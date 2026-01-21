REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Zmiany w świadczeniu 800 plus. Ministerstwo przygotowuje nowe przepisy. Co się zmieni?

Zmiany w świadczeniu 800 plus. Ministerstwo przygotowuje nowe przepisy. Co się zmieni?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 stycznia 2026, 10:02
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
świadczenie 800 plus
Zmiany w świadczeniu 800 plus. Ministerstwo przygotowuje nowe przepisy. Co się zmieni?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rząd zapowiedział aktualizację przepisów dotyczących świadczenia wychowawczego. W oficjalnym wykazie prac legislacyjnych pojawił się projekt nowelizacji ustawy o 800 plus, a proponowane przez Ministerstwo Rodziny rozwiązania mają przynieść beneficjentom wymierne korzyści. Oto szczegóły.

Koniec z corocznym składaniem wniosków o 800 plus od 2027 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło kroki w celu gruntownej nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Stosowny projekt został już wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu na stronie Rady Ministrów. Głównym założeniem przygotowywanych zmian jest szeroko zakrojona deregulacja, która stanowi priorytetowy element działań resortu. Najważniejsza modyfikacja, jaką zaplanowało ministerstwo, dotyczy kluczowej dla wszystkich rodziców kwestii, czyli sposobu ubiegania się o popularne świadczenie 800 plus.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Zmiany w procedurze 800 plus oraz automatyczne przyznawanie świadczenia

W obecnym stanie prawnym świadczenie wychowawcze jest przyznawane na zamknięty okres jednego roku, trwający od początku czerwca do końca maja roku kolejnego. Aby zachować ciągłość otrzymywania środków, opiekunowie są zobligowani do przesyłania corocznych zgłoszeń drogą elektroniczną przez system ZUS PUE w ściśle określonym oknie czasowym, przypadającym między lutym a czerwcem. Przekroczenie terminu 30 czerwca skutkuje obecnie dotkliwą konsekwencją w postaci utraty prawa do wyrównania za minione miesiące, co stanowiło duże utrudnienie dla osób, które zapomniały o formalnościach.

Zobacz również:

Automatyczne odnawianie 800 plus bez składania wniosku co roku

Nadchodząca reforma ma całkowicie wyeliminować konieczność corocznego powtarzania procesu aplikacyjnego. Celem nowelizacji jest uproszczenie i usprawnienie całego systemu poprzez wdrożenie mechanizmu automatycznego przedłużania prawa do wsparcia na kolejne lata. Resort rodziny podkreśla, że inicjatywa ta jest odpowiedzią na postulaty deregulacyjne sformułowane w maju 2025 roku przez zespół pod przewodnictwem Rafała Brzoski. Dzięki nowym przepisom rodzice nie będą musieli co roku wypełniać tych samych formularzy, jeśli ich sytuacja życiowa nie uległa zmianie.

Zobacz również:

Kiedy wejdą w życie nowe zasady przyznawania 800 plus?

Zgodnie z nową koncepcją Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie samodzielnie odnawiał prawo do wypłat, bazując na informacjach zgromadzonych w istniejących bazach danych. Rodzice zachowają jednak możliwość aktywnej aktualizacji swoich danych w sytuacjach, gdy nastąpi istotna zmiana, taka jak modyfikacja zasad sprawowania opieki nad dzieckiem czy powrót rodziny z emigracji. Jeśli dane w systemie pozostaną aktualne, świadczenie zostanie przyznane bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony wnioskodawcy. Według planów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w drugiej połowie 2026 roku. W praktyce oznacza to, że pełna automatyzacja i koniec z corocznymi wnioskami zaczną obowiązywać najprawdopodobniej w 2027 roku.

REKLAMA

Powiązane
Renta z tytułu niezdolności do pracy 2026 - ile wynosi? Kto może otrzymać?
Renta z tytułu niezdolności do pracy 2026 - ile wynosi? Kto może otrzymać?
Dofinansowanie do mieszkania w 2026 roku. Kto dostanie nawet 1 800 zł miesięcznie, a komu przysługuje niższa dopłata?
Dofinansowanie do mieszkania w 2026 roku. Kto dostanie nawet 1 800 zł miesięcznie, a komu przysługuje niższa dopłata?
1024 zł ekstra co miesiąc. Oto harmonogram wypłat dodatkowej emerytury z ZUS
1024 zł ekstra co miesiąc. Oto harmonogram wypłat dodatkowej emerytury z ZUS
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Praca a świadczenie wspierające – ile można dorobić w 2026 roku
21 sty 2026

Świadczenie wspierające to jedno z nielicznych świadczeń, które nie karze za pracę. W 2026 roku możesz dorabiać bez limitów i bez ryzyka utraty pieniędzy. Wyjaśniamy, ile można zarobić, kogo obejmują zmiany i na co uważać.
Reputacja lidera to twardy zasób. AI jej nie zastąpi
21 sty 2026

AI nie zastąpi stratega, ale wyeliminuje liderów, którzy nie potrafią nią zarządzać. W 2026 roku technologia to powszechny towar, a prawdziwa przewaga konkurencyjna przeniosła się w obszar zaufania. Dziś reputacja lidera to twardy zasób biznesowy, który decyduje o ROI, tempie skalowania i bezpieczeństwie firmy w sytuacjach kryzysowych.
Spalarnia śmieci dla Wrocławia. Czas na uczciwy deal: powiat daje grunt i plan, Wrocław buduje spalarnię. Inaczej wróci dyskusja o granicach
21 sty 2026

Wrocław bez spalarni śmieci będzie płacił coraz więcej, bo zależność od zewnętrznych instalacji zawsze kończy się podwyżkami. A skoro miasto od ponad ćwierć wieku dźwiga uciążliwość obsługi powiatu na swoim terenie, czas na uczciwą kompensatę: działka 10–15 ha w strefie przemysłowej pod inwestycję „odpady na energię”. W przeciwnym razie temat wróci w formie, której samorządy zwykle unikają: sporu o granice i kompetencje w aglomeracji - pisze adwokat Grzegorz Prigan.
Zasiłek stały z MOPS 2026 – kryteria dochodowe i wysokość świadczenia
21 sty 2026

Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez pomoc społeczną. Ma on na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Sprawdzamy, jakie warunki należy spełnić, żeby MOPS wypłacił zasiłek stały i jaka jest jego wysokość w 2026 roku.

REKLAMA

Co czeka rynek nieruchomości w I kw. 2026 roku? Eksperci wskazują możliwe scenariusze
21 sty 2026

Ponad 60 proc. agentów przewiduje, że w I kwartale 2026 r. popyt na mieszkania z rynku wtórnego umiarkowanie wzrośnie w stosunku do końcówki roku 2025; 54 proc. agentów ocenia, że to samo stanie się w przypadku kawalerek - wynika z badania „Nastrojometr rynku nieruchomości”.
Pierwszy weekend ferii: 77 tys. aut w tunelu na Zakopiance. Dwukrotnie więcej niż zwykle, informuje GDDKiA
21 sty 2026

Ponad 77 tys. samochodów przejechało w pierwszy weekend ferii zimowych tunelem na zakopiance pod Luboniem Małym – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak podkreślono, to niemal dwukrotnie więcej niż standardowe weekendowe natężenie ruchu na tej trasie.
Finanse publiczne w kryzysie. Ekonomiści wskazują na reformy emerytalne i cięcia wydatków socjalnych
21 sty 2026

Deficyt publiczny osiąga rekordowe poziomy, państwo musi przeprowadzić konsolidację fiskalną - uważają ekonomiści Forum Obywatelskiego Rozwoju i Warsaw Enterprise Institute. Proponują m.in. jednolity wiek emerytalny - 67 lat, ograniczenie 800+, likwidację 13. i 14. emerytur, a także prywatyzację.
Komunikat ZUS: rusza wysyłka deklaracji podatkowych PIT za 2025 r.
21 sty 2026

Zgodnie z najnowszym komunikatem ZUS, ponad 10,5 mln formularzy trafi do wszystkich osób, które w 2025 r. otrzymały z ZUS świadczenia z ubezpieczeń społecznych, np. renty, emerytury czy zasiłki. Deklaracje będą dostępne na PUE/eZUS od 4 lutego 2026 r. oraz wysłane pocztą do końca lutego.

REKLAMA

Orzeczenie o niepełnosprawności w 2026: na 7 lat zamiast na 2 lata. Lista 208 chorób
21 sty 2026

Początek roku to moment, w którym wiele osób wraca do spraw zdrowotnych i urzędowych. W 2026 roku obowiązują nowe zasady orzekania o niepełnosprawności, przy 208 schorzeniach decyzja może być wydana na znacznie dłuższy okres niż dotąd. U dorosłych oznacza to orzeczenie na minimum 7 lat, a w indywidualnych przypadkach także bezterminowo. Sprawdź, kogo obejmują zmiany i co dokładnie gwarantują przepisy.
Wsparcie finansowe z MOPS w 2026 roku. Zasiłek stały wzrasta do 1229 zł. Jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?
21 sty 2026

W 2026 roku maksymalna kwota zasiłku stałego z MOPS wynosi 1229 zł miesięcznie. Mimo rosnących kosztów utrzymania, nowy rok nie przynosi korzystnych zmian w przepisach ani wyższych stawek. Oto aktualne wymogi oraz analizujemy sytuacje, w których wnioskodawcy muszą liczyć się z odmową wsparcia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA