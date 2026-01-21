REKLAMA

Seniorzy coraz bardziej cyfrowi. Oto, czego oczekują od banków

Seniorzy coraz bardziej cyfrowi. Oto, czego oczekują od banków

21 stycznia 2026, 14:10
Seniorzy coraz bardziej cyfrowi. Oto, czego oczekują od banków
Seniorzy coraz bardziej cyfrowi. Oto, czego oczekują od banków
77 proc. badanych seniorów korzysta z internetu, głównie po to, by mieć dostęp do usług bankowych - wynika badania zrealizowanego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB). Starsi klienci oczekują od instytucji finansowych większej ochrony i szybszego kontaktu z doradcą.

Wzrost korzystania z internetu wśród seniorów

Wnioski płynące z badania pt.: „Seniorzy w świecie cyfrowych finansów” dowodzą, że odsetek seniorów korzystających z sieci, by zarządzać swoimi finansami jest większy niż tych, którzy wyszukują informacje (75 proc.), robią zakupy online (51 proc.) czy kontaktują się z rodziną i znajomymi (40 proc.)

Jednocześnie - jak zauważyli autorzy publikacji - wśród seniorów w ciągu roku wzrosło poczucie bezpieczeństwa podczas korzystania z bankowości internetowej przy jednoczesnym pogorszeniu się zaufania wobec bankowości mobilnej.

Badanie wykazało, że wśród seniorów na popularności zyskują też bezgotówkowe formy płatności. Jeszcze w 2025 r. gotówkę preferowało 76 proc. badanych, natomiast obecnie tę formę płatności regularnie wybiera 60 proc. respondentów. Seniorzy chętniej wybierają kartę płatniczą (73 proc.), a 69 proc. robi przelewy przez interent. Dynamicznie rośnie także znaczenie BLIK-a, z którego korzysta już 48 proc. badanych, co - jak zauważają autorzy - stanowi wzrost o 3 pkt. proc. względem wyników sprzed roku.

Łącznie, aż 76 proc. badanych wybiera płatności bezgotówkowe, aby przeprowadzić wszystkie lub zdecydowaną większość swoich operacji finansowych. Tylko 8 proc. przyznało, że częściej sięga po gotówkę, a zaledwie 2 proc. posiada kartę, lecz z niej nie korzysta.

Potrzebne zmiany: prosty język i intuicyjne aplikacje

Z badania wynika również, że niezależnie od popularności bankowości elektronicznej, seniorzy mają wobec banków określone potrzeby. Chodzi m.in. o ochronę i wsparcie w sytuacjach potencjalnie podejrzanych (61 proc.) oraz szybszy kontakt z doradcą (44 proc.).

Kluczowym wyzwaniem - jak przekazali autorzy - pozostaje bariera językowa. „Zapotrzebowanie na prosty i zrozumiały język umów gwałtownie wzrosło – w 2025 roku wskazywało na nie 34 proc. seniorów, podczas gdy obecnie oczekuje tego już 51 proc. badanych. Ponadto, co czwarty respondent zwraca uwagę na konieczność wdrożenia intuicyjnych aplikacji i stron internetowych dostosowanych do potrzeb osób starszych”.

Najbardziej pożądane przez seniorów działania zwiększające poczucie bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej to: automatyczne blokowanie podejrzanych transakcji (72 proc. wskazań), dodatkowe potwierdzenia operacji (57 proc. wskazań), wyraźne ostrzeżenia banków przed aktualnymi oszustwami (53 proc. wskazań), łatwy kontakt z pracownikiem banku (39 proc. wskazań).

Zwiększona edukacja cyfrowa wśród seniorów

Jednocześnie respondenci oceniają swoją wiedzę o bezpieczeństwie w sieci bardziej krytycznie niż rok temu. Odsetek osób oceniających swoją wiedzę jako „bardzo dobrą” spadła z 31 proc. do 24 proc. Obecnie najliczniejsza grupa (59 proc.) ocenia swoją wiedzę jako przeciętną, ale chciałaby dowiedzieć się więcej.

Ochrona przed oszustwami

Badanie WIB potwierdza, że stale rośnie skala zagrożeń ze strony cyberprzestępców i innych oszustów – w 2026 r. aż 39 proc. badanych odpowiedziało, że spotkało się z próbą lub padło ofiarą oszustwa internetowego, podczas gdy w 2025 roku odsetek ten wynosił 31 proc. Obecnie, 10 proc. badanych zadeklarowało utratę w wyniku oszustwa pieniędzy (wobec 7 proc. rok wcześniej ), a 2 proc.– danych osobowych.

"Ciemna strona" sztucznej inteligencji

Istotny niepokój wśród seniorów budzi „ciemna strona” sztucznej inteligencji i jej wykorzystanie przez oszustów. Aż 81 proc. seniorów słyszało o takich praktykach, jednak tylko 28 proc. wie, jak się przed nimi skutecznie chronić. Najczęściej wskazywane metody wyłudzeń to realistyczne fałszywe wiadomości e-mail i SMS (55 proc.), podrabianie głosu bliskiej osoby (52 proc.) oraz deepfake’i z udziałem znanych osób (46 proc.).

– Wyniki badania jednoznacznie pokazują, że polscy seniorzy coraz lepiej odnajdują się w świecie cyfrowych finansów. Płatności bezgotówkowe, bankowość online i zakupy internetowe stają się dla nich codziennością i nie stanowią większego problemu. Jednocześnie rośnie potrzeba dalszej edukacji, wdrażania prostego języka w komunikacji z placówkami bankowymi oraz wypracowywania skutecznych mechanizmów ochrony przed oszustwami, zwłaszcza w dobie rozwoju sztucznej inteligencji – podkreśla wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości Michał Polak,

Badanie „Seniorzy w świecie cyfrowych finansów” zostało przeprowadzone w dniach 12-14 stycznia 2025 r. na próbie 1051 osób o średniej wieku 68 lat. Projekt zrealizowano na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości w ramach Programu „Bankowcy dla Edukacji” oraz Projektu „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
Infor.pl
