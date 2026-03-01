Emerytura z ZUS i KRUS jednocześnie. Kiedy jest możliwa? Jak walczyć o podwójne świadczenie?

Wielu Polaków przez całe życie zawodowe łączyło dwa światy: pracę na etacie, z której odprowadzano składki do ZUS, oraz prowadzenie gospodarstwa rolnego wiążące się z ubezpieczeniem w KRUS. Przez lata narosło wiele mitów wokół tego, czy na jesień życia można liczyć na dwa osobne świadczenia. W 2026 roku przepisy są jasne, ale diabeł tkwi w szczegółach. Jakich? Oto szczegóły.

Rok urodzenia jako główna przepustka do podwójnego świadczenia

Fundamentem walki o dwa świadczenia jest ustalenie, w której grupie wiekowej się znajdujemy. System emerytalny w Polsce przeszedł gruntowną reformę, która podzieliła ubezpieczonych na tych, którzy muszą wybrać tylko jeden portfel, oraz tych, którzy mogą korzystać z obu. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 roku znajdują się w trudniejszej sytuacji, ponieważ u nich obowiązuje zasada zbiegu świadczeń - zazwyczaj muszą zdecydować się na jedną emeryturę lub pogodzić się z tym, że jedno świadczenie zostanie jedynie nieznacznie powiększone o dodatki z drugiego systemu. Sytuacja zmienia się diametralnie w przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. To właśnie ta grupa seniorów ma ustawowe prawo do pobierania dwóch pełnych emerytur: powszechnej z ZUS oraz rolniczej z KRUS. Nie jest to jednak automat, a urzędy rzadko same wychodzą z inicjatywą wypłaty obu kwot, jeśli dokumentacja nie jest kompletna.

Magiczna bariera 25 lat opłacania składek rolniczych

Aby móc realnie myśleć o dwóch osobnych przelewach, kluczowe jest spełnienie wymogu stażowego w KRUS. Obecnie prawo wymaga, aby rolnik legitymował się co najmniej 25-letnim okresem ubezpieczenia emerytalno-rentowego w Kasie. Jest to warunek konieczny do uzyskania samodzielnej emerytury rolniczej. Jeśli ten staż zostanie potwierdzony, a jednocześnie dana osoba osiągnęła powszechny wiek emerytalny i posiada jakiekolwiek okresy składkowe w ZUS, droga do podwójnego świadczenia stoi otworem. Warto podkreślić, że w systemie ZUS dla nowych roczników nie ma minimalnego stażu pracy wymaganego do przyznania samej emerytury - liczy się każda odprowadzona składka. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy w KRUS zabraknie choćby kilku miesięcy do wymaganych 25 lat. W takiej sytuacji KRUS może odmówić przyznania emerytury rolniczej, a jedyną ścieżką pozostaje doliczenie tych lat do emerytury w ZUS jako tzw. części rolnej, co zazwyczaj jest finansowo mniej korzystne niż dwa odrębne świadczenia.

Strategia działania w przypadku problemów z decyzją urzędu

Walka o należne pieniądze zaczyna się od poprawnego złożenia wniosków w obu instytucjach. Częstym błędem jest zakładanie, że ZUS i KRUS wymieniają się informacjami w sposób automatyczny. Senior powinien osobiście zadbać o przepływ dokumentów i upewnić się, że obie jednostki mają potwierdzony pełny przebieg jego kariery zawodowej. Jeśli mimo spełnienia warunków wieku i stażu, jedna z instytucji wyda decyzję odmowną, kluczowe jest zachowanie czujności i pilnowanie terminów. Każdy emeryt ma prawo do złożenia odwołania od niekorzystnej decyzji do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w ciągu 30 dni od jej otrzymania. W sporach o łączenie emerytur z ZUS i KRUS sądy często stają po stronie ubezpieczonych, zwłaszcza gdy urzędy błędnie interpretują przepisy o zbiegu tytułów do ubezpieczenia. Pamiętajmy, że postępowanie przed sądem w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest dla emeryta bezpłatne, co znacznie ułatwia walkę o swoje prawa.

Jak zmaksymalizować wysokość obu świadczeń w 2026 roku?

W dobie inflacji i zmieniających się wskaźników waloryzacji, dbanie o każdy rok udokumentowanego stażu ma ogromne znaczenie dla portfela seniora. Jeśli brakuje nam czasu do wymaganych 25 lat w KRUS, warto sprawdzić, czy istnieją okresy, które można zaliczyć do stażu rolniczego, takie jak praca w gospodarstwie rodziców po ukończeniu 16. roku życia. Każdy taki dokument może być na wagę złota i ostatecznie przesądzić o tym, czy jesień życia będzie zabezpieczona finansowo przez dwa niezależne od siebie źródła.

Emerytura z ZUS i KRUS w pigułce

Możliwość pobierania dwóch świadczeń naraz zależy głównie od Twojej daty urodzenia oraz stażu pracy.

Roczniki 1949 i młodsze: Jeśli urodziłeś się po 1948 roku, możesz pobierać pełną emeryturę z ZUS oraz pełną emeryturę z KRUS równocześnie. Warunkiem jest wypracowanie minimum 25 lat wyłącznie w systemie rolniczym oraz osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego (60/65 lat).

Roczniki 1948 i starsze: W tym przypadku musisz dokonać wyboru. Przysługuje Ci tylko jedno świadczenie - zazwyczaj wyższe. Okresy pracy z drugiego systemu są doliczane do emerytury głównej jako tzw. "zwiększenie rolne".

Co jeśli brakuje lat w KRUS? Jeśli nie masz wymaganych 25 lat w rolnictwie, Twoje składki rolnicze nie przepadają. ZUS doliczy je do Twojej emerytury jako zwiększenie za okresy opłacania składek rolniczych, co podniesie miesięczną kwotę wypłaty. O czym warto pamiętać?

Praca u rodziców: Do stażu w KRUS można wliczyć okresy pracy w gospodarstwie rodziców po 16. roku życia (jeśli mieszkaliście razem).

Podwójne ubezpieczenie: Rolnicy prowadzący jednocześnie firmę na "podwójnym KRUS-ie" mają prawo do dodatku do emerytury za każdy rok opłacania wyższych składek.

