Komunijne koperty z pieniędzmi i prezenty pod obstrzałem na skarbówki. Krocie może kosztować ten jeden błąd

Komunijne koperty z pieniędzmi i prezenty pod obstrzałem na skarbówki. Krocie może kosztować ten jeden błąd

18 maja 2026, 19:06
Maja Retman
Komunijne koperty z pieniędzmi na celowniku skarbówki. Ten jeden błąd może kosztować krocie
Shutterstock

Deskorolki, elektryczne hulajnogi, laptopy i smartfony – takie prezenty coraz częściej trafiają dziś do dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej. Nadal jednak najpopularniejszym upominkiem pozostaje koperta z gotówką. Dla wielu rodzin to już nie symboliczny dodatek, lecz realny zastrzyk finansowy. Zdarza się, że pieniądze przekazane dziecku pomagają rodzicom pokryć koszt przyjęcia, restauracji czy komunijnego stroju. Pojawia się jednak pytanie: czy rodzice mogą swobodnie dysponować takimi środkami i czy sprawa może skończyć się nawet w sądzie lub urzędzie skarbowym?

„Mamo, tato, gdzie są moje pieniądze z komunii?”

To pytanie od lat powraca w internecie i stało się już niemal kultowym żartem kolejnych pokoleń. W mediach społecznościowych regularnie pojawiają się wpisy dorosłych dziś osób, które wspominają, że po komunii otrzymały pokaźne koperty, ale nigdy nie zobaczyły zgromadzonych pieniędzy.

W praktyce część rodziców traktuje komunijne środki jako sposób na częściowe zrekompensowanie wydatków związanych z organizacją uroczystości. Koszty restauracji, fotografa, dekoracji czy prezentów dla gości potrafią dziś sięgać wielu tysięcy złotych. Niektórzy uznają więc, że skoro sami finansowali całe wydarzenie, mogą również korzystać z pieniędzy wręczonych dziecku. Powstaje jednak pytanie, czy takie działanie jest zgodne z prawem.

Czy rodzice mają prawo wydać pieniądze dziecka?

Kwestię tę swojego czasu wyjaśniał na łamach portalu prawo.pl adwokat Michał Gajda. Jak wskazywał, środki otrzymane przez dziecko – niezależnie od tego, czy są to pieniądze, czy wartościowe prezenty – stanowią własność małoletniego.

Prawnik tłumaczył, że dzieci poniżej 13. roku życia nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, dlatego same nie mogą swobodnie dysponować swoim majątkiem. Zarządzają nim rodzice jako przedstawiciele ustawowi. Nie oznacza to jednak, że pieniądze stają się automatycznie ich własnością.

Rodzice powinni wykorzystywać środki dziecka przede wszystkim z myślą o jego potrzebach i interesie. Jeśli więc komunijna gotówka zostanie przeznaczona na zajęcia dodatkowe, wakacyjny wyjazd, sprzęt komputerowy czy oszczędności odkładane na przyszłość dziecka, trudno mówić o naruszeniu prawa. Problem może pojawić się wtedy, gdy pieniądze zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby dorosłych lub na łatanie domowego budżetu.

Kiedy dziecko może upomnieć się o pieniądze z komunii?

Sytuacja prawna zmienia się po ukończeniu przez dziecko 13 lat. Wówczas małoletni uzyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych i może w większym zakresie decydować o swoim majątku.

Jak wskazywał mecenas Michał Gajda, trzynastolatek może próbować dochodzić swoich praw, jeśli byłby w stanie wykazać, że rodzice spożytkowali należące do niego środki niezgodnie z jego interesem.

W praktyce rodzinne konflikty rzadko trafiają do sądu, ale prawnicy podkreślają, że warto wcześniej ustalić zasady dysponowania komunijnymi pieniędzmi. Coraz częściej rodzice decydują się na wpłacenie środków na konto oszczędnościowe dziecka albo wspólne ustalenie, na co zostaną przeznaczone.

Jak uniknąć rodzinnego konfliktu?

Prawnicy zwracają uwagę, że najlepszym rozwiązaniem jest przejrzystość i rozmowa z dzieckiem o tym, co stanie się z pieniędzmi otrzymanymi podczas komunii. Coraz więcej rodzin decyduje się na wpłacenie środków na konto oszczędnościowe dziecka albo przeznaczenie ich na konkretny cel, na przykład zakup wymarzonego sprzętu, zajęcia dodatkowe czy wakacyjny wyjazd. Część rodziców odkłada pieniądze na przyszłość dziecka, inni starają się wspólnie z nim ustalić sposób wykorzystania prezentów. Niektórzy proszą również gości, by zamiast gotówki wybierali bardziej tradycyjne prezenty rzeczowe.

Fiskus coraz uważniej patrzy na komunijne prezenty

Maj to czas, gdy media społecznościowe zalewają zdjęcia dzieci pozujących obok drogich rowerów, quadów, konsol, smartfonów czy biżuterii. Eksperci przypominają jednak, że z punktu widzenia prawa podatkowego takie prezenty są darowizną. A to oznacza, że w określonych sytuacjach mogą pojawić się obowiązki wobec urzędu skarbowego.

Znaczenie ma przede wszystkim wartość prezentu, stopień pokrewieństwa między darczyńcą a dzieckiem oraz suma darowizn otrzymanych od jednej osoby w ciągu pięciu lat. Największe ryzyko dotyczy prezentów od osób niespokrewnionych. W przypadku tzw. III grupy podatkowej limit zwolnienia od podatku wynosi obecnie 5733 zł od jednej osoby w ciągu pięciu lat. Po jego przekroczeniu może pojawić się obowiązek podatkowy. Prawnicy zwracają uwagę, że problem dotyczy nie tylko gotówki, ale również kosztownych prezentów rzeczowych.

Kiedy urząd skarbowy może zainteresować się komunią?

Eksperci podatkowi podkreślają, że fiskus nie prowadzi masowych kontroli komunijnych kopert, ale w praktyce urzędnicy mogą zainteresować się sytuacją, gdy dochodzi do dużych przepływów pieniędzy lub pojawiają się zgłoszenia od osób trzecich.

Do Krajowej Administracji Skarbowej regularnie trafiają doniesienia dotyczące nieujawnionych darowizn czy majątku niewspółmiernego do deklarowanych dochodów. Urzędnicy mają obowiązek weryfikować wiarygodne sygnały o możliwych nieprawidłowościach podatkowych. Znaczenie ma także sposób przechowywania pieniędzy. Wpłaty większych kwot na rachunki bankowe mogą zostać odnotowane przez system monitorowania transakcji finansowych.

Formularz SD-Z2 i problem z terminami

W przypadku darowizn od najbliższej rodziny istnieje możliwość całkowitego zwolnienia z podatku. Konieczne jest jednak spełnienie formalności, w tym zgłoszenie darowizny na formularzu SD-Z2 w ciągu sześciu miesięcy – jeśli przekroczone zostaną ustawowe limity.

Eksperci przypominają również, że bezpieczniejszą formą przekazywania większych kwot jest przelew bankowy. Gotówka wręczona „do ręki” może później utrudnić udowodnienie źródła pochodzenia pieniędzy. W przypadku wykrycia niezgłoszonej darowizny urząd skarbowy może naliczyć podatek wraz z dodatkowymi sankcjami. Dlatego prawnicy podkreślają, że nawet komunijne prezenty warto traktować z odpowiednią świadomością prawną i podatkową.

