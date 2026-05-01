Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 3500 zł na ogrzewanie do wzięcia w 2026 roku. Od 1 lipca można składać wnioski

3500 zł na ogrzewanie do wzięcia w 2026 roku. Od 1 lipca można składać wnioski

01 maja 2026, 15:06
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
3500 zł na ogrzewanie do wzięcia. 1 lipca 2026 rusza nabór wniosków
3500 zł na ogrzewanie do wzięcia. 1 lipca 2026 rusza nabór wniosków
Piotr Swat
Shutterstock

Rachunki za ogrzewanie rosną i wiele osób już teraz zastanawia się, jak przetrwać kolejny sezon grzewczy. Rząd uruchomił nowe wsparcie, które może realnie odciążyć domowy budżet. Do wzięcia jest nawet 3500 zł, ale trzeba spełnić określone warunki i zdążyć ze złożeniem wniosku w terminie.

Dla kogo dopłata do ogrzewania 2026?

Nowe świadczenie, bon ciepłowniczy, skierowane jest przede wszystkim do osób, które ogrzewają mieszkania ciepłem systemowym, czyli korzystają z sieci ciepłowniczych.

Program powstał nie bez powodu. Wraz z wygasaniem mechanizmów mrożenia cen energii, rachunki za prąd i ogrzewanie mogą znacząco wzrosnąć. To właśnie te zmiany mają złagodzić dopłaty.

Bon ciepłowniczy 2026 - kto może dostać dopłaty?

Nie każdy będzie mógł skorzystać z bonu. Kluczowe są dochody. Wsparcie przysługuje:

  • osobom samotnym z dochodem do 3272, 69 zł netto miesięcznie,
  • rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 2454,52 zł netto.

Warto jednak wiedzieć, że przekroczenie limitu nie przekreśla szans na pieniądze. Obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Jeśli ktoś przekroczy próg o niewielką kwotę, dopłata zostanie odpowiednio pomniejszona.

Ile można dostać? Nawet 3500 zł dopłaty

Wysokość wsparcia zależy od taryfy ciepła, z jakiej korzysta gospodarstwo domowe. Jeśli koszt ogrzewania z sieci miejskiej przekracza 170 zł za GJ, można ubiegać się o bon ciepłowniczy.

Przy bonie ciepłowniczym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 można otrzymać:

  • 1000 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,
  • 2000 zł – przy cenie 200–230 zł/GJ,
  • 3500 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ.

Wnioski od 1 lipca 2026. Gdzie i jak złożyć?

Wnioski można będzie składać w urzędach gminy lub miasta właściwych dla miejsca zamieszkania.
Termin naboru rozpocznie się 1 lipca 2026 roku i potrwa do 31 sierpnia.

Formularz jest już dostępny w formie papierowej i online, a wypłata środków nastąpi po weryfikacji wniosku przez samorząd. Również w naszym artykule można pobrać wniosek.

Bon ciepłowniczy 2026 - wniosek do pobrania

W przypadku składania wniosku o bon ciepłowniczy nie ma konieczności korzystania z profilu zaufanego ani ePUAP. Cała procedura została uproszczona, żeby była dostępna dla każdego.

Co trzeba przygotować do złożenia wniosku?

Najważniejsze jest aktualne zaświadczenie o cenie ciepła wydawane przez spółdzielnię, wspólnotę lub bezpośrednio dostawcę ciepła. Do wniosku trzeba dodać również dane gospodarstwa domowego, informację o zarobkach i numer rachunku bankowego. Urzędnicy przypominają, że brakująca informacja może opóźnić rozpatrzenie dokumentu, dlatego warto wszystko sprawdzić przed wizytą.

Czy można złożyć wniosek o bon ciepłowniczy jeśli mieszka się w domu jednorodzinnym?

Tu jest najwięcej nieporozumień. Bon ciepłowniczy nie jest przeznaczony dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy ogrzewają się indywidualnie np. gazem, pelletem, węglem czy pompą ciepła.

Program obejmuje wyłącznie odbiorców korzystających z ciepła systemowego, czyli takich, których budynki są podłączone do miejskiej lub osiedlowej sieci ciepłowniczej (bloki, wspólnoty). Dom jednorodzinny mógłby więc otrzymać bon tylko wtedy, gdyby faktycznie korzystał z takiego źródła ogrzewania, co praktycznie się nie zdarza.

Bon ciepłowniczy 2026 - kiedy wypłata pieniędzy?

Po złożeniu wniosku i jego rozpatrzeniu pieniądze trafią na konto w ciągu kilku tygodni.

Ważne: świadczenie jest zwolnione z podatku PIT, nie podlega składkom ZUS.

Z danych GUS wynika, że ponad 11% gospodarstw domowych w Polsce zmaga się z tzw. ubóstwem energetycznym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.

Dodatkowe pieniądze z ZUS do emerytury lub renty 2026. Trzeba spełnić jeden warunek. Kluczowy jest wiek
Infor.pl
Ubezpieczenia do kredytu jako narzędzie zysku banku. Misselling, prowizje i przełomowy wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r.
01 maja 2026

Historia bancassurance w Polsce to studium przypadku, w którym instrument ochrony konsumenta - ubezpieczenie - stał się narzędziem systemowego obciążania go dodatkowymi kosztami. Przez lata organy nadzorcze biły na alarm, niezależne raporty dokumentowały patologie, a sądy były podzielone. Wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 roku w sprawie C-744/24 przecina ten węzeł gordyjski: bank nie może zarabiać na odsetkach od pieniędzy, których klient nigdy nie dostał do ręki. Dla setek tysięcy kredytobiorców może to oznaczać realne roszczenia.

13. emerytura w 2027 r. może wynieść ok. 2040 zł brutto. Wszystko zależy od marcowej waloryzacji
01 maja 2026

Trzynasta emerytura nie jest ustalana uznaniowo. Jej wysokość wynika z przepisów: odpowiada kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Jeżeli aktualne rządowe założenia makroekonomiczne przełożą się na wskaźnik waloryzacji w 2027 r., „trzynastka” może wzrosnąć tylko nieznacznie, do ok. 2040 zł brutto.
Majówka 2026: 5 500 zł kary za grill na balkonie, a za ognisko w ogrodzie – nawet 11 500 zł grzywny
01 maja 2026

Można śmiało powiedzieć, że majówka to narodowe święto grilla (a w nieco mniejszym zakresie – również ogniska). Mieszkańcy bloków – z przyczyn oczywistych – mogą zdecydować się wyłącznie na to pierwsze, a posiadacze własnych ogródków – rozniecić nieco większy płomień. Czy jednak takie przyjemności – w obrębie własnych balkonów i ogródków są legalne? Okazuje się, że nie w każdym przypadku, a ich nieroztropnych amatorów, mogą niekiedy spotkać niemiłe konsekwencje, w postaci wysokich mandatów i grzywien.

Do majowej wypłaty należy się 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może
01 maja 2026

Specjalny dodatek do pensji otrzymują ci, którzy pracują w nocy. Kwota nie jest stała. Jej wysokość zależy między innymi od liczby godzin pracy w danym miesiącu. Czerwcowy bilans daje ich sto sześćdziesiąt. Ile dokładnie wyniesie maksymalny dodatek za nocną pracę w tym miesiącu?

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek
30 kwi 2026

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Daje największe poczucie bezpieczeństwa w zatrudnieniu. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek ustanowiony w Kodeksie pracy.
Wypłata dodatku stażowego z wyrównaniem po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. [PIP]
30 kwi 2026

Po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. pracodawca powinien wypłacić dodatek stażowy z wyrównaniem. Pracownik musi oczywiście przedstawić zaświadczenie o dłuższym stażu pracy. Jak tłumaczy to PIP?
Co powinien zrobić podatnik VAT, gdy na jego koncie KSeF pojawią się obce, omyłkowe lub fikcyjne faktury?
30 kwi 2026

Pojawienie się w KSeF faktur, które nie dokumentują rzeczywistych zakupów podatnika, to zjawisko, na które firmy muszą być przygotowane. W nowym modelu fakturowania ustrukturyzowanego niechciane dokumenty – w tym faktury prywatne pracowników, omyłkowe czy scamowe – są widoczne zarówno dla podatnika, jak i dla organów podatkowych. Sam fakt ich otrzymania nie powoduje jednak obowiązku zapłaty ani szczególnych obowiązków informacyjnych. Kluczowe jest właściwe rozpoznanie sytuacji oraz wdrożenie wewnętrznej procedury, aby takie faktury nie zostały zaewidencjonowane i rozliczone w księgach oraz w ewidencji VAT podatnika.
Reforma 800 plus w 2027 roku. Jakich zmian mogą spodziewać się rodzice?
30 kwi 2026

Rząd pracuje nad tym, by o świadczenie wychowawcze było łatwiej wnioskować. Mniej formalności to jednak nie jedyna zmiana, na którą czekają rodzice. Czy inne postulaty również zostaną spełnione? Oto szczegóły projektu.

Najwyższe bezrobocie od 5 lat. Tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy
30 kwi 2026

Paradoks polskiego rynku pracy: najwyższe bezrobocie od 5 lat - tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy. O co tutaj chodzi?
Jak PIP może ukarać przedsiębiorcę od 8 lipca 2026 roku? Wyższe grzywny i ryzyko przekwalifikowania umów. Jak będą kontrolowane i oceniane umowy cywilnoprawne?
30 kwi 2026

Zasadnicza część nowelizacji z 11 marca 2026 r. ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, ma wejść w życie 8 lipca br. Skutkiem tych zmian będzie przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy nowych uprawnień, które pozwolą jej na stwierdzanie istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej. Istotnie wzrosną też grzywny dla pracodawców,. Będzie to miało zauważalne skutki dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych i B2B. Co prawda Prezydent RP podpisał tę nowelizację, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej – ale nie wstrzymuje to wejścia w życie nowych przepisów.
