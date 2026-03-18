Wielkie zmiany w "trzynastkach". Od 1 kwietnia wyższe przelewy dla emerytów. Sprawdź, o ile więcej dostaniesz

Już od 1 kwietnia polscy seniorzy otrzymają wyższe wsparcie finansowe w ramach tzw. trzynastej emerytury. Dzięki waloryzacji na poziomie 5,3 proc., dodatkowe świadczenie wzrośnie do blisko 1980 zł brutto, co ma pomóc emerytom w walce z rosnącymi kosztami życia. Ile dokładnie wyniesie wypłata "na rękę"? W jakich terminach ZUS przeleje pieniądze?

Wielkie zmiany w "trzynastkach". Od 1 kwietnia wyższe przelewy dla emerytów

Nadchodzący kwiecień 2026 roku przynosi istotne zmiany w wysokości dodatkowych świadczeń pieniężnych dla seniorów, wynikające z corocznego mechanizmu waloryzacji. Rządowe modyfikacje opierają się na wskaźniku wzrostu na poziomie 5,3 proc., co bezpośrednio przekłada się na realne zwiększenie zasobów finansowych emerytów i rencistów. W praktyce kwota trzynastej emerytury została zrównana z nową stawką emerytury minimalnej, która po marcowej rewaloryzacji wzrosła z dotychczasowych 1878,91 zł brutto do poziomu 1978,49 zł brutto. Dla przeciętnego beneficjenta oznacza to otrzymanie wsparcia o 99,58 zł wyższego niż w roku ubiegłym, co stanowi próbę zrekompensowania rosnących kosztów życia i utrzymania siły nabywczej świadczeń.

Harmonogram przelewów z ZUS i terminy wypłat trzynastek

Proces dystrybucji dodatkowych środków zostanie zintegrowany ze standardowym kalendarzem wypłat realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Terminy wypłat trzynastej emerytury w 2026 roku przypadają w standardowych terminach płatności świadczeń w kwietniu: 1, 5, 10, 15, 20 i 25 kwietnia. W sytuacjach, gdy wyznaczona data płatności pokrywa się z dniem ustawowo wolnym od pracy lub weekendem, instytucja ubezpieczeniowa zobligowana jest do wcześniejszego przekazania funduszy, aby zapewnić seniorom terminowy dostęp do gotówki. Mechanizm ten gwarantuje płynność wypłat i przewidywalność domowych budżetów w okresie wiosennym. ZUS wypłaca trzynastkę razem z regularną emeryturą w kwietniu, stosując następujące terminy:

1 kwietnia (środa): Przelewy trafią do seniorów zgodnie z planem.

Osoby, których termin przypada na 5 i 6 kwietnia (niedziela i poniedziałek wielkanocny), otrzymają pieniądze wcześniej - najpóźniej do 3 kwietnia (piątek).

10 kwietnia (piątek): Przelewy realizowane w standardowym terminie.

15 kwietnia (środa): Przelewy realizowane w standardowym terminie.

20 kwietnia (poniedziałek): Przelewy realizowane w standardowym terminie.

24 kwietnia (piątek): Przyspieszona wypłata dla osób, których termin przypada na 25 kwietnia (sobota).

Wysokość trzynastej emerytury netto oraz obciążenia podatkowe

Mimo wyraźnego wzrostu kwoty brutto, ostateczna suma, która wpłynie na konta bankowe lub zostanie doręczona przez listonosza, będzie odpowiednio niższa ze względu na obowiązujące daniny publiczne. Zgodnie z aktualnymi przepisami, od trzynastej emerytury - podobnie jak od świadczenia czternastego - systematycznie pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Ostateczna wypłata "na rękę" jest zatem wynikiem pomniejszenia nominalnej wartości 1978,49 zł o te ustawowe obciążenia, co jest istotną informacją przy planowaniu większych wydatków. Kwota, którą emeryt otrzyma "na rękę", zależy od wysokości jego podstawowego świadczenia. Wynika to z faktu, że trzynastka jest doliczana do miesięcznej emerytury, co może spowodować przekroczenie progu kwoty wolnej od podatku.

Emerytura do ok. 2500 zł brutto: Świadczenie netto wynosi ok. 1 638 zł (lub ok. 1 625 zł w zależności od dokładnych wyliczeń składek).

Emerytura powyżej 2500 zł brutto: Kwota netto będzie niższa ze względu na pobraną zaliczkę na podatek dochodowy.

Minimalna wypłata: Seniorzy otrzymają co najmniej 1 556 zł netto.

Kryteria przyznawania dodatkowych świadczeń dla emerytów i rencistów

Warto podkreślić fundamentalną różnicę w sposobie dystrybucji trzynastego i czternastego świadczenia, która rzutuje na sytuację finansową różnych grup odbiorców. Trzynasta emerytura zachowuje charakter powszechny, co oznacza, że przysługuje ona każdemu uprawnionemu emerytowi i renciście w pełnej wysokości, bez względu na to, jak wysokie jest jego podstawowe świadczenie miesięczne. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku czternastki, gdzie utrzymano mechanizm progu dochodowego. Pełną kwotę otrzymają jedynie osoby, których regularna emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku przekroczenia tego limitu stosowana jest zasada złotówka za złotówkę, sukcesywnie redukująca wysokość dodatku aż do jego całkowitego wygaszenia.

Kto otrzyma trzynastkę?

Świadczenie przysługuje osobom pobierającym:

Emerytury (w tym pomostowe, rolnicze i mundurowe).

Renty (z tytułu niezdolności do pracy, socjalne, rodzinne, inwalidzkie).

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Zasiłki i świadczenia przedemerytalne.

Rodzicielskie świadczenia uzupełniające (tzw. "Mama 4+").

Kto nie dostanie 13. emerytury?

Z wypłaty wyłączone są trzy główne grupy osób:

Osoby z zawieszonym prawem do świadczenia: Jeśli na dzień 31 marca 2026 roku wypłata Twojej emerytury lub renty jest zawieszona (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania przez wcześniejszych emerytów), trzynastka nie zostanie przyznana.

Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku: Ich uposażenie nie jest traktowane jako emerytura w rozumieniu ustawy o dodatkowym świadczeniu.

Laureaci emerytur olimpijskich: Świadczenia te również nie uprawniają do otrzymania dodatku.

13. emerytura w 2026 roku - podsumowanie

Trzynasta emerytura w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto, co wynika z waloryzacji najniższej emerytury o wskaźnik 5,3 proc. Kwota, która trafi bezpośrednio na Twoje konto, czyli suma netto, będzie oscylować w granicach od około 1450 zł do 1635 zł, zależnie od wysokości Twojego podstawowego świadczenia oraz naliczonej zaliczki na podatek dochodowy i składki zdrowotnej. Pieniądze te zostaną wypłacone automatycznie w kwietniu 2026 roku wraz z regularną emeryturą lub rentą, więc nie musisz składać w tej sprawie żadnego wniosku do ZUS czy KRUS. Prawo do tego dodatku mają osoby, które na dzień 31 marca 2026 roku posiadały status emeryta lub rencisty, przy czym dotyczy to również pobierających renty socjalne czy świadczenia przedemerytalne. Warto pamiętać, że każdemu przysługuje tylko jedna "trzynastka", nawet jeśli pobiera dwa różne świadczenia, a sama kwota jest wolna od zajęć komorniczych. Środki te nie są przyznawane jedynie osobom, których świadczenie główne było zawieszone na koniec marca lub które są sędziami bądź prokuratorami w stanie spoczynku.