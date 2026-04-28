REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Rewolucja w 800 plus stała się faktem. Rząd wyznaczył datę, rodzice oniemieją. Co się zmieni?

Rewolucja w 800 plus stała się faktem. Rząd wyznaczył datę, rodzice oniemieją. Co się zmieni?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 kwietnia 2026, 14:00
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
800 plus, 800 zł
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To koniec nerwowego pilnowania terminów i corocznej walki z systemem elektronicznym. Rząd zapowiada potężną reformę programu 800 plus, która całkowicie zmieni sposób, w jaki polskie rodziny otrzymują pieniądze. Nowy mechanizm, zwany "kroczącym" okresem świadczeniowym, wejdzie w życie już w 2027 roku. ZUS przejmie kontrolę nad formalnościami, a rodzice wreszcie odetchną z ulgą. Co dokładnie się zmieni i dlaczego te daty są kluczowe dla Twojego domowego budżetu? Oto szczegóły.

rozwiń >

Koniec z coroczną biurokracją. ZUS sam zadba o Twoje pieniądze z 800 plus

Obecnie system 800 plus opiera się na sztywnych ramach czasowych. Każdego roku miliony rodziców muszą pamiętać o złożeniu wniosku w lutym, by zachować ciągłość wypłat od czerwca. Zapominalstwo oznaczało dotąd jedno - utratę pieniędzy za dany miesiąc. Od 1 czerwca 2027 roku ten stres odejdzie w zapomnienie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przygotowuje nowelizację, która wprowadza pełną automatyzację procesu.

REKLAMA

REKLAMA

Jak będzie działać automatyczne 800 plus?

  • Bezobsługowe przedłużanie: Jeśli Twoja sytuacja rodzinna nie uległa zmianie, ZUS automatycznie odnowi prawo do świadczenia na kolejny rok.
  • Wykorzystanie istniejących danych: System sam pobierze informacje z rejestrów państwowych, eliminując potrzebę przesyłania tych samych dokumentów co 12 miesięcy.
  • Aktywne powiadomienia: Rodzic otrzyma informację o przedłużeniu wypłat, zamiast samodzielnie pilnować kalendarza.

"Kroczący" okres świadczeniowy w 800 plus. Rewolucja, na którą czekali wszyscy

Największym problemem obecnego systemu jest tzw. "pik wnioskowy". Miliony formularzy spływających w jednym terminie powodują przeciążenie serwerów i zatory w wypłatach. Rozwiązaniem ma być indywidualny, kroczący okres świadczeniowy. Co to oznacza w praktyce? Zamiast jednego, ogólnopolskiego okresu (od czerwca do maja), każde dziecko otrzyma swój własny, unikalny harmonogram.

  • Indywidualny start: Twoje 12 miesięcy z 800 plus zacznie się liczyć od momentu przyznania świadczenia (np. po urodzeniu dziecka).
  • Płynne przejścia: Jeśli składasz wniosek po raz pierwszy w październiku, Twoje prawo do pieniędzy wygaśnie dopiero we wrześniu kolejnego roku.
  • Koniec zatorów: ZUS będzie rozpatrywał wnioski równomiernie przez cały rok, co zagwarantuje przelewy zawsze na czas.

Harmonogram wdrażania zmian w 800 plus. Kiedy realnie odczujemy ulgę?

Reforma jest tak głęboka, że wymaga całkowitej przebudowy systemów informatycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rząd nie chce ryzykować błędów przy tak wrażliwym programie, dlatego proces rozłożono na lata:

  • II kwartał 2026: To wtedy projekt ustawy ma zostać oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów.
  • Lata 2025-2026: W tych latach rodzice wciąż muszą składać wnioski na starych zasadach (nabór od lutego).
  • 1 czerwca 2027: To oficjalna data startu "nowej ery" 800 plus.

Rozszerzenie grupy beneficjentów. Kto jeszcze dostanie 800 plus?

Nowelizacja to nie tylko technologia, to także sprawiedliwość społeczna. Rząd, biorąc pod uwagę sugestie Rzecznika Praw Dziecka, planuje załatać luki prawne. Nowe przepisy mają jednoznacznie doprecyzować, że świadczenie 800 plus należy się również osobom sprawującym tzw. pieczę bieżącą na mocy postanowień sądu. To kluczowa zmiana dla opiekunów faktycznych, którzy do tej pory często odbijali się od urzędowych ścian.

REKLAMA

Dlaczego zmiany w 800 plus są wprowadzane dopiero teraz?

Eksperci wskazują, że obecny model "wszyscy naraz" był skrajnie nieefektywny. Koszty obsługi milionów wniosków w dwa miesiące były ogromne. Nowy system ma przynieść:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Oszczędności budżetowe: Redukcja biurokracji i kosztów administracyjnych.
  • Pewność wypłat: Brak przerw w przelewach, które obecnie zdarzają się przy błędach we wnioskach składanych "na ostatnią chwilę".
  • Wygodę dla obywatela: System ma służyć rodzicowi, a nie odwrotnie.

Uwaga! Bardzo ważne przypomnienie

Zanim rewolucja wejdzie w życie, pamiętaj o bieżącym okresie świadczeniowym. Jeśli chcesz otrzymać przelew w czerwcu bez żadnej przerwy, Twój wniosek musi zostać poprawnie złożony do 30 kwietnia. Każdy dzień zwłoki po tym terminie to ryzyko, że pieniądze wpłyną na konto dopiero w lipcu lub sierpniu (z wyrównaniem).

FAQ - wszystko, co musisz wiedzieć o nowym 800 plus od 2027 roku

  1. Czy kwota 800 plus zostanie zwaloryzowana w 2027 roku? Obecna reforma skupia się na technicznych zasadach przyznawania świadczenia. Na ten moment nie ma oficjalnych zapowiedzi podniesienia kwoty powyżej 800 zł, jednak automatyzacja systemu ułatwi ewentualne zmiany w przyszłości.
  2. Czy muszę coś robić w 2027 roku? Dla większości rodziców proces będzie całkowicie bezobsługowy. Jeśli jednak w międzyczasie zmienisz miejsce zamieszkania, numer konta lub sytuację prawną dziecka, będziesz musiał zaktualizować dane w systemie ZUS.
  3. Co z wnioskami o 800 plus w 2025 i 2026 roku? Przez najbliższe dwa lata nic się nie zmienia. Wciąż obowiązuje tradycyjne składanie wniosków przez aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną w terminie od 1 lutego.
800 plus w maju 2026. Uważaj na "pułapkę"! Jeden błąd i stracisz pieniądze [TERMINY]
1993,76 zł jeszcze przed emeryturą. Wielu pomija to świadczenie z ZUS, a limity w 2026 roku drastycznie wzrosły
Dodatkowe 892 zł wpłynie na konto wraz z pensją. Nowe przepisy dają zarobić ambitnym
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Kto dostanie spadek po ojcu? Zasady i przykłady na 2026 rok
28 kwi 2026

Jak wygląda dziedziczenie ustawowe po ojcu? Co w sytuacji, gdy spadkodawca zostawił ważny testament? Czy spadek po ojcu wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków? Kto mimo powołania do spadku spadkobiercą być nie może? Prezentujemy najważniejsze zasady i praktyczne przykłady.
Kolejny dzień z wyższymi cenami paliwa. Ile zapłacimy na stacji benzynowej w środę 29 kwietnia?
28 kwi 2026

Po raz kolejny zdrożeje benzyna i diesel na stacjach benzynowych. Jutro, 29 kwietnia, zapłacimy za paliwa od 6,23 zł do 7,22 zł za 1 litr. Minister Energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w środę.
Zwrot PIT jak pułapka. Oszuści polują na podatników
28 kwi 2026

Obietnica szybkiego zwrotu podatku coraz częściej okazuje się przynętą. W ubiegłym roku zgłoszono setki tysięcy zagrożeń w sieci, a liczba incydentów cyberbezpieczeństwa gwałtownie wzrosła. Phishing, fałszywe SMS-y i podszywanie się pod urzędy to dziś codzienność sezonu PIT. Sprawdź, jak nie dać się oszukać i ochronić swoje pieniądze.
Andrzej Poczobut uwolniony przez Łukaszenkę po 5 latach niewoli - doszło do wymiany więźniów
28 kwi 2026

Doszło do przełomu - więziony przez białoruski reżim przez lata polski dziennikarz, Andrzej Poczobut, został uwolniony. Wiadomość podała agencja Reuters.

REKLAMA

Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn należy wyrównać? Zagłosuj [SONDA]
28 kwi 2026

Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn należy wyrównać? Chodzi o podniesienie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat i tym samym zrównanie go z wiekiem przechodzenia na emeryturę przez mężczyzn. Zagłosuj w naszej sondzie.
Kupili mieszkanie obok toru wyścigowego, teraz domagają się jego zamknięcia – ekspert ostrzega: to dopiero początek
28 kwi 2026

Tor Poznań działał prawie pół wieku. Wystarczyło kilka miesięcy, by go zamknąć – a potem błyskawicznie ponownie otworzyć. To nie lokalny spór o hałas, ale symbol zjawiska narastającego w całej Polsce. Nowe osiedla powstają obok torów, strzelnic, zakładów przemysłowych. Potem mieszkańcy skarżą się na uciążliwości. Kto powinien ponosić konsekwencje? Prawnik wprost: „To nie są jednostkowe przypadki".
Kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Pytanie o emerytury stażowe
28 kwi 2026

Czy kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach pracy, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Poseł Michał Kowalski skierował zapytanie do MRPiPS o emerytury stażowe.

REKLAMA

Podatek cyfrowy i kryptowaluty zasilą budżet UE? Parlament Europejski stawia warunki nowej „siedmiolatki”
28 kwi 2026

Unia Europejska szuka nowych źródeł dochodów na lata 2028–2034. Wśród propozycji pojawiają się podatek cyfrowy, wpływy z transakcji kryptowalutowych oraz sektor gier i zakładów online. Europosłowie przekonują, że bez tych rozwiązań trudno będzie uniknąć cięć i jednocześnie spłacić wspólne zadłużenie.
Wdrażasz AI w firmie? Sprawdź, kiedy odliczysz koszty w ramach ulgi B+R, a kiedy fiskus zakwestionuje wydatek
28 kwi 2026

Tysiące polskich firm wdrażają dziś narzędzia oparte na sztucznej inteligencji – od chatbotów obsługujących klientów po systemy predykcji awarii. Część z nich liczy przy tym na ulgę badawczo-rozwojową, która pozwala odliczyć koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania nawet w wysokości 200 proc. wynagrodzeń. Problem w tym, że dla fiskusa „AI” nie jest synonimem działalności twórczej i z zastosowaniem ulgi mogą być problemy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA