Rządowa pomoc dla seniorów. Już wiadomo, co się zmieni. Wiek 65 plus i waloryzowane kryterium dochodowe

Rządowa pomoc dla seniorów - trwają prace

Co dalej z pomocą dla seniorów? Choć o planach w zakresie polityki senioralnej mówi się dużo, to jednak nie zawsze te informacje przekładają się na wprowadzenie realnych rozwiązań. Często jest niestety tak, że intensywne omawianie w przestrzeni publicznej projektów zmian rodzi złudne wrażenie, że przewidziane w nich rozwiązania już istnieją lub lada moment zostaną wprowadzone w życie. Tak często zdarza się właśnie w zakresie polityki senioralnej, która w Polsce jest swego rodzaju nowością. Tymczasem zainteresowanie tą tematyką jest ogromne, bo społeczeństwo się starzeje, a codzienna opieka nad seniorami staje się coraz większym wyzwaniem i dla ich najbliższych, i dla systemu.

Jedną z propozycji rządku, o której w ostatnich miesiącach mówiło się częściej niż o innych, był bon senioralny. Zakładano, że będzie to forma świadczenia bezgotówkowego, przyznawanego do wykorzystania w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego takich, jak zaspokojenie codziennych potrzeb, pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych podstawowej opieki higieniczno-pielęgnacyjnej i zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Odbiorcami miały być osoby powyżej 75 roku życia i – w pewnym stopniu – ich aktywni zawodowo najbliżsi. I choć zgodnie z pierwotnymi założeniami bon miał obowiązywać już w 2025 roku, to jednak nadal jest w sferze planów, a co więcej, dotyczące go założenia się zmieniły.

Pomoc dla osób 65 plus, waloryzowane kryterium dochodowe

Jak poinformowała pełnomocniczka rządu ds. polityki senioralnej, choć nie zrezygnowano z pomysłu wprowadzenia takiej formy pomocy dla seniorów, to projekty ustaw o bonie senioralnym i opiece długoterminowej zostaną połączone w jednym akcie prawnym pod wspólnym tytułem ustawy to „O koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych". Bon senioralny przybierze formę wieloletniego programu, który będzie przyjmowany i realizowany w cyklach trzyletnich. Zakończenie każdego z nich będzie wiązało się z przeprowadzeniem weryfikacji i przeprowadzeniem niezbędnych korekt. Wykonawcami programu będą gminy. Nie zmieni się to, że bon będzie miał charakter świadczenia niepieniężnego, a w jego ramach będą realizowane usługi z zakresu życia codziennego – wsparcie w przygotowaniu posiłków, poruszaniu się, utrzymywaniu porządku, korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opieka higieniczno-pielęgnacyjna czy pomoc w zapewnianiu kontaktów z otoczeniem, w tym aktywizacja intelektualna lub ruchowa. Co się zmieniło? Granica wiekowa. Co więcej, została ona obniżona i to aż o 10 lat. O pomoc będą mogły się ubiegać osoby, które ukończyły 65. rok życia, a nie jak pierwotnie zakładano, osoby 75+. Aby ją otrzymać, trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe - miesięczny dochód nie będzie mógł przekroczyć w ostatnich trzech miesiącach kwoty 3410 zł. To kryterium będzie corocznie waloryzowane.