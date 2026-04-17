Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Renta » Czy orzeczenie o stopniu niepełnoprawności wystarczy do renty z ZUS?

Czy orzeczenie o stopniu niepełnoprawności wystarczy do renty z ZUS?

17 kwietnia 2026, 08:45
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności a renta
W aktualnym stanie prawnym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest wystarczające, by Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł przyznać świadczenie rentowe. Potrzebne jest do tego odrębne postępowanie orzecznicze.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Czym różni się od orzeczenia ZUS?

„Zamierzam ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy ZUS może przyznać mi rentę w oparciu o moje orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności? Dodam, że mam wymagany staż ubezpieczeniowy” – pyta pani Anna.

W takiej sytuacji ZUS nie przyzna renty w oparciu o samo orzeczenie. Wyjaśniamy dlaczego.

Obecnie orzeczenia o niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydawane przez ZUS traktowane są jak orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zastosowanie ma tu następująca reguła:

▪ orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

▪ orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

▪ orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy oraz o celowości przekwalifikowania jest traktowane równoważnie z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Zasada ta nie działa jednak na odwrót.

Ważne

Oznacza to, iż orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie może zastąpić orzeczenia o niezdolności do pracy. Podkreślenia wymaga fakt, iż niepełnosprawność nie zawsze oznacza niezdolność do pracy.

Przypomnijmy, iż orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci) oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) są wydawane przez powiatowe/ miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, a jako instancja odwoławcza – wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Taki stan rzeczy ma znaczenie dla osób ubiegających się o renty np. chorobowe. Świadczenia te można bowiem uzyskać tylko na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej ZUS.

Wniosek o rentę. Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Najczęściej postępowanie orzecznicze rozpoczyna się, gdy osoba z niepełnosprawnością składa do ZUS-u wniosek o przyznanie renty.

Formularz ERN jest dostępny w placówce albo na stronie internetowej ZUS-u. Do wniosku dołącza się:

▪ zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9), wypełnione przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku;

▪ dokumentację medyczną z przebiegu leczenia;

▪ w przypadku osób zatrudnionych - wywiad zawodowy (formularz OL-10), wypełniony przez płatnika składek;

▪ informację o okresach składkowych i nieskładkowych (druk ERP-6) albo formularz unijny E 207 PL;

▪ dokumenty, które potwierdzą okresy składkowe i nieskładkowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, legitymacje ubezpieczeniowe);

▪ dokumenty, na podstawie których ZUS ustali wysokość wynagrodzenia np. ERP-7, legitymacja ubezpieczeniowa.

ZUS decyzję w sprawie renty wydaje w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności.

Teraz kilka systemów i orzeczeń. Wkrótce ważne zmiany?

W najbliższych latach rozproszone systemy orzecznicze mogą ulec ujednoliceniu. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęły się bowiem prace nad realizacją projektu „Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności”. Z informacji przekazywanych przez resort wynika, iż w ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza obecnego systemu orzekania o niepełnosprawności i istniejących form wsparcia. Obejmie ona system orzecznictwa o niepełnosprawności, systemy rentowe oraz orzecznictwo dla celów edukacyjnych.

Chodzi o to, aby opracować taki model orzekania, który będzie bardziej odpowiadał na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Ma on być oparty na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Jak zapewnia resort rodziny, nowe rozwiązania będą też zgodne z postanowieniami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. „W wyniku realizacji projektu opracowane zostaną również nowe kryteria ustalania niepełnosprawności oraz kryteria kwalifikacji do poszczególnych świadczeń i instrumentów wsparcia” – zapewniła na początku kwietnia Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w odpowiedzi na jedną z petycji.

Aktualnie nie wiemy jeszcze jak długo potrwają omawiane prace i jaki będzie ich ostateczny finał.

Podsumowanie

Nie można wykluczyć, iż za kilka lat powstanie bardziej uproszczony i ujednolicony system świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Teraz jednak często procedury są odrębne. Tak jest w przypadku świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które przyznawane są w oparciu o własną procedurę orzeczniczą. Z tego powodu renta nie może być przyznana na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez PZON.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746);

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1749; ost. zm. Dz. U. z 2026 r., poz. 425).

Ustawa o zarządzaniu danymi z podpisem prezydenta
16 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek ustawę o zarządzaniu danymi - podała kancelaria prezydenta. Nowe przepisy dotyczą stosowania w Polsce unijnego Aktu w sprawie zarządzania danymi (DGA). O co chodzi?
Nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z podpisem prezydenta
16 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora - podała kancelaria prezydenta. Co ta zmiana ma na celu?
800 plus od 1 czerwca 2026 r. Będą zmiany, ale nie dla wszystkich
16 kwi 2026

1 czerwca 2026 r. rozpocznie się kolejny okres świadczeniowy. Wnioski o tzw. 800 plus warto jednak składać wcześniej. Kiedy? Kogo obejmie ostatnia zmiana przepisów?

Kradzież tożsamości artystycznej, covery piosenek generowane przez AI. Dlaczego poprosiłem o pomoc Krzysztofa Rutkowskiego?
16 kwi 2026

Pod moim pseudonimem ktoś wydał 11 piosenek. Postanowiłem powiedzieć „stop”. Podjąłem współpracę z Krzysztofem Rutkowskim. Tak, dobrze przeczytaliście. No bo jak postąpić, gdy ktoś używa Twojego pseudonimu, korzysta z Twojej ciężkiej pracy, Twojej tożsamości i nie masz pojęcia, kim ta osoba jest? Gdyby sprawa dotyczyła tylko jednego profilu, może machnąłbym ręką. Ale to nie jest jednorazowa sytuacja. Ktoś od miesięcy działa pod moją nazwą. Najpierw jeden wykonawca, potem kolejny. Ten drugi wydał pod moim pseudonimem jedenaście piosenek… Do tego dochodzą covery moich utworów wykonywane przez sztuczną inteligencję, publikowane na YouTube przez nieznane mi osoby.

O informatyzacji sądów, czyli jak pobić absurdy informatyzacji ZUS
16 kwi 2026

Niedawno z szumem ogłoszono, że niektóre pisma do niektórych sądów można, a czasem trzeba, wysyłać elektronicznie. Wyszło jak zwykle. Prowizorka, aż zgrzytają zęby - piszą adwokaci Karol Pachnik i Grzegorz Prigan. Ale może będzie lepiej…
Średnia podwyżka to 163,36 zł. ZUS przeliczył już emerytury tzw. czerwcowe i związane z nimi renty rodzinne. Nie wszystkim świadczenie wzrosło
16 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył ponowne ustalanie wysokości tzw. emerytur czerwcowych. Przeliczenie świadczeń wynika z ustawy z 5 sierpnia 2025 r. i dotyczy emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz powiązanych z nimi rent rodzinnych.
Zdolność kredytowa singla w 2026 r. – przy pensji 4000 zł i 6500 zł netto. Jaki wkład własny jest potrzebny? Kto może liczyć na dopłaty od państwa do kredytu mieszkaniowego?
16 kwi 2026

Jaka jest zdolność kredytowa singla na wiosnę 2026 roku? Credipass przeanalizowała zdolność zaciągnięcia kredytu przy miesięcznych zarobkach na poziomie 4000 zł netto i 6500 zł netto - takie zarobki są często oferowane młodym absolwentom na początku kariery zawodowej. Taka różnica w zarobkach może oznaczać nawet ponad 240 tys. zł różnicy w zdolności kredytowej. W praktyce to właśnie wybór branży coraz częściej decyduje o tym, czy młody singiel kupi mieszkanie, czy pozostanie poza rynkiem nieruchomości. Przepaść pomiędzy dwoma profilami absolwentów jest ogromna.
Benzyna i olej napędowy znowu tańsze! Ile kierowcy zapłacą za paliwo w piątek 17 kwietnia?
17 kwi 2026

Dobra passa trwa! W piątek 17 kwietnia ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach benzynowych znowu będą niższe. Minister energii wydał kolejne obwieszczenie w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Sprawdzamy ceny.

Kredyty frankowe 2026. Najnowsze wyroki TSUE: sąd może uwzględnić przedawnione roszczenie banku o zwrot kapitału. Radca prawny: to nic nie zmienia dla większości frankowiczów
16 kwi 2026

W dniu 16 kwietnia 2026 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w wyroku, że unijna dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich zasadniczo dopuszcza, by w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach sąd mógł uwzględnić przedawnione roszczenie banku o zwrot kapitału kredytu. Dla zdecydowanej większości klientów, którzy chcą po prostu unieważnić umowę i uczciwie rozliczyć się z bankiem, te wyroki nie zmieniają absolutnie nic - ocenia radca prawny Stanisław Rachelski z kancelarii Rachelski i Wspólnicy.
