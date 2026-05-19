REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Można dostać z ZUS nawet 100 tysięcy złotych po śmierci bliskiego. Polacy o tym nie wiedzą. Jak odzyskać te pieniądze?

Można dostać z ZUS nawet 100 tysięcy złotych po śmierci bliskiego. Polacy o tym nie wiedzą. Jak odzyskać te pieniądze?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 maja 2026, 06:02
Maja Retman
Maja Retman
Można dostać z ZUS nawet 100 tysięcy złotych po śmierci bliskiego. Polacy o tym nie wiedzą. Jak odzyskać te pieniądze?
Można dostać z ZUS nawet 100 tysięcy złotych po śmierci bliskiego. Polacy o tym nie wiedzą. Jak odzyskać te pieniądze?
zdjęcie powstało z wykorzystaniem AI
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Jak to jest z tymi pieniędzmi na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, kiedy ktoś przeniesie się na tamten świat? Czy współmałżonek albo dzieci mogą je dziedziczyć. Okazuje się, że tak, jednak bliscy często nie wiedzą, że mają do tego prawo. Jak jest skala owej niewiedzy. Gigantyczna. To blisko 660 milionów złotych, po które nikt do ZUS się nie zwrócił.

Miliony leżą w ZUS. Bliscy często nie mają pojęcia, że mogą je odzyskać

Wielu Polaków żyje w przekonaniu, że pieniądze zgromadzone w systemie emerytalnym po śmierci przepadają. Tymczasem prawo przewiduje możliwość dziedziczenia środków zapisanych na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

REKLAMA

REKLAMA

Wedle ustaleń „Dziennika Gazeta Prawna”, w latach 2020–2024 zmarło ponad 42 tys. osób posiadających takie subkonto. Problem polega jednak na tym, że wypłaty środków objęły jedynie nieco ponad 8 tys. przypadków. To oznacza, że zdecydowana większość pieniędzy nigdy nie trafiła do uprawnionych członków rodzin.

Blisko 660 mln zł zostało niewypłaconych

W ciągu analizowanych pięciu lat na subkontach należących do zmarłych znajdowało się łącznie niemal 940 mln zł. Z tej kwoty prawie 660 mln zł nie zostało wypłaconych bliskim. Według „Dziennika Gazety Prawnej” głównym problemem jest zwykły brak wiedzy. Wielu spadkobierców nie ma świadomości, że takie środki w ogóle istnieją i że można się o nie ubiegać.

Przedstawiciele ZUS tłumaczą, że możliwości informowania rodzin są ograniczone. Wszystko zależy od tego, czy ubezpieczony wcześniej wskazał osoby uprawnione do otrzymania pieniędzy. Jeśli tego nie zrobił ani ZUS, ani otwarty fundusz emerytalny nie wiedzą, komu środki powinny zostać przekazane i kogo należałoby powiadomić.

REKLAMA

Zobacz również:

„Prawo formalnie gwarantuje wypłatę, ale działa tylko wobec tych, którzy wiedzą”

Problem dostrzegają również eksperci cytowani przez „Dziennik Gazetę Prawną”. – Nie chodzi o to, aby ZUS ustalał spadkobierców, ale o to, aby obywatel był w ogóle informowany, że takie środki istnieją i mogą zostać wypłacone. Dziś mamy sytuację, w której prawo formalnie gwarantuje wypłatę, ale w praktyce działa wyłącznie wobec tych, którzy wiedzą, że powinni złożyć wniosek. To nie jest kwestia wygody systemu, tylko podstawowej rzetelności państwa wobec obywatela – wskazuje gazeta.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mimo tych danych resort Rodziny, pracy i polityki społecznej nie planuje zmian w przepisach. To oznacza, że kluczowe pozostaje zwiększanie świadomości rodzin, które mogą odzyskać pieniądze po bliskich.

Kto może odziedziczyć pieniądze z subkonta ZUS?

Zasady dziedziczenia środków są jasno określone. Jeżeli zmarły pozostawał w związku małżeńskim i obowiązywała wspólność majątkowa, współmałżonek otrzymuje połowę środków zgromadzonych na subkoncie w ramach tzw. wypłaty transferowej. Pozostała część trafia do osób wskazanych wcześniej przez zmarłego. Jeśli takich osób nie wskazano, środki wchodzą do masy spadkowej.

ZUS wyjaśnia to Zakład Ubezpieczeń Społecznych? – Jeśli w chwili śmierci osoba posiadająca subkonto pozostawała w związku małżeńskim, współmałżonek zmarłego otrzymuje w ramach wypłaty transferowej połowę środków znajdujących na subkoncie w ZUS w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Pozostałe środki (albo wszystkie, jeśli osoba zmarła nie miała współmałżonka) przekazujemy osobom wskazanym przez osobę zmarłą, a jeśli nie ma takich osób, środki te wchodzą w skład spadku – informuje ZUS.

Czym właściwie jest subkonto w ZUS?

Subkonto to wydzielona część indywidualnego konta emerytalnego w ZUS, funkcjonująca od 1 maja 2011 roku. To właśnie tam trafia część składek emerytalnych, między innymi środków przenoszonych z OFE. I właśnie te pieniądze — w przeciwieństwie do głównego konta emerytalnego — mogą być dziedziczone. Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że na takich subkontach mogą znajdować się bardzo duże kwoty.

„Suwak bezpieczeństwa” zwiększa kwoty na subkontach

Znaczenie subkont rośnie również przez działanie tak zwanego suwaka bezpieczeństwa. Mechanizm polega na tym, że na kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki zgromadzone w OFE są stopniowo przenoszone do ZUS. W efekcie nawet osoby, które przez lata odkładały pieniądze w otwartych funduszach emerytalnych, mają dziś niemałe oszczędności właśnie na subkontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Skala wypłat rośnie z roku na rok. Jak podkreślają eksperci, tylko w 2022 roku ZUS przekazał rodzinom zmarłych prawie 800 mln zł.

Zobacz również:

Jak sprawdzić, czy zmarły miał pieniądze w ZUS?

Eksperci radzą, by jeszcze za życia wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków. Dzięki temu bliscy po śmierci ubezpieczonego unikną wielu formalności. Jeśli rodzina chce sprawdzić, czy zmarły miał środki na subkoncie ZUS, musi złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić osobiście w placówce Zakładu albo przez platformę PUE ZUS.

Po analizie dokumentów ZUS informuje o wysokości zgromadzonych pieniędzy oraz sposobie ich wypłaty. Najważniejsze dokumenty to akt zgonu oraz dokument potwierdzający prawo do spadku albo status osoby uprawnionej Zakład zapewnia, że całą procedurę można przeprowadzić samodzielnie, bez pośredników i bez dodatkowych opłat.

Czy te pieniądze mogą przepaść?

Eksperci uspokajają. Środki zgromadzone na subkoncie ZUS nie przepadają nawet po wielu latach. Im później rodzina zacznie załatwiać formalności, tym trudniej może być zgromadzić potrzebne dokumenty, ale same roszczenia nie przedawniają się wraz z upływem czasu. To oznacza, że nawet po latach można wystąpić o wypłatę należnych pieniędzy. Problem polega jednak na tym, że ogromna część rodzin wciąż nie wie, że ma do nich jakiekolwiek prawo.

Powiązane
Ci, którzy mają mieszkania z balkonem, muszą teraz słono za to płacić. I nie ma uproś
Ci, którzy mają mieszkania z balkonem, muszą teraz słono za to płacić. I nie ma uproś
Urzędy skarbowe biją na alarm. Ta sprawa dotyczy milionów Polaków. Skutki mogą być katastrofalne
Urzędy skarbowe biją na alarm. Ta sprawa dotyczy milionów Polaków. Skutki mogą być katastrofalne
To już koniec z taką czternastą emeryturą. Seniorów odcinają od dodatkowych pieniędzy
To już koniec z taką czternastą emeryturą. Seniorów odcinają od dodatkowych pieniędzy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
PPK w samorządzie: dodatkowa wpłata pracodawcy bez ZUS, bez aneksów do umów. Burmistrz wyjaśnia, czy się opłaca
19 maja 2026

Samorządom coraz trudniej konkurować wynagrodzeniem z sektorem prywatnym. Rozwiązaniem, które zyskuje na popularności, są wpłaty dodatkowe do Pracowniczych Planów Kapitałowych – benefit łączący wsparcie długoterminowych oszczędności pracownika z efektywnością kosztową dla pracodawcy. O praktycznych aspektach tego rozwiązania mówią infor.pl Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska oraz Piotr Sawczuk, dyrektor ds. relacji z klientami PPK w PFR TFI.
Można dostać z ZUS nawet 100 tysięcy złotych po śmierci bliskiego. Polacy o tym nie wiedzą. Jak odzyskać te pieniądze?
19 maja 2026

Jak to jest z tymi pieniędzmi na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, kiedy ktoś przeniesie się na tamten świat? Czy współmałżonek albo dzieci mogą je dziedziczyć. Okazuje się, że tak, jednak bliscy często nie wiedzą, że mają do tego prawo. Jak jest skala owej niewiedzy. Gigantyczna. To blisko 660 milionów złotych, po które nikt do ZUS się nie zwrócił.
To już nie są nowe obowiązki pracodawców, a jednak wciąż popełniają ten błąd. Trzeba sprawdzić wymiary urlopów i okresy wypowiedzenia
19 maja 2026

Rynek pracy żyje zmianami na gruncie prawa pracy, które dopiero mają nadejść. Warto jednak pamiętać również o tych, które choć obowiązują już od pewnego czasu, wciąż przysparzają pracodawcom trudności.
Czy strefa buforowa przy granicy z Białorusią będzie przedłużona? MSWiA planuje
18 maja 2026

O kolejne 90 dni ma zostać przedłużony czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią - na czerwiec, lipiec i sierpień - zakłada opublikowany w poniedziałek projekt rozporządzenia MSWiA w tej sprawie.

REKLAMA

Dzwonią i zapraszają seniora na darmowe badanie wzroku? To pułapka! Sprawdź, jak rozpoznać oszusta i co zrobić
18 maja 2026

Telefon: "Zapraszam Panią na bezpłatne badanie wzroku, odbiór nagrody i poczęstunek". Brzmi znajomo? UOKiK ostrzega: to najpopularniejsza metoda oszustów na seniorów. Po "badaniu" nakłaniają do kupna materacy za 15 000 zł, garnków za 8 000 zł lub cudownych urządzeń paramedycznych. Masz jednak prawa: 14 lub 30 dni na odstąpienie od umowy i zakaz płatności na pokazach. Sprawdź, jak się bronić i gdzie szukać pomocy – nawet jeśli już podpisałeś umowę.
Przypomnienie o wykorzystaniu zaległych urlopów w 2026 roku
18 maja 2026

Działy kadr i płac przypominają o wykorzystaniu zaległych urlopów w 2026 roku. Niedługo kończy się maj. Przepisy prawa pracy regulują konieczność wykorzystania zaległych urlopów przez pracowników do 30 września 2026 roku.
Zapłata za usługę przed jej wykonaniem - czy możliwa w jednostce budżetowej?
19 maja 2026

Co w sytuacji, gdy organizator konferencji wymaga wcześniejszej wpłaty opłaty konferencyjnej? Czy państwowa jednostka budżetowa może wykonać przelew jeszcze przed wykonaniem usługi i otrzymaniem faktury?

AI wygeneruje hit, a Ty zapłacisz za pozew. Ukryte ryzyka muzyki tworzonej przez sztuczną inteligencję
18 maja 2026

Jeszcze kilka lat temu stworzenie profesjonalnie brzmiącego utworu wymagało studia nagraniowego, instrumentów, producenta i lat doświadczenia. Dziś wystarczy kilkanaście sekund, prosty opis wpisany do generatora AI i opłacona subskrypcja. Narzędzia i rozwiązania rozwijane przez największe firmy technologiczne sprawiły, że muzyka generowana przez sztuczną inteligencję stała się masowym produktem dostępnym praktycznie dla każdego.

REKLAMA

Nauczyciel przeszedł na emeryturę. Czy można ponownie zatrudnić go w szkole?
18 maja 2026

Skorzystanie z prawa do emerytury powszechnej wynikającej z wieku emerytalnego nie stanowi żadnej przeszkody w ponownym zatrudnieniu. Ograniczenia w zatrudnieniu dotyczą jednak nauczycieli pobierających emerytury stażowe.

Zainwestowałeś prywatnie w firmę i masz udział w zyskach? To jest cicha spółka, a wpłacone pieniądze to nie pożyczka, płacisz według skali podatkowej
18 maja 2026

Jeśli zainwestowałeś pieniądze w czyjąś firmę, produkcję filmową lub startup i w zamian masz udział w zyskach (ale nie masz udziałów w spółce) – to tzw. cicha spółka. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 maja 2026 r. rozstrzygnął: Twój zysk z takiej inwestycji to „inne źródła", nie odsetki od pożyczki. Oznacza to, że płacisz według skali podatkowej (12% lub 32%), a nie 19% podatku u źródła. Sprawdź, czy ten wyrok dotyczy Twoich inwestycji i jak to wpłynie na Twój PIT.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA