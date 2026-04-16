Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Seniorzy dostaną więcej pieniędzy. Zmienili zasady wypłat dla emerytów. Czy składanie wniosku jest konieczne?

Seniorzy dostaną więcej pieniędzy. Zmienili zasady wypłat dla emerytów. Czy składanie wniosku jest konieczne?

16 kwietnia 2026, 08:32
Maja Retman
Maja Retman
wdowa seniorka
wdowa seniorka
System świadczeń dla seniorów przejdzie w najbliższym czasie zauważalną korektę, która może mieć realne znaczenie dla domowych budżetów setek tysięcy osób. Zmiany obejmą przede wszystkim wdowy i wdowców, którzy już dziś korzystają z możliwości łączenia świadczeń. Od 2027 roku mechanizm ten stanie się bardziej korzystny finansowo, a co istotne – obejdzie się bez dodatkowych formalności.

Milion osób korzysta już z renty wdowiej

Jak wynika z danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na koniec lutego rentę rodzinną po zmarłym małżonku pobierało około miliona osób. To właśnie ta grupa jest bezpośrednio objęta mechanizmem tak zwanej wdowiej renty.

Rozwiązanie to pozwala łączyć dwa świadczenia – własne oraz to przysługujące po zmarłym małżonku. Obecnie obowiązujące zasady przewidują dwa warianty wypłaty. Można zdecydować się na sto procent renty rodzinnej i piętnaście procent własnego świadczenia albo odwrotnie – sto procent własnego świadczenia i piętnaście procent renty rodzinnej.

Nie jest to jednak rozwiązanie bez ograniczeń. Łączna wysokość wypłat nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, co obecnie oznacza 5935,47 zł brutto.

Zmiana od 2027 roku. Wyższa część drugiego świadczenia

Najważniejsza korekta zasad nastąpi od stycznia 2027 roku. Wtedy udział drugiego świadczenia wzrośnie z piętnastu do dwudziestu pięciu procent. Oznacza to, że osoby korzystające z renty wdowiej będą mogły otrzymywać wyraźnie wyższe kwoty niż obecnie.

Wyliczenia przedstawione przez „Fakt” pokazują skalę zmian. Przy świadczeniu wynoszącym obecnie 2300 zł brutto wypłata może wzrosnąć do około 2494 zł. W przypadku kwoty 2837 zł będzie to około 3062 zł, przy 3700 zł – około 4000 zł, a przy 5100 zł – nawet do 5500 zł. Oznacza to wzrosty sięgające od niespełna 200 do około 400 zł miesięcznie.

Automatyczne przeliczenie świadczeń

Zmiana będzie odczuwalna nie tylko ze względu na wysokość wypłat, ale także prostotę jej wprowadzenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiada, że przeliczenie świadczeń nastąpi automatycznie.

Seniorzy nie będą musieli podejmować żadnych dodatkowych działań ani składać wniosków. Nowe, wyższe kwoty zostaną wypłacone już w styczniu 2027 roku, zgodnie z dotychczasowymi terminami wypłat.

Realne wsparcie dla domowych budżetów

Choć zmiana polega na podniesieniu jednego parametru, w praktyce oznacza realne zwiększenie dochodów dla dużej grupy seniorów. W wielu przypadkach dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie może mieć istotne znaczenie dla codziennego funkcjonowania.

Renta wdowia pozostaje więc jednym z kluczowych elementów systemu świadczeń, a jej planowana modyfikacja pokazuje kierunek zmian – stopniowe zwiększanie elastyczności i poziomu wsparcia dla osób, które utraciły małżonka.

