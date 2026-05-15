REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Dług po zmarłym – czy wierzyciel może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Nowa uchwała SN z 2026 r.

Dług po zmarłym – czy wierzyciel może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Nowa uchwała SN z 2026 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 maja 2026, 13:47
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
dług po zmarłym, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, przerwanie przedawnienia, uchwała SN III CZP 27/25, dziedziczenie długów, wierzyciel spadkobiercy, art. 922 KC, windykacja długu po śmierci, odrzucenie spadku, dobrodziejstwo inwentarza
Dług po zmarłym – czy wierzyciel może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Nowa uchwała SN z 2026 r.
shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Śmierć dłużnika nie oznacza końca długu. Sąd Najwyższy w uchwale z 11 lutego 2026 r. (III CZP 27/25) potwierdził: wierzyciel może sam złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku i tym samym przerwać przedawnienie roszczenia. Koszt to tylko 100 zł, a efekt – możliwość windykacji długu od spadkobierców. Sprawdź, co to oznacza dla rodziny zmarłego i jak się przed tym bronić.

rozwiń >

Kluczowe informacje – szybki przegląd

  • Długi dziedziczone: Zgodnie z art. 922 KC długi przechodzą na spadkobierców automatycznie
  • Wniosek wierzyciela: Wierzyciel może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (art. 1025 § 1 KC)
  • Przerwanie przedawnienia: Taki wniosek przerywa przedawnienie (uchwała SN III CZP 27/25 z 11.02.2026)
  • Koszt: 100 zł opłaty + 5 zł wpis = 105 zł łącznie
  • Warunek: Wniosek musi być niezbędny dla dochodzenia roszczenia
  • Ochrona spadkobiercy: Odrzucenie spadku lub przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza

Co to jest przerwanie biegu przedawnienia? [definicja]

Przerwanie biegu przedawnienia to czynność prawna, która powoduje, że liczenie terminu przedawnienia roszczenia zaczyna się od nowa. W praktyce oznacza to, że wierzyciel zyskuje dodatkowy czas na dochodzenie swoich praw. Zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem podjętą bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

REKLAMA

REKLAMA

Czy długi przechodzą na spadkobierców?

Tak. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego spadkobiercy nabywają nie tylko majątek zmarłego, ale także jego długi. Dziedziczenie długów jest automatyczne – nie trzeba zgody spadkobiercy. Spadkobierca może się jednak przed tym chronić poprzez:

  • odrzucenie spadku (w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania do spadku),
  • albo przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza (odpowiedzialność ograniczona do wartości majątku).

KALKULATOR ILOŚCI DNI

Co się dzieje z długiem po śmierci dłużnika? Wierzyciel ma prawo działać

Na gruncie polskiego prawa cywilnego zobowiązania majątkowe zmarłego nie wygasają z chwilą jego śmierci. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego długi wchodzą w skład spadku i co do zasady przechodzą na spadkobierców. Wierzyciel, który chce odzyskać swoje pieniądze, staje jednak przed poważnym problemem praktycznym - musi ustalić, kto odziedziczył majątek i zobowiązania po zmarłym dłużniku. Dopóki tego nie zrobi, nie wie, przeciwko komu skierować pozew. Tymczasem termin przedawnienia biegnie dalej, niezależnie od trudności, z jakimi mierzy się wierzyciel.

Problem robi się szczególnie dotkliwy, gdy dłużnik umiera na krótko przed upływem terminu przedawnienia. Wierzyciel nie może pozwać masy spadkowej - potrzebuje skonkretyzowanych podmiotów. Jedynym sposobem na ich wskazanie jest w wielu przypadkach złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, do czego uprawnia go art. 1025 § 1 k.c. jako osobę posiadającą interes prawny.

REKLAMA

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI - SKUTECZNE DOCHODZENIE ZAPŁATY

Dlaczego wniosek o spadek był sporny? Problem z wykładnią art. 123 KC

Zagadnienie prawne, które trafiło do Sądu Najwyższego, dotyczyło wykładni art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Kluczowe było słowo „bezpośrednio" - i to ono dzieli prawników.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Część doktryny i orzecznictwa stoi na stanowisku, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma charakter wyłącznie przygotowawczy. Nie służy przecież wprost dochodzeniu zapłaty, lecz jedynie identyfikacji osób, od których wierzyciel mógłby tej zapłaty żądać. Zwolennicy tego poglądu twierdzą, że wniosek spadkowy nie spełnia warunku bezpośredniości, a zatem nie przerywa biegu przedawnienia.

Przeciwny obóz argumentuje, że bez ustalenia kręgu spadkobierców wierzyciel jest faktycznie pozbawiony możliwości dochodzenia swoich praw, co czyni wniosek spadkowy koniecznym ogniwem w łańcuchu czynności zmierzających do zaspokojenia roszczenia.

przerwanie biegu przedawnienia, stwierdzenie nabycia spadku, uchwała Sądu Najwyższego, śmierć dłużnika, windykacja, dziedziczenie, spadkobiercy, wierzytelność, dług

Śmierć dłużnika to nie koniec długu. Nawet, jeżeli rodzina nie zrobi nic przed sądem, to wierzyciel zmarłego może wszcząć sprawę za nich, jeżeli wykaże "niezbędność"

Shutterstock

Uchwała SN z 11 lutego 2026 r. (III CZP 27/25) – co orzekł Sąd Najwyższy?

W uchwale podjętej 11 lutego 2026 r. w składzie trzech sędziów (sygn. akt III CZP 27/25) Sąd Najwyższy stanął po stronie wierzyciela - ale nie bezwarunkowo. SN orzekł, że złożenie przez wierzyciela wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia, jeżeli jest ono niezbędne dla dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia tego roszczenia.

Dotychczas opublikowano jedynie sentencję uchwały oraz komunikat prasowy Sądu Najwyższego. Szczegółowe pisemne uzasadnienie, które pozwoli pełniej zrozumieć tok rozumowania składu orzekającego, nie zostało jeszcze udostępnione.

Ile kosztuje wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? 100 zł + 5 zł

Warto pamiętać, że opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi jedynie 100 zł (oraz 5 zł opłaty za wpis orzeczenia do rejestru spadkowego). Jeżeli więc spadkobiercy dłużnika liczą na to, że wierzyciel nie podejmie się prowadzenia takiej sprawy i nie będzie nic składał do sądu, bo to droga impreza i same koszty, także na prawników - to się przeliczą.

Tym bardziej, że sprawa o stwierdzenie nabycia spadku rządzi się swoimi prawami. Oczywiście nadal wierzyciel-wnioskodawca musi podjąć inicjatywę, przedstawić sądowi informacje oraz dowody na istnienie wierzytelności, aby wykazać interes w prowadzeniu takiego postępowania. Ale wiele dowodów już po wszczęciu sprawy sąd będzie podejmował już z urzędu. Stwierdzenie nabycia spadku jest bowiem rodzajem postępowania, gdzie sąd musi dążyć do ustalenia prawdy obiektywnej i niekiedy jest w stanie wyręczyć wnioskodawcę w inicjatywie dowodowej - może zarządzać z urzędu przeprowadzenie dowodów niezbędnych dla istotnych ustaleń. To oznacza, że wierzyciel z powodzeniem może taką sprawę wszcząć i doprowadzić do końca nawet bez ponoszenia kosztów na prawnika, szczególnie gdy stan faktycznie sprawy nie jest szczególnie skomplikowany. Może się okazać, że te 100 zł będzie nawet jedynym kosztem, jaki będzie musiał ponieść, aby już formalnie przenieść dług na spadkobierców za pomocą orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku.

Przykład

Dług po śmierci ojca, a przedawnienie już za miesiąc - co musi zrobić wierzyciel?

Sytuacja:

Pan Nowak miał dług wobec sąsiada na kwotę 50 000 zł. Zmarł 15 maja 2026 r. Przedawnienie roszczenia sąsiada upływa 28 czerwca 2026 r. Rodzina nie złożyła wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Co może zrobić sąsiad?

  1. Przed 28 czerwca 2026 r. – sąsiad składa wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po Panu Nowaku (opłata: 100 zł)
  2. Skutek: przerwanie biegu przedawnienia – zgodnie z uchwałą SN z 11 lutego 2026 r.
  3. Po stwierdzeniu nabycia spadku – sąsiad może skierować pozew przeciwko spadkobiercom (np. synom zmarłego)
  4. Spadkobiercy odpowiadają do wysokości odziedziczonego majątku (jeśli przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza) lub bez ograniczeń (jeśli przyjęli spadek wprost) - a sąsiad kieruje do nich roszczenie o spłatę długu.
Ważne

Nawet jeśli rodzina nie zrobiła nic, wierzyciel może samodzielnie uruchomić procedurę spadkową.

Tabela: Jak wierzyciel może przerwać bieg przedawnienia po śmierci dłużnika?

Czynność

Czy przerywa przedawnienie?

Podstawa

Koszt

Pozew przeciwko "masie spadkowej"

NIE – masa nie jest podmiotem

-

-

Wezwanie do zapłaty skierowane do rodziny

NIE – dopóki nie ustalono spadkobierców

-

koszty wysyłki pisma

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

TAK - przy zachowaniu warunku niezbędności zgodnie z omawianym wyrokiem SN

1025 § 1 KC + uchwała SN sygn. III CZP 27/25

100 zł (opłata sądowa) + 5 zł (opłata za wpis w rejestrze spadkowym)

Pozew przeciwko spadkobiercom (po stwierdzeniu spadku)

TAK

art. 123 § 1 pkt 1 KC

wg wartości roszczenia o zapłatę

Skutki uchwały SN – co to znaczy dla wierzycieli i rodziny zmarłego?

Uchwała Sądu Najwyższego ma kolosalne znaczenie. Przede wszystkim daje wierzycielom realne narzędzie ochrony przed przedawnieniem w sytuacji, gdy śmierć dłużnika uniemożliwia szybkie wytoczenie powództwa. Dotychczas wielu wierzycieli traciło roszczenia nie dlatego, że byli nieaktywni, ale dlatego, że potrzebowali czasu na ustalenie następców prawnych dłużnika.

Dla spadkobierców uchwała oznacza, że odziedziczone długi mogą być skutecznie dochodzone nawet wtedy, gdy od powstania roszczenia minęło sporo czasu. Warto jednak podkreślić, że spadkobiercy nadal dysponują innymi instrumentami ochrony - mogą odrzucić spadek w ustawowym terminie albo przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza, ograniczając swoją odpowiedzialność do wartości odziedziczonego majątku.

Choć uchwała SN podjęta w składzie trzech sędziów nie ma formalnej mocy zasady prawnej wiążącej inne sądy, w praktyce stanowi bardzo silną wskazówkę interpretacyjną. Sądy powszechne z dużym prawdopodobieństwem będą się nią kierować, rozstrzygając analogiczne sprawy. Na pełną ocenę skutków orzeczenia trzeba będzie poczekać do publikacji uzasadnienia, które z pewnością doprecyzuje kryteria oceny przesłanki niezbędności.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – dług po zmarłym i wniosek o spadek

Czy długi zmarłego przechodzą na rodzinę?

Tak. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego długi wchodzą w skład spadku i przechodzą na spadkobierców. Dziedziczenie jest automatyczne.

Czy można odmówić dziedziczenia długów?

Tak. Można odrzucić spadek w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania do spadku lub przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co ogranicza odpowiedzialność do wartości odziedziczonego majątku.

Czy wierzyciel może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po moim zmarłym ojcu/matce?

Tak. Zgodnie z art. 1025 § 1 KC wierzyciel ma interes prawny i może złożyć taki wniosek, nawet jeśli rodzina tego nie zrobiła.

Czy wniosek wierzyciela o stwierdzenie nabycia spadku przerywa przedawnienie długu?

Tak – zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 11 lutego 2026 r. (III CZP 27/25), jeżeli wniosek ten jest niezbędny dla dochodzenia roszczenia.

Ile kosztuje złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Opłata sądowa wynosi 100 zł + 5 zł za wpis do Rejestru Spadkowego. Razem: 105 zł.

Co oznacza, że wniosek musi być "niezbędny"?

Oznacza to, że wierzyciel nie ma innej możliwości dochodzenia roszczenia – np. nie zna spadkobierców, a termin przedawnienia się zbliża.

Czy spadkobiercy będą powiadomieni o wniosku wierzyciela?

Tak. Sąd wezwie znanych spadkobierców.

Czy mogę jako spadkobierca jeszcze odrzucić spadek, jeśli wierzyciel już złożył wniosek?

Tak, jeśli nie upłynął jeszcze 6-miesięczny termin liczony od dowiedzenia się o tytule powołania do spadku.

Czy uchwała SN z lutego 2026 r. jest wiążąca dla innych sądów?

Formalnie nie ma mocy wiążącej (to nie uchwała składu 7 sędziów), ale w praktyce stanowi bardzo silną wskazówkę interpretacyjną, którą sądy będą się kierować.

Co się stanie po stwierdzeniu nabycia spadku przez sąd?

Wierzyciel uzyska informację, kto jest spadkobiercą, i będzie mógł skierować przeciwko nim pozew o zapłatę lub rozpocząć egzekucję komorniczą (jeśli ma już tytuł wykonawczy).

Czy wierzyciel musi mieć prawnika, żeby złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Nie. Może to zrobić samodzielnie. Sąd prowadzi sprawę w dużej mierze działając z urzędu i może zarządzać dowody nawet bez inicjatywy wnioskodawcy.

Jak długo trwa sprawa o stwierdzenie nabycia spadku?

Zazwyczaj od kilku miesięcy do roku, w zależności od tego, jak szybko uda się ustalić spadkobierców i zgromadzić dokumenty, jeżeli dana sprawa nie jest szczególnie skomplikowana i dowody zostaną szybko zgromadzone.

Źródło: Sąd Najwyższy

Powiązane
Pismo do sądu bez listu poleconego i wizyty na poczcie od 1 marca 2026 - to już działa, i nie chodzi o e-Doręczenia
Pismo do sądu bez listu poleconego i wizyty na poczcie od 1 marca 2026 - to już działa, i nie chodzi o e-Doręczenia
Gotówka od ojca to problem. Skarbówka stawia sprawę jasno: brak zwolnienia z podatku od darowizny, nawet jeśli pieniądze wpłyną na konto obdarowanego
Gotówka od ojca to problem. Skarbówka stawia sprawę jasno: brak zwolnienia z podatku od darowizny, nawet jeśli pieniądze wpłyną na konto obdarowanego
Z ulgi termomodernizacyjnej możesz skorzystać nawet, gdy jeszcze masz dom w budowie - nie musisz czekać na pozwolenie
Z ulgi termomodernizacyjnej możesz skorzystać nawet, gdy jeszcze masz dom w budowie - nie musisz czekać na pozwolenie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Ile kierowcy zapłacą za benzynę i olej napędowy w weekend? Najnowsze obwieszczenie ministra energii
15 maja 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na weekend. Sprawdzamy, jaką maksymalną cenę kierowcy będą musieli zapłacić za tankowanie w dniach od 16 maja do 18 maja.
Sądy rejonowe przejmą więcej spraw? Plan Ministerstwa Sprawiedliwości
15 maja 2026

By usprawnić wydawanie orzeczeń, sądy rejonowe będą rozpoznawać sprawy o wartości do 150 tys. zł. To kolejny etap udrożnienia coraz bardziej niewydolnych sądów okręgowych, nad którym pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości - czytamy wydaniu „Rz".
Pracodawca nie może odmówić wypłaty tych pieniędzy, nawet jeśli pracownik dostał już to świadczenie w innym zakładzie pracy
15 maja 2026

Pracodawca nie może obniżyć tego świadczenia, bo pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie powinno go też interesować to, czy dostał je już w innym zakładzie pracy. Tylko jedna rzecz jest ważna dla prawa do tych pieniędzy.
KAS kontroluje stacje benzynowe. Prawie 500 przypadków nieprawidłowości w stosowaniu cen maksymalnych paliw
15 maja 2026

Podczas kontroli stacji benzynowych przez KAS w zakresie cen maksymalnych paliw wykazano nieprawidłowości. W niespełna 500 stacjach spośród blisko 8000 skontrolowanych dochodziło do różnicy pomiędzy ceną na pylonie a ceną zakupu benzyny lub oleju napędowego.

REKLAMA

Nowy obowiązek dla wynajmujących nieruchomości i 50 tys. zł kary za brak tej informacji w ogłoszeniu od 20 maja 2026 r.? Rząd zaostrza przepisy, aby „ograniczyć szarą strefę”
15 maja 2026

W rządzie trwają prace nad projektem ustawy, który wprowadza szereg nowych obowiązków dla wynajmujących mieszkania i domy na okres krótszy niż 30 dni, jednorazowo, w stosunku do jednego klienta (czyli świadczący usługi najmu krótkoterminowego). Wśród nich, znalazł się m.in. obowiązek zgłoszenia nieruchomości (w której świadczone będą takie usługi) do centralnego wykazu, na podstawie którego wynajmujący uzyska indywidualny numer identyfikacyjny obiektu. Za niedopełnienie powyższego obowiązku, jak również za niezamieszczenie ww. numeru w ogłoszeniu o wynajmie – Ministerstwo Sportu i Turystyki przewidziało wysokie kary administracyjne.
Nowelizacja: Rusza likwidacja szkół w całej Polsce. 25 kwietnia weszły w życie nowe przepisy
15 maja 2026

Od 25 kwietnia 2026 r. obowiązują specprzepisy o likwidacji szkół. W tym znaczeniu „spec”, że ułatwiają i precyzują zamykanie szkół z uwagi na coraz mniejszą liczbę dzieci. Przepisy wymagają ożywionych konsultacji z rodzicami uczniów, uczniami (o ile są pełnoletni) oraz mieszkańcami. Ale osobą decyzyjną w procesie likwidacji szkoły (poza władzami gminy) jest kurator oświaty. Np. ma obowiązek dokonać wizytacji nie tylko likwidowanej szkoły, ale i szkół okolicznych, które przejmą uczniów. Musi też sprawdzić trasy dojazdy uczniów do nowej dla nich szkoły.
Od lipca 2026 r. wzrost płacy minimalnej w tej grupie zawodowej. Najniższa wzrośnie do 8458 zł
14 maja 2026

Minimalne wynagrodzenie pracowników podmiotów leczniczych ma związek z wysokością przeciętego wynagrodzenia za rok poprzedni i zmienia się od lipca. Ile będą zarabiali w drugiej połowie 2026 roku lekarze specjaliści, farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, pielęgniarki czy położne?
Kto i kiedy nie może być świadkiem testamentu?
14 maja 2026

Możliwe jest wyrażenie swojej woli w obecności świadków - spełnienie takich wymogów to warunek konieczny testamentu zwykłego - allograficznego oraz testamentów szczególnych-ustnego, podróżnego i wojskowego. Nie każda osoba może być świadkiem. Od czego zależy taka możliwość?

REKLAMA

Polacy raczej nie chcą podatku katastralnego, a jego zwolennicy akceptują tę daninę dopiero od 3 mieszkania
15 maja 2026

Tylko 20% Polaków popiera wprowadzenie podatku katastralnego, a 45% jest mu przeciwnych. Jednocześnie zwolennicy tego rozwiązania najczęściej widzą w nim sposób na ograniczenie spekulacyjnego wykupu mieszkań. Z badania Rankomat.pl wynika, że niemal połowa osób popierających kataster akceptowałaby go dopiero od trzeciej nieruchomości. Duża grupa niezdecydowanych (35%) pokazuje, że ocena tego podatku może zależeć przede wszystkim od szczegółów: kogo miałby objąć, od którego mieszkania byłby naliczany i na co trafiłyby wpływy.
Sankcja kredytu darmowego - co zmienił wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r. Banki nie są zadowolone, bo przybędzie spraw sądowych z kredytobiorcami
14 maja 2026

Wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r. zaskoczył sektor bankowy i banki będą potrzebowały chwili, aby się przegrupować i przygotować strategię na przyszłość. Już dziś słyszy się opinie, że co prawda TSUE ma rację mówiąc o niedopuszczalności pobierania odsetek od pozaodsetkowych kosztów kredytu, ale ten rodzaj naruszenia, zdaniem banków, nie stanowi podstawy do zastosowania sankcji kredytu darmowego, a ponadto w takiej sytuacji bankom może przysługiwać swoista rekompensata polegająca na proporcjonalnym podwyższeniu oprocentowania kredytu, odzwierciedlająca koszt niepobrania odsetek od kwot odpowiadających kosztowi kredytu. Nie ulega jednak wątpliwości, że banki będą musiały w tej strategii uwzględnić stanowisko TSUE wyrażone w tym wyroku – pisze radca prawny Wojciech Ostrowski z Kancelarii Prawnej Rachelski i Wspólnicy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA