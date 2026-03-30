Od 1 kwietnia 2026 r. nowy sposób informowania o składkach. Koniec z przekazami kwartalnymi
REKLAMA
REKLAMA
Od 1 kwietnia 2026 r. nowy sposób informowania o składkach. Koniec z przekazami kwartalnymi. Zmieniamy sposób informowania o wysokości składek
- Jaki termin na zgłoszenie do ubezpieczenia?
- Zmiana wysokości składek w KRUS. Co wtedy?
- Opłacanie składek na ubezpieczenie rolników przez kod QR
- Czym jest eKRUS?
- Dla kogo eKRUS?
Od 1 kwietnia 2026 r. nowy sposób informowania o składkach. Koniec z przekazami kwartalnymi. Zmieniamy sposób informowania o wysokości składek
Wydano oficjalny komunikat, który wskazuje, że od 1 kwietnia 2026 r. będzie obowiązywał nowy sposób informowania o składkach. Dotyczy to wielu ubezpieczonych, ale nie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Co się zmieni? Zamiast dotychczasowych przekazów kwartalnych ubezpieczeniu już od 1 kwietnia otrzymają transparentne i czytelne informacje o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz na ubezpieczenie zdrowotne.
REKLAMA
REKLAMA
Nowe informacje obejmują składki za okres od II kwartału 2026 r. do I kwartału 2027 r. w KRUS.
Jaki termin na zgłoszenie do ubezpieczenia?
Co istotne, obowiązuje termin na zgłoszenie do ubezpieczenia, którego należy dochować. Ma się 14 dni na zgłoszenie do ubezpieczenia oraz poinformowanie KRUS o zmianach mających wpływ na ubezpieczenie i wymiar składek (np. podjęcie zatrudnienia, nabycie praw do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, zmiana powierzchni gruntów).
Zmiana wysokości składek w KRUS. Co wtedy?
Jak wskazuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: jeśli wysokość składek się zmieni – otrzymasz zaktualizowaną informację. Każda informacja zawierać będzie kod QR, dzięki któremu opłacisz składki szybko i wygodnie: bezpośrednio w aplikacji bankowej w telefonie.
Opłacanie składek na ubezpieczenie rolników przez kod QR
KRUS podpowiada, że wobec tych zmian warto skorzystaj z portalu eKRUS, aby sprawdzać wysokość składek i terminy płatności. Warto zaktualizować numer telefonu w KRUS, aby otrzymywać powiadomienia SMS.
REKLAMA
Czym jest eKRUS?
Jak możemy się dowiedzieć w oficjalnym informatorze KRUS: eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla ubezpieczonych w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.
Bez rejestracji, można uzyskać dostęp do treści ogólnodostępnej, dotyczącej podstawowych informacji o ubezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o świadczeniach przysługujących z tytułu ubezpieczenia.
Po zarejestrowaniu, uzyskuje się dostęp do treści spersonalizowanej, dotyczącej m.in. danych jakie KRUS przetwarza o zarejestrowanej osobie, o przebiegu ubezpieczenia, wykazu składek a także informacje o zbliżających się terminach płatności i wysokości Twoich składek.
Dla kogo eKRUS?
Z treści spersonalizowanej może korzystać wyłącznie osoba ubezpieczona w KRUS (rolnik, małżonek rolnika, członek rodziny i domownik), która akceptuje regulamin eKRUS, po przejściu procedury rejestracyjnej. Korzystanie z eKRUS nie jest obarczone żadnymi dodatkowymi kosztami.
REKLAMA
REKLAMA