REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 3500 złotych co miesiąc dla każdego. Zarobki nie mają znaczenia. Wystarczy tylko ten jeden dokument

3500 złotych co miesiąc dla każdego. Zarobki nie mają znaczenia. Wystarczy tylko ten jeden dokument

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 kwietnia 2026, 08:47
Maja Retman
Maja Retman
Blisko 3500 złotych co miesiąc dla każdego. Nikt nie pyta o zarobki. Trzeba mieć tylko ten jeden dokument
Blisko 3500 złotych co miesiąc dla każdego. Nikt nie pyta o zarobki. Trzeba mieć tylko ten jeden dokument
Shutterstock
Shutterstock

Codzienna opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością to zadanie, które nie kończy się po ośmiu godzinach i nie przewiduje dni wolnych. Przez lata oznaczało to dla wielu opiekunów konieczność rezygnacji z pracy i zamknięcie drogi do dodatkowych dochodów. Od stycznia 2024 roku ta rzeczywistość zaczęła się jednak zmieniać. Wprowadzone przepisy pozwoliły połączyć pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego z aktywnością zawodową. Po ostatniej waloryzacji jego wysokość wzrosła do 3386 zł miesięcznie, czyli o 99 zł więcej niż w 2025 roku. Dla tysięcy rodzin to nie tylko liczba na koncie, ale realne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i oddech w domowym budżecie.

Przepisy są bardziej elastyczne

Jeszcze do niedawna otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego wiązało się z koniecznością całkowitego wycofania się z rynku pracy. Opiekunowie stawali przed trudnym wyborem: albo pomoc finansowa, albo możliwość zarobku. Dziś przepisy są znacznie bardziej elastyczne. Możliwe stało się łączenie opieki nad dzieckiem z pracą zawodową, bez utraty prawa do świadczenia.

Co istotne, wsparcie to nie jest uzależnione od wysokości dochodów. Oznacza to, że mogą z niego korzystać również osoby pobierające rentę lub emeryturę. W praktyce dla wielu rodzin oznacza to większą stabilność i poczucie bezpieczeństwa, a także możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym bez rezygnowania z opieki nad bliskim.

Zobacz również:

Świadczenie pielęgnacyjne. Kto może z niego skorzystać

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom dzieci z niepełnosprawnością do ukończenia przez nie 18. roku życia. Kluczowym warunkiem jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, które potwierdza potrzebę stałej lub długotrwałej opieki oraz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, leczeniu, rehabilitacji i edukacji.

Warto podkreślić, że krąg osób uprawnionych jest szeroki. Nie ogranicza się wyłącznie do rodziców. Ze świadczenia mogą korzystać także dziadkowie, rodzeństwo, osoby zobowiązane do alimentacji, opiekunowie faktyczni, a także rodziny zastępcze czy osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Uwzględniono również dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i preadopcyjnych. To pokazuje, że system coraz lepiej odpowiada na różnorodność sytuacji życiowych i form sprawowania opieki.

Przy większych potrzebach, większe wsparcie

Wysokość świadczenia rośnie wraz z liczbą dzieci wymagających opieki. W przypadku dwojga dzieci z niepełnosprawnością miesięczne wsparcie wynosi już blisko 6600 zł. Każde kolejne dziecko to dodatkowe 3000 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Środki wypłacane są regularnie – trafiają na konto opiekuna 15. dnia każdego miesiąca. Taka przewidywalność daje rodzinom poczucie stabilności finansowej i pozwala lepiej planować codzienne wydatki. To również sygnał, że wysiłek opiekunów, często niewidoczny dla otoczenia, zaczyna być realnie dostrzegany i doceniany.

Zobacz również:

Świadczenie pielęgnacyjne. Jak się ubiegać o świadczenie

Proces ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne nie jest skomplikowany. Wniosek można złożyć tradycyjnie – w urzędzie miasta lub gminy – albo skorzystać z formy elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia.

W przypadku składania wniosku online wystarczy profil zaufany oraz podstawowe dane. Cała procedura zajmuje zaledwie kilka minut. Kluczowe jest jednak upewnienie się, że wszystkie wymagane dokumenty zostały dołączone – ich brak może wydłużyć czas rozpatrywania sprawy.

Nowe przepisy i rosnące kwoty świadczenia pokazują, że system wsparcia dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością stopniowo się zmienia. Choć codzienność tych rodzin nadal bywa wymagająca, łatwiej dziś połączyć obowiązki opiekuńcze z aktywnością zawodową i zapewnić większą stabilność finansową.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA