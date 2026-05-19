Będą zmiany w szkołach i przedszkolach. Centralny eDziennik dla wszystkich szkół. Jest projekt

Będą zmiany w szkołach i przedszkolach. Centralny eDziennik dla wszystkich szkół. Jest projekt

Jeszcze nie rozpoczęły się wakacje, a już wiadomo, że w szkołach zanosi się na zmiany. Choć o centralnym edzienniku dla wszystkich placówek mówiło się już od jakiegoś czasu, to teraz już wiadomo, że pomysł wchodzi w fazę realizacji. Czego można się spodziewać?

Centralny eDziennik dla wszystkich

We wrześniu 2025 roku pisaliśmy o tym, że w odpowiedzi na interpelację z 8 stycznia 2025 roku (nr 7298) dotycząca możliwości wprowadzenia zmian w dostępie rodziców uczniów do dziennika elektronicznego Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało m.in., że minister edukacji wspólnie z ministrem cyfryzacji analizują możliwość wykorzystania funkcjonujących rozwiązań informatycznych do świadczenia wybranych usług dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Choć z odpowiedzi tej wynikało, że być może w przyszłości wszystkie placówki oświatowe i rodzice uczęszczających do nich uczniów, będą korzystali z jednego, bezpłatnego systemu, który pozwoli im na nadzór nad edukacją dzieci i kontakt z pracownikami szkół, to niestety resort nie wskazał, w jakim terminie pomysł miałby zostać zrealizowany. Dziś wiemy już na ten temat więcej, bo w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano informację o projekcie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie informacji oświatowej, który przewiduje wprowadzenie do szkół centralnego, bezpłatnego e-dziennika. Skąd taki pomysł?

To rozwiązanie zapobiegnie nierównościom

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga umożliwienia bezpłatnego wglądu do niego rodzicom w zakresie dotyczącym ich dzieci. To organ prowadzący szkołę decyduje o tym, czy dostęp ten będzie umożliwiany za pośrednictwem przeglądarki internetowej, czy aplikacji mobilnej. Innymi słowy, to od decyzji organu zależy, czy dopłaci za możliwość korzystania z dodatkowych funkcji systemu przez rodziców i uczniów, czy też wywiąże się ze swojego obowiązku jedynie w minimalnym zakresie. I choć takie dopłacanie wydaje się być rozwiązaniem korzystnym dla uczniów i rodziców, to wzbudzało też kontrowersje. Wskazywano bowiem, że finansowana ze środków publicznych usługa nie miała przymiotu powszechności i prowadziła do nierówności.

Najpierw pilotaż, później udostępnienie wszystkim

Jak wynika z opublikowanej informacji o projekcie, analizy MEN i MC dały pozytywny efekt i już niedługo o nierównościach nie będzie mogło być mowy. W pierwszej kolejności centralny, bezpłatny e-dziennik zostanie wprowadzony do szkół, a w kolejnych rozwiązanie to będzie implementowane również do dzienników zajęć przedszkola, świetlicy, a także dziennika indywidualnego nauczania. Jakie terminy wchodzą w grę? Zgodnie z założeniami system zostanie udostępniony nauczycielom, rodzicom i uczniom od roku szkolnego 2027/2028, ale już w roku szkolnym 2026/2027 zostanie przeprowadzony niezbędny pilotaż, do którego będą wytypowane po co najmniej dwie szkoły podstawowe w każdym województwie. Centralny eDziennik będzie pozyskiwał dane bezpośrednio z Systemu Informacji Oświatowej, a ich administratorem będzie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Czy eDziennik będzie obowiązkowy? W tym zakresie nic się nie zmieni. Nadal to dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym będzie podejmował decyzję o korzystaniu i rezygnacji z eDziennika.

