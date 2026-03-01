Dodatek pielęgnacyjny vs. zasiłek pielęgnacyjny. Pomyłka kosztuje ponad 1800 zł rocznie. Wyjaśniamy różnicę między dodatkiem z ZUS a zasiłkiem z gminy

Wielu seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami żyje w przekonaniu, że pomoc finansowa od państwa jest im przyznawana automatycznie lub że poszczególne świadczenia można ze sobą dowolnie łączyć. Rzeczywistość bywa jednak inna. Największym problemem okazuje się mylenie dwóch niemal identycznie brzmiących pojęć: dodatku pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Choć różnica w nazwie obu świadczeń jest subtelna, to w portfelu może oznaczać stratę wynoszącą ponad 300 zł każdego miesiąca. Nieznajomość przepisów sprawia, że tysiące osób nieświadomie rezygnują z pieniędzy, które prawnie im się należą, lub co gorsza, są zmuszone zwracać pobrane środki wraz z odsetkami.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane bezpośrednio przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako wsparcie dla osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Największą zaletą tego świadczenia jest fakt, że po osiągnięciu 75. roku życia ZUS przyznaje je z urzędu. Oznacza to, że seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, a pieniądze po prostu pojawiają się na koncie wraz z emeryturą lub rentą. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku osób młodszych, które stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W takim scenariuszu konieczne jest dostarczenie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, które potwierdzi stan zdrowia wymagający stałej opieki osób trzecich. Zgodnie z komunikatem prezesa Zakład Ubezpieczeń Społecznych z 27 stycznia 2026 roku, od 1 marca 2026 kwota tego świadczenia wzrasta do 366,68 zł brutto miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny z gminy a kryterium wieku i niepełnosprawności

Zasiłek pielęgnacyjny to zupełnie inna kategoria wsparcia, za którą odpowiadają organy gminy, najczęściej ośrodki pomocy społecznej. Jest on przeznaczony dla szerszej grupy odbiorców, w tym dla niepełnosprawnych dzieci, osób powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz seniorów, którzy ukończyli 75 lat, ale z jakiegoś powodu nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych. Kluczową informacją jest tutaj kwota. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez gminy (MOPS/GOPS) od 1 marca 2026 roku pozostaje bez zmian i wynosi 215,84 zł miesięcznie. Warto jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do dodatku z ZUS, o zasiłek z gminy zawsze trzeba zawnioskować samodzielnie, przedstawiając odpowiednią dokumentację medyczną lub dowód osobisty potwierdzający wiek.

Pułapka podwójnego świadczenia, czyli dlaczego nie można brać obu naraz

Największy błąd, który generuje niepotrzebne koszty i stres, wynika z próby pobierania obu tych świadczeń jednocześnie. Prawo w Polsce jest w tej kwestii bezlitosne: nie można otrzymywać dodatku pielęgnacyjnego z ZUS i zasiłku pielęgnacyjnego z gminy w tym samym czasie. Jeśli osoba pobierająca zasiłek z gminy nabędzie prawo do emerytury i otrzyma z automatu dodatek pielęgnacyjny po 75. urodzinach, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym urząd gminy. Jeśli tego nie zrobi, powstaje tzw. nienależnie pobrane świadczenie. W takim przypadku gmina upomni się o zwrot wszystkich wypłaconych pieniędzy za okres, w którym pobierany był już dodatek z ZUS. Biorąc pod uwagę obecne stawki, roczne zaniedbanie w tej kwestii może kosztować beneficjenta blisko 2600 zł.

Jak uniknąć błędu i sprawdzić, czy otrzymujesz właściwe pieniądze?

Aby nie stracić płynności finansowej, warto regularnie kontrolować status swoich świadczeń, zwłaszcza w okresach przejściowych, takich jak przejście na emeryturę czy pogorszenie stanu zdrowia. Najprostszym sposobem na uniknięcie pomyłki jest zasada pierwszeństwa dodatku pielęgnacyjnego. Jeżeli masz prawo do dodatku z ZUS, automatycznie tracisz prawo do zasiłku z gminy. Wiele osób myśli, że skoro dodatek z ZUS jest wyższy, to gmina po prostu dopłaci różnicę, ale tak to nie działa. Zawsze wybieramy świadczenie z ZUS, ponieważ jest ono korzystniejsze finansowo - obecnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł, co daje realną przewagę nad zasiłkiem gminnym. Przed złożeniem jakiegokolwiek wniosku warto skonsultować się z pracownikiem socjalnym lub infolinią ZUS, aby upewnić się, że nie wpadamy w pułapkę, która zamiast pomóc, wpędzi nas w długi. Okazuje się, że na pomyłce możesz stracić nawet 150 zł miesięcznie, co daje ponad 1800 zł rocznie.

366,68 - 215,84 zł = 150,84 zł. 150,84 zł × 12 miesięcy = 1810,08 zł.

Wybór między tymi świadczeniami sprowadza się w praktyce do Twojego statusu w ZUS oraz wieku. Choć brzmią podobnie, dodatek pielęgnacyjny jest znacznie korzystniejszy finansowo, ponieważ od marca 2026 roku wynosi 366,68 zł i jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych razem z emeryturą lub rentą. Co ważne, każdy emeryt po 75. roku życia otrzymuje go "z automatu". Z kolei zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie niższe - wynosi 215,84 zł i jest wypłacane przez gminne ośrodki pomocy społecznej (MOPS/GOPS). Jest on przeznaczony głównie dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów, którzy nie mają wypracowanej emerytury ani renty, a więc nie mogą dostać dodatku z ZUS. Najważniejszą zasadą jest zakaz łączenia obu kwot. Jeśli ZUS przyzna Ci dodatek, masz obowiązek niezwłocznie poinformować o tym gminę, aby zaprzestała wypłaty zasiłku. W przeciwnym razie powstanie nienależnie pobrane świadczenie, które trzeba będzie zwrócić. W skrócie: jeśli masz emeryturę, celujesz w dodatek; jeśli nie masz świadczeń emerytalnych, składasz wniosek o zasiłek.

