wiąże się z szeregiem obowiązków. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach
Nowe 500 plus (a w 2026 r. – 1000 plus) na ogrzewanie nie zostanie wypłacone, pomimo złożenia wniosku. Niespodziewana zmiana przepisów o nowym świadczeniu już z podpisem Prezydenta
10 sty 2026

W dniu 9 stycznia 2026 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła, wprowadzającą zmiany w przepisach o nowym świadczeniu, którego celem jest wsparcie w zakresie rachunków za ogrzewanie dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł pozostawić wniosek o przyznanie świadczenia (bonu ciepłowniczego) bez rozpoznania (a tym samym – świadczenie nie zostanie wypłacone) w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności określone w nowelizacji, a – dotyczy to zarówno wniosków o świadczenie za rok 2026 r., jak i za rok 2025, których termin składania upłynął 15 grudnia br.
Z nowym rokiem ruszyło wielkie polowanie na lewe zwolnienia lekarskie. I ZUS i firmy mają nowe, skuteczne sidła na cwaniaków na L4
10 sty 2026

Oddają się zakrapianej rekreacji, remontują mieszkania, jeżdżą na zagraniczne wakacje, pracują na całego… w taki sposób niektórzy „kurują się” na zwolnieniach lekarskich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który tropi zdrowych chorych od nowego roku przykręca kontrolną śrubę. Inspektorzy zyskali nowe uprawnienia.
Grube zyski z PPK: 138% do 198%% przez 6 lat w zależności od FZD. Jak sprawdzić stan rachunku? Wypłacić zawsze można ale przed 60 urodzinami są potrącenia
09 sty 2026

Zysk statystycznego uczestnika PPK przez 6 lat funkcjonowania tej formy dodatkowego oszczędzania na emeryturę (tj. od grudnia 2019 roku do końca listopada 2025 r.) wyniósł od 138% do 198% proc. kwot, które uczestnik sam wpłacił . Różnica w procencie zysku zależy od rodzaju Funduszu Zdefiniowanej Daty, który wybrał uczestnik. Taka informacja została podana w opublikowanym 16 grudnia 2025 r. nr 12 (50) biuletynu miesięcznego Pracowniczych Planów Kapitałowych.

REKLAMA

PPK 2026: podwyżka limitu wynagrodzenia (5767,20 zł). Jak obniżyć wpłatę podstawową? Nie każdy dostanie dopłatę roczną
09 sty 2026

Jak informuje PFR Portal PPK (mojeppk.pl), od 2026 roku uczestnik PPK może korzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK tylko wtedy, gdy jego miesięczne wynagrodzenie nie przekroczy 5767,20 zł. Jeżeli uczestnik PPK otrzymuje wynagrodzenia od różnych podmiotów, musi sam sprawdzić, czy nie przekracza tego limitu. Warto też wiedzieć, że dopłata roczna z Funduszu Pracy za 2026 rok (nadal 240 zł) będzie przysługiwać uczestnikom PPK, którzy w całym 2026 roku zgromadzą na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 1009,26 zł. Jeżeli w 2026 roku uczestnik PPK skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, to do otrzymania dopłaty rocznej wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 252,32 zł.
Nareszcie jest jakaś korzystna zmiana w opodatkowaniu - Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał
09 sty 2026

Początek 2026 roku przyzwyczaił nas do analizowania nowych obciążeń fiskalnych. Tym razem jest jednak inaczej. W Nowy Rok wchodzimy z potężną tarczą ochronną dla podatników, którą Prezydent RP zatwierdził pod koniec ubiegłego roku. Przepisy ograniczające samowolę skarbówki przy kontrolach i odsetkach są już w pełni skuteczne. Sprawdź, jak ochronią Cię w 2026 roku. Weź też udział w naszej sondzie.
Płaca minimalna 2026. Najniższa krajowa brutto i netto po podwyżce
10 sty 2026

Płaca minimalna 2026 to kwota, jaką pracodawca musi zapewnić pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę. Najniższa krajowa brutto podawana jest na każdy kolejny rok kalendarzowy, a czasami zmieniana jest w drugim półroczu. Ile płaca minimalna wynosi netto po podwyżce?
Przełom we wnioskowaniu o zasiłek opiekuńczy. Rząd przyjął projekt zmian. Będzie łatwiej
09 sty 2026

Jest przełom we wnioskowaniu o zasiłek opiekuńczy. Będzie łatwiej złożyć wniosek. Rząd przyjął Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

REKLAMA

Ponad 1000 zł miesięcznie zamiast 800 plus. Świadczenie do 25. roku życia
09 sty 2026

Zasiłek rodzinny na dziecko to niemiecki odpowiednik naszego 800 plus. Kindergeld to comiesięczne świadczenie przysługujące nie tylko Niemcom, ale również Polakom, którzy pracują lub mieszkają na terytorium Niemiec.
Ogólnopolska akcja policji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”
09 sty 2026

Stoki w całym kraju będą patrolowane. Ponad 200 patroli policyjnych na nartach będzie pełniło tej zimy służbę na stokach w całym kraju – poinformował szef biura prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor, który w piątek zainaugurował w Istebnej w Beskidach ogólnopolską akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA