Świadczenia » Dziecko z polskim obywatelstwem dostanie świadczenie, nawet jeśli rodzic jest cudzoziemcem

Dziecko z polskim obywatelstwem dostanie świadczenie, nawet jeśli rodzic jest cudzoziemcem

17 kwietnia 2026, 09:04
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
rzecznik praw dziecka, przepisy, obywatelstwo, cudzoziemiec, becikowe, dziecko, świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne dla cudzoziemca na dziecko z polskim obywatelstwem: czy obywatelstwo rodzica ma znaczenie?
Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął istotną wątpliwość dotyczącą przyznawania świadczeń rodzinnych. Czy cudzoziemiec bez polskiego obywatelstwa może otrzymać pieniądze na dziecko z polskim paszportem? NSA ostatnio potwierdził utrwaloną linię orzeczniczą: liczy się obywatelstwo dziecka, nie rodzica.

Pytanie Rzecznika Praw Dziecka trafiło do składu siedmiu sędziów NSA

4 października 2025 roku Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego z pytaniem prawnym dotyczącym świadczeń rodzinnych. Sprawa dotyczyła sytuacji, w której o świadczenie na polskie dziecko ubiega się osoba niemająca polskiego obywatelstwa ani statusu pobytowego uprawniającego do świadczeń. Rzecznik chciał wyjaśnić, czy obywatelstwo i status pobytowy rodzica powinny przesądzać o odmowie przyznania świadczenia rodzinnego, gdy dziecko ma polskie obywatelstwo.

Pytanie trafiło do składu siedmiu sędziów NSA - co oznacza, że dotyczyło zagadnienia o fundamentalnym znaczeniu dla stosowania prawa.

NSA odmówił podjęcia uchwały w sprawie świadczeń - dlaczego? Zdaniem sądu, sprawa jest oczywista

25 marca 2026 roku NSA wydał postanowienie (sygn. I OPS 2/25), w którym odmówił podjęcia uchwały wyjaśniającej przedstawione zagadnienie. Powód? Brak przesłanek z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z tym przepisem NSA podejmuje uchwały abstrakcyjne, gdy w orzecznictwie sądów administracyjnych występują rozbieżności wymagające ujednolicenia wykładni prawa.

W tej sprawie takiej rozbieżności nie było. Orzecznictwo sądów administracyjnych od lat jest spójne i utrwalone w tego rodzaju sprawie, z jaką zwrócił się RPD. A jakie jest to orzecznictwo i co mówi?

Co mówi utrwalona linia orzecznicza? Liczy się tylko obywatelstwo dziecka, a obywatelstwo rodzica jest bez znaczenia

NSA potwierdził, że w sprawach o świadczenia rodzinne ukształtowała się jednolita praktyka orzecznicza, zgodnie z którą:

  1. Obywatelstwo i status pobytowy rodzica NIE jest kryterium rozstrzygającym o prawie do świadczenia.
  2. Istotne jest polskie obywatelstwo dziecka - rzeczywistego beneficjenta świadczenia.
Innymi słowy: jeśli dziecko ma polskie obywatelstwo, przysługują mu świadczenia rodzinne niezależnie od tego, czy rodzic jest obywatelem polskim, Ukraińcem, Białorusinem, obywatelem UE czy osobą spoza Unii. Oczywiście, chodzi o takie świadczenia, których beneficjentem jest dziecko i są na nie przyznawane - wtedy właśnie liczy się obywatelstwo dziecka, nie rodzica.

Zasada ta odnosi się do świadczeń rodzinnych w rozumieniu ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Kto może ubiegać się o świadczenia na dziecko z polskim obywatelstwem?

Zgodnie z utrwaloną praktyką, o świadczenie rodzinne na dziecko będące obywatelem polskim może ubiegać się:

  • rodzic,
  • opiekun prawny,
  • opiekun faktyczny dziecka,
  • osoba ucząca się (jeśli sama jest uprawniona).

Warunek: osoba wnioskująca musi sprawować opiekę nad dzieckiem i zamieszkiwać z nim na terytorium Polski. Nie musi natomiast sama posiadać polskiego obywatelstwa. Także status pobytowy rodzica (np. czy ma kartę pobytu, wizę, czy przebywa nielegalnie) nie może być podstawą odmowy przyznania świadczenia dziecku-obywatelowi polskiemu.

NSA za ochroną praw polskich dzieci

Ratio legis takiego podejścia wynika z konstytucyjnej ochrony praw dziecka oraz zasady równego traktowania obywateli polskich. Gdyby organ odmawiał świadczeń z powodu braku polskiego obywatelstwa rodzica, prowadziłoby to do dyskryminacji polskich dzieci - w zależności od pochodzenia ich rodziców.

Tymczasem świadczenia rodzinne mają na celu wsparcie dziecka, a nie "nagradzanie" rodziców za ich status prawny. Polskie dziecko ma prawo do wsparcia państwa, niezależnie od tego, kim są jego rodzice.

Co to oznacza w praktyce dla rodziców-cudzoziemców?

Jeśli jesteś cudzoziemcem i masz dziecko z polskim obywatelstwem:

  1. Masz prawo ubiegać się o świadczenia rodzinne na to dziecko.
  2. Organ nie może odmówić świadczenia tylko dlatego, że nie masz polskiego obywatelstwa.
  3. Nie musisz mieć karty stałego pobytu ani obywatelstwa - wystarczy, że mieszkasz z dzieckiem w Polsce.
  4. Inne warunki dla danego świadczenia (np. kryterium dochodowe, zamieszkanie w Polsce) nadal muszą być spełnione.

Choć NSA odmówił podjęcia uchwały, samo postanowienie ma istotne znaczenie sygnalizacyjne. Potwierdza utrwaloną linię orzeczniczą - organy i sądy nie powinny mieć wątpliwości co do wykładni prawa. Orzeczenie wskazuje kierunek stosowania prawa - obywatelstwo dziecka jest kluczowe, nie rodzica. Zamyka drogę do prób zaostrzania praktyki przez organy - próby odmowy świadczeń na podstawie statusu rodzica są sprzeczne z prawem.

Źródło: NSA (postanowienie NSA z dnia 25 marca 2026, sygn. I OPS 2/25)

Ile firmy muszą dołożyć do zatrudnienia pracownika w 2026 r.? Przyjrzyjmy się kosztom pracy w transporcie drogowym - o ile wzrosły składki finansowane przez pracodawcę? Ile zarabia kierowca zawodowy?
W ostatnich latach można zauważyć drastyczny wzrost odpowiedzialności działu HR. Kadry i płace są obecnie na skraju wydolności. Jakie skutki wywołuje to w organizacji? W czym tkwi problem i jak go rozwiązać?
Od kwietnia 2026 roku w jednym z polskich miast została uruchomiona ciekawa inicjatywa. Ruszyła nowa, bezpłatna usługa transportu meleksowego, która ma na celu ułatwienie dotarcia do pewnych miejsc. Dowiedz się, kto może z niej skorzystać, kiedy i jak zarezerwować przejazd.
Osoby zmagające się z chorobą alkoholową oraz ich rodziny mogą w 2026 roku korzystać z różnych form wsparcia finansowego i rzeczowego. Uzależnienie jest traktowane przez prawo jako jednostka chorobowa, co otwiera drogę do świadczeń z ZUS, KRUS oraz pomocy społecznej. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze na leczenie i utrzymanie? Oto szczegóły.

Od 20 maja 2026 r. najem krótkoterminowy w Polsce ma podlegać nowym, ostrym regulacjom. Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiło projekt, który rewolucjonizuje zasady dla wszystkich wynajmujących mieszkania i domy turystom. Obowiązkowa rejestracja, numery identyfikacyjne, wysokie kary i nowe uprawnienia gmin. Sprawdź, co musisz zrobić, by nie stracić pieniędzy.
Można dostać nawet 100 tys. zł i nie zapłacić ani złotówki podatku – tak jasno wynika z najnowszego stanowiska, jakie zajęła skarbówka. Ważne jest jednak nie tylko to, kto przekazuje pieniądze, ale też jak zostanie to zrobione i czy podatnik dopilnuje wszystkich formalności. Wystarczy jeden błąd, by stracić prawo do zwolnienia i narazić się na poważne koszty.
Tysiące pracowników już przelicza swój staż pracy – to efekt zmian w Kodeksie pracy, które weszły w życie od 1 stycznia 2026 r. Od teraz do stażu pracy zalicza się także okres wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. To oznacza dłuższy urlop oraz dodatkowe świadczenia pieniężne. Czas na złożenie wniosku jest jednak ograniczony.

Elbląg świętuje w tym roku 780-lecie nadania praw miejskich, ale elbląska starówka jest najmłodsza w Polsce. Odbudowa prawie całkowicie zniszczonego w 1945 r. Starego Miasta rozpoczęła się 40 lat temu i trwa do dziś.

Nocleg w środku lasu bez łamania przepisów? To możliwe. „Zanocuj w lesie" otwiera przed turystami nowe możliwości. Sprawdź, jak przygotować się do takiej wyprawy.
