ZUS przeliczył ponad 219 tys. emerytur czerwcowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył ponowne ustalanie wysokości emerytur czerwcowych. Zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2025 r. dotyczyło to świadczeń przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz powiązanych z nimi rent rodzinnych.

Łącznie ZUS przeliczył 219,5 tys. świadczeń z 220,2 tys. zaplanowanych spraw. Oznacza to realizację na poziomie 99,7 proc. W niewielkiej liczbie spraw postępowanie o ponowne przeliczenie świadczenia pozostaje zawieszone z powodu trwających postępowań sądowych lub administracyjnych.

Większość świadczeń wzrosła

W wyniku przeliczenia:

133,1 tys. osób (61 proc.) otrzymało wyższe świadczenie,

w 86,4 tys. przypadków (39 proc.) wysokość świadczenia nie zmieniła się.

Ważne Świadczenia nie wzrosły m.in. w sytuacji, gdy emerytura po przeliczeniu nadal była niższa niż minimalna lub gdy obowiązywały limity wypłaty świadczeń (np. w przypadku renty wdowiej).

Średnia podwyżka świadczenia to 163,36 zł miesięcznie, daje to 21,7 mln zł miesięcznie

Dzięki przeliczeniu świadczenia wzrosły łącznie o ponad 21,7 mln zł miesięcznie. Podwyżki mieściły się najczęściej w przedziale od 100 do 200 zł.

Przeliczenie objęło przede wszystkim emerytury – stanowiły 91 proc. wszystkich spraw (renty rodzinne – 9 proc.). Większość świadczeniobiorców stanowiły kobiety – 72 proc. Najliczniejszą grupą, której dotyczyło przeliczenie, były osoby w wieku od 70 do 74 lat (55,9%).

Sprawna realizacja dzięki zaangażowaniu pracowników i automatyzacji

ZUS przeliczał świadczenia z urzędu. Oznacza to, że klienci nie musieli składać wniosków w tej sprawie, czyli nie wymagano od nich dodatkowych formalności.

Przeliczenia były w dużym stopniu zautomatyzowane. Ponad 31 proc. spraw ZUS obsłużył bez udziału pracowników, wykorzystując rozwiązania informatyczne. Pozwoliło to zwiększyć efektywność pracy. Dzięki temu oraz zastosowanym rozwiązaniom oraz ogromnemu zaangażowaniu pracowników ZUS zrealizował to zadanie w pierwszym kwartale tego roku, w terminie przewidzianym w ustawie z 5 sierpnia 2025 r.

Źródło: ZUS