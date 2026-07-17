REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Seniorzy stracą część emerytury. Skarbówka zabierze pieniądze z konta seniora. Wystarczy nie opłacić tej wymaganej opłaty w 2026 roku

Seniorzy stracą część emerytury. Skarbówka zabierze pieniądze z konta seniora. Wystarczy nie opłacić tej wymaganej opłaty w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 lipca 2026, 13:19
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Seniorzy po 60, roku życia stracą część emerytury. Skarbówka zabierze pieniądze za brak tej wymaganej opłaty w 2026
Seniorzy po 60, roku życia stracą część emerytury. Skarbówka zabierze pieniądze za brak tej wymaganej opłaty w 2026
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nieopłacenie tej wymaganej opłaty może mieć poważne konsekwencje finansowe, także dla seniorów. W określonych sytuacjach sprawa trafia do Urzędu Skarbowego, a ten ma prawo prowadzić egzekucję administracyjną. Oznacza to, że pieniądze mogą zostać potrącone m.in. z emerytury, rachunku bankowego lub nadpłaty podatku. Kluczowe jest jedno, dotyczy to osób, które były zobowiązane do opłaty albo nie zgłosiły przysługującego im zwolnienia. Wyjaśniamy.

Jakie są aktualne stawki abonamentu RTV?

Abonament RTV w Polsce nadal obowiązuje i w 2026 roku wynosi:

REKLAMA

REKLAMA

  • 9,50 zł miesięcznie – za radio,
  • 30,50 zł miesięcznie – za telewizor lub telewizor i radio.

Opłatę należy regulować co miesiąc do 25. dnia miesiąca lub z góry, za dłuższy okres (możliwość uzyskania zniżki). Obowiązek dotyczy osób, które posiadają zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny.

Kto jest zwolniony z opłacania abonamentu RTV?

Nie każdy musi płacić abonament, ale w wielu przypadkach zwolnienie trzeba zgłosić. Z opłat zwolnieni są m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75 lat – zwolnienie obowiązuje z mocy prawa,
  • seniorzy po 60. roku życia, jeśli ich emerytura nie przekracza ustawowego progu (około 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia),
  • osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • osoby pobierające określone świadczenia socjalne.

Poza grupą 75+ większość osób musi złożyć oświadczenie i dokumenty w placówce Poczty Polskiej. Brak zgłoszenia oznacza, że formalnie abonament nadal jest naliczany.

REKLAMA

Dlaczego Skarbówka może obniżyć emeryturę?

Jeżeli osoba zobowiązana do opłacania abonamentu RTV nie reguluje należności lub ignoruje wezwania do zapłaty, sprawa może zostać przekazana do urzędu skarbowego. Wtedy rozpoczyna się egzekucja administracyjna.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Skarbówka ma prawo ściągać zaległości z emerytury lub renty, z rachunku bankowego czy z nadpłaty podatku.

Nie dzieje się to automatycznie, ale jest zgodne z przepisami. To właśnie dlatego w skrajnych przypadkach seniorzy mogą zauważyć niższe świadczenie, jako efekt egzekucji zaległej opłaty.

Jak skarbówka ściąga zaległy abonament RTV?

Egzekucja zaległych opłat za abonament RTV odbywa się w trybie egzekucji administracyjnej, a nie przez komornika sądowego. Oznacza to, że sprawę prowadzi Urząd Skarbowy działający na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najpierw jest wezwanie do zapłaty. To pisemne upomnienie wysyłane do osoby zalegającej z zapłatą. W piśmie znajduje się informacja o zaległości, wezwanie do zapłaty, ostrzeżenie o skierowaniu sprawy do egzekucji. Po doręczeniu takiego upomnienia dłużnik ma 7 dni na uregulowanie należności.

Jeśli opłata nie zostanie uregulowana, Poczta Polska wystawia tytuł wykonawczy i przekazuje go do Urzędu Skarbowego. Ten właśnie dokument daje Skarbówce prawo do rozpoczęcia egzekucji.

Jak pisaliśmy wcześniej, Urząd Skarbowy ma prawo odzyskać zaległość z różnych źródeł. Najczęściej stosowane są potrącenia z emerytury lub renty, zajęcia rachunku bankowego, potrącenia z wynagrodzenia, zajęcia nadpłaty z podatku PIT. Potrącenia prowadzone są do momentu spłaty całego zadłużenia wraz z odsetkami i kosztami egzekucji.

Warto pamiętać, że zaległości w opłatach mogą oznaczać także dodatkową karę. Maksymalna kara za brak opłat lub niezarejestrowanie odbiornika RTV, mimo obowiązku jego zgłoszenia, wynosi aktualnie 915 zł zł, co odpowiada 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zrezygnował z 3386 zł pielęgnacyjnego. I dostaje 1/3 tej kwoty z wspierającego. Bo najpierw było 82 punkty, potem 70. A teraz 75. I sąd
17 lip 2026

Tak wygląda historia naszego czytelnika (osoba niepełnosprawna, stopień znaczny). Jego rodzina zrezygnowała ze "starego" świadczenia pielęgnacyjnego (dziś 3386 zł miesięcznie). I finalnie otrzymuje 1188 zł (także miesięcznie). Zmienić coś może w tej sprawie tylko sąd (sprawa w toku). Czytelnik chciałby wrócić do "starego" świadczenia pielęgnacyjnego. Myślę, że jest coraz więcej takich osób.
Zmiany w prawie wymusiły zmianę modelu logistycznego? Pyszne.pl komentuje
17 lip 2026

Pyszne.pl rezygnuje z własnej floty kurierskiej i od lata 2026 r. przechodzi na model 3PL, czyli realizację dostaw przez zewnętrznych partnerów flotowych. Firma zapewnia, że klienci nie odczują zakłóceń, a sieć dostawców może się powiększyć nawet o kilkanaście tysięcy osób. Decyzja zapada w momencie, gdy Państwowa Inspekcja Pracy zyskała nowe uprawnienia do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę.
Ustawa frankowa już niedługo zacznie obowiązywać. Co się zmienia dla Frankowiczów? Kredytobiorcy w euro i dolarowi poza ochroną
17 lip 2026

Podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 17 lipca 2026 r. ustawę dotyczącą postępowań frankowych oceniam ostrożnie pozytywnie. Nie dlatego, że rozwiązuje wszystkie problemy kredytobiorców, ale dlatego, że podczas prac parlamentarnych usunięto z niej przepisy, które mogły poważnie pogorszyć ich sytuację - pisze Karolina Pilawska, adwokat z Kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci.
Kiedy pracodawca ma prawo odmówić urlopu wypoczynkowego, a kiedy grozi za to grzywna do 60 tys. zł?
17 lip 2026

Od 8 lipca 2026 r. pracodawcy naruszający przepisy o urlopach wypoczynkowych muszą liczyć się z dwukrotnie wyższą grzywną. Za nieudzielenie pracownikowi przysługującego urlopu albo bezpodstawne obniżenie jego wymiaru grozi obecnie kara od 2 000 do 60 000 zł – wcześniej było to od 1 000 do 30 000 zł. Zmianę wprowadziła ustawa z 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, która znowelizowała art. 282 § 1 Kodeksu pracy. Reforma zaostrzyła odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, nie oznacza jednak, że każda odmowa urlopu jest niezgodna z prawem. Pracodawca może nie zaakceptować konkretnego terminu wypoczynku, ale nie może systematycznie blokować urlopu ani pozbawiać pracownika możliwości jego wykorzystania. Kiedy odmowa jest dopuszczalna, a kiedy może zakończyć się interwencją Państwowej Inspekcji Pracy i wysoką grzywną?

REKLAMA

Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
17 lip 2026

17 lipca 2026 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która wprowadza szereg zmian dotyczących funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych i punktów opieki dziennej. Nowe przepisy obejmują m.in. obowiązkowe szkolenia dla opiekunów, wyższe standardy żywienia, zakaz publikacji wizerunku dzieci oraz wzmocnienie praw pracowników.
Nowy podatek od oszczędności? Sejm uchwalił OKI i zmienia zasady inwestowania w Polsce
17 lip 2026

Sejm uchwalił ustawę o Osobistym Koncie Inwestycyjnym (OKI), która ma zastąpić podatek Belki nowym mechanizmem opodatkowania inwestycji. Choć rząd przedstawia reformę jako zachętę do oszczędzania i inwestowania na giełdzie, w praktyce oznacza ona wprowadzenie corocznego podatku od wartości aktywów finansowych – i to niezależnie od tego, czy inwestor osiągnął zysk, czy poniósł stratę. Nowe przepisy obejmą akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne i depozyty, a ich opłacalność będzie zależeć m.in. od stóp procentowych NBP, wysokości portfela oraz struktury posiadanych aktywów. Eksperci wskazują również na potencjalne problemy z prawem unijnym, ryzyko podwójnego opodatkowania nierezydentów i fakt, że pod szyldem likwidacji podatku Belki Polska może wprowadzić pierwszy podatek majątkowy od aktywów finansowych.
Sejm powołał Sylwię Gregorczyk-Abram na urząd RPO
17 lip 2026

Sejm powołał w piątek mec. Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jej kandydaturą było 233 posłów. Aby kandydatka zgłoszona przez KO i Lewicę mogła objąć tę funkcję, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Według premiera Donalda Tuska „z całą pewnością” uzyska to poparcie.
Susza w Polsce. Upały powodują niedobory wody w gminach
17 lip 2026

Wróciły upały, a wraz z nimi problemy gmin z niedoborami wody. Normą stały się zakazy podlewania ogródków i apele o oszczędzanie wody. Samorządy apelują o dodatkowe środki na budowę nowych ujęć.

REKLAMA

MF chce podnieść akcyzę na cydr o 26 proc. Branża: to cios w polskie sadownictwo
17 lip 2026

Ministerstwo Finansów chce od 1 stycznia 2027 r. podnieść akcyzę na cydr i perry do 5 proc. aż o 26 proc. – bardziej niż na jakąkolwiek inną kategorię alkoholu. To zaskakująca zmiana, bo napoje te dotąd były wyłączone z corocznych podwyżek. Zdaniem Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa projekt uderza w polskie rolnictwo i faworyzuje zagranicznych producentów piwa.
Wiek emerytalny kobiet w górę – 5 lat więcej pracy za nieposiadanie dzieci, czyli nowy wiek emerytalny jednakowy dla mężczyzn i bezdzietnych kobiet? „To są dobre, potrzebne zmiany”
17 lip 2026

W ostatnim czasie ponownie zawrzało na temat wieku emerytalnego kobiet – ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przedstawiła propozycję zrównania wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet i mężczyzn. „Jeżeli kobieta ma dzieci – to wtedy jest inny wiek emerytalny. A jeżeli nie ma dzieci, a dzisiaj co druga kobieta ma taki (najczęściej) wybór życiowy, że nie ma dzieci – to powinna mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni.” Podobny postulat, od października 2025 r., znajduje się na biurku prezydenta Karola Nawrockiego. Czy kobiety, które nie posiadają dzieci, będą pracować 5 lat dłużej?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA