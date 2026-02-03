ZUS ogłosił wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2026 roku. Znamy też wysokość składki zdrowotnej.

W 2026 roku podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:

REKLAMA

REKLAMA

1. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi od 1 stycznia 2026 r. kwota:

a. 5.537,18 zł (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 498,35 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

REKLAMA

b. 9.228,64 zł (100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 830,58 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

c. 16.611,55 zł (180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300 000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1.495,04 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

2. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej stanowi kwota 9.228,64 zł (100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 830,58 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

3. osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start stanowi kwota 6.921,48 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 622,93 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9.228,64 zł.

4. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej stanowi kwota 4.806,00 zł (100% minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2026 r.).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 432,54 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

5. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego, podatku od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej: podstawę wymiaru składki ustala się na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.

Miesięczna podstawa wymiaru składki w całym roku składkowym (1 lutego 2026 r. - 31 stycznia 2027 r.) nie może być niższa od kwoty 100% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego – 4.806,00 zł.

Składka nie może być niższa od kwoty:

a. 314,96 zł (za styczeń 2026 r. – ostatni miesiąc roku składkowego; tj. 9% podstawy wymiaru składki – 3.499,50 zł).

b. 432,54 zł (za miesiące od lutego 2026 r. do stycznia 2027 r.; tj. 9% podstawy wymiaru składki – 4.806,00 zł).

Podstawa prawna: