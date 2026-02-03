REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nawet 400 zł zwrotu dla emeryta. Sprawdź, jak odebrać nadpłacony podatek

Nawet 400 zł zwrotu dla emeryta. Sprawdź, jak odebrać nadpłacony podatek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 lutego 2026, 10:00
[Data aktualizacji 04 lutego 2026, 09:09]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
seniorzy
Rozliczenie PIT 2026. Nawet 400 zł zwrotu dla emeryta - sprawdź, jak odebrać nadpłacony podatek z Twojej trzynastki i czternastki
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rozpoczął się sezon rozliczeń z fiskusem za 2025 rok. Dla milionów seniorów to doskonała wiadomość - dzięki kwocie wolnej od podatku, która w 2026 roku nadal wynosi 30 000 zł, wielu emerytów otrzyma zwrot nadpłaconego podatku. Pieniądze te pochodzą głównie z zaliczek pobranych od trzynastej i czternastej emerytury. Oto szczegóły.

rozwiń >

Kwota wolna od podatku w 2026 roku - fundament Twojego zwrotu

W 2026 roku rozliczamy dochody uzyskane w roku poprzednim. Kluczową liczbą pozostaje 30 000 zł. Jest to kwota rocznego dochodu, od której podatek wynosi dokładnie 0 zł. Dlaczego emeryci dostają zwrot? Ponieważ ZUS, wypłacając co miesiąc emeryturę oraz dodatki (13. i 14. emeryturę), pobiera zaliczki na podatek dochodowy (12 proc.). Jeśli suma Twoich wszystkich dochodów z całego 2025 roku nie przekroczyła 30 000 zł, to wszystkie te pobrane zaliczki muszą do Ciebie wrócić. Nawet jeśli przekroczyłeś ten próg nieznacznie, nadal przysługuje Ci zwrot części podatku od dodatkowych świadczeń rocznych.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Ile pieniędzy wróci na Twoje konto?

Wysokość zwrotu jest uzależniona od wysokości Twojej podstawowej emerytury. Według oficjalnych prognoz, seniorzy mogą liczyć na:

  • ok. 300-400 zł zwrotu - jeśli Twoja miesięczna emerytura mieściła się w przedziale 2000-2200 zł brutto.
  • Mniejsze kwoty (ok. 100–200 zł) - przy wyższych świadczeniach, gdzie podatek był należny, ale trzynastka i czternastka spowodowały lekką nadpłatę.

Najwięcej zyskają osoby, których emerytura oscyluje wokół 2500 zł brutto. Powyżej tej kwoty podatek jest pobierany regularnie, więc szansa na duży zwrot maleje, chyba że korzystasz z dodatkowych ulg.

Zobacz również:

Kluczowe terminy: Kiedy spodziewać się przelewu?

W 2026 roku harmonogram rozliczeń wygląda następująco:

REKLAMA

  • Od 15 lutego 2026: Urząd Skarbowy udostępnia gotowe deklaracje w usłudze Twój e-PIT. To pierwszy dzień, w którym możesz zaakceptować zeznanie i uruchomić procedurę zwrotu.
  • Do 30 kwietnia 2026: To ostateczny termin na złożenie lub poprawienie deklaracji. Jeśli nic nie zrobisz, system zaakceptuje Twój PIT automatycznie po tej dacie.

Ważne: Im szybciej zaakceptujesz PIT przez internet, tym szybciej dostaniesz pieniądze. Skarbówka ma 45 dni na zwrot przy rozliczeniu elektronicznym (często dzieje się to w kilka dni!), ale aż 3 miesiące, jeśli złożysz PIT w wersji papierowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Czy musisz składać wniosek do Urzędu Skarbowego?

Dla większości emerytów dobra wiadomość jest taka: nic nie musisz robić. ZUS wysyła do Ciebie i do skarbówki druk PIT-40A lub PIT-11A. Na tej podstawie Ministerstwo Finansów przygotowuje Twoje rozliczenie. Jeśli jednak chcesz:

  1. Przekazać 1,5 proc. podatku na inną organizację niż rok temu,
  2. Skorzystać z ulgi na leki lub ulgi rehabilitacyjnej,
  3. Rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, co przy dużej różnicy w dochodach może zwiększyć zwrot, ...wtedy musisz zalogować się do systemu e-Urząd Skarbowy lub odwiedzić urząd i nanieść zmiany.
Zobacz również:

Ulga rehabilitacyjna i leki - jak podwyższyć swój zwrot podatku?

Jeśli wydajesz pieniądze na leki (powyżej 100 zł miesięcznie) lub potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego, możesz odliczyć te wydatki od dochodu. W 2026 roku limity pozostają korzystne. Przykładowo, jeśli w każdym miesiącu wydawałeś na leki 150 zł, możesz odliczyć 600 zł rocznie (nadwyżka 50 zł x 12 miesięcy), co bezpośrednio przełoży się na wyższy zwrot podatku.

Zobacz również:

FAQ - Najczęstsze pytania o PIT 2026

  1. Dostałem PIT-11A z ZUS - co mam z tym zrobić? To tylko informacja o Twoich dochodach. Nie musisz jej nigdzie zanosić. Służy ona do tego, byś mógł sprawdzić, czy dane w systemie Twój e-PIT się zgadzają.
  2. Czy zwrot podatku wpłynie razem z emeryturą? Nie. Zwrot podatku to oddzielny przelew z Urzędu Skarbowego. Trafi on na to samo konto, na które dostajesz emeryturę, lub zostanie dostarczony przekazem pocztowym przez listonosza.
  3. Czy od trzynastki zawsze należy się zwrot? Tak, o ile Twoje roczne dochody nie są na tyle wysokie, aby "skonsumować" całą kwotę wolną. Dla większości seniorów trzynastka i czternastka to główne źródło nadpłaty podatku.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Powiązane
W 2026 roku możesz dostać więcej, niż 800 plus dla seniora. Nawet 2150 zł miesięcznie! Sprawdź warunki
W 2026 roku możesz dostać więcej, niż 800 plus dla seniora. Nawet 2150 zł miesięcznie! Sprawdź warunki
Darmowe leki dla seniorów po 65. roku życia w 2026 roku. Nowa lista już działa. Sprawdź, jak dostać darmowe insuliny i leki na nadciśnienie
Darmowe leki dla seniorów po 65. roku życia w 2026 roku. Nowa lista już działa. Sprawdź, jak dostać darmowe insuliny i leki na nadciśnienie
Emerytura bez stażu pracy jest możliwa. ZUS wypłaci blisko 2000 zł miesięcznie!
Emerytura bez stażu pracy jest możliwa. ZUS wypłaci blisko 2000 zł miesięcznie!
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
KSeF już działa – jak odbierać faktury? Wystarczy Profil Zaufany
04 lut 2026

Od 1 lutego 2026 r. przedsiębiorcy mogą odbierać faktury w systemie KSeF. Aby uzyskać dostęp do dokumentów, potrzebne będzie m.in. logowanie przez Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Sprawdź instrukcję krok po kroku, jak przygotować się do korzystania z systemu i nie przegapić ważnych dokumentów.
KSeF pod ostrzałem dezinformacji. Eksperci i MF dementują fałszywe narracje o inwigilacji i wycieku danych
04 lut 2026

Uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur wywołało w sieci falę dezinformacji – od rzekomej inwigilacji podatników po sprzedaż danych i dostęp obcych służb do faktur. Analiza przepisów oraz wypowiedzi ekspertów i Ministerstwa Finansów pokazuje, że te tezy są nieprawdziwe.
Zbliża się termin wypłaty wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe
04 lut 2026

Dyrektorzy szkół są zobowiązani do wypłacenia nauczycielom wynagrodzeń za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w okresie od 1 września do 31 grudnia 2025 r., za które nauczyciel nie otrzymał wynagrodzenia. Obowiązek ten wynika ze znowelizowanej Karta nauczyciela. Kiedy mija termin wypłaty?
Wynagrodzenie nauczyciela w razie zawieszenia zajęć w szkole
04 lut 2026

Z powodu bardzo wysokich mrozów, odwołano lekcje w kilkuset szkołach. Czy pracujących w nich nauczyciele tracą prawo do wynagrodzenia? W tej sprawie zostało skierowane do MEN zapytanie poselskie.

REKLAMA

Czy KSeF spowoduje odpływ polskich firm za granicę?
04 lut 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) to jedna z największych zmian w polskim systemie podatkowym ostatnich lat. Choć w założeniu ma on uszczelnić system VAT, uprościć rozliczenia i zwiększyć transparentność obrotu gospodarczego, wśród przedsiębiorców narasta pytanie znacznie poważniejsze: czy KSeF stanie się kolejnym impulsem do przenoszenia polskich firm za granicę?
WIBOR: legalny jak pieczątka, rynkowy jak miraż
03 lut 2026

Kiedy w obronie WIBOR staje Związek Banków Polskich, zawsze wiadomo, jak będzie wyglądała linia narracji. Dużo słów o „porządku prawnym”, „nadzorze”, „regulacjach unijnych” i „konieczności oddzielenia publicystyki od prawa”. Mało – albo wcale – o tym, czy ten wskaźnik rzeczywiście jeszcze cokolwiek mierzy. Tak jest i tym razem, w polemice ZBP z artykułem opublikowanym na łamach Infor.pl, autorstwa radcy prawnego Łukasza Hirsza. ZBP zarzuca autorowi brak metodologicznego porządku, mieszanie ocen prawnych z ekonomicznymi i budowanie narracji publicystycznej zamiast analizy prawnej. Problem polega na tym, że to właśnie ZBP próbuje przykryć realny problem publicystyką o „legalności”.
Czy można pociągnąć członka rady nadzorczej do odpowiedzialności? Rada nadzorcza jako organ kontroli spółki kapitałowej - granice kompetencji w świetle orzecznictwa sądów
03 lut 2026

Nadużycie zaufania, brak dołożenia należytej staranności, niewłaściwy nadzór – czy członek rady nadzorczej odpowiada wobec wspólników i na jakiej odpowiedzialności. Czy odpowiedzialność rozszerza się także wobec wierzycieli? Te kwestie analizuje nasz artykuł.
MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska?
03 lut 2026

MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem obejmującym 329 zawodów z 37 grup elementarnych objętych niedoborami kadrowymi. Dokument, który właśnie rozpoczął ścieżkę uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, ma przyspieszyć zatrudnienie w kluczowych dla gospodarki sektorach. Kto zyska?

REKLAMA

Podwyżki dla żołnierzy zawodowych: wyższe stawki uposażenia zawodowego
03 lut 2026

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzającego podwyżki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Wraz z uposażeniem wzrosną także dodatki za długoletnią służbę wojskową. O ile wzrosną kwoty uposażenia zasadniczego?
Zmiany w planowaniu przestrzennym: co zmienia Zintegrowany Plan Inwestycyjny? Koniec lex deweloper
03 lut 2026

Reforma planowania przestrzennego to jedna z najistotniejszych zmian systemowych w obszarze urbanistyki i procesu inwestycyjnego w Polsce od kilkunastu lat. Wygaszanie specustawy mieszkaniowej (lex deweloper) i wprowadzenie Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego (ZPI) oznacza odejście od wyjątkowych procedur na rzecz pełnej spójności inwestycji z lokalną polityką przestrzenną gmin.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA