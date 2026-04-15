Co miesiąc 350 złotych dopłaty do prądu i do gazu od ZUS bez względu na dochody. O tym dodatku wielu Polaków nie ma pojęcia

Ceny energii biją rekordy, a rachunki za prąd i ogrzewanie coraz mocniej uderzają po kieszeni. Wiele gospodarstw domowych z trudem dopina budżet, nie wiedząc, że część tych kosztów można realnie obniżyć dzięki wsparciu państwa. Istnieje świadczenie, które co miesiąc może zasilić konto kwotą przekraczającą 300 zł, jednak nie trafia ono do wszystkich automatycznie. Trzeba wiedzieć, kto ma do niego prawo i jak je uzyskać.

Rachunki ciągle rosną

Jeszcze niedawno było drogo, dziś jest jeszcze drożej. Do rachunków za energię elektryczną ponownie doliczana jest opłata mocowa, która zwiększa miesięczne obciążenia gospodarstw domowych. Osoby zużywające rocznie od 1,2 tys. do 2,8 tys. kWh płacą dodatkowo 11,44 zł netto miesięcznie. Choć kwota może wydawać się niewielka, w skali roku robi zauważalną różnicę i dodatkowo obciąża domowe finanse.

Dopłata z ZUS, o której wielu nie wie

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że istnieje forma wsparcia, która może częściowo zrekompensować rosnące wydatki na prąd, gaz czy ogrzewanie. Chodzi o ryczałt energetyczny. Dodatek jest wypłacany razem z emeryturą lub rentą. Jego celem jest wsparcie tych, którzy są szczególnie narażeni na wysokie wydatki związane z prądem, gazem czy ogrzewaniem.

Kto może skorzystać ze świadczenia?

Ryczałt energetyczny nie przysługuje każdemu. Uprawnieni są przede wszystkim emeryci i renciści spełniający określone kryteria. Wśród nich znajdują się m.in. kombatanci, osoby działające na rzecz niepodległości Polski oraz osoby represjonowane. Świadczenie przysługuje także tym, którzy odbywali zastępczą służbę wojskową i byli przymusowo zatrudniani — na przykład w kopalniach, kamieniołomach czy przy wydobyciu rud uranu, a także w batalionach budowlanych.

Wysokość dodatku jest co roku waloryzowana. Od marca 2026 roku wynosi on 336,16 zł miesięcznie, co daje ponad 4 tysiące złotych rocznie. Co istotne, w niektórych przypadkach prawo do świadczenia może przejść na bliskich po śmierci osoby uprawnionej.

Jak złożyć wniosek i otrzymać pieniądze?

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Można to zrobić osobiście w placówce ZUS lub online, korzystając z formularza ZUS-ERK dostępnego na stronie internetowej instytucji.

Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia. Mogą to być m.in. decyzje potwierdzające status kombatanta lub osoby represjonowanej, zaświadczenia z Wojskowej Komendy Uzupełnień czy dokumenty potwierdzające status wdowy lub wdowca po osobie uprawnionej.

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, a przyznane środki trafiają bezpośrednio razem z emeryturą lub rentą. W czasach rosnących kosztów życia to wsparcie może realnie odciążyć domowy budżet i pomóc w pokryciu części rachunków za energię.