ZUS: Emeryci i renciści w najbliższych dniach dostaną dwie decyzje z ZUS w jednej kopercie. Co z nimi zrobić?

ZUS: Emeryci i renciści w najbliższych dniach dostaną dwie decyzje z ZUS w jednej kopercie. Co z nimi zrobić?

14 maja 2026, 10:27
ZUS: Emeryci i renciści w najbliższych dniach dostaną dwie decyzje z ZUS w jednej kopercie. Co z nimi zrobić?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w najbliższych dniach i tygodniach emeryci i renciści w swojej skrzynce pocztowej znajdą list z ZUS, a w nim dwie decyzje: waloryzacyjną oraz o przyznaniu tzw. „trzynastki”. Osoby, które posiadają konto na platformie eZUS, nie muszą czekać na listonosza. Obie decyzje w formie elektronicznej są dostępne na profilu świadczeniobiorcy, gdzie można je natychmiast sprawdzić i pobrać.

Decyzja waloryzacyjna

W pierwszej decyzji - waloryzacyjnej - ZUS podaje informacje o kwocie świadczenia (np. emerytury lub renty) po marcowej waloryzacji. Przypomnijmy, tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniósł 105,3 proc., czyli świadczenia wzrosły o 5,3 proc. W treści decyzji świadczeniobiorca znajdzie też informację o wysokości świadczenia przed waloryzacją, po waloryzacji, sumie pobranych składek i zaliczce na podatek dochodowy oraz wysokość emerytury czy renty netto po wszystkich odliczeniach.

Decyzja o przyznaniu 13. emerytury

Drugie pismo to decyzja o przyznaniu „trzynastki”. Oprócz informacji o jej przyznaniu znajdują się też dane dotyczące wysokości świadczenia brutto – w tym roku wysokość „trzynastki” to 1978,49 zł, ponadto w informacji będą też odliczenia, czyli podatek i składka zdrowotna oraz kwota „trzynastki” netto - do wypłaty, czyli taką jaką świadczeniobiorca otrzymał na konto lub do ręki od listonosza czy na poczcie.

Co zrobić z otrzymanymi decyzjami ZUS?

Wysyłane decyzje są niezwykle ważne, gdyż bezpośrednio dotyczą dochodów emerytów i rencistów. Warto, aby każdy dokładnie przeczytał otrzymane dokumenty i upewnił się, że wszystkie dane są poprawne.

Do kiedy decyzję dotrą do emerytów i rencistów

Wysyłka potrwa do połowy czerwca. Listy trafią do blisko 9 mln emerytów i rencistów, z tego do mieszkańców województwa śląskiego do niespełna 1,2 mln osób. W tym roku kwota „trzynastek” brutto jaką ZUS wypłacił świadczeniobiorcom z woj. śląskiego przekroczyła 2 mld 358 mln zł.

Trzynastki w województwie śląskim - statystyka

Dane liczbowe dotyczące wypłat „trzynastych” emerytur w naszym regionie:

Nazwa Oddziału

Liczba osób uprawnionych

Kwota brutto świadczenia

Oddział w Bielsku-Białej

164 214

323 094 514,00 zł

Oddział w Chorzowie

197 119

387 816 463,34 zł

Oddział w Częstochowie

163 307

320 453 332,17 zł

Oddział w Rybniku

260 377

511 761 513,27 zł

Oddział w Sosnowcu

192 217

378 535 596,03 zł

Oddział w Zabrzu

221 802

436 404 452,81 zł

RAZEM

1 199 036

2 358 065 871,62 zł

Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
