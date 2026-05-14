500 plus dla seniorów od ZUS 2026. Ile trzeba mieć emerytury, żeby dostać 500 plus dla seniora? Gdzie złożyć wniosek o dodatkowe pieniądze?

500 plus dla seniorów od ZUS 2026. Ile trzeba mieć emerytury, żeby dostać 500 plus dla seniora? Gdzie złożyć wniosek o dodatkowe pieniądze?

14 maja 2026, 09:42
Marzena Sarniewicz
ZUS wypłaca 500 plus dla seniora, jeśli emerytura jest niższa niż 2 687,67 zł
Nie każdy emeryt i rencista wie, że ZUS wypłaca dodatkowe świadczenie nawet do 500 zł miesięcznie. Chodzi o tzw. świadczenie uzupełniające, które wiele osób nadal nazywa po prostu „500 plus”. Do kogo i w jakiej sytuacji mogą trafić dodatkowe pieniądze? W przypadku seniorów znaczenie ma wysokość pobieranej emerytury lub renty. W 2026 roku obowiązują już nowe limity dochodowe.

Co to jest 500 plus, które przysługuje seniorom?

Chodzi o świadczenie uzupełniające, które zostało wprowadzone w 2019 roku. To forma wsparcia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które wymagają stałej pomocy w codziennym życiu. Potocznie program nazywany jest „500 plus dla seniora”, choć nie dotyczy wyłącznie emerytów.

Kto może dostać świadczenie uzupełniające?

Aby otrzymać pieniądze z ZUS, trzeba spełnić kilka warunków jednocześnie. Świadczenie przysługuje osobom, które:

  • mieszkają w Polsce,
  • ukończyły 18 lat,
  • posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • mają odpowiednio niskie świadczenia finansowane ze środków publicznych.

Jak widać sam niski dochód nie wystarczy. Wiele osób błędnie zakłada, że świadczenie należy się wszystkim emerytom z niższą emeryturą. Tymczasem kluczowe jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

To właśnie ten dokument decyduje o przyznaniu wsparcia. ZUS bierze pod uwagę stan zdrowia i ocenia, czy dana osoba rzeczywiście wymaga stałej pomocy innych osób przy codziennych czynnościach, np. ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków czy poruszaniu się.

Ważne: Świadczenie mogą dostać również osoby młodsze, jeśli ich stan zdrowia to uzasadnia.

Ile wynosi świadczenie uzupełniające 500 plus w 2026 roku?

Pełne świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie. Taką kwotę można dostać wtedy, gdy:

  • osoba nie pobiera emerytury, renty ani innego świadczenia finansowanego ze środków publicznych,
  • albo pobierane świadczenia brutto nie przekraczają 2187,67 zł miesięcznie.

Jeżeli emerytura lub renta jest wyższa niż 2187,67 zł, ale jednocześnie nie przekracza 2687,67 zł brutto, ZUS nadal może wypłacić pieniądze. Wtedy działa zasada „złotówka za złotówkę”, a świadczenie zostaje odpowiednio pomniejszone.

Po przekroczeniu kwoty 2687,67 zł brutto świadczenie uzupełniające nie przysługuje.

Jak złożyć wniosek o 500 plus dla seniora?

Wniosek można złożyć:

  • w placówce ZUS,
  • przez internet za pomocą eZUS.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dokument od lekarza musi być wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Jeśli osoba starsza podczas składania wniosku nie ma jeszcze orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, taki dokument może wydać lekarz orzecznik ZUS albo komisja lekarska ZUS. Wystarczy, że zainteresowany do wniosku dołączy dokumentację medyczną oraz zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9.

Formularz OL-9 do pobrania

OL-9 zaświadczenie o stanie zdrowia do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

W jakim czasie ZUS wyda decyzję?

Decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być np. uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Od kiedy ZUS wypłaca świadczenie?

Świadczenie uzupełniające przyznawane jest od miesiąca, w którym zostaną spełnione wszystkie warunki. Nie może jednak zostać wypłacone wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku. Jeżeli orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji zostało wydane bezterminowo, świadczenie również może być wypłacane bezterminowo.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1649).

Źródło: INFOR
