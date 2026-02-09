REKLAMA

Jakie świadczenia przysługują w razie wypadku w drodze do pracy lub z pracy?

Jakie świadczenia przysługują w razie wypadku w drodze do pracy lub z pracy?

09 lutego 2026, 11:34

W razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Sprawdź, jakie to są dokumenty i na jak długo przysługuje zasiłek chorobowy

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Zimą bardzo łatwo można ulec wypadkowi, na przykład na skutek upadku na śliskiej czy nierównej powierzchni, co może doprowadzić do poważnej kontuzji. Warto wiedzieć, że jeśli osoba uległa wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, i stała się czasowo niezdolna do pracy, to przysługuje jej prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Świadczenie przysługuje bez okresu wyczekiwania, nawet jeśli wypadek zdarzył się pierwszego dnia pracy.

- Jeśli pracownik ulegnie wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy i z tego powodu nie może wykonywać obowiązków zawodowych, otrzyma od pierwszego dnia niezdolności do pracy odpowiednio wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Nie obowiązuje tu tzw. okres wyczekiwania, czyli minimalny czas ubezpieczenia, który zwykle trzeba mieć, aby uzyskać świadczenie. Trzeba jednak potwierdzić, jak doszło do wypadku i że droga do pracy lub z pracy była najkrótsza albo najwygodniejsza informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim. - Co ważne zasiłek przysługuje także wtedy, gdy niezdolność do pracy pojawi się dopiero po pewnym czasie jako skutek tego wypadku – dodaje.

Wysokość zasiłku chorobowego po wypadku

Zasiłek chorobowy przysługujący po takim wypadku, także za okres pobytu w szpitalu, wynosi 100 proc. podstawy wymiaru. Podstawą jest przeciętne wynagrodzenie lub przychód z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące oraz duchowni, którzy opłacają składki na własne ubezpieczenie, mogą otrzymać zasiłek chorobowy po wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeśli nie mają zadłużenia w ZUS przekraczającego 1 procent minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 43 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty warunkiem uzyskania świadczenia jest spłata zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do zasiłku.

Formalności niezbędne do uzyskania zasiłku chorobowego

Aby otrzymać zasiłek chorobowy z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy, potrzebne jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

- Należy złożyć kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy sporządzoną przez pracodawcę, oświadczenie osoby poszkodowanej opisujące okoliczności wypadku, zeznania świadków, dokumenty potwierdzające datę i miejsce zdarzenia oraz w przypadku wypadku drogowego notatkę o zdarzeniu sporządzoną przez Policję – informuje rzeczniczka.

W przypadku pracowników i zleceniobiorców, którym zasiłek wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie płatnik składek (zakład pracy), wniosek do ZUS wraz z kompletem dokumentów przekazuje pracodawca lub zleceniodawca na formularzach Z-3 lub Z-3a. Przedsiębiorcy, osoby współpracujące oraz duchowni składają formularz Z-3b lub ZAS-53.

Osoby ubiegające się o zasiłek po ustaniu zatrudnienia przekazują formularz ZAS-53 wraz z oświadczeniem Z-10. Ważne jest, aby na wniosku zaznaczyć informację, że niezdolność do pracy powstała z powodu wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Komplet tych dokumentów pozwala ZUS potwierdzić, że zdarzenie było wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy i stanowi podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego.

Na jak długo przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

W pierwszej kolejności za czas niezdolności do pracy pracownikom, osobom wykonującym pracę nakładczą oraz odbywającym służbę zastępczą przysługuje wynagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę. Jest ono wypłacane maksymalnie przez 33 dni w roku kalendarzowym, a w przypadku osób, które ukończyły 50 lat, przez 14 dni. Dopiero po wykorzystaniu tego okresu, czyli od 34. dnia lub od 15. dnia niezdolności do pracy, przysługuje zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a w przypadku niezdolności przypadającej w czasie ciąży do 270 dni. Jeżeli wypadek wydarzył się w czasie trwania ubezpieczenia, a niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie także po jego ustaniu, zasiłek po ustaniu ubezpieczenia przysługuje maksymalnie przez 91 dni.

Jeśli niezdolność do pracy się przedłuża, poszkodowany może skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego, które przysługuje maksymalnie przez 12 miesięcy. Wysokość świadczenia po wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest taka sama jak w innych przypadkach niezdolności do pracy. Wynosi 90 proc. podstawy przez pierwsze trzy miesiące i 75 proc. w dalszym okresie, a w czasie ciąży 100 proc.

Źródło: INFOR
