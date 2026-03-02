Aparat ortodontyczny na NFZ w 2026 roku. Jak dostać go za darmo? Sprawdź limity

Leczenie ortodontyczne dziecka to wydatek rzędu kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych. Mało który rodzic wie jednak, że Narodowy Fundusz Zdrowia w całości finansuje aparat na zęby, o ile nie przegapimy kluczowych terminów. Do kiedy przysługuje darmowy aparat ruchomy? Jakie warunki medyczne musi spełnić dziecko, aby uniknąć kosztownego leczenia prywatnego? Oto szczegóły.

Darmowy aparat ortodontyczny: Kluczowa granica 12 lat

Najważniejszą informacją dla rodziców jest wiek dziecka. W ramach publicznej służby zdrowia darmowy aparat ortodontyczny przysługuje wyłącznie dzieciom, które nie ukończyły 12. roku życia.

Pamiętaj o czasie: Leczenie musi zostać rozpoczęte przed 12. urodzinami. Jeśli zgłosisz się do ortodonty zbyt późno, system NFZ nie pokryje już kosztów wykonania aparatu.

Jeśli zgłosisz się do ortodonty zbyt późno, system NFZ nie pokryje już kosztów wykonania aparatu. Wizyty kontrolne: Po otrzymaniu aparatu, bezpłatna opieka i kontrola wyników leczenia przysługują dziecku nieco dłużej - zazwyczaj do ukończenia 13. roku życia.

Aparat ruchomy czy stały? Co funduje NFZ?

Polski system refundacji opiera się na konkretnym rodzaju urządzenia. NFZ płaci wyłącznie za aparaty ruchome (zdejmowane), jedno- lub dwuszczękowe.

Aparat ruchomy (do 12. roku życia): Jest całkowicie bezpłatny. Placówki medyczne nie mają prawa pobierać za niego żadnych dodatkowych opłat. Aparaty stałe: Niestety, NFZ nie refunduje aparatów stałych (z zamkami przyklejanymi do zębów) dla większości pacjentów. Jeśli wada wymaga założenia aparatu stałego, rodzice muszą pokryć koszty z własnej kieszeni. Naprawa aparatu: Jeśli dziecko uszkodzi aparat ruchomy, przysługuje mu bezpłatna naprawa (zazwyczaj raz w roku) do ukończenia 13. roku życia.

Jakie zabiegi ortodontyczne są darmowe dla dzieci?

Aparat to nie wszystko. W ramach kontraktu z NFZ pacjentom do 18. roku życia przysługuje szeroki pakiet usług diagnostycznych:

Badanie lekarskie z instruktażem higieny jamy ustnej.

Zdjęcie pantomograficzne (panoramiczne wszystkich zębów) - zazwyczaj 2 razy w toku całego leczenia.

Wyciski i modele szczęki niezbędne do przygotowania planu leczenia.

Badanie telerentgenograficzne (zdjęcie boczne czaszki).

Skierowanie do ortodonty: Czy jest potrzebne?

Ważna informacja dla rodziców: do ortodonty na NFZ nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego ani dentysty. Wystarczy zapisać dziecko do poradni ortodontycznej, która ma podpisaną umowę z Funduszem. Warto jednak zrobić to z dużym wyprzedzeniem, ponieważ kolejki do specjalistów bywają bardzo długie, a przekroczenie 12. roku życia oznacza utratę prawa do refundacji aparatu.

Kto może liczyć na darmowy aparat po 12. roku życia? Wyjątki

Istnieją szczególne przypadki, w których NFZ finansuje leczenie ortodontyczne również starszym dzieciom (nawet do 18. roku życia) oraz aparaty stałe. Dotyczy to głównie pacjentów z:

wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki (np. rozszczep podniebienia),

ciężkimi wadami genetycznymi.

W takich sytuacjach leczenie odbywa się w ramach specjalistycznych programów osłonowych.

