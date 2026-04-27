Więcej osób skorzysta z kart parkingowych. Jest projekt długo postulowanych zmian. Co się zmieni?

Od dawna postulowano zmiany w zasadach wydawania kart parkingowych

Przed nami zmiana, na którą długo czekały osoby z niepełnosprawnościami i która była długo postulowana. Jak wynika z opublikowanego w Rządowym Centrum Legislacji projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, już niedługo osoby niepełnosprawne nie będą musiały osobiście składać wniosku o wydanie karty parkingowej!

Więcej osób będzie mogło skorzystać z tego uprawnienia

Obowiązująca obecnie zasada przewidująca, że ubiegając się o wydanie karty trzeba osobiście stawić się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności sprawiała w praktyce, że wiele osób posiadających uprawnienie do korzystania z omawianego uprawnienia, było pozbawionych tej możliwości, bo nie były w stanie stawić się osobiście w urzędzie by dopełnić niezbędnych formalności. Mieliśmy więc do czynienia z sytuacją, w której problemy w zakresie samodzielnego poruszania się, które z jednej strony były podstawą do uzyskania karty, z drugiej stawały się przeszkodą, która to uniemożliwiała. Absurd tej sytuacji był wielokrotnie omawiany w przestrzeni publicznej i okazuje się, że ostatecznie odniesie to pożądany skutek. Jak bowiem wynika z zaprojektowanych przepisów, już niedługo obowiązek osobistego składania wniosku o wydanie karty parkingowej zostanie zniesiony, a tym samym obowiązująca w tym zakresie procedura stanie się realnie dostępna dla osób, które – z uwagi na znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się nie są w stanie złożyć wniosku osobiście w siedzibie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Co ciekawe, projektodawcy dostrzegli we wprowadzeniu takiego rozwiązania również inną korzyść – słusznie wskazują, że zmiana sposobu załatwiania spraw związanych z wydaniem karty parkingowej może przyczynić się do spadku obciążenia organizacyjnego powiatów związanego z obsługą osób przychodzących osobiście.

Kto może korzystać z karty parkingowej?

Przypomnijmy, że kartę parkingową wydaje się:

1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

3) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, a zakres tych uprawnień został określony w obowiązujących przepisach. Zasady te stosuje się również do

1) kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową;

2) kierującego pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.