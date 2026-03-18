Twoje pieniądze » Świadczenia » Wielkie zmiany w "trzynastkach". Od 1 kwietnia wyższe przelewy dla emerytów. Sprawdź, o ile więcej dostaniesz

Wielkie zmiany w "trzynastkach". Od 1 kwietnia wyższe przelewy dla emerytów. Sprawdź, o ile więcej dostaniesz

18 marca 2026, 12:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Emeryt, emerytura, senior, pieniądze, babcia
Już od 1 kwietnia polscy seniorzy otrzymają wyższe wsparcie finansowe w ramach tzw. trzynastej emerytury. Dzięki waloryzacji na poziomie 5,3 proc., dodatkowe świadczenie wzrośnie do blisko 1980 zł brutto, co ma pomóc emerytom w walce z rosnącymi kosztami życia. Ile dokładnie wyniesie wypłata "na rękę"? W jakich terminach ZUS przeleje pieniądze?

Wielkie zmiany w "trzynastkach". Od 1 kwietnia wyższe przelewy dla emerytów

Nadchodzący kwiecień 2026 roku przynosi istotne zmiany w wysokości dodatkowych świadczeń pieniężnych dla seniorów, wynikające z corocznego mechanizmu waloryzacji. Rządowe modyfikacje opierają się na wskaźniku wzrostu na poziomie 5,3 proc., co bezpośrednio przekłada się na realne zwiększenie zasobów finansowych emerytów i rencistów. W praktyce kwota trzynastej emerytury została zrównana z nową stawką emerytury minimalnej, która po marcowej rewaloryzacji wzrosła z dotychczasowych 1878,91 zł brutto do poziomu 1978,49 zł brutto. Dla przeciętnego beneficjenta oznacza to otrzymanie wsparcia o 99,58 zł wyższego niż w roku ubiegłym, co stanowi próbę zrekompensowania rosnących kosztów życia i utrzymania siły nabywczej świadczeń.

Harmonogram przelewów z ZUS i terminy wypłat trzynastek

Proces dystrybucji dodatkowych środków zostanie zintegrowany ze standardowym kalendarzem wypłat realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Terminy wypłat trzynastej emerytury w 2026 roku przypadają w standardowych terminach płatności świadczeń w kwietniu: 1, 5, 10, 15, 20 i 25 kwietnia. W sytuacjach, gdy wyznaczona data płatności pokrywa się z dniem ustawowo wolnym od pracy lub weekendem, instytucja ubezpieczeniowa zobligowana jest do wcześniejszego przekazania funduszy, aby zapewnić seniorom terminowy dostęp do gotówki. Mechanizm ten gwarantuje płynność wypłat i przewidywalność domowych budżetów w okresie wiosennym. ZUS wypłaca trzynastkę razem z regularną emeryturą w kwietniu, stosując następujące terminy:

  • 1 kwietnia (środa): Przelewy trafią do seniorów zgodnie z planem.
  • Osoby, których termin przypada na 5 i 6 kwietnia (niedziela i poniedziałek wielkanocny), otrzymają pieniądze wcześniej - najpóźniej do 3 kwietnia (piątek).
  • 10 kwietnia (piątek): Przelewy realizowane w standardowym terminie.
  • 15 kwietnia (środa): Przelewy realizowane w standardowym terminie.
  • 20 kwietnia (poniedziałek): Przelewy realizowane w standardowym terminie.
  • 24 kwietnia (piątek): Przyspieszona wypłata dla osób, których termin przypada na 25 kwietnia (sobota).

Wysokość trzynastej emerytury netto oraz obciążenia podatkowe

Mimo wyraźnego wzrostu kwoty brutto, ostateczna suma, która wpłynie na konta bankowe lub zostanie doręczona przez listonosza, będzie odpowiednio niższa ze względu na obowiązujące daniny publiczne. Zgodnie z aktualnymi przepisami, od trzynastej emerytury - podobnie jak od świadczenia czternastego - systematycznie pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Ostateczna wypłata "na rękę" jest zatem wynikiem pomniejszenia nominalnej wartości 1978,49 zł o te ustawowe obciążenia, co jest istotną informacją przy planowaniu większych wydatków. Kwota, którą emeryt otrzyma "na rękę", zależy od wysokości jego podstawowego świadczenia. Wynika to z faktu, że trzynastka jest doliczana do miesięcznej emerytury, co może spowodować przekroczenie progu kwoty wolnej od podatku.

  • Emerytura do ok. 2500 zł brutto: Świadczenie netto wynosi ok. 1 638 zł (lub ok. 1 625 zł w zależności od dokładnych wyliczeń składek).
  • Emerytura powyżej 2500 zł brutto: Kwota netto będzie niższa ze względu na pobraną zaliczkę na podatek dochodowy.
  • Minimalna wypłata: Seniorzy otrzymają co najmniej 1 556 zł netto.

Kryteria przyznawania dodatkowych świadczeń dla emerytów i rencistów

Warto podkreślić fundamentalną różnicę w sposobie dystrybucji trzynastego i czternastego świadczenia, która rzutuje na sytuację finansową różnych grup odbiorców. Trzynasta emerytura zachowuje charakter powszechny, co oznacza, że przysługuje ona każdemu uprawnionemu emerytowi i renciście w pełnej wysokości, bez względu na to, jak wysokie jest jego podstawowe świadczenie miesięczne. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku czternastki, gdzie utrzymano mechanizm progu dochodowego. Pełną kwotę otrzymają jedynie osoby, których regularna emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku przekroczenia tego limitu stosowana jest zasada złotówka za złotówkę, sukcesywnie redukująca wysokość dodatku aż do jego całkowitego wygaszenia.

Kto otrzyma trzynastkę?

Świadczenie przysługuje osobom pobierającym:

  • Emerytury (w tym pomostowe, rolnicze i mundurowe).
  • Renty (z tytułu niezdolności do pracy, socjalne, rodzinne, inwalidzkie).
  • Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
  • Zasiłki i świadczenia przedemerytalne.
  • Rodzicielskie świadczenia uzupełniające (tzw. "Mama 4+").

Kto nie dostanie 13. emerytury?

Z wypłaty wyłączone są trzy główne grupy osób:

  • Osoby z zawieszonym prawem do świadczenia: Jeśli na dzień 31 marca 2026 roku wypłata Twojej emerytury lub renty jest zawieszona (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania przez wcześniejszych emerytów), trzynastka nie zostanie przyznana.
  • Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku: Ich uposażenie nie jest traktowane jako emerytura w rozumieniu ustawy o dodatkowym świadczeniu.
  • Laureaci emerytur olimpijskich: Świadczenia te również nie uprawniają do otrzymania dodatku.

13. emerytura w 2026 roku - podsumowanie

Trzynasta emerytura w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto, co wynika z waloryzacji najniższej emerytury o wskaźnik 5,3 proc. Kwota, która trafi bezpośrednio na Twoje konto, czyli suma netto, będzie oscylować w granicach od około 1450 zł do 1635 zł, zależnie od wysokości Twojego podstawowego świadczenia oraz naliczonej zaliczki na podatek dochodowy i składki zdrowotnej. Pieniądze te zostaną wypłacone automatycznie w kwietniu 2026 roku wraz z regularną emeryturą lub rentą, więc nie musisz składać w tej sprawie żadnego wniosku do ZUS czy KRUS. Prawo do tego dodatku mają osoby, które na dzień 31 marca 2026 roku posiadały status emeryta lub rencisty, przy czym dotyczy to również pobierających renty socjalne czy świadczenia przedemerytalne. Warto pamiętać, że każdemu przysługuje tylko jedna "trzynastka", nawet jeśli pobiera dwa różne świadczenia, a sama kwota jest wolna od zajęć komorniczych. Środki te nie są przyznawane jedynie osobom, których świadczenie główne było zawieszone na koniec marca lub które są sędziami bądź prokuratorami w stanie spoczynku.

Masz taką emeryturę? Państwo dopłaci Ci 500 zł. Nowy limit o rewolucja dla seniorów
Emerytura bez podatku. Ile realnie powinno trafiać na Twoje konto? Sprawdź, czy ZUS nie zabiera Ci pieniędzy
Prawie 2000 zł co miesiąc za wychowanie dzieci. Sprawdź, czy ZUS przyzna Ci te pieniądze
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Bez lekarza, pielęgniarki i położnej w weekend w szpitalu? Nowe zasady prawdopodobnie od 1 lipca 2026 r. [PROJEKT]
18 mar 2026

Polskie szpitale stają przed coraz poważniejszym wyzwaniem związanym z organizacją pracy lekarzy podczas weekendów i świąt. Zmieniające się przepisy dotyczące czasu pracy personelu medycznego oraz rosnąca niechęć lekarzy do podejmowania dodatkowych dyżurów sprawiają, że wiele placówek ma trudności z zapewnieniem odpowiedniej obsady kadrowej poza standardowymi godzinami funkcjonowania. W związku z tym planowane są, nowe - ważne zmiany, już od lipca 2026 r. Czy polski system zdrowia jeszcze bardziej podupadnie, czy może się uleczy?
Polska tonie w śmieciach: 377 kg odpadów na mieszkańca rocznie. Niepokojące dane GUS
18 mar 2026

Między 2014 a 2024 r. średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez przeciętnego Polaka wzrosła o ponad 40 proc. do 377 kg - wynika z danych GUS. Stowarzyszenie Polski Recykling wskazuje, że ilość odpadów kierowanych do recyklingu nie rośnie tak szybko jak selektywna zbiórka.
Pomimo spadających rakiet i dronów, biura podróży nie respektują rezygnacji z wycieczek, bo "lot nie został odwołany" - czy mają rację? Czytelnicy piszą o problemach z odzyskaniem pieniędzy i odstąpieniem
18 mar 2026

Do naszej redakcji docierają sygnały od Czytelników, którzy po lekturze naszego wcześniejszego artykułu podjęli próbę odstąpienia od umowy o imprezę turystyczną z kierunkiem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, powołując się na art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych - i spotkali się z odmową ze strony organizatora lub pośrednika. Kto ma rację? Czy rzeczywiście wojna to nie przeszkoda?
O mało nie wpadli w pułapkę podatkową! Skarbówka potwierdza: pożyczka od narzeczonego wolna od podatku, ale pod pewnymi warunkami...
18 mar 2026

Polska podatniczka mieszkająca w Wielkiej Brytanii poprosiła skarbówkę o potwierdzenie, że przelew od narzeczonego Brytyjczyka nie jest opodatkowany w Polsce podatkiem od darowizn. Fiskus przyznał jej rację, ale z zupełnie innych powodów, niż sądziła. Potwierdził że pewne subtelne różnice prawne mają poważne skutki praktyczne dla każdego, kto otrzymuje pieniądze z zagranicy.

Wyższe świadczenie dla stulatków od marca. ZUS podaje nową kwotę
18 mar 2026

Świadczenie honorowe wypłacane przez ZUS pobiera łącznie 4057 stulatków. Najwięcej w woj. mazowieckim (693), a najmniej w woj. opolskim (76) - poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od marca kwota świadczenia z tytułu ukończenia stu lat wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie.
Z tego lotniska dziś nie wylecisz. Odwołano 445 lotów
18 mar 2026

Na lotnisku Berlin-Brandenburg trwa jednodniowy protest pracowników związku Verdi, który sparaliżował ruch. Odwołano 445 rejsów dla około 57 tys. pasażerów. Związkowcy domagają się wyższych płac i dodatkowego dnia urlopu.
Masz 14 dni od zakupu telewizora. Potem nawet 915 zł kary – przepisy nie pozostawiają wątpliwości
18 mar 2026

Zakup telewizora albo radia to nie tylko jednorazowy wydatek. Wraz z wejściem w posiadanie takiego sprzętu pojawia się konkretny obowiązek wobec państwa, o którym wiele osób wciąż zapomina. Chodzi nie tylko o sam abonament RTV, ale przede wszystkim o konieczność rejestracji odbiornika. Przepisy jasno wskazują termin – 14 dni, a jego przekroczenie może mieć realne konsekwencje finansowe.
Dlaczego PFRON nie jest „tematem HR”, lecz zagadnieniem finansowym i strategicznym w firmie
18 mar 2026

W praktyce mówimy o kosztach wynikających z niespełnienia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (6%) oraz o mechanizmach legalnego ograniczenia tych wpłat. Podejmując temat zatrudniania pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności – a szerzej: kwestii PFRON – najczęściej kierujemy go do działów kadrowo-płacowych lub HR. Czy jednak jest to właściwe podejście? Dlaczego jest to decyzja o znaczeniu strategicznym dla firmy i powinna być podjęta na najwyższym szczeblu? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Od 17 marca 2026 r. łatwiej odziedziczysz nieruchomość – weszła w życie ważna zmiana w prawie spadkowym
18 mar 2026

Dzięki nowym przepisom, wprowadzonym ustawą z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece – spadkobiercy będą mieli mniej formalności związanych z dziedziczeniem nieruchomości. Zwiększy się również bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, dzięki „sprawniejszemu” ujawnianiu w księgach wieczystych aktualnego stanu prawnego nieruchomości.
Polska nie wdroży systemu ETS-2. Stanowisko Prezydenta RP Karola Nawrockiego
18 mar 2026

Prezydent RP Karol Nawrocki zdecydowanie sprzeciwia się wprowadzeniu systemu ETS-2. Opowiada się również za całkowitą rezygnacją z Systemu Handlu Emisjami (ETS), który – jego zdaniem – odpowiada za wzrost cen gazu, energii elektrycznej i paliw. Warto przypomnieć, że każda zmiana ustawy wymaga ostatecznie podpisu Prezydenta.
