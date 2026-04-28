Dodatkowe 892 zł wpłynie na konto wraz z pensją. Nowe przepisy dają zarobić ambitnym

Dodatkowe 892 zł wpłynie na konto wraz z pensją. Nowe przepisy dają zarobić ambitnym

28 kwietnia 2026, 12:45
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, wypłata, wynagrodzenie, pracownik, pensja
Dodatkowe 892 zł wpłynie na konto wraz z pensją. Nowe przepisy dają zarobić ambitnym
Koniec z dylematem: zasiłek czy praca? Od czerwca 2026 roku wchodzą w życie rewolucyjne stawki, które sprawią, że powrót do aktywności zawodowej stanie się rekordowo opłacalny. Dzięki nowej ustawie o rynku pracy, Twoja zaradność zostanie nagrodzona kwotą niemal 900 zł miesięcznie obok regularnej pensji. Sprawdź, jak odebrać premię za powrót do pracy.

Praca zacznie się opłacać. Państwo premiuje aktywnych

Nowe przepisy, a konkretnie Art. 233 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, stawiają sprawę jasno: państwo chce płacić tym, którzy nie czekają na zasiłek, lecz biorą sprawy w swoje ręce. Mechanizm jest prosty - jeśli masz prawo do zasiłku, ale znajdziesz zatrudnienie lub otworzysz firmę, urząd nie zabierze Ci całej pomocy. Wręcz przeciwnie: wypłaci Ci dodatek aktywizacyjny, który podreperuje Twój domowy budżet obok regularnej pensji. To swoista "premia za zaradność", która ma motywować do szybkiego powrotu na rynek pracy.

892 zł brutto ekstra. Skąd bierze się ta kwota?

Od czerwca 2026 roku wysokość wsparcia idzie mocno w górę. Wszystko przez waloryzację podstawowego zasiłku dla bezrobotnych, który wzrośnie do poziomu 1783,90 zł brutto miesięcznie. Ponieważ dodatek aktywizacyjny wynosi ustawowe 50 proc. tej kwoty, rachunek jest prosty:

  • Co miesiąc na Twoje konto trafi dodatkowe 892 zł brutto.
  • Świadczenie jest wypłacane przez cały okres, w którym przysługiwałby Ci jeszcze zasiłek.
  • Pieniądze te są niezależne od wysokości Twoich zarobków u nowego pracodawcy.

Nie przegap terminu. Decyzja należy do starosty

W przypadku tych pieniędzy czas to dosłownie pieniądz. Starosta przyznaje dodatek od dnia złożenia wniosku, a nie od dnia podjęcia pracy. Jeśli spóźnisz się z formalnościami, środki za pierwsze dni czy tygodnie zatrudnienia bezpowrotnie przepadną. Wniosek o dodatek aktywizacyjny, czyli 892 zł najlepiej złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w tym samym momencie, w którym zgłaszasz podjęcie pracy i wyrejestrowujesz się z ewidencji.

Czerwone światło dla dodatku aktywizacyjnego. Kiedy urząd powie "nie"?

Mimo atrakcyjnej kwoty, istnieją sytuacje, w których dodatek przejdzie Ci koło nosa. Nowe przepisy przewidują kilka sztywnych barier:

  • Powrót do byłego szefa: Jeśli zatrudnisz się u pracodawcy, u którego pracowałeś bezpośrednio przed bezrobociem - zapomnij o dodatku.
  • Praca za granicą: Bonus nie przysługuje osobom pracującym u zagranicznych pracodawców poza Polską.
  • Dotacje na start: Jeśli wziąłeś pieniądze z urzędu na rozkręcenie firmy (środki publiczne), nie możesz ich łączyć z dodatkiem aktywizacyjnym.
  • Przestoje w aktywności: Urlop bezpłatny czy zawieszenie działalności w CEIDG natychmiast wstrzymują wypłatę 892 zł.

Pułapka skierowania a samodzielność

Warto pamiętać, że kwota 892 zł brutto dotyczy osób, które znajdą pracę z własnej inicjatywy. Jeśli to urząd pracy skieruje Cię do konkretnego pracodawcy, zasady są bardziej rygorystyczne. W takim przypadku dodatek otrzymasz tylko wtedy, gdy Twoje wynagrodzenie będzie niższe od płacy minimalnej. Będzie on wówczas stanowił różnicę między Twoją pensją a pensją minimalną (nadal jednak do limitu 50 proc. zasiłku). Wniosek jest prosty: w 2026 roku samodzielność w poszukiwaniu etatu opłaca się najbardziej.

Dodatek aktywizacyjny a kwota "na rękę" i kwestie podatkowe

Choć operujemy kwotą 892 zł brutto, należy pamiętać o obciążeniach fiskalnych. Dodatek aktywizacyjny jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podlega składce na ubezpieczenie zdrowotne. Dobra wiadomość jest taka, że od tego świadczenia nie odprowadza się składek emerytalnych ani rentowych. Realnie na Twoje konto wpłynie więc kwota w okolicach 810-820 zł netto. Wyjątkiem są osoby do 26. roku życia korzystające z ulgi "Bez PIT dla młodych" - one otrzymają kwotę wyższą, pomniejszoną jedynie o składkę zdrowotną.

Pilnuj ciągłości przy zmianie pracy

Jeśli w trakcie pobierania dodatku zdecydujesz się na zmianę pracodawcy, musisz zachować czujność. Prawo w 2026 roku pozwala na kontynuację wypłat pod warunkiem zachowania ciągłości zatrudnienia. Jeśli między zakończeniem jednej pracy a rozpoczęciem drugiej wystąpi przerwa (nawet kilkudniowa), możesz stracić prawo do świadczenia. Każdy taki ruch należy niezwłocznie zgłosić w swoim Urzędzie Pracy, najlepiej drogą elektroniczną przez portal praca.gov.pl, co gwarantuje zachowanie terminów.

Łączenie wsparcia dla rodziców

Dla rodziców wracających na rynek pracy w 2026 roku mamy dobrą wiadomość: dodatek aktywizacyjny nie wyklucza korzystania z innych form wsparcia. Możesz go pobierać równolegle ze świadczeniami z programu "Aktywny rodzic" (tzw. babciowe). Połączenie premii za aktywność z PUP oraz wsparcia na opiekę nad dzieckiem z ZUS sprawia, że powrót do pracy po przerwie związanej z rodzicielstwem jest w obecnym systemie wyjątkowo korzystny finansowo.

FAQ, czyli dodatek aktywizacyjny 2026 w pytaniach i odpowiedziach

  1. Czy każdy pracujący dostanie 892 zł? Nie. Dodatek jest zarezerwowany wyłącznie dla osób, które w momencie podejmowania pracy posiadały prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
  2. Czy dodatek aktywizacyjny jest opodatkowany? Tak, jest to kwota brutto, od której odprowadzane są stosowne daniny, podobnie jak w przypadku zasiłku.
  3. Znalazłem pracę sam, bez pomocy urzędu. Czy dostanę pieniądze? Właśnie w takiej sytuacji dodatek przysługuje w pełnej wysokości! Ustawa premiuje samodzielność w poszukiwaniu zatrudnienia.
  4. Co jeśli stracę nową pracę przed końcem okresu zasiłkowego? Wypłata dodatku zostanie przerwana, ponieważ przysługuje on tylko w okresie pozostawania w zatrudnieniu lub prowadzenia firmy.
Źródło: INFOR
Infor.pl
Zaraz na początku maja rusza obowiązkowa rejestracja – brak wpisu może Cię drogo kosztować
28 kwi 2026

Od 7 maja 2026 roku tysiące polskich firm będzie musiało dokonać wpisu do nowego Wykazu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. To konsekwencja wdrożenia dyrektywy NIS2. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało wczoraj szczegółową instrukcję samoidentyfikacji. Przedsiębiorcy mają czas do 3 października, ale wcześniej muszą ustalić, czy w ogóle ich to dotyczy...
Odpis na ZFŚS 2026 - do kiedy? Jaka kwota?
28 kwi 2026

Odpis na ZFŚS 2026 - pierwsza rata do końca maja 2026 roku (31 maja – niedziela). Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS w 2026 roku? Kiedy wpłaca się drugą ratę?
Jest więcej czasu na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Termin został przedłużony
28 kwi 2026

Możliwość wykorzystania środków pochodzących z KPO to przysłowiowa połowa sukcesu. Ważne jest bowiem również to, aby termin na zrealizowanie przy ich wykorzystaniu odpowiednich inwestycji był realny i pozwalał na przeprowadzenie odpowiednich prac.
1993,76 zł jeszcze przed emeryturą. Wielu pomija to świadczenie z ZUS, a limity w 2026 roku drastycznie wzrosły
28 kwi 2026

Osoby tracące pracę tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego mogą liczyć na wsparcie finansowe z ZUS. Od 1 marca 2026 roku wysokość świadczenia przedemerytalnego wzrosła w wyniku corocznej waloryzacji. Oto aktualne stawki, limity dorabiania oraz kluczowe terminy dla świadczeniobiorców.

Prace nad równością i przejrzystością wynagrodzeń się przedłużają. Pracownicy czekający na zapowiadaną jawność płac, mogą się rozczarować
28 kwi 2026

Pracownicy niecierpliwie czekają na wprowadzenie regulacji dotyczących równości i przejrzystości wynagrodzeń. Prace nad projektem trwają i nic nie wskazuje na to, żeby mogły zakończyć się w terminie wynikającym z dyrektywy.
Nowelizacja prawa o radcach prawnych: elastyczność, cyfryzacja i wzmocniona ochrona
28 kwi 2026

Sejm zakończył prace nad istotną nowelizacją ustawy o radcach prawnych (druk nr 1963), a projekt trafił do Senatu. Przyjęte zmiany odpowiadają na współczesne wyzwania rynku prawniczego, wprowadzając m.in. rewizję systemu ubezpieczeń OC, uszczelnienie ochrony danych oraz trwałe umocowanie pracy zdalnej w strukturach samorządu. Nowe przepisy doprecyzowują także granice tajemnicy zawodowej i ułatwiają współpracę międzykorporacyjną. Poniżej przedstawiamy kluczowe elementy reformy, która ma zmodernizować funkcjonowanie zawodu, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa klientów.
Przekazałeś darowiznę dla fundacji - a co z PIT? Sprawdź to teraz – skarbówka wydała ważną interpretację
28 kwi 2026

Status organizacji pożytku publicznego nie jest warunkiem odliczenia darowizny w PIT. Liczy się to, czy darowizna trafiła na cele pożytku publicznego i do właściwego podmiotu – potwierdził dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 23 kwietnia 2026 r. To ważne dla podatników, którym urzędy kwestionują ulgę tylko dlatego, że fundacja nie figuruje w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku.
To już oficjalne: znamy datę obowiązywania programu CPN obniżającego VAT i akcyzę – wkrótce czeka nas zaskoczenie przy dystrybutorze
28 kwi 2026

Minister Finansów i Gospodarki podjął decyzję: obniżony VAT na paliwa zostaje przedłużony do 15 maja 2026 roku. To reakcja rządu na niestabilną sytuację na rynkach energii, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie. Kierowcy zapłacą mniej przy dystrybutorze jeszcze przez dwa tygodnie. Ale co stanie się potem? Rząd mówi o „rozwiązaniach czasowych"…

ZUS ostrzega przed oszustami. Fałszywe SMS-y o błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej
28 kwi 2026

20 maja mija termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za rok 2025. Przedsiębiorcy wykazują to rozliczenie w dokumentach za kwiecień 2026 r. W związku ze zbliżającym się terminem realizacji tego obowiązku pojawiają się próby oszustw polegające na wysyłaniu fałszywych wiadomości o rzekomych błędach w rozliczeniu.
ZUS: coraz dłużej i częściej przebywamy na L4. W 2025 r. było to 290,5 mln dni absencji. Na co najczęściej chorujemy?
28 kwi 2026

W 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarejestrował 27,5 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Przełożyło się to na 290,5 mln dni absencji – o 0,5 mln dni więcej niż rok wcześniej i o 8 mln dni więcej niż w 2021 r.
