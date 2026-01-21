REKLAMA

Dodatkowe wsparcie finansowe dla seniorów i niepełnosprawnych, ale skorzystają też chorzy na cukrzycę, serce, po udarach. To ponad 200 zł miesięcznie

Dodatkowe wsparcie finansowe dla seniorów i niepełnosprawnych, ale skorzystają też chorzy na cukrzycę, serce, po udarach. To ponad 200 zł miesięcznie

21 stycznia 2026, 12:36
Beata Jasina-Wojtalak
W 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215, 84 zł miesięcznie, jego wysokość nie wzrosła od 2019 roku. Świadczenie nie zależy jednak od dochodu, przysługuje osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności i seniorom po 75. roku życia.

Celem zasiłku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z kosztami opieki. Przysługuje osobom po 75. roku życia i niepełnosprawnym niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Może być przyznany również osobom z określonymi rodzajami schorzeń, które właśnie uniemożliwiają samodzielną egzystencję. Kto otrzyma dodatkowe 215 zł w 2026 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny czy dodatek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie z pomocy społecznej, wypłacane przez urząd miasta lub gminy, a nie ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca z kolei dodatek pielęgnacyjny (od 1 marca 2026 roku jego wysokość będzie wynosić 365,91 zł miesięcznie).

By uzyskać zasiłek pielęgnacyjny nie trzeba mieć prawa do innego świadczenia, za to w przypadku dodatku pielęgnacyjnego trzeba mieć prawo do renty lub emerytury z ZUS lub KRUS. Po 75. roku życia ten drugi otrzymuje się z urzędu (ze względu na całkowitą niezdolność do pracy tylko na wniosek), za to zasiłek pielęgnacyjny zawsze wymaga złożenia wniosku, także przez seniora po ukończeniu 75. roku życia.

Ważne

Co ważne, nie można pobierać dwóch świadczeń jednocześnie. Przy spełnianiu kryteriów do obydwu świadczeń należy wybrać jedno z nich (korzystniejszy jest wówczas wybór dodatku pielęgnacyjnego).

Kto może otrzymać 215 zł miesięcznie?

Zasiłek pielęgnacyjny należy się niezależnie od dochodu, najczęściej przyznawany jest osobom z różnym stopniem niepełnosprawności i osobom po 75. roku życia. Kryteria przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego są jasne. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia (jeśli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia (jeśli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 lat,
  • osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, która wymaga konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby.

Ostatni punkt oznacza, że zasiłek pielęgnacyjny w wysokości ponad 200 zł miesięcznie może pobierać również osoba z cukrzycą, chora na serce, po udarze, leczeniu onkologicznym, z poważnymi schorzeniami wzroku, słuchu czy płuc.

Trzeba złożyć wniosek do MOPS

Zasiłek pielęgnacyjny nie jest przyznawany z urzędu, trzeba złożyć wniosek. Pieniądze wypłaca organ gminy (GOPS lub MOPS) i to tam należy złożyć wniosek. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności, może być zatem przyznany na stałe.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208).

Źródło: INFOR




