REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Więcej osób skorzysta z kart parkingowych. Jest projekt długo postulowanych zmian. Co się zmieni?

Więcej osób skorzysta z kart parkingowych. Jest projekt długo postulowanych zmian. Co się zmieni?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 kwietnia 2026, 08:26
Małgorzata Masłowska
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Już wiadomo, że będą zmiany w zasadach wydawania kart parkingowych. Chodzi o zmianę przepisów, które już od dawna były mocno krytykowane jako ograniczające osobom niepełnosprawnym możliwość korzystania z przysługujących im uprawnień.

Od dawna postulowano zmiany w zasadach wydawania kart parkingowych

Przed nami zmiana, na którą długo czekały osoby z niepełnosprawnościami i która była długo postulowana. Jak wynika z opublikowanego w Rządowym Centrum Legislacji projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, już niedługo osoby niepełnosprawne nie będą musiały osobiście składać wniosku o wydanie karty parkingowej!

REKLAMA

REKLAMA

Więcej osób będzie mogło skorzystać z tego uprawnienia

Obowiązująca obecnie zasada przewidująca, że ubiegając się o wydanie karty trzeba osobiście stawić się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności sprawiała w praktyce, że wiele osób posiadających uprawnienie do korzystania z omawianego uprawnienia, było pozbawionych tej możliwości, bo nie były w stanie stawić się osobiście w urzędzie by dopełnić niezbędnych formalności. Mieliśmy więc do czynienia z sytuacją, w której problemy w zakresie samodzielnego poruszania się, które z jednej strony były podstawą do uzyskania karty, z drugiej stawały się przeszkodą, która to uniemożliwiała. Absurd tej sytuacji był wielokrotnie omawiany w przestrzeni publicznej i okazuje się, że ostatecznie odniesie to pożądany skutek. Jak bowiem wynika z zaprojektowanych przepisów, już niedługo obowiązek osobistego składania wniosku o wydanie karty parkingowej zostanie zniesiony, a tym samym obowiązująca w tym zakresie procedura stanie się realnie dostępna dla osób, które – z uwagi na znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się nie są w stanie złożyć wniosku osobiście w siedzibie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Co ciekawe, projektodawcy dostrzegli we wprowadzeniu takiego rozwiązania również inną korzyść – słusznie wskazują, że zmiana sposobu załatwiania spraw związanych z wydaniem karty parkingowej może przyczynić się do spadku obciążenia organizacyjnego powiatów związanego z obsługą osób przychodzących osobiście.

Kto może korzystać z karty parkingowej?

Przypomnijmy, że kartę parkingową wydaje się:
1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
3) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, a zakres tych uprawnień został określony w obowiązujących przepisach. Zasady te stosuje się również do
1) kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową;
2) kierującego pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.
Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA