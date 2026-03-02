REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Aparat ortodontyczny na NFZ w 2026 roku. Jak dostać go za darmo? Sprawdź limity

Aparat ortodontyczny na NFZ w 2026 roku. Jak dostać go za darmo? Sprawdź limity

02 marca 2026, 15:40
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Aparat ortodontyczny na zębach
Aparat ortodontyczny na NFZ w 2026 roku. Jak dostać go za darmo? Sprawdź limity
Shutterstock

Leczenie ortodontyczne dziecka to wydatek rzędu kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych. Mało który rodzic wie jednak, że Narodowy Fundusz Zdrowia w całości finansuje aparat na zęby, o ile nie przegapimy kluczowych terminów. Do kiedy przysługuje darmowy aparat ruchomy? Jakie warunki medyczne musi spełnić dziecko, aby uniknąć kosztownego leczenia prywatnego? Oto szczegóły.

Darmowy aparat ortodontyczny: Kluczowa granica 12 lat

Najważniejszą informacją dla rodziców jest wiek dziecka. W ramach publicznej służby zdrowia darmowy aparat ortodontyczny przysługuje wyłącznie dzieciom, które nie ukończyły 12. roku życia.

  • Pamiętaj o czasie: Leczenie musi zostać rozpoczęte przed 12. urodzinami. Jeśli zgłosisz się do ortodonty zbyt późno, system NFZ nie pokryje już kosztów wykonania aparatu.
  • Wizyty kontrolne: Po otrzymaniu aparatu, bezpłatna opieka i kontrola wyników leczenia przysługują dziecku nieco dłużej - zazwyczaj do ukończenia 13. roku życia.

Aparat ruchomy czy stały? Co funduje NFZ?

Polski system refundacji opiera się na konkretnym rodzaju urządzenia. NFZ płaci wyłącznie za aparaty ruchome (zdejmowane), jedno- lub dwuszczękowe.

  1. Aparat ruchomy (do 12. roku życia): Jest całkowicie bezpłatny. Placówki medyczne nie mają prawa pobierać za niego żadnych dodatkowych opłat.
  2. Aparaty stałe: Niestety, NFZ nie refunduje aparatów stałych (z zamkami przyklejanymi do zębów) dla większości pacjentów. Jeśli wada wymaga założenia aparatu stałego, rodzice muszą pokryć koszty z własnej kieszeni.
  3. Naprawa aparatu: Jeśli dziecko uszkodzi aparat ruchomy, przysługuje mu bezpłatna naprawa (zazwyczaj raz w roku) do ukończenia 13. roku życia.

Jakie zabiegi ortodontyczne są darmowe dla dzieci?

Aparat to nie wszystko. W ramach kontraktu z NFZ pacjentom do 18. roku życia przysługuje szeroki pakiet usług diagnostycznych:

  • Badanie lekarskie z instruktażem higieny jamy ustnej.
  • Zdjęcie pantomograficzne (panoramiczne wszystkich zębów) - zazwyczaj 2 razy w toku całego leczenia.
  • Wyciski i modele szczęki niezbędne do przygotowania planu leczenia.
  • Badanie telerentgenograficzne (zdjęcie boczne czaszki).

Skierowanie do ortodonty: Czy jest potrzebne?

Ważna informacja dla rodziców: do ortodonty na NFZ nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego ani dentysty. Wystarczy zapisać dziecko do poradni ortodontycznej, która ma podpisaną umowę z Funduszem. Warto jednak zrobić to z dużym wyprzedzeniem, ponieważ kolejki do specjalistów bywają bardzo długie, a przekroczenie 12. roku życia oznacza utratę prawa do refundacji aparatu.

Kto może liczyć na darmowy aparat po 12. roku życia? Wyjątki

Istnieją szczególne przypadki, w których NFZ finansuje leczenie ortodontyczne również starszym dzieciom (nawet do 18. roku życia) oraz aparaty stałe. Dotyczy to głównie pacjentów z:

  • wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki (np. rozszczep podniebienia),
  • ciężkimi wadami genetycznymi.

W takich sytuacjach leczenie odbywa się w ramach specjalistycznych programów osłonowych.

Najczęściej zadawane pytania o aparat ortodontyczny za darmo na NFZ (FAQ)

Do kiedy dziecko może otrzymać darmowy aparat ruchomy na NFZ?

Darmowy aparat ortodontyczny przysługuje wyłącznie dzieciom, które nie ukończyły 12. roku życia. Leczenie musi zostać rozpoczęte przed 12. urodzinami. Aparat ruchomy jest całkowicie bezpłatny i placówki nie mają prawa pobierać żadnych dodatkowych opłat.

Czy NFZ refunduje aparat stały dla dzieci?

NFZ nie refunduje aparatów stałych (z zamkami przyklejanymi do zębów) dla większości pacjentów. Jeśli wada wymaga aparatu stałego, rodzice muszą pokryć koszty z własnej kieszeni.

Czy do ortodonty na NFZ potrzebne jest skierowanie?

Do ortodonty na NFZ nie jest wymagane skierowanie. Wystarczy zapisać dziecko do poradni ortodontycznej z umową z Funduszem.

Kto po 12. roku życia może dostać darmowe leczenie ortodontyczne w NFZ?

Istnieją szczególne przypadki, w których NFZ finansuje leczenie także starszym dzieciom (nawet do 18. roku życia) i aparaty stałe: głównie przy wrodzonych wadach części twarzowej czaszki (np. rozszczep podniebienia) i ciężkich wadach genetycznych. W takich sytuacjach leczenie odbywa się w ramach specjalistycznych programów osłonowych.

Jakie świadczenia ortodontyczne dla dzieci do 18 lat są darmowe w NFZ?

Pacjentom do 18. roku życia przysługują bezpłatnie: badanie lekarskie z instruktażem higieny jamy ustnej, zdjęcie pantomograficzne (zazwyczaj 2 razy w toku całego leczenia), wyciski i modele szczęki oraz badanie telerentgenograficzne.

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Źródło: INFOR
Infor.pl
