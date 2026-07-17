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Rozczarowani świadczeniem wspierającym. Prawie trzy razy więcej ze świadczenia pielęgnacyjnego

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17 lipca 2026, 16:04
[Data aktualizacji 17 lipca 2026, 16:04]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Rozczarowani świadczeniem wspierającym. Prawie trzy razy więcej ze świadczenia pielęgnacyjnego
Rozczarowani świadczeniem wspierającym. Prawie trzy razy więcej ze świadczenia pielęgnacyjnego
T. Król
Własne

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Rośnie liczba osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym rozczarowanych świadczeniem wspierającym. Osoby te mając 89 i mniej punktów od WZON, otrzymują niższe świadczenie wspierające niż obecnie wynosi świadczenie pielęgnacyjne. Zaoszczędziłyby szarpania się o punkty. I miały więcej pieniędzy. Przykładowo, przy 75 punktach WZON świadczenie pielęgnacyjne, dałoby trzy razy więcej pieniędzy.

Ze statystyk wynika, że najwyższa wartość świadczenia wspierającego (obecnie 4353 zł) za 95-100 punktów otrzymuje około 13% ogółu zainteresowanych. Natomiast liczba osób w przedziale 0-69 punkty to około 31%-33%. Wysoki procent jest także dla osób, które oscylują w przedziale 70-78 punktów. Większa część osób z punktami 0-69 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ale można mieć stopień znaczny i otrzymać 70-75 punktów, czyli 792 zł - 1188 zł. Dowodem list czytelnika. Nawet posiadanie 89 punktów nie daje wyższego świadczenia wspierającego niż "stare" świadczenie pielęgnacyjne!

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Świadczenie wspierające a punkty WZON (poziom potrzeby wsparcia)

Podane kwoty 792 zł - 1188 zł wynikają z poniższego zestawienia (relacja punkty/świadczenie)

  • od 95 do 100 punktów - 4353 zł;
  • od 90 do 94 punktów - 3562 zł;
  • od 85 do 89 punktów - 2375 zł;
  • od 80 do 84 punktów - 1583 zł
  • od 75 do 79 punktów - 1188 zł;
  • od 70 do 74 punktów - 792 zł.

Jak widać wartość świadczenia za np. 75 punktów jest nieporównywalna z 95 punktami. Dodatkowo każda rodzina osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny), która ma mniej niż 90 punktów, otrzymuje kwoty poniżej świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoby niepełnosprawne (stopień znaczny) chcą "starego" świadczenia pielęgnacyjnego

Przykładem jest poniższy list czytelnika. Nigdy jego rodzina nie miała "starego" świadczenia pielęgnacyjnego. A chcieliby je otrzymywać. Dziś. Jest to niemożliwe - kto raz wszedł do systemu świadczenia wspierającego, nie może już otrzymywać tego świadczenia (ściślej jego opiekun nie może).

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Czytelnik ma 75 punktów z WZON, co daje mu 1188 zł. Świadczenie pielęgnacyjne dałoby jego opiekunowi prawie 3 razy tyle - 3386 zł.

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"Posiadam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na stałe.

W lutym 2025 r. otrzymałem 82 punkty potrzeby wsparcia. Wówczas moje orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności było ważne do października 2025 r. Następnie, w styczniu 2026 r., po uzyskaniu orzeczenia na stałe, otrzymałem jedynie 70 punktów. Złożyłem odwołanie, jednak w maju 2026 r. liczba punktów została zwiększona tylko do 75. Obecnie złożyłem odwołanie do sądu.

 Mam w związku z tym pytanie. Jeżeli ostatecznie liczba przyznanych mi punktów okaże się zbyt niska, czy istnieje możliwość rezygnacji ze świadczenia wspierającego, a następnie ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne, aby mógł je otrzymywać mój tata jako osoba sprawująca nade mną opiekę?

 Bardzo często źle się czuję i zmagam się z silnymi bólami, przez co większość czasu spędzam w łóżku. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź i wyjaśnienie, czy taka możliwość istnieje.

 Z poważaniem"

Podstawowe informacje o "starym" świadczeniu pielęgnacyjnym

„Stare” świadczenie pielęgnacyjne (czyli to przyznawane na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 roku) to flagowe świadczenie opiekuńcze, wokół którego zbudowany jest obecny system ochrony praw nabytych.

Świadczenie to było przyznawane opiekunowi (najczęściej rodzicowi, rzadziej rodzeństwu lub innym osobom obciążonym obowiązkiem alimentacyjnym), który rezygnował z pracy zarobkowej lub w ogóle jej nie podejmował, aby sprawować stałą lub długotrwałą opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Opiekun pobierający świadczenie nie mógł dorobić ani złotówki. Podjęcie jakiejkolwiek pracy (nawet na ułamek etatu, umowy o dzieło czy zlecenia) skutkowało natychmiastowym odebraniem świadczenia i koniecznością zwrotu pieniędzy.

Przy czym przyznanie świadczenia nie zależało od dochodów rodziny.

Kwota starego świadczenia pielęgnacyjnego jest powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę i podlega corocznej, automatycznej waloryzacji od 1 stycznia.

Za opiekuna pobierającego to świadczenie budżet państwa opłacał również składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz zdrowotne (dzięki czemu opiekun wypracowywał sobie lata do emerytury).

Zobacz również:

Podstawowe informacje o świadczeniu wspierającym

Świadczenie wspierające obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku - pieniądze nie są już wypłacane opiekunowi (jak w świadczeniu pielęgnacyjnym), lecz trafiają bezpośrednio na konto osoby z niepełnosprawnością.

Świadczenie jest skierowane wyłącznie do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami (od 18. roku życia), które mieszkają w Polsce i potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Nie ma kryterium dochodowego.

Posiadanie samego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności to za mało. Aby otrzymać pieniądze, trzeba przejść specjalną procedurę oceny, która określa tzw. poziom potrzeby wsparcia wyrażony w punktach (w skali od 70 do 100 punktów).

Oceny dokonują wojewódzkie zespoły (WZON) na podstawie formularza, który sprawdza, jak radzisz sobie z konkretnymi czynnościami (np. jedzeniem, myciem się, poruszaniem, podejmowaniem decyzji).

Próg wejścia: Świadczenie przysługuje osobom, które uzyskają minimum 70 punktów.

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Źródło: INFOR
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