Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe świadczenie dla seniorów po 65. roku życia 2026. Zapadła decyzja. Jest próg dochodowy. Nie każdy dostanie

Nowe świadczenie dla seniorów po 65. roku życia 2026. Zapadła decyzja. Jest próg dochodowy. Nie każdy dostanie

19 maja 2026, 17:04
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Nowe świadczenie 2026 dla seniorów po 65. roku życia jeśli dochód nie przekracza 3410 zł
Nowe świadczenie 2026 dla seniorów po 65. roku życia jeśli dochód nie przekracza 3410 zł
5 maja 2026 rząd przyjął projekt ustawy dotyczący nowego świadczenia dla seniorów po 65. roku życia. Bon senioralny, o którym mówiło się od miesięcy, staje się faktem. Nie chodzi przy tym o pieniądze. Nowe świadczenie dla seniorów ma mieć zupełnie inną formę.

Polska się starzeje, seniorów szybko przybywa. Dane GUS pokazują, dlaczego rząd działa

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają złudzeń. Polska wchodzi w okres szybkich zmian demograficznych. Spada liczba ludności, a jednocześnie rośnie udział osób starszych.

Na koniec 2025 roku liczba mieszkańców Polski wyniosła około 37,3 mln i była niższa o 157 tys. niż rok wcześniej. Oznacza to dalsze pogłębianie się trendu spadkowego, który utrzymuje się już od ponad dekady. Główną przyczyną jest ujemny przyrost naturalny, który w Polsce notowany jest nieprzerwanie od 2013 roku.

W tym samym czasie wyraźnie rośnie liczba seniorów. Jeszcze w 2024 roku osoby po 65. roku życia stanowiły około 20,5% społeczeństwa, czyli blisko 7,9 mln osób. Według najnowszych szacunków na koniec 2025 roku to już niemal 21%, co oznacza około 8 mln seniorów.

Prognozy są jeszcze bardziej wymowne. Z danych GUS wynika, że do 2060 roku udział osób po 65. roku życia może wzrosnąć do około 30% społeczeństwa. Jednocześnie liczba ludności Polski ma spaść do niespełna 33 mln. Oznacza to, że w przyszłości niemal co trzeci mieszkaniec kraju będzie seniorem.

Rada Ministrów przyjęła 5 maja projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej

Rząd przekonuje, że odpowiedzią na następujące starzenie się społeczeństwa ma być tzw. bon senioralny. Nowe rozwiązanie ma pomóc rodzinom w organizacji opieki nad starszymi osobami i odciążyć bliskich, którzy dziś często sami zajmują się seniorami. Teraz prace nad przepisami wyraźnie przyspieszyły.

Rada Ministrów przyjęła 5 maja projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej dla osób starszych. Teraz projekt zostanie skierowany do parlamentu. Rząd zakłada, że przepisy mogłyby zostać przyjęte jeszcze w pierwszej połowie 2026 roku, choć termin ten zależy od przebiegu prac legislacyjnych.

Jak ma działać "nowy" bon senioralny?

Z dotychczasowych założeń wynika, że bon senioralny nie będzie świadczeniem pieniężnym wypłacanym bezpośrednio seniorom. Zamiast tego ma przyjąć formę wsparcia w usługach realizowanych przez gminy. Program ma być wprowadzany stopniowo, na początek w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów.

W praktyce oznacza to pomoc dopasowaną do indywidualnych potrzeb, m.in. w:

  • przygotowywaniu posiłków,
  • utrzymaniu porządku w domu,
  • poruszaniu się,
  • korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
  • opiece higienicznej i pielęgnacyjnej.

Wsparcie ma być przyznawane na podstawie umowy między gminą a seniorem.

Kto skorzysta z nowego świadczenia?

Program ma być skierowany do osób po 65. roku życia. To ważna zmiana, gdyż w pierwszej wersji projektu (październik 2024) zakładano wsparcie miesięcznie dla osób po 75. roku życia, o wartości do 2150 zł, w formie usług. Jednym z kluczowych kryteriów będzie dochód. Według założeń, zarówno wcześniejszych, jak i aktualnych, średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy nie powinien przekroczyć 3410 zł. Kryterium to ma być corocznie waloryzowane. Wsparcie ma trwać maksymalnie dwa tygodnie.

Nowe świadczenie ruszy w 2026 roku?

Rząd zakłada, że pierwszy etap programu obejmie lata 2026–2028. Na jego realizację ma zostać przeznaczone łącznie około miliarda złotych:

  • 100 mln zł w 2026 roku,
  • 400 mln zł w 2027 roku,
  • 500 mln zł w 2028 roku.

Start programu planowany jest na 2026 rok, najprawdopodobniej w ostatnim kwartale.

Szersza reforma opieki długoterminowej

Zmiany dotyczą jednak nie tylko samego bonu senioralnego. Równolegle trwają prace nad szerszą reformą systemu opieki długoterminowej, która ma uporządkować zasady wsparcia osób starszych w całym kraju.

Nowe przepisy mają m.in.:

  • wprowadzić definicję opieki długoterminowej,
  • uporządkować katalog usług i świadczeń,
  • poprawić koordynację między systemem ochrony zdrowia a pomocą społeczną,
  • zwiększyć dostępność usług w gminach, które dziś mają z tym problem.

Wszystkie powyższe zmiany, łącznie z nowym bonem senioralnym, zostały zawarte w jednym akcie prawnym, który nazywa się „O koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych”.

Boom na testamenty notarialne 2026. Chodzi o majątek i spokój rodziny. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026 roku?
Boom na testamenty notarialne 2026. Chodzi o majątek i spokój rodziny. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026 roku?
Nowa sytuacja na rynku pracy: nowy pracodawca poszukiwany gdy każą wracać z pracy zdalnej, brak podwyżki wynagrodzenia teraz mniej ważny
19 maja 2026

Niepewna sytuacja geopolityczna, powrót inflacji i związana z nią utrata realnej wartości zarobków zmieniają podejście pracowników do potrzeby zmiany firmy, w której pracują. Mniej osób aktywnie rozgląda się za nowym pracodawcą. Zmieniła się też główna przyczyna skłaniająca pracownika do takiej zmiany – nie jest nią odmowa podwyżki wynagrodzenia.
To już pewne: system kaucyjny obejmie kartony i opakowania szklane. Od kiedy – decyzja rządu w czerwcu
19 maja 2026

Rząd chwali się, że coraz więcej osób bierze udział w systemie kaucyjnym, ale jednocześnie przyznaje, że jest to miłość z przymusu. Z oficjalnych danych wynika, iż pobrano już kaucję za 3 mld opakowań, a zwrócono za miliard. Co się dzieje z tymi plastikami i puszkami, które nie wróciły do sklepów, co z pieniędzmi z nieodebranych kaucji?
Będą zmiany w szkołach i przedszkolach. Centralny eDziennik dla wszystkich szkół. Jest projekt
19 maja 2026

Jeszcze nie rozpoczęły się wakacje, a już wiadomo, że w szkołach zanosi się na zmiany. Choć o centralnym edzienniku dla wszystkich placówek mówiło się już od jakiegoś czasu, to teraz już wiadomo, że pomysł wchodzi w fazę realizacji. Czego można się spodziewać?
Przerwa w wykonywaniu pracy. Kiedy pracownik nie otrzyma wynagrodzenia?
19 maja 2026

Przestój jest nieplanowaną przerwą w procesie pracy, spowodowaną zakłóceniami technicznymi, organizacyjnymi, warunkami atmosferycznymi lub innymi. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przestój, który nastąpił nie z jego winy. Inaczej jest w sytuacji, gdy przestój nastąpił z przyczyn leżących po stronie pracownika.

Karta parkingowa ze zmianami. Ułatwienie czy ryzyko nadużyć?
19 maja 2026

Przepisy, nad którymi pracuje resort rodziny, zakładają odstąpienie od konieczności osobistego składania wniosku o kartę parkingową. To duże ułatwienie dla osób, które mają ograniczone możliwości poruszania się. Czy stanie się też polem do nadużyć? Zdania są podzielone.
Czy można sprzedać mieszkanie z najemcą? Kiedy jest to zgodne z prawem? Co z rozliczeniami z najemcą?
19 maja 2026

Krajowe media od pewnego czasu dość często publikują doniesienia o problematycznych najemcach. Historie związane z takimi szczególnie uciążliwymi lokatorami oczywiście się zdarzają. Trzeba jednocześnie pamiętać, że o sumiennych lokatorach mówi się rzadko. Mieszkanie z właśnie takim rzetelnym najemcą może być interesującą ofertą rynkową - oczywiście tylko dla wybranych nabywców. Wyjaśniamy zatem, jakie zasady związane z trwającą umową najmu obowiązują w razie sprzedaży mieszkania. Chodzi zwłaszcza o ochronę interesów najemcy, czyli rozwiązanie przewidziane przez przepisy. Leszek Markiewicz prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy (NieruchomosciSzybko.pl) tłumaczy, na jakich zasadach odbywa się sprzedaż mieszkania zasiedlonego przez lokatora.
Legendarne Audi R18 Le Mans i nowe Audi Q4 e-tron do 23 maja 2026 r.
19 maja 2026

Ekspozycja legendarnego Audi R18 Le Mans i nowe Audi Q4 e-tron do 23 maja 2026 r. w salonie Grupy Krotoski. Można obejrzeć elektryczny bestseller marki w najnowszej odsłonie.
Pracownicy tylko z 1000 zł nawiązki. Takie realia. A na początku było 800 zł. Mitem są wysokie kwoty
19 maja 2026

Widzę na forach internetowych mit wypłaty przez sądy wysokich kwot dla poszkodowanych pracowników w postaci wpisów: „Idź do sądu, pracodawca zapłaci ci 60 000 zł”. Realia są (z reguły inne). Niskie zadośćuczynienia i odszkodowania w sądach cywilnych. Jeszcze gorzej niż w sądach cywilnych jest w karnych. Te wypłacają nawiązki dla pracowników. Są naprawdę niskie. W artykule przykład dyrektorki szkoły ukaranej na rzecz 11 pracowników nawiązką po 1000 zł dla każdego. Kobieta potrafiła wysłać woźnego do odśnieżania dachu, zakazać cukrzykowi zrobienia zastrzyku insuliny, a przede wszystkim krzyczeć, krzyczeć i jeszcze raz krzyczeć przy wszystkich (w tym przy dzieciach) na nauczycieli i pracowników szkoły.

Twoje dziecko kończy 14 lat i chce microcar? Sprawdź, czy jest gotowe i ile to kosztuje
19 maja 2026

Od 14. roku życia Twój syn lub córka może legalnie jeździć po polskich drogach – prawo jazdy kategorii AM otwiera drogę do microcarów i motorowerów. Dla nastolatka to wymarzony dowód samodzielności, dla rodzica – często źródło niepokoju. Czy czterokołowiec lekki jest bezpieczny? Jak przygotować dziecko do roli kierowcy? Na co zwrócić uwagę, zanim wręczysz kluczyki?
Emerytura pomostowa. Rewolucyjny przepis działa. Jak zyskać wcześniejsze świadczenie w 2026 roku?
19 maja 2026

Praca w trudnych warunkach i wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej? Emerytura pomostowa to dla tysięcy Polaków szansa na zasłużony odpoczynek przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Po wielkiej reformie przepisy stały się znacznie łaskawsze, a marcowa waloryzacja przyniosła rekordowo wyższe stawki. Kto i na jakich zasadach może przejść na "pomostówkę" w maju 2026 roku?
