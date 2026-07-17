Zrezygnował z 3386 zł pielęgnacyjnego. I dostaje 1/3 tej kwoty z wspierającego. Bo najpierw było 82 punkty, potem 70. A teraz 75. I sąd

Tak wygląda historia naszego Czytelnika (osoba niepełnosprawna, stopień znaczny). Jego rodzina zrezygnowała ze "starego" świadczenia pielęgnacyjnego (dziś 3386 zł miesięcznie). I finalnie otrzymują 1188 zł świadczenia wspierającego (także miesięcznie). Zmienić coś może w tej sprawie tylko sąd (sprawa w toku). Czytelnik chciałby wrócić wraz z rodziną do "starego" świadczenia pielęgnacyjnego. Myślę, że jest coraz więcej takich osób. Nie opłaciło się im świadczenie wspierające.

Ze statystyki wynika, że najwyższa wartość świadczenia wspierającego (obecnie 4353 zł) za 95-100 punktów otrzymuje około 13% ogółu zainteresowanych. Natomiast liczba osób w przedziale 0-69 punkty to około 31%-33%. Wysoki procent jest także dla osób, które oscylują w przedziale 70-78 punktów. Większa część osób z punktami 0-69 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ale jak widać z poniższego listu czytelnika można mieć stopień znaczny i otrzymać 70-75 punktów, czyli 792 zł - 1188 zł.

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Świadczenie wspierające a punkty WZON (poziom potrzeby wsparcia)

Podane kwoty 792 zł - 1188 zł wynikają z poniższego zestawienia (relacja punkty/świadczenie)

od 95 do 100 punktów - 4353 zł ;

; od 90 do 94 punktów - 3562 zł ;

; od 85 do 89 punktów - 2375 zł ;

; od 80 do 84 punktów - 1583 zł

od 75 do 79 punktów - 1188 zł ;

; od 70 do 74 punktów - 792 zł.

Jak widać wartość świadczenia za np. 75 punktów jest nieporównywalna z 95 punktami. Dodatkowo każda rodzina osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny), która ma mniej niż 90 punktów, otrzymuje kwoty poniżej świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoby niepełnosprawne (stopień znaczny) chcą wrócić do "starego" świadczenia pielęgnacyjnego

Przykładem jest poniższy list czytelnika:

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"Posiadam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na stałe.

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W lutym 2025 r. otrzymałem 82 punkty potrzeby wsparcia. Wówczas moje orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności było ważne do października 2025 r. Następnie, w styczniu 2026 r., po uzyskaniu orzeczenia na stałe, otrzymałem jedynie 70 punktów. Złożyłem odwołanie, jednak w maju 2026 r. liczba punktów została zwiększona tylko do 75. Obecnie złożyłem odwołanie do sądu.

Mam w związku z tym pytanie. Jeżeli ostatecznie liczba przyznanych mi punktów okaże się zbyt niska, czy istnieje możliwość rezygnacji ze świadczenia wspierającego, a następnie ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne, aby mógł je otrzymywać mój tata jako osoba sprawująca nade mną opiekę?

Bardzo często źle się czuję i zmagam się z silnymi bólami, przez co większość czasu spędzam w łóżku. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź i wyjaśnienie, czy taka możliwość istnieje.

Z poważaniem"

Podstawowe informacje o "starym" świadczeniu pielęgnacyjnym

„Stare” świadczenie pielęgnacyjne (czyli to przyznawane na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 roku) to flagowe świadczenie opiekuńcze, wokół którego zbudowany jest obecny system ochrony praw nabytych.

Świadczenie to było przyznawane opiekunowi (najczęściej rodzicowi, rzadziej rodzeństwu lub innym osobom obciążonym obowiązkiem alimentacyjnym), który rezygnował z pracy zarobkowej lub w ogóle jej nie podejmował, aby sprawować stałą lub długotrwałą opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Opiekun pobierający świadczenie nie mógł dorobić ani złotówki. Podjęcie jakiejkolwiek pracy (nawet na ułamek etatu, umowy o dzieło czy zlecenia) skutkowało natychmiastowym odebraniem świadczenia i koniecznością zwrotu pieniędzy.

Przy czym przyznanie świadczenia nie zależało od dochodów rodziny.

Kwota starego świadczenia pielęgnacyjnego jest powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę i podlega corocznej, automatycznej waloryzacji od 1 stycznia.

Za opiekuna pobierającego to świadczenie budżet państwa opłacał również składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz zdrowotne (dzięki czemu opiekun wypracowywał sobie lata do emerytury).

Podstawowe informacje o świadczeniu wspierającym

Świadczenie wspierające obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku - pieniądze nie są już wypłacane opiekunowi (jak w świadczeniu pielęgnacyjnym), lecz trafiają bezpośrednio na konto osoby z niepełnosprawnością.

Świadczenie jest skierowane wyłącznie do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami (od 18. roku życia), które mieszkają w Polsce i potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Nie ma kryterium dochodowego.

Posiadanie samego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności to za mało. Aby otrzymać pieniądze, trzeba przejść specjalną procedurę oceny, która określa tzw. poziom potrzeby wsparcia wyrażony w punktach (w skali od 70 do 100 punktów).

Oceny dokonują wojewódzkie zespoły (WZON) na podstawie formularza, który sprawdza, jak radzisz sobie z konkretnymi czynnościami (np. jedzeniem, myciem się, poruszaniem, podejmowaniem decyzji).

Próg wejścia: Świadczenie przysługuje osobom, które uzyskają minimum 70 punktów.