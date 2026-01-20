REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Renta wdowia 2026. Milion seniorów z nowym świadczeniem, a w marcu czeka ich podwyżka. O ile?

Renta wdowia 2026. Milion seniorów z nowym świadczeniem, a w marcu czeka ich podwyżka. O ile?

20 stycznia 2026, 16:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus, renta wdowia, senior, emerytura, renta
Renta wdowia 2026. Milion seniorów z nowym świadczeniem, a w marcu czeka ich podwyżka. O ile?
W marcu 2026 roku nastąpi waloryzacja renty wdowiej, co przełoży się na wzrost świadczeń dla setek tysięcy osób. Portfele seniorów mogą zasilić kwoty wyższe o ponad 100 zł, jednak ostateczna suma zależy od wskazanego wariantu rozliczenia. Dane z ZUS dowodzą, że jeden z modeli cieszy się znacznie większą popularnością, podczas gdy mniej korzystna decyzja może negatywnie wpłynąć na finanse emeryta.

Rekordowe zainteresowanie rentą wdowią i najnowsze dane ZUS

Współczesny system ubezpieczeń społecznych przeszedł istotną zmianę, której efektem jest objęcie wsparciem finansowym ogromnej grupy beneficjentów. Z najświeższych podsumowań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że do końca 2025 roku wpłynęło ponad 1,156 mln wniosków o przyznanie renty wdowiej, a świadczenie to pobiera już ponad milion seniorów. Statystyki pokazują, że dzięki nowym przepisom wdowy i wdowcy mogli liczyć na średni wzrost miesięcznych dochodów o przeszło 350 zł. Jak podkreślają przedstawiciele ZUS, wdrożenie tego mechanizmu było jednym z priorytetowych działań instytucji, mającym na celu realne wzmocnienie bezpieczeństwa socjalnego osób starszych po utracie współmałżonka.

Zobacz również:

Zasady łączenia świadczeń, czyli jak działa renta wdowia w praktyce

Warto wyjaśnić, że renta wdowia nie stanowi zupełnie nowego rodzaju emerytury, lecz jest innowacyjnym modelem pozwalającym na pobieranie dwóch świadczeń jednocześnie w określonych proporcjach. Dotychczas seniorzy musieli wybierać tylko jedną wypłatę, teraz natomiast mogą korzystać z kompromisowego rozwiązania. Przepisy oferują dwa warianty: zachowanie pełnej własnej emerytury i dodanie do niej 15 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobieranie pełnej renty rodzinnej powiększonej o 15 procent własnego świadczenia. Choć na pierwszy rzut oka różnica wydaje się niewielka, w rzeczywistości wybór ten rzutuje na domowy budżet przez lata, generując różnice sięgające często kilkuset, a nawet tysiąca złotych miesięcznie.

Zobacz również:

Waloryzacja 2026 i nowe limity dochodowe dla seniorów

Nadchodząca marzec 2026 roku waloryzacja przyniesie istotne korekty w wysokościach wypłat. Przy prognozowanym wskaźniku na poziomie 4,9 procent, wzrosną nie tylko podstawowe emerytury, ale również kwoty składowe renty wdowiej. Co niezwykle istotne dla osób z wyższymi świadczeniami, podniesieniu ulegnie także limit przychodów uprawniający do pobierania łączonych środków. Obecny próg, wynoszący trzykrotność najniższej emerytury, czyli 5636,73 zł brutto, po marcowej podwyżce może wzrosnąć do okolic 5912 zł brutto. Dla wielu osób balansujących na granicy limitu, ta zmiana może oznaczać odzyskanie prawa do świadczenia lub uniknięcie jego pomniejszenia. Dodatkowo w kwietniu 2026 roku seniorzy otrzymają tradycyjną trzynastą emeryturę obliczoną już według nowych stawek.

Zobacz również:

Najbardziej opłacalny wariant renty wdowiej według statystyk ZUS

Analiza zachowań beneficjentów wskazuje na wyraźny trend: około 63 procent uprawnionych decyduje się na model oparty na 100 procentach renty rodzinnej i 15 procentach własnej emerytury. Wybór ten wynika z prostej kalkulacji ekonomicznej, ponieważ w wielu gospodarstwach domowych to świadczenie po zmarłym małżonku jest kwotą wyższą. Przykład pani Marii doskonale obrazuje tę dysproporcję: wybierając wariant oparty na wyższej rentie po mężu, może ona zyskać nawet o tysiąc złotych więcej niż przy odwrotnej konfiguracji. Aby ułatwić podjęcie tej kluczowej decyzji, ZUS udostępnił specjalny kalkulator, który precyzyjnie wskazuje korzystniejsze rozwiązanie przed wysłaniem dokumentów. Kolejna dobra wiadomość dotyczy roku 2027, kiedy to ustawowy udział drugiego świadczenia automatycznie wzrośnie z 15 do 25 procent bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez seniora.

Zobacz również:

Dlaczego ZUS odrzuca wnioski i jakie warunki trzeba spełnić?

Mimo dużej skali przyznawanych świadczeń, ponad 113 tysięcy osób otrzymało decyzje odmowne. Najczęstszą barierą okazuje się przekroczenie rygorystycznego limitu przychodów lub niespełnienie specyficznych wymogów ustawowych. Aby ubiegać się o rentę wdowią, należy osiągnąć powszechny wiek emerytalny, pozostawać w małżeństwie do momentu śmierci partnera oraz nie zawierać nowego związku. Częstą pułapką jest warunek dotyczący czasu nabycia prawa do renty rodzinnej, który musi nastąpić nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Należy również pamiętać, że ZUS nie wypłaca wyrównania za minione miesiące, dlatego moment złożenia wniosku - osobiście, pocztą lub przez platformę PUE ZUS - jest kluczowy dla zachowania ciągłości finansowej.

Zobacz również:

Przyszłość renty wdowiej i zapowiedzi zmian w przepisach

Obecny kształt przepisów, oparty na ustawie o emeryturach i rentach z FUS, jest przedmiotem debaty publicznej. Środowiska seniorskie oraz resort rodziny wskazują na potrzebę dalszej liberalizacji zasad, w tym zwłaszcza podniesienia limitu dochodowego, który pierwotnie miał być znacznie wyższy. Zapowiedzi ministerstwa sugerują, że w 2028 roku program przejdzie gruntowny przegląd, co może otworzyć drogę do objęcia wsparciem jeszcze szerszej grupy wdów i wdowców. Do tego czasu kluczowe pozostaje umiejętne poruszanie się w obecnych regulacjach i wykorzystanie marcowej waloryzacji do zmaksymalizowania domowych przychodów.

Zobacz również:

Renta wdowia. Jak skorzystać z kalkulatora ZUS?

Oto szczegółowa instrukcja, jak krok po kroku skorzystać z kalkulatora ZUS, aby precyzyjnie wyliczyć, który wariant renty wdowiej będzie dla Ciebie najbardziej korzystny.

  1. Krok 1: Przygotowanie niezbędnych danych. Zanim zaczniesz, przygotuj aktualne kwoty brutto swoich świadczeń. Będą Ci potrzebne dwie wartości: wysokość Twojej obecnej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz wysokość renty rodzinnej po zmarłym małżonku (jeśli nie masz jeszcze decyzji o jej przyznaniu, możesz przyjąć szacunkowo, że wynosi ona zwykle 85 proc. emerytury, którą pobierał lub mógłby pobierać zmarły).
  2. Krok 2: Logowanie do platformy PUE ZUS. Kalkulator jest dostępny dla każdego zalogowanego użytkownika Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Wejdź na stronę zus.pl i kliknij przycisk "Zaloguj do PUE". Wybierz metodę logowania (najwygodniej przez Profil Zaufany, aplikację mObywatel lub bankowość elektroniczną).
  3. Krok 3: Odnalezienie kalkulatora. Po zalogowaniu upewnij się, że znajdujesz się w panelu "Świadczeniobiorca" (zakładka widoczna w górnym menu lub po prawej stronie ekranu). Z menu bocznego wybierz sekcję "Kalkulatory". Na liście dostępnych narzędzi odszukaj "Kalkulator renty wdowiej".
  4. Krok 4: Wprowadzenie kwot do symulacji. W oknie kalkulatora zobaczysz pola do wpisania posiadanych świadczeń. Wpisz kwotę brutto swojej emerytury. Wpisz kwotę brutto renty rodzinnej. System automatycznie uwzględni aktualne limity (czyli trzykrotność najniższej emerytury), aby sprawdzić, czy suma świadczeń ich nie przekracza.
  5. Krok 5: Analiza wyników i wybór wariantu. Po kliknięciu przycisku "Oblicz", system wyświetli dwa porównawcze wyniki: Wariant I: 100 proc. Twojej emerytury + 15 proc. renty rodzinnej. Wariant II: 100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. Twojej emerytury. Kalkulator wskaże, która z tych kwot jest wyższa. Zwróć uwagę, że system od razu odejmie ewentualną nadwyżkę, jeśli suma przekroczyłaby ustawowy limit (od marca 2026 roku prognozowane ok. 5912 zł brutto).
  6. Krok 6: Złożenie wniosku (ERWD). Jeśli kalkulator potwierdził korzyść finansową, możesz od razu przejść do wypełnienia wniosku. W panelu PUE ZUS wybierz "Usługi", a następnie wyszukaj formularz ERWD. Dane osobowe zostaną zaciągnięte automatycznie. Twoim zadaniem będzie jedynie wskazanie wybranego wariantu, który przed chwilą sprawdziłeś w kalkulatorze.

Ważna wskazówka: Jeśli Twoja sytuacja finansowa ulegnie zmianie (np. w wyniku waloryzacji lub przyznania innego dodatku), możesz w dowolnym momencie ponownie skorzystać z kalkulatora i złożyć wniosek o zmianę wariantu wypłaty.

FAQ - najczęściej zadawane pytania - renta wdowia 2026

Kiedy i o ile wzrosną wypłaty z renty wdowiej po waloryzacji 2026?

W marcu 2026 roku nastąpi waloryzacja renty wdowiej. Przy prognozowanym wskaźniku 4,9% portfele seniorów mogą zasilić kwoty wyższe o ponad 100 zł. Wzrosną też kwoty składowe renty wdowiej.

Jakie są dwa warianty renty wdowiej i który wybiera 63% uprawnionych?

Do wyboru jest 100% własnej emerytury + 15% renty rodzinnej albo 100% renty rodzinnej + 15% własnej emerytury. Około 63% uprawnionych wybiera wariant 100% renty rodzinnej + 15% własnej emerytury.

Jaki jest limit przychodu dla renty wdowiej i ile wyniesie po marcu 2026?

Limit przychodów to trzykrotność najniższej emerytury, czyli 5636,73 zł brutto. Po marcowej podwyżce 2026 r. próg może wzrosnąć do okolic 5912 zł brutto, co może oznaczać odzyskanie prawa do świadczenia lub uniknięcie jego pomniejszenia.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę wdowią z ZUS?

Należy osiągnąć powszechny wiek emerytalny, pozostawać w małżeństwie do śmierci partnera i nie zawierać nowego związku. Prawo do renty rodzinnej musi powstać nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Przekroczenie rygorystycznego limitu przychodów to częsta przyczyna odmowy.

Kiedy udział drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie do 25 proc.?

W 2027 roku ustawowy udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 procent. Zmiana nastąpi automatycznie, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez seniora.

Źródło: INFOR
