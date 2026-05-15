W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na weekend. Sprawdzamy, jaką maksymalną cenę kierowcy będą musieli zapłacić za tankowanie w dniach od 16 maja do 18 maja.

Ceny maksymalne za benzynę i olej napędowy ustalone na weekend

W piątek minister energii opublikował obwieszczenie w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Minister ustalił, że w dniach od 16 maja do 18 maja na stacjach benzynowych w Polsce zapłacimy nie więcej niż:

6,37 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,90 zł za 1 litr;

6,93 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,41 zł za 1 litr;

6,82 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,31 zł za 1 litr.

Ceny maksymalne za paliwo obowiązujące w piątek 15 maja

Przypomnijmy, jakie ceny maksymalne za benzynę i olej napędowy zostały określone na piątek:

6,39 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,92 zł za 1 litr;

6,98 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,46 zł za 1 litr;

6,85 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,34 zł za 1 litr.

W porównaniu do cen maksymalnych paliw obowiązujących w piątek, w najbliższy weekend i poniedziałek 18 maja zapłacimy 2 gr mniej za litr benzyny 95. Zdrożeje natomiast benzyna 98 i olej napędowy – odpowiednio o 5 gr i 3 gr za litr.

Program CPN - minister energii ustala ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego

Mechanizm maksymalnej ceny detalicznej to element obowiązującego do końca maja rządowego programu CPN (Ceny Paliw Niżej), który działa równolegle z obniżką podatków. VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego). W ramach tego programu minister energii ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Kontrole cen prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Podczas niedawnych kontroli cen paliwa KAS wykrył nieprawidłowości na prawie 500 stacjach benzynowych spośród blisko 8000 skontrolowanych.

Podstawa prawna: