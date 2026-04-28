Dodatkowe 892 zł wpłynie na konto wraz z pensją. Nowe przepisy dają zarobić ambitnym

Koniec z dylematem: zasiłek czy praca? Od czerwca 2026 roku wchodzą w życie rewolucyjne stawki, które sprawią, że powrót do aktywności zawodowej stanie się rekordowo opłacalny. Dzięki nowej ustawie o rynku pracy, Twoja zaradność zostanie nagrodzona kwotą niemal 900 zł miesięcznie obok regularnej pensji. Sprawdź, jak odebrać premię za powrót do pracy.

Praca zacznie się opłacać. Państwo premiuje aktywnych

Nowe przepisy, a konkretnie Art. 233 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, stawiają sprawę jasno: państwo chce płacić tym, którzy nie czekają na zasiłek, lecz biorą sprawy w swoje ręce. Mechanizm jest prosty - jeśli masz prawo do zasiłku, ale znajdziesz zatrudnienie lub otworzysz firmę, urząd nie zabierze Ci całej pomocy. Wręcz przeciwnie: wypłaci Ci dodatek aktywizacyjny, który podreperuje Twój domowy budżet obok regularnej pensji. To swoista "premia za zaradność", która ma motywować do szybkiego powrotu na rynek pracy.

892 zł brutto ekstra. Skąd bierze się ta kwota?

Od czerwca 2026 roku wysokość wsparcia idzie mocno w górę. Wszystko przez waloryzację podstawowego zasiłku dla bezrobotnych, który wzrośnie do poziomu 1783,90 zł brutto miesięcznie. Ponieważ dodatek aktywizacyjny wynosi ustawowe 50 proc. tej kwoty, rachunek jest prosty:

Co miesiąc na Twoje konto trafi dodatkowe 892 zł brutto.

Świadczenie jest wypłacane przez cały okres, w którym przysługiwałby Ci jeszcze zasiłek.

Pieniądze te są niezależne od wysokości Twoich zarobków u nowego pracodawcy.

Nie przegap terminu. Decyzja należy do starosty

W przypadku tych pieniędzy czas to dosłownie pieniądz. Starosta przyznaje dodatek od dnia złożenia wniosku, a nie od dnia podjęcia pracy. Jeśli spóźnisz się z formalnościami, środki za pierwsze dni czy tygodnie zatrudnienia bezpowrotnie przepadną. Wniosek o dodatek aktywizacyjny, czyli 892 zł najlepiej złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w tym samym momencie, w którym zgłaszasz podjęcie pracy i wyrejestrowujesz się z ewidencji.

Czerwone światło dla dodatku aktywizacyjnego. Kiedy urząd powie "nie"?

Mimo atrakcyjnej kwoty, istnieją sytuacje, w których dodatek przejdzie Ci koło nosa. Nowe przepisy przewidują kilka sztywnych barier:

Powrót do byłego szefa : Jeśli zatrudnisz się u pracodawcy, u którego pracowałeś bezpośrednio przed bezrobociem - zapomnij o dodatku.

: Jeśli zatrudnisz się u pracodawcy, u którego pracowałeś bezpośrednio przed bezrobociem - zapomnij o dodatku. Praca za granicą : Bonus nie przysługuje osobom pracującym u zagranicznych pracodawców poza Polską.

: Bonus nie przysługuje osobom pracującym u zagranicznych pracodawców poza Polską. Dotacje na start : Jeśli wziąłeś pieniądze z urzędu na rozkręcenie firmy (środki publiczne), nie możesz ich łączyć z dodatkiem aktywizacyjnym.

: Jeśli wziąłeś pieniądze z urzędu na rozkręcenie firmy (środki publiczne), nie możesz ich łączyć z dodatkiem aktywizacyjnym. Przestoje w aktywności: Urlop bezpłatny czy zawieszenie działalności w CEIDG natychmiast wstrzymują wypłatę 892 zł.

Pułapka skierowania a samodzielność

Warto pamiętać, że kwota 892 zł brutto dotyczy osób, które znajdą pracę z własnej inicjatywy. Jeśli to urząd pracy skieruje Cię do konkretnego pracodawcy, zasady są bardziej rygorystyczne. W takim przypadku dodatek otrzymasz tylko wtedy, gdy Twoje wynagrodzenie będzie niższe od płacy minimalnej. Będzie on wówczas stanowił różnicę między Twoją pensją a pensją minimalną (nadal jednak do limitu 50 proc. zasiłku). Wniosek jest prosty: w 2026 roku samodzielność w poszukiwaniu etatu opłaca się najbardziej.

Choć operujemy kwotą 892 zł brutto, należy pamiętać o obciążeniach fiskalnych. Dodatek aktywizacyjny jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podlega składce na ubezpieczenie zdrowotne. Dobra wiadomość jest taka, że od tego świadczenia nie odprowadza się składek emerytalnych ani rentowych. Realnie na Twoje konto wpłynie więc kwota w okolicach 810-820 zł netto. Wyjątkiem są osoby do 26. roku życia korzystające z ulgi "Bez PIT dla młodych" - one otrzymają kwotę wyższą, pomniejszoną jedynie o składkę zdrowotną.

Pilnuj ciągłości przy zmianie pracy

Jeśli w trakcie pobierania dodatku zdecydujesz się na zmianę pracodawcy, musisz zachować czujność. Prawo w 2026 roku pozwala na kontynuację wypłat pod warunkiem zachowania ciągłości zatrudnienia. Jeśli między zakończeniem jednej pracy a rozpoczęciem drugiej wystąpi przerwa (nawet kilkudniowa), możesz stracić prawo do świadczenia. Każdy taki ruch należy niezwłocznie zgłosić w swoim Urzędzie Pracy, najlepiej drogą elektroniczną przez portal praca.gov.pl, co gwarantuje zachowanie terminów.

Łączenie wsparcia dla rodziców

Dla rodziców wracających na rynek pracy w 2026 roku mamy dobrą wiadomość: dodatek aktywizacyjny nie wyklucza korzystania z innych form wsparcia. Możesz go pobierać równolegle ze świadczeniami z programu "Aktywny rodzic" (tzw. babciowe). Połączenie premii za aktywność z PUP oraz wsparcia na opiekę nad dzieckiem z ZUS sprawia, że powrót do pracy po przerwie związanej z rodzicielstwem jest w obecnym systemie wyjątkowo korzystny finansowo.