Od czerwca podwyżka świadczeń o 7 proc. Opublikowano przepisy

Podwyżka świadczeń o około 7 proc.

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2026 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach. Jak z niego wynika, podwyżka wyniesie ok. 7 proc. (nie mniej niż 7,3296 proc.), a nowe stawki będą obowiązywały od 1 czerwca br. Przypomnijmy, że kwoty wynagrodzeń i świadczeń, o których mowa w przepisach ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, od dnia 1 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie od roku kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnio waloryzacja, przekroczył 105%.

REKLAMA

REKLAMA

Nowe stawki od 1 czerwca 2026 r.

Od 1 czerwca 2025 r. rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, będzie przysługiwało świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

- 1075 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

- 1628 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.



Wzrosną dodatki na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Od 1 czerwca będą one wynosiły nie mniej niż 328 zł. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznawana osobie usamodzielnianej wyniesienie 815 zł., a pomocy na usamodzielnienie w przypadku osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną nie mniej niż 5364 zł, a w przypadku dzieci przebywających w innych formach pieczy zastępczej nie mniej niż 10 723 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat, nie mniej niż 5364 zł jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat i 2683 zł jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku. Pomoc na zagospodarowanie będzie od 1 czerwca wynosiła niemniej niż 2439 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 4875 zł.